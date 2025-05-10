18 рукодельников, которые не поленились и создали вещицы с изюминкой
Фотоподборки
4 часа назад
У каждой модницы или модника есть свои способы разжиться вещами своей мечты. Кто-то сутками гуляет по шоурумам и бутикам, ну а кому-то достаточно своих рук и швейной машинки. Ну или спиц с крючком. Не важно, захотелось им сумку в виде акулы, сногсшибательное платье или новое худи — все по плечу.
«Сшила джинсы для дочки. Пожалуй, я теперь везде буду добавлять такие карманы»
- Эти карманы сзади — просто супер! © Mackzime / Reddit
«Сшила себе брюки-палаццо для отпуска. А карманы, кстати, очень вместительные — можно и бутылку воды носить, и солнечные очки потерять»
«Скомбинировала разные выкройки и сшила себе платье. У него есть особенность: я отстегиваю юбку и вот что получается»
«Я наконец-то сшила это платье. Я также добавила одну деталь: под юбкой находится еще одна — нижняя»
«Я настоящая кошатница с этим корсетом»
«Рано или поздно я точно вся уделаюсь в чае. Но вот она — моя первая блузка»
«Сделала сумку-лягушку на третий день рождения девочки. Как думаете, ей понравится?»
«Шарф в стиле ар-деко отлично подходит к моей одежде 1940-х годов»
«Этот „рыбный“ свитер — мой главный фаворит»
«Две недели назад впервые прикоснулась к швейной машинке. И вот мое первое платье»
«Сшила себе летнее платье и моему корги бандану в тон. Это чистый хлопок и я не могу дождаться лета, чтобы носить платье не снимая»
«Я связала себе худи с капюшоном из мохера»
«До сих пор не поняла, нравится мне это платье или нет»
«Я новичок в шитье и мне удалось переделать старые джинсы в сумку-акулу»
«Я редко носил эти брюки и решил усовершенствовать их. Добавил снизу полоску ткани, традиционной для австрийской и немецкой одежды. Это было весело»
«Эти вырезы на подоле делают юбку совершенно уникальной»
«8 недель, отсутствие выкроек — и платье готово. Оно идеально? Нет. Горжусь ли я им? Еще как»
«Почти год я не могла закончить это платье. Ну а под ним у меня комбинезон телесного цвета»
Еще больше работ от талантливых мастеров своего дела:
Фото на превью MrsLemony / Reddit
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Парень в винтажном пальто и шарфе - единственный, нна кого не стыдно смотреть.
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