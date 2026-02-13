Вот, честно, не понимаю - "с колотящимся сердцем добавляюсь в друзья".
19 историй о том, как люди находили родственников, о существовании которых даже не подозревали
Оказывается, можно прожить полжизни, думая, что знаешь всех своих, а потом обнаружить целую параллельную семью. Кто-то узнает правду из случайно оброненной фразы, кто-то — благодаря настойчивости дальних родственников. Эти находки похожи на головоломку: долго лежат без дела, а когда все части сходятся, картина меняется раз и навсегда.
- В молодости меня частенько путали с какой-то девушкой из нашего города. Друзья регулярно рассказывали, как обознались. И даже как-то раз муж пошел за мной, а это была вовсе не я. И тут я сталкиваюсь с ней нос к носу в кафе. Застыли обе — оказывается, у нашего папы была бурная молодость. А мы обе — одно лицо с отцом. И даже стиль одежды у нас очень похожий. © Луна Норд / Dzen
- Что-то мне стукнуло поискать свою фамилию в соцсети — она довольно редкая. Гляжу — выпадает девушка. Прямо моя копия! Свою родню я знаю, все живут рядом. А она прямо издалека. С колотящимся сердцем добавляюсь в друзья. И тут она мне пишет: «Знакомы?» Я ей: «А что, не заметно, что мы на одно лицо?» Начали мы с ней выяснять и оказалось, что это действительно моя родственница — троюродная сестра. У моего дедушки был брат. Они поссорились еще в молодости, не общались. Потом деда послали в другой регион на работу, так ветви семейного древа и разошлись. А еще она мне потом написала, что на самом деле у нее другая фамилия, а эту она поставила в память о матери.
- Нам для черновиков на работе выдавали старые документы, чтобы мы писали на обороте. И тут вдруг я на одной из бумажек вижу свою фамилию. Только я Анна, а там Мария. Фамилия редкая. Рассказала маме. А она взяла и позвонила этой моей коллеге-однофамилице. Они сопоставили родословные и оказалось, что коллега — моя троюродная тетка. Я ее потом на работе «тетя Маша» называла, хотя она моя ровесница. © anna_redviking
- Как-то раз мне пришлось какое-то время пожить в хостеле. Много новых людей, со всеми болтаю. Познакомилась там с парнем. Прошло пару недель — общаюсь с бабулей по видео, парень крутится рядом. И тут моя бабуля вдруг начинает его расспрашивать: откуда он, кто родственники. Разговор ушел далеко. В итоге бабуля выдает: «Он сын моей троюродной сестры по отцу». Такие дела. © alice_b*****_dark_unicorn
- Была у меня соседка-подружка, с которой с детства мы на одном горшке выросли. В возрасте трех лет ее удочерили. Она выросла, сдала тест. Написала в базе, что ищет родственников. Так в итоге она сейчас живет в Монако! Оказалось, что ее отец потомственный аристократ. Так что подруга — дворянка. Каждый раз прикалываюсь: «По твоей осанке и недовольному лицу все было и так понятно — голубую кровь не спрячешь». © sha_koon
- Как-то пару лет назад был популярен сайт с родословной, где каждый мог добавить и отредактировать данные о своей семье. Я тоже решила это сделать. И вижу, что кто-то уже создал наше семейное древо до меня! А потом нахожу в списке детей моего дяди пару неизвестных имен. Так я узнала, что у него в молодости была другая семья, он развелся и женился еще раз. © Buravchik / ADME
- Где-то в 2016 году мы с мужем ради прикола заказали наборы для анализа ДНК. Сделали, посмотрели результаты и благополучно забыли об этом. На сайте помимо своих этнических корней можно найти родственников, но чаще всего это «седьмая вода на киселе».
А в 2022 я вдруг решила перепроверить свои данные. Открываю, захожу в раздел «родственники». А там девушка с англоязычным именем и фамилией. И у нас 25% общего ДНК.
На сайте не дают никаких контактов человека. Можно написать прямо там, но мы решили просто начать искать в интернете. В итоге я нахожу аккаунт девушки с таким же именем и фамилией, пишу ей на почту. Она отвечает и подтверждает, что она делала тест недавно и что ее удочерили.
Слово за слово. Оказалось, что моя матушка родила еще одну девочку через 5 лет после моего рождения. От кого — неизвестно. Бабушка знала, но не рассказывала. И в каком же она была удивлении, когда узнала, что мы нашлись! Сестричка жила тогда в Гарварде, что под Бостоном. Сейчас — в Лос-Анджелесе.
Вот так в 30 лет я узнала, что у меня сестра. Моя жизнь перевернулась просто с ног на голову. А еще у меня, как оказалось, есть еще два младших брата в Финляндии, их усыновила семья оттуда около 17 лет назад. Я все надеюсь найти и их. © becoming.karina
- Решил сдать ДНК тест. Поставил галочку «разрешить родственникам писать вам». И спустя полгода мне написала родная сестра, о которой никто не знал. Оказывается, ее мать — вторая жена отца — скрыла от него беременность и развелась. Дочь выросла, сдала тест в той же лаборатории и узнала о совпадении. Позвонил папе — обрадовал с новой дочерью. В общем, вся семья в изумлении. © vadikwanted
- Случилась у нас почти сказочная история с одним из сотрудников. В конце декабря он получил приглашение от дальних родственников с Таити приехать и рассказать о его корнях. О тех, кого он помнит — бабушки, дедушки. Он подготовил презентацию. Был слегка ошарашен количеством участников — около 250 дальних родственников собралось на Таити. Сам он с острова Раротонга.
После всех презентаций и разбора семейного древа он выяснил, что он в пятом поколении наследник таитянской принцессы, которая вышла замуж за немца. Вся линия его прабабушки была утеряна и не поддерживала контакт с родственниками на Таити, переплыв на другие острова. И вот наконец вся семья воссоединилась.
Ему, как наследнику, презентовали часть земли на одном из островов. Дома нет. Но, если он соберется переезжать, семья будет рада построить дом бесплатно. У них туристический бизнес и бизнес по ловле черного жемчуга. В общем, где мои таитянские родственники? Я не понимаю. © egeny_yakovenko
- На Новый Год подарила другу этот тест ДНК. И когда пришли результаты, ему написала девушка, что увидела у них совпадения. Она искала отца. Ее мама в 90-ые путешествовала по Европе, и когда вернулась домой, обнаружила, что беременна. Родила. Дочь выросла, сдала тест и нашла человека с совпадением по линии отца. Выяснилось, что это дядя моего друга. Родственники очень обрадовались, что внезапно нашлась племяшка, о существовании которой никто даже не догадывался. © milkeen
- Дедушка рассказал, что у него был старший брат, с которым они потеряли связь. Говорит — вдруг он в соцсети есть? И дочка у этого брата была. И вот я написала всем женщинам примерно подходящего возраста с нашей фамилией. Хорошо, что фамилия не распространенная была, примерно 200 человек получилось. И нашла! Списались, созвонились. Все совпало — нашла троюродную сестру! © Tertiumnondatur / Pikabu
- Впервые за 10 лет вышла на пробежку. Для начала — вступила в лужу. Сломался плеер. А вот встреча с девушкой, как две капли похожей на меня, окончательно выбила из колеи. Разговорились. Она старше на полгода, отца никогда не видела, но зовут его Миша — как моего. Родилась в городе, где он работал. Больше по утрам не бегаю. © Подслушано / Ideer
- Папа нашел своего давно потерянного брата. И потянулась цепочка открытий о моем дедушке и его похождениях. Наша семья увеличилась вдвое, а у меня и так уже было много тетушек, дядюшек, двоюродных и троюродных братьев и сестер. Дедуля в свое время был видным человеком: мэром в золотодобывающем городке и тем еще авантюристом. А еще он был барабанщиком в группе, а моя бабушка — солисткой. Считаю, что у моей семьи крутая история! Кстати, в этом самом городке снимали несколько фильмов. А в местном музее есть раздел, посвященный моим дедушке и бабушке. © Sonotmethen / Reddit
- На прошлой неделе дальний родственник написал нам по электронной почте. Оказывается, он обнаружил новую ветвь родословной. Наш дядя пропал без вести в 1930 году. На самом деле, он сбежал с женщиной, они сменили имена, и у них родилось четверо детей. Один из его детей еще жив, планируем семейную встречу. © coffee_riot_148/ Reddit
- Впервые встретилась со сводными братом и сестрой со стороны отца, когда мне было 18. Они близняшки — Джон и Лесли. Сперва я познакомилась с братом, потом с сестрой и ее парнем. У нас оказалось так много общего! Теперь Лесли — моя лучшая подруга, мы постоянно видимся. Каждую неделю мы собираемся на «Вечер братьев и сестер». Я безумно люблю их и чувствую, что наконец-то нашла недостающую часть себя. © katobabee / Reddit
- Уже несколько лет я занимаюсь своей родословной. Как это часто бывает, на некоторых «ветках» семейного древа есть утерянные родственные связи. Больше всего меня интересовала информация про моих предков, в частности прапрадедушку Георгия Георгиевича Козловского.
Нашла группу в соцсети «Козловские». Активности там очень-очень мало. Но все же я решила попробовать. Опубликовала и забыла об этом. И тут мне пишет женщина: «У меня почти нет информации о предках. Но есть фотоальбом, где на обложке написано: „Козловскому Георгию Юльевичу на память от коллег“. Давайте сверимся?» Надежд у меня особых не было, фамилия распространенная. Но оказалось, что мы с ней родственники! Она мне двоюродная тетя, а я ей двоюродная племянница.
Весь мир в моей голове перевернулся. Оказалось, что ее семья — та самая утерянная «ветка» в моей родословной. И вот, по каким-то случайным обстоятельствам, мы нашли друг друга — по общему прапрадедушке, который жил еще в 19 веке! © Evamyll / Pikabu
- Работаю в ресторане быстрого питания. После работы шли с коллегой домой, было по пути. Начали искать общих знакомых. Называю имя парня, и тут она выдает: «Это мой двоюродный брат». Все бы ничего, но это мой троюродный брат. Приятно, теперь еще одна сестра есть. © Не все поймут / VK
Очень интересно находить родственников и смотреть какой они национальности. У нас в роду столько намешано, что можно и в Испании и в Португалии найти при желании. А так же в Турции и Израиле! Диапазон громадный!
- Никогда в жизни не был в деревне, хотя отец мне часто говорил, что меня там ждет какая-то бабушка, но не родная. И вот недавно мы собрались с папой и поехали туда. Вышли из машины. Меня сразу же целуют, обнимают, все плачут вокруг. А я, если честно, даже не знаю, как их всех зовут. И тут началось! Отец давай объяснять: «Это твоя двоюродная тетя, это бабушка моего двоюродного брата, это муж сестры твоей троюродной племянницы». Познакомился с дюжиной людей. Я все еще в замешательстве, а они как давай кормить меня и деньги в подарок пихать. Нужно чаще ездить в деревню, хорошие люди там живут. © Не все поймут / VK
- В школьные годы я часто ездила в летние лагеря. В одном лагере познакомилась с девочкой. Забавным оказалось то, что мы однофамилицы. И как-то на досуге взбрело мне в голову спросить, как зовут ее дедушку по отцу. Почему именно дедушку? Да потому что я знала, что у меня родня по бате займет целый поселок! И если дядь и теть я всех не знаю, то сестер и братьев моего деда знаю по именам.
Подруга называет мне имя, совпадающее с именем брата моего деда. Я назвала имя моего деда, но оно ей ни о чем не говорило. Тут звонит ей отец, она ставит его на громкую связь и спрашивает у него: «Ты знаешь такую-то, внучку деда Ивана?» На что ее отец отвечает: «Конечно, знаю! И отца ее тоже хорошо знаю». Подруга переглядывается со мной и на глазах становится моей троюродной сестрой.
Мы дружили с ней после этого еще долго. Оказалось, ее отец давно создал сайт нашей родословной. На сайте было 11 поколений вплоть до 1700 года, 800 с лишним персон. © MelanieLim / Pikabu
