15+ рукодельников, чьи работы выглядят так, будто их создали эльфы в тайной мастерской

Иногда за обычным предметом декора скрывается целая история: в вязаном пледе зашифровано имя будущей малышки, а внутри крошечного суккулента из глины спрятан секретный тайник. Герои нашей статьи создают вещи с двойным дном и особым характером. Мы подготовили 15+ фото творений, которые заставят вас присмотреться повнимательнее: от вышитых шедевров Магритта до противотревожных камешков и заборов, которые превратились в арт-объекты. Эти мастера точно знают, как добавить изюминку в каждый сантиметр своего дома.
«Смотрите, вот такой у меня получился держатель для салфеток — в виде тех самых голов с острова Пасхи»
«Вышитый „Сын человеческий“»
«Разрисовала кое-что для спальни»
«Я слепила из полимерной глины крошечные суккуленты! И никто не догадается, что внутри можно что-то спрятать»
«Друг женится, так что я сделал для него такой галстук-бабочку»
«Я работаю в технике мокрого валяния. Вообще-то предполагалась гирлянда, но получилось потрясающее украшение на шею»
- Выглядит потрясающе, но моя кожа не выдержала бы такого. © Eaudebeau / Reddit
«Я делаю противотревожные камешки»
«Решила скрестить рисунок и вышивку в смешанном стиле. Называется работа „После укуса“»
Неприятные ощущения от увиденного: Я теперь буду бояться есть яблоко, вдруг оттуда такое же вылезет. Да и рука в пятнах, как будто во внутренностях ковырялась.
«Смотрите, какую штуку я сделал для внука своими руками»
«Зацените реакцию моего пса, когда он увидел свои копии, которые я сваляла из шерсти»
«Из одеяла можно сделать крутую куртку»
«Как вам мой прогресс в валянии жирафа? Прошло 5 лет»
«Забору на моем заднем дворе явно не хватало внимания. Вот я и решила это исправить»
«Моя мама недавно сделала этого малыша»
«Бюджет нашей свадьбы настолько ограничен, что я сама себе делала кольцо. Порылась в закромах в поисках материалов и сделала такую красоту»
Может, его попробовать хотя бы отполировать? Не выглядит так, чтобы хотелось похвалить автора.
«Обрезки шерсти пошла на вот такую прекрасную куртку в стиле хоббитов»
Подчеркнуть вывалившийся после завтрака живот - это так по-хоббитски.
«Я сделала „лоскутную“ чашку. Да, я знаю, что вы хотите ее купить. Нет, не отдам»
Чашечка сделана в стиле кинцуги и пэтчворка одновременно. Интересно получилось, хотя кривые края неудобны в использовании по назначению
«Я наконец-то закончила проект из моего списка желаний»
«Моя невеста сделала мне обручальное кольцо из скейтборда, который подарила мне 10 лет назад»
«Я сейчас глубоко беременна и все силы трачу на вязание пледа. Решила замаскировать тут имя будущей малышки»
Лоскутная чашка интересная, но больше для витрины, чем для использования)
А я покажу новую рыбу, в болгарском кружевном кафтане: