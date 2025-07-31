16 случаев, когда незнакомцы в общественных местах ошарашили: кого-то приятно, а кого-то не очень

Истории
57 минут назад

Практически каждый из нас хоть раз, но болтал с незнакомцами на улице. Но иногда такие случайные люди оказываются настолько запоминающимися, что день встречи с ними навсегда остается в памяти. Иногда по приятной причине, а иногда нет. Герои нашей статьи поведали свои истории о встречах с людьми, которых они знать не знали.

  • Вечером шел домой и на зебре метался напуганный котенок во все стороны, чуть под колеса не угодил, но каким-то образом увернулся и попал на тротуар. Я его пытался подальше отогнать, в это время сзади к нему подошла случайная прохожая, аккуратно подняла, осмотрела — цел, здоров ли, и совершенно спокойным и уверенным голосом сказала: «Ну что ж, пошли домой». © Подслушано / Ideer
  • Помню, когда мне было 18, я, поссорившись со старшей сестрой, ушла на ночь глядя из ее дома, а я приехала к ней на летние каникулы из другой страны. Села в метро и просто при всем желании не могла сдержать слез и ехала так, уткнувшись взглядом в пол и глотая слезы горечи и обиды. Никогда не забуду, как какой-то мужчина просто подошел ко мне, протянул салфетки и ободряюще сказал: «Все у тебя будет хорошо, не плачь». Он не стал лезть мне в душу, но и не прошел мимо плачущей девчонки. Благодарна ему. © Подслушано / Ideer
  • Сделала новый красивый маникюр, от мужа и детей абсолютно нулевая реакция, даже не заметили. Шла выбрасывать мусор, и какой-то мужик попросил не выбрасывать пакет, а отдать ему, чтобы он достал бутылки. И вот когда я пакет отдавала, он аж замер на секунду, а потом восхищенно сказал: «Я таких красивых ногтей в жизни не видел! Это не маникюр, это поэзия!» Я еще два дня на энергии этого комплимента жила. © Мамдаринка / VK
  • Еду в автобусе. В наушниках. Подсела женщина, ее муж стоит рядом. Я закрыла глаза — кайф! По привычке губу закусила. Женщина меня вдруг локтем пихает. Я сняла наушник, а она: «Прекрати! Ты кого соблазнить пытаешься?» Ну а я сижу такая и вдруг подумала: «А что, я такая уставшая после работы выгляжу соблазнительно?» Я даже не сообразила сразу, что ей ответить. © yana_aff_ / Х
  • Работаю в поликлинике не первый год, но такого цирка не видала. Пришел мужик за справкой, срок изготовления — 3 дня. Он приперся и на второй день, ему объяснили, что не готова. На третий — снова, но уже злой. Но четвертый день этот чудик пришел и развернул палатку посреди коридора, сказал, что будет ждать в ней свою справку. Клоунада! © Не все поймут / VK
  • Я как-то стою, жду у магазина мужа. Рядом тусуется девушка-подросток с бирюзовыми волосами. Я на нее украдкой просматриваю. Она заметила, поворачивается и спрашивает с напором: «Что?!» Я улыбаюсь, говорю, что тоже раньше ходила с цветными волосами, но такого потрясного оттенка у меня не получалось. Она моментально расслабляется, тоже начинает улыбаться. Спасибо, говорит, а то в основном мне морали читают. © Аноним2094181 / Ideer
  • Произошла ситуация: сижу в метро, читаю. Юноша настойчиво пытается познакомиться. Я даю понять, что мне это неинтересно. Юноша дерзко заявляет, что главный герой умрет в следующей главе, после чего горделиво выходит из вагона. А я читала лингвистический журнал... © olianuprekrati / Х
  • Ехала в маршрутке через весь город из одного магазина. Вваливается какая-то шумная компания из молодежи лет по 17. Читаю книгу, не особо обращая на них внимание. Они едут 5-6 остановок и, выходя, один из подростков сует мне в руки бумажку и выходит из маршрутки. Я от неожиданности впала в ступор и, не открывая ее, сунула в карман. Выйдя на своей остановке, открыла, а там номер телефона и подпись: «Ты очень красивая». Так узнала, что в свои тридцать я еще ничего. Перезванивать не стала — в браке 6 лет, ребенку 2 года. Но настроение у меня было до небес еще месяца два. © Unknown author / Pikabu
  • Ехал как-то в поезде на боковушке снизу — согласно билету. Подсел мужик в возрасте. Когда уже стемнело, разложили столик, чтобы уйти спать. Мужик вдруг заявляет, что мое место — его. Уступать он не собирался, пошел на принцип, а потом додумался, вызвал на разборки проводника, который, глянув билет, сказал: «Мужчина, как вас вообще пустили в вагон? У вас билет на сегодняшнее число, но на следующий месяц куплен!» Я лег спать, а мужика высадили ночью на ближайшей станции. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Утро, метро, час пик. Мне выходить через одну, пристраиваюсь ближе к двери. На станции двери открываются, вываливается толпа народу, меня сносит на середину вагона и разворачивает пятой точкой к сидящим пассажирам. Я одной рукой держусь за поручень, в другой руке сумка с учебниками. Толпа прижимает, рука соскальзывает, и я брякаюсь к кому-то на колени. Извиняюсь и только пытаюсь встать, как чьи-то руки хватают меня за талию, и голос мужской в ухо: «Села? Сиди!» © Буся Пусеевна / ADME
  • Как-то нашла на улице кошелек с очень солидной суммой. Карт внутри не было, документов тоже, но зато была визитка. Позвонила, мужик оказался хозяином кошелька, но не слишком обрадовался новостям. Разозлился, начал орать, мол, он четыре часа назад уже улетел из нашего долбаного города и возвращаться никогда не планирует. В общем, минут пять он орал, а потом сказал оставить деньги себе и кинул трубку. Все как на работе. И наорали, и заплатили... © Карамель / VK
  • Гуляю как-то по городу, мимо две девушки-красотки идут. Смотрю, а позади них два чувака, и один другому говорит, глядя в сторону девушек: «Спорим, я смогу ее зацепить?» Ну, я решил, с девчонкой познакомиться хочет, а он, как побежит... Пробежал мимо девушек, подпрыгнул и рукой зацепил высоко висящую вывеску. Потом вернулся к дружбану своему, пятюню отбил, а девчонок, похоже, он вообще не заметил. © allduhwayup / Reddit
  • Как-то ехала в метро. У меня тогда как раз был трудный период в жизни, у меня — умерла собака и возникли проблемы с беременностью. Я не знала, куда от этой боли деться, а передо мной сидела девушка и плакала. Перед выходом я ей вложила в руку маленького ангелочка, которого всегда носила с собой. Ее глаза я никогда не забуду. Мне стало легче, надеюсь, и ей тоже. © Аноним2062995 / Ideer
  • Вчера после работы зашла в автобус. Свободных мест не было, но один мужик, увидав меня, тут же встал. Заулыбался и сказал: «Девушка, вы такая красивая! Не дадите свой номерок? Присаживайтесь». Я ответила, что мне очень приятно, но я много лет замужем, поэтому не делюсь контактами. Уже приготовилась сесть, а мужик умостился обратно на свое место. Недовольно отвернулся к окну и пробормотал: «Ну и стой тогда». © Палата № 6 / VK
  • В метро бабка докопалась до какого-то забитого татуировками парня. Типа, «зачем тело свое портишь картинками?», долго так приставала. Парень не выдержал и стал над ней руками махать, приговаривая: «Татуха-татуха, перейди на духа, с духа на бабку, ей прямо на лопатку». Бабка выскочила из вагона, как пробка. © D0CT0EBCKNN / Х
  • Мы с парнем решили поесть бургеры перед вылетом в аэропорту. Все было как надо: поели, попили, попросили чек на оплату. Официантка забрала книжку с чеком и картой, но вернулась через минуту обратно со словами: «Ваш заказ уже оплачен». Оказалось, какой-то мужчина приметил нас и оплатил наш счет, попросив передать: «Не прерывайте эту цепочку радости, в следующий раз по возможности сделайте то же, что сделал я для вас». Мы решили, что обязательно продолжим эту цепочку. © Подслушано / Ideer

Общественные места вообще будто бы созданы для разных запоминающихся ситуаций. И вот еще одно тому доказательство.

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