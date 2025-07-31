16 случаев, когда незнакомцы в общественных местах ошарашили: кого-то приятно, а кого-то не очень

Практически каждый из нас хоть раз, но болтал с незнакомцами на улице. Но иногда такие случайные люди оказываются настолько запоминающимися, что день встречи с ними навсегда остается в памяти. Иногда по приятной причине, а иногда нет. Герои нашей статьи поведали свои истории о встречах с людьми, которых они знать не знали.