18 рукодельников, которые не поленились и создали вещицы с изюминкой

У каждой модницы или модника есть свои способы разжиться вещами своей мечты. Кто-то сутками гуляет по шоурумам и бутикам, ну а кому-то достаточно своих рук и швейной машинки. Ну или спиц с крючком. Не важно, захотелось им сумку в виде акулы, сногсшибательное платье или новое худи — все по плечу.

«Сшила джинсы для дочки. Пожалуй, я теперь везде буду добавлять такие карманы»

Эти карманы сзади — просто супер! © Mackzime / Reddit

«Сшила себе брюки-палаццо для отпуска. А карманы, кстати, очень вместительные — можно и бутылку воды носить, и солнечные очки потерять»

«Скомбинировала разные выкройки и сшила себе платье. У него есть особенность: я отстегиваю юбку и вот что получается»

«Я наконец-то сшила это платье. Я также добавила одну деталь: под юбкой находится еще одна — нижняя»

«Я настоящая кошатница с этим корсетом»

«Рано или поздно я точно вся уделаюсь в чае. Но вот она — моя первая блузка»

«Сделала сумку-лягушку на третий день рождения девочки. Как думаете, ей понравится?»

«Шарф в стиле ар-деко отлично подходит к моей одежде 1940-х годов»

«Этот „рыбный“ свитер — мой главный фаворит»

«Две недели назад впервые прикоснулась к швейной машинке. И вот мое первое платье»

«Сшила себе летнее платье и моему корги бандану в тон. Это чистый хлопок и я не могу дождаться лета, чтобы носить платье не снимая»

«Я связала себе худи с капюшоном из мохера»

«До сих пор не поняла, нравится мне это платье или нет»

«Я новичок в шитье и мне удалось переделать старые джинсы в сумку-акулу»

«Я редко носил эти брюки и решил усовершенствовать их. Добавил снизу полоску ткани, традиционной для австрийской и немецкой одежды. Это было весело»

«Эти вырезы на подоле делают юбку совершенно уникальной»

«8 недель, отсутствие выкроек — и платье готово. Оно идеально? Нет. Горжусь ли я им? Еще как»