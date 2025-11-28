15 доказательств, что природа — тот еще художник, который терпеть не может работать под копирку
Генетика — штука, порой непредсказуемая. Кому-то она дарит идеальный слух, кому-то пышную шевелюру, а кому-то руки, которые выглядят, словно их нарисовала нейросеть. Мы собрали 15 доказательств того, что природа иногда любит похулиганить.
«Смотрите, какие у меня руки с рождения. И это точно не ИИ!»
- Ух ты! Я работала в хирургии, видела подобные руки, но твои — просто невероятны. Такие мне не встречались. © Itsoktobe / Reddit
«Впервые узнал, что у меня витилиго, когда сильно обгорел на солнце. Белые волосы в бороде почему-то растут быстрее и жестче»
Волосы у меня мягкие и пушистые... т.е. мягкие, тонкие, волнисто-кудрявые. У меня нет витилиго, но есть несколько седых волос. И их в прическе заметно только потому, что они жестче и "волну" держат по-другому.
«Генетика сместила назад костяшки пальцев на левой руке»
«В свои 17 лет, я, наконец-то, решился на это, а все из-за того, что уже с 14 лет моя линия волос начала постепенно смещаться. Друзья и семья оценили, так что все отлично»
«У друга пупок в форме спирали»
«У меня альбинизм, который затронул мою кожу и глаза. Хочу сделать себе микроблейдинг бровей, чтобы поярче были»
Помне так обычная светлокожая блондинка. Наверное, если б без макияжа, было бы заметно
- Мне стыдно смотреть на тебя, ведь у меня такая же девушка... Я ведь именно ее считал самой красивой среди всех альбиносов, которых я видел. © Savi— / Reddit
«Мой зять унаследовал большие пальцы от каждого родителя»
«Дочке тут 2 месяца и посмотрите на ее волосы!»
«У меня и моих близких есть такая особенность: наши мизинцы немного загнуты внутрь»
Чи не особенность, у меня так же, но левый я ломала, может поспособствовало, а правый от природы такой
«Я люблю разные уникальные черты у людей и полностью принимаю свою бровь, которая становится все более и более белой»
Растолкуйте, люди добрыя, что значит "полностью принимаю свою бровь.."? А то мы в наших деревнях отстали от трендов, просстихосспидя, и не вкуриваем ващще(
PS Обе брови белые. Хотя вернее, наверно, "прозрачные".
«Мой сын родился с дополнительной бороздкой на мочке уха»
«Всю жизнь казалось, что у меня просто нога отекает в обуви, а оказалось, что в моей стопе — добавочная ладьевидная кость»
«У моей дочки веснушки расположились прямой линией»
«Волосы на животе моего друга не совпадают с пупком»
«У меня „глаза енота“, только перевернутые. Диагноза при этом тоже никакого не стоит. Никогда ничего подобного у других не видела»
Выглядит как будто просто загар слегка неравномерно лег, в общем-то обычное лицо.
