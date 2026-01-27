18 пушистых доказательств, что песики смешанных пород часто выигрывают генетическую лотерею

В мире существует около 360 пород собак — настолько разнообразных, что порой не верится, что они представители одного вида. Представьте, если бы человеку, который никогда не видел этих животных, показали бы чихуахуа и сенбернара, поверил ли бы он, что и тот и другой — собаки? Вряд ли. А порой породы перекрещиваются и результат получается таким, что удивляет и знатоков этих удивительных созданий.