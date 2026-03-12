24 впечатляющих снимка, показывающих, что у природы фантазия покруче, чем у любого дизайнера

Вышла на улицу в -35, сфоткала обалденный пейзаж и... Фотик помер от мороза 😕
Вы когда-нибудь замечали, что самые впечатляющие спецэффекты создает вовсе не компьютерная графика, а матушка природа? Иногда достаточно одного удачного кадра, чтобы увидеть привычный мир с неожиданной стороны. Предлагаем вам немного отвлечься и взглянуть на 24 cнимка, в которых природа и погода проявили себя во всем великолепии.
«Вышел на улицу в −35 °С. И потом сфоткался»
- Разве такое возможно? © prueba_hola / Reddit
«Один из моих любимых кадров в этом году»
«В яйце не было желтка, только вот эта странная белая штука»
Узнаю адми. Увидеть мерзкую жижу и пройти мимо? - ноу, ноу, ноу. Увидеть мерзкую жижу и принести домой - ес, ес, ес.
- Такое редко, но бывает: организм курицы дает сбой и принимает случайно оторвавшийся кусочек ткани за желток, оборачивая его белком и скорлупой. В итоге внутри оказывается вот такая странная масса. © AccurateSimple9999 / Reddit
«За ночь земля промерзла, и теперь это выглядит как крошечный ледяной лес»
Уфф, вот такое не люблю. Кажется, это называется трипофобией...
«Незрячие глаза моего кота выглядят невероятно завораживающе»
«Я так рад, что заставил себя встать ради этого рассвета в —26°C! В году бывает всего несколько дней, когда восходящее солнце идеально совпадает с отверстием в скале»
Фотографы природы очень терпеливые. Стоять, лежать, сидеть в неудобной позе при любой погоде ради необычного кадра.
«Сфотографировал на паутине в отпечатке лосиного копыта в земле в лесу»
Так, по порядку!
- лес
- земля
- отпечаток лосиного копыта
- паутина
- роса
«Редчайший африканский черный леопард под куполом звездного неба. Чтобы поймать этот кадр, мне потребовалось долгих шесть месяцев»
«Вот что выросло из моих старых рабочих ботинок!»
«У меня было всего две минуты этого неземного света, прежде чем все снова погрузилось во тьму. Фарерские острова во всей своей суровой красе!»
«Вот такими узорами порадовало сегодняшнее утро»
«Это не виноградина, а валония пузатая — самый большой одноклеточный организм на Земле. Да-да, это одна-единственная огромная живая клетка»
«Крупные кристаллы льда в Швейцарии»
«Палитра матушки-природы просто не знает границ»
«Становится как-то не по себе, когда утром открываешь палатку и видишь вот это прямо у входа»
Если в таком месте ставить палатку, вопрос, как у людей вообще наступило утро... на поверхности , а не в зыбучих болотах.
«Заметила на пруду крутящиеся ледяные блинчики. Думала, отель какой приблуду сделал. А потом узнала, что это редчайшее погодное явление!»
«Закат на канонерке. 3 дня ловил погоду. Нужен был почти штиль»
«Над Эльбрусом сегодня на закате висело шикарное облако в виде пухлой розовой птички. А может, это дракон прикинулся?»
«Дом соседа, полностью покрытый льдом после недавней снежной бури»
Интересно, какая температура внутри?
И как это потечет, когда начнет оттаивать...
«Пробурил лунку, отошел и через 15 минут вернулся, а там»
- Это самая лучшая фотография рыбалки! © Nikna / Pikabu
«Сфотографировал огромную каймановую черепаху в кристально чистом озере. Но если немного сменить угол зрения, возникает полная иллюзия, что она безмятежно парит в космосе»
«Замерзший снег на парковке похож на цветы»
«Снимок снежинки, который мне удалось сделать сегодня утром»
«Все 4 лапы моей кошки имеют уникальную комбинацию черного / розового цвета»
Природа всегда остается самым непревзойденным художником. Мы можем лишь восхищаться тем, как виртуозно она расставляет свои акценты, превращая каждого из нас и всё вокруг в уникальное произведение искусства.
В моем архиве есть вот такое - молния попала в пальму.
В прошлом ноябре это случалось несколько раз 😳