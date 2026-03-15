20 эффектных собак смешанных пород, от чьей красоты глаз не оторвать
Мы любим собак разных пород за их уникальные черты. Хаски — за их неземные глаза и окрас, лабрадоров и золотистых ретриверов — за их жизнерадостность и доброту, а корги — за их милые мордашки... Перечислять эти достоинства можно бесконечно. Но что может получиться, если разные породы вдруг смешаются друг с другом? В нашей подборке можно найти сразу кучу ответов на этот вопрос.
«Мой годовалый щенок, помесь золотистого ретривера и сенбернара, крупнее моей девушки!»
«Папа — корги, мама — мастиф»
А... как у них получилось вообще??? Размеры то разные... Как он достал ??? 🤣🤣🤣
- Храбрый у собачки отец, однако!
«Помесь колли и золотистого ретривера. Сама фотогеничность»
«Вот так выглядит смесь хаски и таксы»
Шикарный пёсик!!! Правда, хотелось бы посмотреть на него с боку) Такой же длинный, как таксик?)
«Афина в детстве и сейчас. Она — смесь ротвейлера, питбуля и немецкой овчарки»
- Какая роскошная королева выросла!
«Я увидела помесь бассета и бульдога, и теперь не могу перестать думать об этом»
«Моя девочка Люся — смесь бордер-колли и французского бульдога. На первом фото ей 9 месяцев, а на втором — 1 год»
На первом фото - паинька, на втором уже проглядывается своенравный характер.
«Это Бо. Мы взяли его из приюта 5 лет назад. Он — помесь немецкой овчарки и корги, и самый лучший мальчик на свете!»
«Это Аврора — плод любви хаски и бордер-колли»
«Это Альдус Сноу. Мы забрали его из приюта и думаем, что он — помесь хаски и самоеда»
«Покупатель спросил, можно ли зайти в магазин с собачкой. Его песик — наполовину корги, наполовину — золотистый ретривер»
«Моя собака — помесь черного лабрадора и чау-чау. Ему скоро исполнится 20 лет, и он самый замечательный пушистый комочек»
«Это Чиабатта. Он на одну половину состоит из корги, а на другую — из собаки неизвестной породы»
«Величественный самоедский корги»
«Это Вафелька. Она — чудесная помесь ротвейлера и лабрадора. На первом фото ей около 6 недель, а на втором — целый год»
О, моя тема. У нас помесь Лайки с Лабрадором Ретривером. Знакомьтесь, Филлип
«Это Симко. Его мама — чистокровный доберман, а папа — чистокровный лабрадор, и каким-то образом у него получились такие красивые глаза и шерсть»
«Мой Аполлон — помесь ньюфаундленда и пиренейской горной собаки. Ему исполнился 1 год и он весит 50 кг.»
«Это Маугли — помесь пиренейской горной собаки и хаски. На втором фото ему уже полгода. Он очень общительный и обожает людей»
«Завтра мы заберем из приюта нашу чудесную девочку — очаровательную смесь корги и чихуахуа»
