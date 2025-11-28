15 доказательств, что природа — тот еще художник, который терпеть не может работать под копирку

Генетика — штука, порой непредсказуемая. Кому-то она дарит идеальный слух, кому-то пышную шевелюру, а кому-то руки, которые выглядят, словно их нарисовала нейросеть. Мы собрали 15 доказательств того, что природа иногда любит похулиганить.

«Смотрите, какие у меня руки с рождения. И это точно не ИИ!»

Ух ты! Я работала в хирургии, видела подобные руки, но твои — просто невероятны. Такие мне не встречались. © Itsoktobe / Reddit

«Впервые узнал, что у меня витилиго, когда сильно обгорел на солнце. Белые волосы в бороде почему-то растут быстрее и жестче»

Волосы у меня мягкие и пушистые... т.е. мягкие, тонкие, волнисто-кудрявые. У меня нет витилиго, но есть несколько седых волос. И их в прическе заметно только потому, что они жестче и "волну" держат по-другому.

«Генетика сместила назад костяшки пальцев на левой руке»

«В свои 17 лет, я, наконец-то, решился на это, а все из-за того, что уже с 14 лет моя линия волос начала постепенно смещаться. Друзья и семья оценили, так что все отлично»

«У друга пупок в форме спирали»

«У меня альбинизм, который затронул мою кожу и глаза. Хочу сделать себе микроблейдинг бровей, чтобы поярче были»

Мне стыдно смотреть на тебя, ведь у меня такая же девушка... Я ведь именно ее считал самой красивой среди всех альбиносов, которых я видел. © Savi— / Reddit

«Мой зять унаследовал большие пальцы от каждого родителя»

«Дочке тут 2 месяца и посмотрите на ее волосы!»

«У меня и моих близких есть такая особенность: наши мизинцы немного загнуты внутрь»

«Я люблю разные уникальные черты у людей и полностью принимаю свою бровь, которая становится все более и более белой»

«Мой сын родился с дополнительной бороздкой на мочке уха»



«Всю жизнь казалось, что у меня просто нога отекает в обуви, а оказалось, что в моей стопе — добавочная ладьевидная кость»

«У моей дочки веснушки расположились прямой линией»

«Волосы на животе моего друга не совпадают с пупком»