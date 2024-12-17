17 мужчин сшили такие вещи, что их бы с гордостью носила любая модница

Когда речь заходит о пошиве одежды своими руками, большинство представляет в роли швей именно женщин. Но и мужчины не чуждаются этого замечательного творческого процесса. Многие из них с удовольствием садятся за машинку и шьют классные вещи. Причем не только для себя, но и для своей семьи.

"Сшил любимой жене белье для “этих” дней"

Узор на трусах — это нечто! © GamerJules / Reddit

"Есть ли еще папы, которые любят мастерить своим детям одежду? Сшил этот наряд дочке из испорченного платья ее мамы. В процессе у меня около 4 раз случалась истерика"

Только 4 истерики? Хвастунишка. © SimplyTennessee / Reddit

Вот именно. У меня как минимум 4 случается только пока я молнию вставляю. © Badatcounting / Reddit

"Очень горжусь этими своими самодельными свитерами"

«Жене очень уж понравилась шапка, которую я себе связал. Что ж, пришлось и ей связать»

«Попробовал воссоздать платье Бет Хармон из сериала „Ход королевы“»

© The Queen's Gambit / Flitcraft , © b***_quack / Reddit Олена 18 часов назад 1. Оригинал - А-силует, который не идёт женщинам с фигурой "перевернутый треугольник". Это платье для прямоугольников и груш.

2. В копии пытались "приталить" платье, в оригинале оно скроено трапецией с выточками от груди в середину проймы.

3. В оригинале зелёная ткань - мягкая и плотная, поэтому мягко подчеркивает изгибы. В копии - жёсткая и лёгкая.

4. Копия мала в плечах и велика в груди. Центр груди рассчитан не правильно (и женщине нужно другое белье)

5. Отделка. В оригинале горло овальное, манжеты свободные, карманы и бант меньше - - Ответить

«Закончил шить летнее платье для жены»

«Моя жена воспользовалась тем, что я научился шить, и заставила меня сделать ей разные сумки»

«Это, возможно, самая простая из всех, но мне она очень нравится».

Так, я следующая! Ладно, шучу. Здорово, ты мастер своего дела, и у тебя счастливая жена! © Luseil / Reddit

«Смастерил жене костюм Зельды на Хэллоуин»

«Жена танцует в стиле бурлеск. Сшил ей этот плащ для выступлений. Он ей идеально подошел»

«Сшил жене джинсы с теплой подкладкой»

Такие теплые и мягкие и выглядят отлично! © BondHelen / Reddit

Ну это просто фантастика какая-то! Еще и утепленные, как уютно! © sewonsister / Reddit

«Это должна была быть балаклава для езды на велосипеде. И вот что получилось»

«Либо я надеваю на нее шлем и тогда ремни не сходятся на подбородке, либо я сначала надеваю шлем (как на фото), но тогда у меня как будто бы гигантская голова. В принципе я могу кататься в таком виде, но все-таки можно ли сделать балаклаву поменьше? Может, постирать ее в горячей воде и оставив сушиться?»

В этой штуке ты похож на кальмара. Мне это нравится. © 7sukasa / Reddit

Вот именно. Просто приделай глаза и щупальца и катайся так себе на здоровье. © zaneinthefastlane / Reddit

«В качестве своего первого проекта я сшил жене юбку-полусолнце на подкладке. Пришлось переделывать молнию 3 раза, но она все равно получилась дурацкой»

"Я сшил своей жене комбинезон"

Блин, прям видно, как ты ее любишь! Классная вещь получилась. © kimthegreen / Reddit

"Создал одежду хоббита для себя и своей жены"

"Наконец-то закончил рождественский подарок для жены"

"Кожаная байкерская куртка пастельных тонов для моей жены"

«Сшил подарок на день рождения жене. Как я справился?»