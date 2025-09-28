Так, уточните, через 10 сек, она пошла собаку домой забрать или таки мужика вернуть?
18 человек рассказали о загадочных случаях, которые вызвали у них ураган эмоций
Иногда самая жуткая и пугающая загадка оказывается просто забавной оплошностью или проделкой животного. Эта подборка историй — о тех случаях, когда мурашки по коже бегут от страха, а потом — от смеха, когда разгадка оказывается совсем не такой, какой вы ее себе представляли. Хотя и не все истории имеют свою разгадку.
- Звонят соседи по даче и говорят: «У вас там уже который день кто-то ходит в доме». Мы поехали на дачу. Заглядываем в окно — и правда, какой-то гном бродит! Ворвались в дом, а там бидон, одетый в телогрейку и шапку, под воздействием разных процессов ходит из комнаты в комнату. © Виктория Михайлова / Dzen
- Случай был со мной лет 20 назад. Зима, темно. Поздно возвращалась с работы, поставила машину на стоянке. До дома идти метров 300. Вдруг замечаю: какой-то мужик увязался за мной. Думаю, ну все. Подхожу к подъезду, и тут, откуда ни возьмись, появляется огромная собака. Подходит ко мне и начинает рычать на мужика. Я обернулась, а он орет: «Убери собаку!» Я пулей в подъезд. Через 10 секунд вышла обратно (домофон, дверь закрыта) — собаки нет, а мужик убегает. Больше эту собаку никто и никогда не видел. © Мария / Dzen
- Мы купили дом в деревне под дачу. Долго он пустовал, потом родители сделали косметический ремонт, засадили огород. Первым решился остаться там ночевать один папа. Позже он рассказал, что во сне увидел: с первого этажа поднимается очень высокая женщина среднего возраста. Одетая в белую расшитую рубаху и широкую юбку. Подошла к нему, посмотрела и молча пошла обратно вниз.
Через несколько дней мы уже всей семьей остались ночевать. Мама и папа спали в зале, я с мужем и детьми — в спальне. На новом месте я обычно сплю плохо. В ту ночь — тишина, и вдруг я услышала тяжелые шаги по лестнице с первого этажа. Кто-то поднимался наверх. Сначала я подумала, что это кто-то из родителей. Прислушалась — в зале доносилось их сопение, значит, спят. Муж тоже спал. А шаги все ближе: кто-то постоял у родителей и пошел к нашей спальне. Я лежала лицом к стене. И шаги остановились прямо около меня! В первый раз в жизни я узнала, что такое холодный пот от страха. Казалось, кто-то стоит за спиной и тяжело дышит. © Наталья Котельникова / Dzen
- Отдыхали с ребенком на юге. Частный сектор, маленькая комната на первом этаже. Жарко, окна открыты. Просыпаюсь от тихого: чавк-чавк-чавк прямо над ухом. Замерла, лежу. Звук повторился: чавк-чавк — и тишина, ни движения, ничего не видно. Дотянулась до телефона, включила свет. На тумбочке сидит огромный черный местный котище и умывается.
«Мой сосед недавно нашел эту фотографию в своем гостиничном номере».
- Была вчера в офисе, ушла на обед, возвращаюсь, а моя коллега ужасно бледная сидит. Новенькая, подумала, что она, может, перетрудилась. Спрашиваю, мол, что случилось, а она рассказывает мне: «Сижу я, никого не трогаю, как вдруг рука стучит в окно какая-то! Еще и мужской грубый голос говорит, мол, выключите кондиционер, иначе он взорвется!» Коллега не на шутку испугалась, вырубила кондиционер, сидит и не может прийти в себя. Пора бы уже сказать нашему мойщику окон, что так пугать новеньких людей не нужно, а то некоторые могут не выдержать этих «приколов». © Карамель / VK
- Дали мне как-то игрушечного медведика. Я его постирала в машинке и положила сушиться на батарею за холодильник на кухне. И забыла про него. Вечером сижу дома одна — и вдруг с кухни раздается хриплый голос: «Ты моя любовь и счастье, без тебя скучаю я». Я аж оцепенела! Заглядываю на кухню — никого. Кот подбежал, тоже уставился за холодильник. Заглядываю и я. Оказалось, медведик высох и включился. Я даже не знала, что он был говорящий. © Анна М / Dzen
- У меня есть брат, который на 8 лет старше меня. Он работал на нескольких работах и часто отсутствовал. Чтобы помочь ему я каждую неделю убиралась в его комнате и стирала белье. Как-то раз мне начало казаться, что за мной следят, но мой брат был на работе, а все остальные спали. Когда я обернулась, то увидела брата, который выглядывал из-за стены коридора с невероятно жуткой ухмылкой на лице. Я видела только его руки, держащиеся за стену, и голову, выглядывающую из-за угла, но эта ухмылка была жуткой. Я сразу подумала, что брат надо мной издевается, поэтому сказала что-то вроде: «Фу. Отвали». Но потом вспомнила, что его же нет дома, и волосы на руках у меня встали дыбом. Я оглянулась, а его уже не было. На следующее утро я рассказала все маме и она лишь понимающе кивнула. В нашем доме иногда творилось что-то странное. © Katemonster89 / Reddit
- Казалось бы, что там того маленького клубочка шерсти? Маленький британский котенок вырос в полноценного двухлетнего пятикилограммового лентяюгу. Улицу он видел только из окна. И вдруг, на втором году жизни, поехал на дачу. Мы были очень удивлены, что он оказался не просто диванной подушкой, а настоящим котом! Каждое утро к кровати тащил мышь — как доказательство. Лето закончилось, мы вернулись в город, и кот, конечно, тоже с нами. Приехали мы поздно, сразу легли спать. А утром кот снова притащил мышь к кровати. И вот главный вопрос: где он взял ее на 11-м этаже?! © Палата № 6 / VK
«Нашли рака в нашем дворе. Мы живем в нескольких километрах от любого водоема».
- Была беременна вторым ребенком, и наша вислоухая кошка не отходила от меня ни на шаг. Сижу вечером, смотрю телевизор, а она уставилась на меня круглыми глазами и не отрывает взгляда. Спрашиваю ее: «Луна, ты чего?» А она вдруг мяукает протяжно: «Мааамааа!» Муж рассмеялся: «Родишь завтра». Так и случилось — ровно через сутки я уже ехала в роддом. © Мамдаринка / VK
- Ночью кто-то начал ломиться во входную дверь, сильно дергать ручку — и молчок. Я была одна в доме и ужасно испугалась. Тихонько вышла через заднюю дверь и подкралась посмотреть, кто там. Оказалось, кот научился прыгать на ручку. Тогда я впервые это увидела. Потом привыкла. © Лорна / Dzen
- Мы с сестрой съехались, когда нам было чуть за двадцать. Однажды ночью, вскоре после того, как мы легли спать, мы обе услышали шум на кухне и тут же написали друг другу: «Это ты?» Потом мы обе услышали хихиканье. Чертово хихиканье. Мы встретились на кухне, включили свет, и там ничего не было. Мы провели около трех часов, сидя на террасе. Нам было слишком страшно возвращаться в дом. Пару ночей спустя мы смотрели телевизор на диване. В центре кухонной стойки, далеко не у края, стоял вентилятор, и он внезапно отлетел, выдернув вилку из розетки, и упал на пол. Нас даже близко не было. Ни ветерка, ничего. Это был тяжелый металлический вентилятор. © Born-Guard3733 / Reddit
- Сижу я в комнате за компом, вдруг моя кошка в коридоре, возле двери в ванную, начинает рычать. Шерсть дыбом, глаза горят — прямо тигрица! И смотрит все туда, в ванную. На кого там можно рычать? Я испугалась, но подошла. Заглядываю — а там стиралка протекла, вода уже по полу хлещет! Вот если бы не моя кошь — соседей бы точно залила. © ХМЫСЬ / Dzen
- Я начала замечать, что у меня пропадает нижнее белье. Живу с мамой, и кроме нее мои «сокровища» никто взять не может. Сначала смеялась, но когда у меня осталось всего две пары — стало уже не до шуток. Рассказала маме о проблеме, вдруг это она куда-то девает, но оказалось, что и у нее та же самая история! Мы вдвоем начали исследовать всю квартиру и, в конце концов, наткнулись на «воришку»: наш кот волчьей походкой тащил мою предпоследнюю пару под диван. Поймали пушистого с поличным — под диваном у него целый склад белья! © Не все поймут / VK
«Проснулся и обнаружил это на полу кухни. Я живу один и у меня нет никаких настольных игр».
- В детстве мы жили в доме 1864 года постройки. Знаем это точно, потому что на нем была железная табличка с годом. В комнате я и мой брат слышали шаги на кухне, звон посуды, и вот шаги приближаются. Наши двери были распашные и крепились снизу крючком, который при задевании звякал. И послышался знакомый звук — мы с братом вскочили с кроватей, а никого нет, и на кухне темно. © Jagger Naut / Dzen
- У меня была собака — маленький шпиц. Сидим днем в комнате, а она вдруг начинает рычать на стену, затем через пару минут на угол, потом опять на стену. Сначала стало не по себе, потом я разглядела: моя храбрая малышка грозно рычала на муху. © Unknown author / Dzen
- Я живу в сельской местности. Я был на улице с моими собаками около трех часов ночи. Наш дом примыкает к лесу, но в нескольких метрах от него есть полянка. Мы с собаками были уже на опушке леса, когда я услышал барабанный бой. Я хотел уйти побыстрее, но один пес просто стоял, смотрел в сторону шума и не двигался с места. Примерно через минуту барабанный бой стих, и раздался гул. Словно рев тысячи людей. В ту ночь ветра было совсем мало, но нас настиг сильный порыв ветра, и весь шум стих. Это очень напугало собак и меня. С тех пор я его больше не слышал. © vixiecat / Reddit
- Купила квартиру. Захожу как-то на кухню — а там на столе фантик от конфеты. На следующую ночь проснулась от грохота: ножи вместе с подставкой упали набок. Подумала, что у меня кукуха поехала, уже хотела к психиатру записаться. И вдруг краем глаза замечаю: маленькая мышка забегает с лоджии в комнату, по обоям взлетает на подоконник, протискивается между шторой и стеной, прыгает на кухонный гарнитур и несется к конфетнице. © Солнцеясное / Dzen
- Случай был в пионерлагере. Мы жили в домиках, к ним примыкала вожатская. Но наши стояли пустые. Ночью с девочками слышим: из запертой на замок вожатской раздаются шаги, будто мужик в кирзовых сапогах ходит. Нас накрыл ужас! Побежали в соседний домик, разбудили вожатых. Они, схватив ключи вбегают к нам, открывают замок, а там большой ежик, непонятно как оказавшийся в запертой комнате, топает, пытаясь выбраться! © Наталия Ершова / Dzen
