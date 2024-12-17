17 мужчин сшили такие вещи, что их бы с гордостью носила любая модница
Когда речь заходит о пошиве одежды своими руками, большинство представляет в роли швей именно женщин. Но и мужчины не чуждаются этого замечательного творческого процесса. Многие из них с удовольствием садятся за машинку и шьют классные вещи. Причем не только для себя, но и для своей семьи.
"Сшил любимой жене белье для “этих” дней"
- Узор на трусах — это нечто! © GamerJules / Reddit
"Есть ли еще папы, которые любят мастерить своим детям одежду? Сшил этот наряд дочке из испорченного платья ее мамы. В процессе у меня около 4 раз случалась истерика"
- Только 4 истерики? Хвастунишка. © SimplyTennessee / Reddit
- Вот именно. У меня как минимум 4 случается только пока я молнию вставляю. © Badatcounting / Reddit
"Очень горжусь этими своими самодельными свитерами"
«Жене очень уж понравилась шапка, которую я себе связал. Что ж, пришлось и ей связать»
«Попробовал воссоздать платье Бет Хармон из сериала „Ход королевы“»
1. Оригинал - А-силует, который не идёт женщинам с фигурой "перевернутый треугольник". Это платье для прямоугольников и груш.
2. В копии пытались "приталить" платье, в оригинале оно скроено трапецией с выточками от груди в середину проймы.
3. В оригинале зелёная ткань - мягкая и плотная, поэтому мягко подчеркивает изгибы. В копии - жёсткая и лёгкая.
4. Копия мала в плечах и велика в груди. Центр груди рассчитан не правильно (и женщине нужно другое белье)
5. Отделка. В оригинале горло овальное, манжеты свободные, карманы и бант меньше
«Закончил шить летнее платье для жены»
«Моя жена воспользовалась тем, что я научился шить, и заставила меня сделать ей разные сумки»
Мне нравится, что каждая из тканей категорически не хочет сочетаться с остальными. В этом что-то есть панковое). Я б носила
«Это, возможно, самая простая из всех, но мне она очень нравится».
- Так, я следующая! Ладно, шучу. Здорово, ты мастер своего дела, и у тебя счастливая жена! © Luseil / Reddit
«Смастерил жене костюм Зельды на Хэллоуин»
«Жена танцует в стиле бурлеск. Сшил ей этот плащ для выступлений. Он ей идеально подошел»
«Сшил жене джинсы с теплой подкладкой»
они не сидят по фигуре, судя по складкам, боковому шву, ширинке. Ну или жена, в процессе шитья, поправилась и укоротилась
- Такие теплые и мягкие и выглядят отлично! © BondHelen / Reddit
- Ну это просто фантастика какая-то! Еще и утепленные, как уютно! © sewonsister / Reddit
«Это должна была быть балаклава для езды на велосипеде. И вот что получилось»
можно найти третий путь: перевязать изделие, взять спицы поменьше, петель набрать другое количество и т.п.
«Либо я надеваю на нее шлем и тогда ремни не сходятся на подбородке, либо я сначала надеваю шлем (как на фото), но тогда у меня как будто бы гигантская голова. В принципе я могу кататься в таком виде, но все-таки можно ли сделать балаклаву поменьше? Может, постирать ее в горячей воде и оставив сушиться?»
- В этой штуке ты похож на кальмара. Мне это нравится. © 7sukasa / Reddit
- Вот именно. Просто приделай глаза и щупальца и катайся так себе на здоровье. © zaneinthefastlane / Reddit
«В качестве своего первого проекта я сшил жене юбку-полусолнце на подкладке. Пришлось переделывать молнию 3 раза, но она все равно получилась дурацкой»
"Я сшил своей жене комбинезон"
- Блин, прям видно, как ты ее любишь! Классная вещь получилась. © kimthegreen / Reddit
"Создал одежду хоббита для себя и своей жены"
"Наконец-то закончил рождественский подарок для жены"
- Подходит ей идеально! © JasnahKolin / Reddit
"Кожаная байкерская куртка пастельных тонов для моей жены"
«Сшил подарок на день рождения жене. Как я справился?»
- Ты издеваешься? Можно я буду твоей женой? Великолепно получилось. © SHatcheroo / Reddit
А если вы желаете еще посмотреть на вещи, которые мужчины шьют и даже вяжут своими руками, то можете заглянуть в эти статьи:
Комментарии
Из всего представленного понравились только два мужских свитера, весенняя кожанка и вязаная без затей коричневая шапка)
Все мужчины, что бы там они ни сшили, доказали, что у них НЕ ЛАПКИ! Такая редкость.