15 историй о соседях, которые однажды зашли за солью, но стали ближе любой родни

2 часа назад
Говорят, что родственников не выбирают, но с соседями нам везет еще реже. Однако герои нашей подборки вытянули счастливый билет: их соседи чинят потолки по велению сердца, дарят торты за игру на гитаре и спасают от одиночества после тяжелого расставания. Приготовьте платки и чай — эти искренние моменты вернут вам веру в то, что человечность не знает границ, даже если эти границы — тонкие стены панельки.

  • Заехала я в новую однушку. Соседка-бабушка неделю смотрела на меня как на нарушительницу спокойствия. Она постоянно выходила на лестницу и провожала меня хмурым взглядом. А вчера преградила мне путь прямо в дверях с огромной кастрюлей в руках. Я замерла и приготовилась выслушивать жалобы на шум или топот. Баба Маша просто сунула мне эту кастрюлю и велела есть, пока горячее. Внутри был наваристый борщ. Она видела мои бесконечные пакеты с фастфудом и решила, что не дело так питаться. Теперь мы с бабой Машей каждый вечер чаи гоняем и угощаем друг друга домашней едой.
  • Во дворе нашего ЖК сосед поставил телескоп — наблюдать за звездами. А в домовом чате повесил объявление, что приглашает всех желающих посмотреть. Показывал Юпитер с кольцами и спутниками, кратеры на Луне. Дети и взрослые в восторге. Подарил всем радость! © ekaterina._.sorokina
  • Стояли как-то с парнем у подъезда, разговаривали. Он бросал меня, говорил разные гадости, а я смотрела ему в глаза и молча рыдала. Затем он развернулся и ушел, а я тонула в своих слезах и провожала его взглядом. Стояла так больше часа. В какой-то момент ко мне кто-то спустился — как оказалось позже, сосед со второго этажа, который увидел наше расставание. Он пригласил меня к себе, сказал, что жена испекла пирог и хочет поговорить. Я, зареванная, пошла к ним. Там мы посидели, поговорили по душам, хотя раньше только здоровались — и все. Они сказали мне, что если парень так поступил, то он глупый и не достоин меня. В тот момент я почувствовала такое тепло, которого никогда не чувствовала со стороны бывшего, — как будто два малознакомых человека за час подарили мне любви и заботы больше, чем парень за два года отношений. © Карамель / VK
  • Живу одна, клеила плитку на потолок на балконе. Немного не хватило, с краю прилепила две плитки, которые оставались с прошлого ремонта, — все равно же не сильно заметно. Рисунки, естественно, разные, но если не смотреть на потолок, то и не заметно. Через неделю звонок в дверь. Пришел сосед, молодой мужчина. Сказал, что его окна выходят на ту же сторону, что и мой балкон, и он больше не может смотреть на эти разные плитки. С собой принес торт, плитку и переклеил потолок на балконе. Влюбилась. © Сокровенные истории / VK
  • Через дорогу от нас жила одна женщина. Сначала она просто угощала меня сладостями. У нее почти не было родственников, и рядом вообще никого из семьи не было. Со временем она подружилась с моей мамой и иногда присматривала за мной после школы, когда родители были на работе. Потом мы переехали, но все равно иногда заезжаем к ней в гости. В последний раз она посмотрела на меня и сказала, что я стала такой красивой и что она буквально видела, как я росла. А я сразу вспомнила, как сидела у нее на том самом диване, пила шоколадное молоко и смотрела детские передачи. © shadowplaywaiting / Reddit
  • Когда встречалась с парнем, я часто болела: могла из-за обычного сквозняка простыть и валяться дома где-то неделю. Он никогда не заботился обо мне, не ходил в аптеку, не переживал за мое самочувствие — даже чай ленился сделать. Расстались мы спустя полгода отношений. Недавно я попала под сильный ливень, снова простыла: чихала часто и громко. Это все слышал мой сосед — стены в доме тонкие, слышимость отличная. Однажды утром он позвонил мне в дверь. Открываю — стоит, улыбается и протягивает пакет с витаминами, лимоном, пачкой чая, свежей мятой и разными вкусняшками, говорит, чтобы я быстрее выздоравливала. Я поблагодарила его и расплакалась: за мной так парень никогда не ухаживал, как незнакомый человек по соседству. © Карамель / VK
  • Наш сосед был бывшим пилотом авиакомпании. Дети у него уже давно разъехались, а сам он иногда жил в своем доме у моря. Мы тогда только поженились и решили капитально переделать свой дом — буквально разобрать его до досок и заново сделать все, от пола до потолка. Масштабный ремонт. Родственники у нас были недалеко, но, как только сосед услышал о наших планах, сразу предложил пожить у него. Просто отдал нам свой дом на все время ремонта. Мы пытались платить за аренду, воду, электричество — хоть что-нибудь. Он ни в какую: не взял ни копейки. В итоге мы прожили там четыре месяца бесплатно, ухаживали за его домом как за своим, а по соседству у нас гремела стройка. Сам он в это время жил в своем пляжном доме. Лучший сосед на свете, честно. © Ulrich Wilsenach / Quora
  • Когда купили квартиру и переехали, у нас ничего не было — прежние хозяева все забрали, а новую плиту должны были привезти только на следующий день. Соседка напекла оладушек, принесла. Прошло 12 лет — стала как вторая мама: могу детей оставить и ключи, когда в отпуск уезжаем. Сейчас решили расширяться, жалко только с соседкой расставаться. © Алия Алия / VK
  • Живу 25 лет в обычной многоэтажке. Всех соседей знаю, они знают меня. Всегда помогаю по электрике, сантехнике (я инженер, и все инструменты у меня дома есть). Едем в отпуск — оставляю ключи соседке, она мои цветы поливает. Она с детьми едет в отпуск — я ее котов кормлю. Печет хлеб — всегда горбушку принесет (люблю). Я готовлю спагетти «Болоньезе» — всегда ее детишек угощаю. Любят они мои макарошки. Это нормально. © Андрей Зазулин / VK
  • Мы живем в небольшом тупике, где всего три дома. Пару месяцев назад у нас был сильный ураган, а один из соседей как раз уехал в отпуск. Я подумал: вот они вернутся из поездки, а во дворе перевернутая мебель, горшки с растениями вверх дном и вообще полный бардак — неприятно же. Поэтому пошел к ним во двор и начал потихоньку приводить все в порядок. Через несколько минут ко мне присоединился другой сосед из нашего тупика — вместе со своим двухлетним сыном. Мы даже превратили это в игру: возвращали все на свои места, будто наводим порядок по миссии. Малышу было весело, а наши соседи, когда вернулись из отпуска, увидели почти идеальный двор. Сказать, что они были благодарны — ничего не сказать. Вот так и должно быть: соседи помогают друг другу. Уверен, однажды они сделают для нас то же самое. © Mimi / Quora
  • Я раньше жила на первом этаже, и у меня было большое окно прямо у тротуара. Один из моих котов обожал сидеть там и наблюдать за прохожими. Как-то раз в дверь позвонила пара. Я посмотрела в глазок и вижу: стоят с почти полным пакетом кошачьего корма. Они сказали, что живут недалеко отсюда, их кота перевели на специальную диету, поэтому обычный корм остался. И добавили, что часто видят моего кота в окне, он им очень нравится, вот они и решили предложить корм нам. Я, конечно, взяла, тем более это оказался тот же самый корм, который я обычно покупаю. Но больше всего меня умилило, что у моего кота, оказывается, есть свои поклонники, которые даже подарки ему приносят. В то одинокое время это был очень добрый момент. © CumulativeHazard / Reddit
  • Прошлым летом я начала учиться играть на гитаре. Переживала из-за соседей: слышимость у нас отличная, а мои первые аккорды были так себе. Когда у меня стало получаться что-то похожее на музыку, к нам однажды поднялся дедушка-сосед и принес мне торт — за старания и первые успехи. Выяснилось, что все это время он меня слушал и решил так поздравить. Было безумно приятно, и, к слову, он до сих пор иногда радует меня разными сладостями. © Не все поймут / VK
  • Мы переехали и сняли большой дом-трейлер. Все разложили, съездили за продуктами, возвращаемся — а газон уже подстрижен. Мы удивились, но подумали: может, хозяин дома позаботился. Но потом это стало повторяться снова и снова. Спросили у арендодателя — он говорит, что это не он. И вот как-то рано утром в субботу я выглядываю в окно и вижу: сосед через дорогу подъезжает на газонокосилке, переезжает к нашему дому и спокойно косит нам траву. Муж в тот момент был на работе, я потом ему рассказала, и мы решили сходить познакомиться и предложить соседу деньги. А он только рукой махнул: мол, не надо. Сказал, что ему просто скучно, а он заметил, что мы оба постоянно работаем, вот и решил немного помочь. В итоге они с женой стали нашими хорошими друзьями, пока мы там жили. Однажды муж уехал на выходные, и я осталась одна в праздник. И вдруг вечером они пришли ко мне с едой — чтобы я не готовила только для себя. Вот это я понимаю — настоящие соседи. © Kristi Medina / Quora
  • Шла вечером домой с тремя тяжелыми сумками. Сзади шла уже немолодая пара, лет так 60–70. Мужчина, к моему великому удивлению, подошел, спросил, как дела, где я живу, подозвал к себе жену, взял мои сумки и, с веселыми рассказами о своей жизни, донес пакеты прямо до моей квартиры. Оказались новые соседи снизу. Через неделю ситуация повторилась, только это уже был их сын — успешный, красивый и добрый парень, старше меня на 4 года. Завтра годовщина — 5 лет счастливой семейной жизни. © Сокровенные истории / VK
  • Когда я рос, наши соседи по дому были уже пожилыми — им было за семьдесят. Мужчина, кстати, сам спроектировал и построил наш дом. После смерти моего дедушки он стал для моего папы почти как второй отец: всегда поддерживал, помогал советом. У них во дворе был бассейн, а между нашими участками — невысокая стенка. Поэтому почти каждое лето я перелезал к ним с друзьями поплавать. Нужно было всего лишь спросить разрешения. А его жена всегда держала для меня сладости. Я подходил к их задней двери — она была разделенная пополам. Она открывала верхнюю половину, здоровалась, а я просил что-нибудь сладкое. И она всегда давала мне пачку конфет. Честно, это были просто замечательные люди. © yourefunny / Reddit

А у вас есть такие соседи, которые стали для вас почти родными? Поделитесь своими добрыми историями в комментариях.

