15+ рукодельников, чьи работы выглядят так, будто их создали эльфы в тайной мастерской

Фотоподборки
1 час назад
Иногда за обычным предметом декора скрывается целая история: в вязаном пледе зашифровано имя будущей малышки, а внутри крошечного суккулента из глины спрятан секретный тайник. Герои нашей статьи создают вещи с двойным дном и особым характером. Мы подготовили 15+ фото творений, которые заставят вас присмотреться повнимательнее: от вышитых шедевров Магритта до противотревожных камешков и заборов, которые превратились в арт-объекты. Эти мастера точно знают, как добавить изюминку в каждый сантиметр своего дома.

«Смотрите, вот такой у меня получился держатель для салфеток — в виде тех самых голов с острова Пасхи»

«Вышитый „Сын человеческий“»

«Разрисовала кое-что для спальни»

«Я слепила из полимерной глины крошечные суккуленты! И никто не догадается, что внутри можно что-то спрятать»

«Друг женится, так что я сделал для него такой галстук-бабочку»

«Я работаю в технике мокрого валяния. Вообще-то предполагалась гирлянда, но получилось потрясающее украшение на шею»

  • Выглядит потрясающе, но моя кожа не выдержала бы такого. © Eaudebeau / Reddit

«Я делаю противотревожные камешки»

«Решила скрестить рисунок и вышивку в смешанном стиле. Называется работа „После укуса“»

Плодожорка
25 минут назад

Неприятные ощущения от увиденного: Я теперь буду бояться есть яблоко, вдруг оттуда такое же вылезет. Да и рука в пятнах, как будто во внутренностях ковырялась.

«Смотрите, какую штуку я сделал для внука своими руками»

«Зацените реакцию моего пса, когда он увидел свои копии, которые я сваляла из шерсти»

«Из одеяла можно сделать крутую куртку»

«Как вам мой прогресс в валянии жирафа? Прошло 5 лет»

«Забору на моем заднем дворе явно не хватало внимания. Вот я и решила это исправить»

«Моя мама недавно сделала этого малыша»

«Бюджет нашей свадьбы настолько ограничен, что я сама себе делала кольцо. Порылась в закромах в поисках материалов и сделала такую красоту»

Плодожорка
19 минут назад

Может, его попробовать хотя бы отполировать? Не выглядит так, чтобы хотелось похвалить автора.

«Обрезки шерсти пошла на вот такую прекрасную куртку в стиле хоббитов»

«Я сделала „лоскутную“ чашку. Да, я знаю, что вы хотите ее купить. Нет, не отдам»

Плодожорка
15 минут назад

Чашечка сделана в стиле кинцуги и пэтчворка одновременно. Интересно получилось, хотя кривые края неудобны в использовании по назначению

«Я наконец-то закончила проект из моего списка желаний»

«Моя невеста сделала мне обручальное кольцо из скейтборда, который подарила мне 10 лет назад»

«Я сейчас глубоко беременна и все силы трачу на вязание пледа. Решила замаскировать тут имя будущей малышки»

Фото на превью capriali99 / Reddit

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Лоскутная чашка интересная, но больше для витрины, чем для использования)

А я покажу новую рыбу, в болгарском кружевном кафтане:

Комментарий с изображением на AdMe.Media
