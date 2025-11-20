14 историй, которые напомнят о том, что найти настоящую дружбу и любовь можно и в 30 лет, и позже

Одна знакомая работала в Италии в кафе. Однажды их постоянный посетитель набрал вкусностей и сказал - Это все - персоналу кафе! Его спрашивают - У вас праздник? Он отвечает - Да. Сегодня 25 лет моей помолвке.

Помолвке, не браку. 25 лет. Невеста уже состарилась в ожидании, а он "плюшками балуется". Да, итальянцам сложно развестись, поэтому они неохотно вступают в брак. Но не 25 же лет мурыжить избранницу!