18 пушистых доказательств, что песики смешанных пород часто выигрывают генетическую лотерею
В мире существует около 360 пород собак — настолько разнообразных, что порой не верится, что они представители одного вида. Представьте, если бы человеку, который никогда не видел этих животных, показали бы чихуахуа и сенбернара, поверил ли бы он, что и тот и другой — собаки? Вряд ли. А порой породы перекрещиваются и результат получается таким, что удивляет и знатоков этих удивительных созданий.
Смесь хаски и корги
Пожалуй, самая странная смесь пород — немецкая овчарка и шарпей
Смешная собака получилась... просто будто в фотошопе не ту голову приделали))
«Не знаю, что именно за породы тут намешаны, но я называют его карманным булли»
«Знакомьтесь, это Джаггер. Тест ДНК показал, что это смесь питбулля и стаффорда, но, подозреваю, это неполная информация»
«Я ожидала любых результатов теста ДНК, но, получив их, была в шоке. Малинуа, ши-тцу, пекинес и немного немецкой овчарки»
«Мы взяли лейтенанта Рипли из местного приюта для питбулей. Кстати, он совсем не питбуль, а смесь дога и немецкой овчарки»
«Результат теста ДНК меня шокировал: наш Гидеон „состоит“ из 17 пород, но почти на четверть он сибирский хаски»
«Моя девочка по имени Секвойя на 32% овчарка и на 21% — волк!»
«Он на треть волк и на треть хаски»
«Тейтер Тот на 34% боксер и на 19% чихуахуа. А еще в нем течет кровь питбуля и пуделя»
Смесь чау-чау и питбуля
«Нори на треть маламут и на треть немецкая овчарка»
«Почти наполовину хаски и на четверть немецкая овчарка»
«Смесь немецкого дога и вельш-корги. Большая собака в теле маленькой»
«Спорим, вы ни за что бы не догадались, что Фрида на 23% малый пудель!»
«Шэгги наполовину акита, наполовину пудель»
«Я в шоке! Представляете, Фреклс на 37% вельш-корги!»
«В нем гремучая смесь из корги, пиренейской горной собаки и сенбернара»
А какой из этих удивительных песелей стал вашим фаворитом? Или, может, вы тоже счастливый обладатель одного из подобных «миксов»? Поделитесь в комментариях. А если вы хотите полюбоваться на лучших друзей человека, которые творят хулиганства без зазрения совести, загляните сюда.