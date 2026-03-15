20 эффектных собак смешанных пород, от чьей красоты глаз не оторвать

Животные
31 минута назад
Мы любим собак разных пород за их уникальные черты. Хаски — за их неземные глаза и окрас, лабрадоров и золотистых ретриверов — за их жизнерадостность и доброту, а корги — за их милые мордашки... Перечислять эти достоинства можно бесконечно. Но что может получиться, если разные породы вдруг смешаются друг с другом? В нашей подборке можно найти сразу кучу ответов на этот вопрос.

«Мой годовалый щенок, помесь золотистого ретривера и сенбернара, крупнее моей девушки!»

«Папа — корги, мама — мастиф»

Iosi Merson
1 минута назад

А... как у них получилось вообще??? Размеры то разные... Как он достал ??? 🤣🤣🤣

Ответить
  • Храбрый у собачки отец, однако!

«Помесь колли и золотистого ретривера. Сама фотогеничность»

«Вот так выглядит смесь хаски и таксы»

Астрид
11 минут назад

Шикарный пёсик!!! Правда, хотелось бы посмотреть на него с боку) Такой же длинный, как таксик?)

Ответить

«Афина в детстве и сейчас. Она — смесь ротвейлера, питбуля и немецкой овчарки»

Lali
22 часа назад

Сдается мне, что тут и бернский зенненхунд поучаствовал...😁

Ответить
  • Какая роскошная королева выросла!

«Я увидела помесь бассета и бульдога, и теперь не могу перестать думать об этом»

«Моя девочка Люся — смесь бордер-колли и французского бульдога. На первом фото ей 9 месяцев, а на втором — 1 год»

Olga Dubrowski
22 часа назад

На первом фото - паинька, на втором уже проглядывается своенравный характер.

Ответить

«Это Отис — песик моих родителей. В нем умещается помесь шарпея, овчарки и золотистого ретривера»

«Это Бо. Мы взяли его из приюта 5 лет назад. Он — помесь немецкой овчарки и корги, и самый лучший мальчик на свете!»

«Это Аврора — плод любви хаски и бордер-колли»

«Это Альдус Сноу. Мы забрали его из приюта и думаем, что он — помесь хаски и самоеда»

«Покупатель спросил, можно ли зайти в магазин с собачкой. Его песик — наполовину корги, наполовину — золотистый ретривер»

«Моя собака — помесь черного лабрадора и чау-чау. Ему скоро исполнится 20 лет, и он самый замечательный пушистый комочек»

«Это Чиабатта. Он на одну половину состоит из корги, а на другую — из собаки неизвестной породы»

«Величественный самоедский корги»

«Это Вафелька. Она — чудесная помесь ротвейлера и лабрадора. На первом фото ей около 6 недель, а на втором — целый год»

«Это Симко. Его мама — чистокровный доберман, а папа — чистокровный лабрадор, и каким-то образом у него получились такие красивые глаза и шерсть»

«Мой Аполлон — помесь ньюфаундленда и пиренейской горной собаки. Ему исполнился 1 год и он весит 50 кг.»

«Это Маугли — помесь пиренейской горной собаки и хаски. На втором фото ему уже полгода. Он очень общительный и обожает людей»

«Завтра мы заберем из приюта нашу чудесную девочку — очаровательную смесь корги и чихуахуа»

Фото на превью Lupine-lover / Reddit

