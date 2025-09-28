18 человек рассказали о загадочных случаях, которые вызвали у них ураган эмоций

Иногда самая жуткая и пугающая загадка оказывается просто забавной оплошностью или проделкой животного. Эта подборка историй — о тех случаях, когда мурашки по коже бегут от страха, а потом — от смеха, когда разгадка оказывается совсем не такой, какой вы ее себе представляли. Хотя и не все истории имеют свою разгадку.