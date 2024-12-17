17 мужчин сшили такие вещи, что их бы с гордостью носила любая модница

Народное творчество
1 день назад

Когда речь заходит о пошиве одежды своими руками, большинство представляет в роли швей именно женщин. Но и мужчины не чуждаются этого замечательного творческого процесса. Многие из них с удовольствием садятся за машинку и шьют классные вещи. Причем не только для себя, но и для своей семьи.

"Сшил любимой жене белье для “этих” дней"

"Есть ли еще папы, которые любят мастерить своим детям одежду? Сшил этот наряд дочке из испорченного платья ее мамы. В процессе у меня около 4 раз случалась истерика"

Noumen
1 день назад

Интересный папусик, шьёт в истерике, дети и собаки разбегаются

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"Очень горжусь этими своими самодельными свитерами"

«Жене очень уж понравилась шапка, которую я себе связал. Что ж, пришлось и ей связать»

«Попробовал воссоздать платье Бет Хармон из сериала „Ход королевы“»

Олена
18 часов назад

1. Оригинал - А-силует, который не идёт женщинам с фигурой "перевернутый треугольник". Это платье для прямоугольников и груш.
2. В копии пытались "приталить" платье, в оригинале оно скроено трапецией с выточками от груди в середину проймы.
3. В оригинале зелёная ткань - мягкая и плотная, поэтому мягко подчеркивает изгибы. В копии - жёсткая и лёгкая.
4. Копия мала в плечах и велика в груди. Центр груди рассчитан не правильно (и женщине нужно другое белье)
5. Отделка. В оригинале горло овальное, манжеты свободные, карманы и бант меньше

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«Закончил шить летнее платье для жены»

«Моя жена воспользовалась тем, что я научился шить, и заставила меня сделать ей разные сумки»

НибаньтиКрипто
1 день назад

Мне нравится, что каждая из тканей категорически не хочет сочетаться с остальными. В этом что-то есть панковое). Я б носила

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«Это, возможно, самая простая из всех, но мне она очень нравится».

  • Так, я следующая! Ладно, шучу. Здорово, ты мастер своего дела, и у тебя счастливая жена! © Luseil / Reddit

«Смастерил жене костюм Зельды на Хэллоуин»

«Жена танцует в стиле бурлеск. Сшил ей этот плащ для выступлений. Он ей идеально подошел»

«Сшил жене джинсы с теплой подкладкой»

Чертово_колёсико
1 день назад

они не сидят по фигуре, судя по складкам, боковому шву, ширинке. Ну или жена, в процессе шитья, поправилась и укоротилась

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  • Такие теплые и мягкие и выглядят отлично! © BondHelen / Reddit
  • Ну это просто фантастика какая-то! Еще и утепленные, как уютно! © sewonsister / Reddit

«Это должна была быть балаклава для езды на велосипеде. И вот что получилось»

Наталья Хижняк
1 день назад

можно найти третий путь: перевязать изделие, взять спицы поменьше, петель набрать другое количество и т.п.

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«Либо я надеваю на нее шлем и тогда ремни не сходятся на подбородке, либо я сначала надеваю шлем (как на фото), но тогда у меня как будто бы гигантская голова. В принципе я могу кататься в таком виде, но все-таки можно ли сделать балаклаву поменьше? Может, постирать ее в горячей воде и оставив сушиться?»

  • В этой штуке ты похож на кальмара. Мне это нравится. © 7sukasa / Reddit
  • Вот именно. Просто приделай глаза и щупальца и катайся так себе на здоровье. © zaneinthefastlane / Reddit

«В качестве своего первого проекта я сшил жене юбку-полусолнце на подкладке. Пришлось переделывать молнию 3 раза, но она все равно получилась дурацкой»

"Я сшил своей жене комбинезон"

  • Блин, прям видно, как ты ее любишь! Классная вещь получилась. © kimthegreen / Reddit

"Создал одежду хоббита для себя и своей жены"

"Наконец-то закончил рождественский подарок для жены"

"Кожаная байкерская куртка пастельных тонов для моей жены"

«Сшил подарок на день рождения жене. Как я справился?»

  • Ты издеваешься? Можно я буду твоей женой? Великолепно получилось. © SHatcheroo / Reddit

А если вы желаете еще посмотреть на вещи, которые мужчины шьют и даже вяжут своими руками, то можете заглянуть в эти статьи:

Фото на превью b***_quack / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Из всего представленного понравились только два мужских свитера, весенняя кожанка и вязаная без затей коричневая шапка)

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Nati Ja
19 часов назад

Все мужчины, что бы там они ни сшили, доказали, что у них НЕ ЛАПКИ! Такая редкость.

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