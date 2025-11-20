14 историй, которые напомнят о том, что найти настоящую дружбу и любовь можно и в 30 лет, и позже
Если вам кажется, что в 20 лет вы упустили свой единственный шанс на счастье, а после 30 остается только доедать пиццу в одиночестве и ностальгировать по старым друзьям — глубоко вдохните и продолжайте читать. Мы собрали 15 невероятно искренних историй людей, которые обрели самую крепкую дружбу, встретили вторую половинку и кардинально изменили свою жизнь в зрелом возрасте.
- В 33 я стала растить сына одна. В группе для мам нашла подругу. Оказалось, что у ее мужа есть брат — разведенный отец с детьми. Я отмахивалась, не хотела знакомиться, и вот мы встретились. Я была просто в шоке от того, насколько он чудесный. Мы 12 лет вместе, растим двух сыновей, и я не могу нарадоваться, что он появился в моей жизни. © H****_GoatWeed / Reddit
- Однажды я была на ужасном свидании. Буквально считала каждую минуту и не знала, как оттуда побыстрее свалить. И вот молодой человек уходит в туалет, а ко мне подлетает незнакомая девушка, делает вид, что хочет что-то попросить, а сама берет и тихонько спрашивает: «У тебя все хорошо? Я вижу, что тебя от него воротит». Вот так она спасла меня от неудачного свидания, а я встретила свою лучшую подругу в 33 года. © clairyboots / Reddit
- Мне 33. Пережила расставание после долгих отношений, никого не искала, занималась собой. Вышла на пробежку и заметила на дорожке симпатичного парня. Улыбнулась ему и побежала дальше. И тут я услышала голос позади. Он вдруг заговорил со мной и предложил продолжить пробежку вместе. Мы болтали всю прогулку, и у нас оказалось много общего, так что он решил пригласить меня на официальное свидание. Так вот, с тех пор мы вместе. © ubbidubbidoo / Reddit
- Я решила уйти от первого мужа в 29 лет, а развелись мы, когда мне было уже 30. Целый год посвятила себе, а потом снова начала ходить на свидания. Своего нынешнего мужа встретила в 31, вышла замуж в 32 и родила двоих детей. Мы женаты уже 18 лет. Жизнь стала намного лучше после того, как я рассталась с первым мужем. © Tempus-dissipans / Reddit
- Моя подруга ушла от своего ужасного мужа в 30 лет и начала все заново. Ей пришлось выбраться из долговой ямы, которую он ей вырыл. Она начала новую карьеру и стала зарабатывать в два раза больше. У нее появился совершенно новый круг друзей, потому что старый отвалился после развода. Она встретила нового мужчину и вышла за него замуж. А еще она купила дом и машину, и все это за 3 года! Так что жизнь не заканчивается после 30. Это чушь и ложь! © Rare_Psychology_8853 / Reddit
- Мне было 35, и я решила отдохнуть после освобождения от долгих токсичных отношений. На день рождения мы с мамой отправились в круиз. Там я общалась там с одним парнем просто из вежливости, ведь он путешествовал совсем один. Но в один момент оказалось, что он давно приметил меня на одной из экскурсий и намерен продолжить общение, поэтому в конце круиза мы обменялись номерами, а сегодня отпраздновали третью годовщину знакомства. © dutchess08 / Reddit
Одна знакомая работала в Италии в кафе. Однажды их постоянный посетитель набрал вкусностей и сказал - Это все - персоналу кафе! Его спрашивают - У вас праздник? Он отвечает - Да. Сегодня 25 лет моей помолвке.
Помолвке, не браку. 25 лет. Невеста уже состарилась в ожидании, а он "плюшками балуется". Да, итальянцам сложно развестись, поэтому они неохотно вступают в брак. Но не 25 же лет мурыжить избранницу!
- С 22 до 29 лет я была в ужасных отношениях и впахивала на нелюбимой работе. Теперь мне 30, живу одна, получаю массу удовольствия от свиданий, и наконец-то чувствую себя свободной. Я собираюсь вернуться в университет, получить диплом за 6 месяцев, перейти на новую работу с высокой зарплатой и продолжать в том же духе. © lemon_girl223 / Reddit
- У меня появились проблемы с кожей, хроническая болячка, которая никак не проходила. Долго лечилась, в итоге перестала пользоваться вообще всем, максимум протираю кожу лосьоном, а еще пью витамины. В итоге в свои 33 стала выглядеть лучше, чем когда либо, а недавно один парнишка пытался познакомиться, сказал, что ему девятнадцать. © Подслушано / Ideer
- Мне 37 лет. Проработав почти десять лет удаленно, я решила, что единственный способ познакомиться с новыми людьми — это заняться новым хобби. Я перепробовала кучу всего: гольф, боулинг, акварельная живопись, кулинарные курсы. Так я познакомилась с замечательными людьми, завела много друзей, а самое главное, в прошлом году случайно встретила его. © wildirishwisdom / Reddit
- В 32 года поехала с друзьями на музыкальный фестиваль, познакомились там с ребятами из соседней палатки. Через четыре месяца я рассталась со своим молодым человеком и вдруг встретила парня с того фестиваля. Он помог мне снова почувствовать вкус к жизни, и вот спустя 28 лет у нас двое взрослых детей. © thumb_of_justice / Reddit
- Развелась, когда мне было под тридцать. Потом были трехлетние отношения, которые тоже закончились крахом. Перестала воспринимать все слишком серьезно, сосредоточилась на себе. Сейчас мне 37, и мы с парнем вместе уже два с половиной года. Мы подумываем о свадьбе. И это, безусловно, лучшие отношения, которые у меня были. Мы так невероятно хорошо подходим друг другу. © No_Calligrapher5692 / Reddit
- Мне нужно было сделать ресницы на одно мероприятие, я записалась на прием к одному мастеру. Мы сразу же нашли с ней общий язык. Я стала ходить к ней регулярно, и мы часто засиживались после моих процедур. Так у меня появилась лучшая подруга — в 39 лет. Сейчас мы регулярно встречаемся, созваниваемся почти каждый день. Я бы доверила ей свою жизнь. © half_a****_housewife / Reddit
В 39 встретила лучшую подругу. Я новых подруг после 40 заводила. И если надо будет и после 80 буду заводить. Жизнь слишком коротка, чтобы не делать того, что делает нашу жизнь лучше.
- Я познакомилась с другими мамами на занятиях сына. Он ходит в детский сад, и я вижу, что многие мамы также одиноки, как и я, поэтому я начала общаться с ними, а потом и наши дети тоже стали дружить! Теперь я не одинока. © flower_0410 / Reddit
- У меня случайно захлопнулась дверь в сарае, я никак не могла ее открыть, а ребенок остался на улице в коляске. Я кричала во весь голос несколько минут и плакала от страха за своего ребенка. И вдруг я услышала крик: «Все в порядке! Я уже здесь!» Соседка через три дома услышала мои вопли, и они с мужем поспешили мне на помощь. Сегодня она одна из моих самых близких подруг. © Pollywanacracker / Reddit
Комментарии
Интересно, а что здесь есть люди, которые действительно считают, что в 30 лет жизнь заканчивается? Адме опрос среди первоклассников наверное, проводил? Те, ещё, может и считают, что 30летние - это уже старые тётки, дядьки, которые через одного страдают деменцией.