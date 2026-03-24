16 случаев, когда «сделаю сам» неожиданно стало началом неподражаемой истории

2 часа назад
Порой кажется, что стоит посмотреть пару роликов в интернете — и можно смело браться за любое дело своими руками. Починить кран, испечь торт как из кондитерской или собрать мебель самому — что тут сложного? Но реальность, как водится, любит добавить щепотку перца. У одних все заканчивается оглушительным успехом, у других — неожиданным осознанием, а у третьих — историей, над которой потом смеются всей семьей. Мы собрали опыт людей, которые решили сделать все сами — и получили результат, о котором точно есть что рассказать.

  • Соседи затеяли ремонт одновременно с нами. Только они сразу наняли бригаду рабочих, а мой папа работал сам. Естественно, те за 3 месяца управились, а папа еще полтора года ковырялся, подбирал материалы, делал на века. Позже попали мы на праздник к соседу, а там — обои отклеиваются, паркет скрипит, потолок навесной в пятнах весь. А у нас все чистое, свежее, блестит. Что бы там ни говорили, а если хочешь качественное — сделай сам!
  • В эпоху развития шугаринга я как-то раз сама сварила пасту. Сделала, значит, пару рывков и аж в глазах заискрило! Дело так и не завершила, пасту выбросила. С той истории прошли годы. Но самое смешное: у меня на этом месте волосы так и не выросли. До сих пор жалею, что не вырвала тогда все сразу.
aizhanro
  • Были в бане с подругами. Одна из нас, незамужняя, уронила в слив раковины дорогой кулон. И давай наводить суету, звать девушку с ресепшена, а та напрочь отказалась помогать. Так мы, замужние дамы, ловко открутили слив, достали кулон, потом все обратно прикрутили. А все потому что, будучи замужем, чего только я не делала сама, даже подключала стиралку. А до замужества есть папа! А когда вышла замуж, папу звать уже стыдно.
Michael Scherb
38 минут назад

даже не знаю, с чего начать. То ли с дырки слива раковины, в которую проваливается кулон (!), то ли с удовольствия раскручивать слив в бане...

«Не успела купить пиньяту в виде пиццы к дню рождения сына, поэтому сделала сама. Получилось намного лучше, чем я ожидала»

  • Купили с мужем гостиную. Сборщиков нанимать не стали. Решили, что сами справимся. В итоге простояла она неделю почти не собранная. Я психанула. Пока муж на работе был, собрала один из шкафов. Так он не поверил, что я это сделала сама, и кинул мне предъяву, что я завела любовника.
Lisenok21
1 час назад

Раз не все шкафы собраны, взять какую-нибудь доску и долбануть хорошенько этого предъявителя. 😠 Как можно жить с человеком, который во всём видит грязь и кидает подобные подозрения жене на пустом месте. Из-за чего? Из-за мебели! Вот уж повод нашёл. 🤦‍♀️

  • Обожаю кимчи, делаю сама, очень вкусно. Недавно психанула и сделала прямо много. Куда девать? Разместила объявление в интернете — раскупили все за два дня. Думаю теперь посмотреть в эту сторону.
green_and_sticky
Lisenok21
1 час назад

Так долго ведь хранится. Тоже нравится кимчи. Уж не знаю, точно ли так, как делают в Корее, но сама готовила по рецептам из интернета.

  • Сломался компьютер. Попросила знакомого посмотреть, в чем причина. Пришел, стал смотреть, а через двадцать минут работы вдруг начал раздеваться. Объяснил, мол, ему жарко. Раздевшись до трусов, еще час копался с компом, а я все это время получала эстетическое удовольствие от созерцания его накачанной фигуры. А когда, наконец, закончил, то оделся и ушел. Денег не взял.
Lisenok21
1 час назад

Она получала эстетическое удовольствие. Эксгибиционист тоже получил удовольствие. Все довольны, оба в расчёте. 🤣 Шучу, конечно.

«Сделала себе шляпу в стиле 1940-х — к сожалению, ворон выглядит немного потрепанным, потому что моя собака пыталась его съесть»

  • Пару недель назад муж скинул мне рекламу трендовых сладких орешков. Мол, закажи мне такие! Закажи?! Да я и сама могу сделать! Сегодня я заехала в кондитерский магазин и купила сливки, молочный и белый шоколад, тростниковый сахар, листовой желатин, фундучную муку и пралине. Общая сумма покупки — в десять раз больше стоимости этих несчастных орешков. И так как я не кондитер, но перфекционист, то один день я потрачу на изготовление трех видов теста и выпекание половинок этих орешков. Еще один день на приготовление ганаша, сбор и декорирование. И во время всего процесса я не раз буду думать: «Ну, какого фига я их просто не заказала?»
nikmark_kg
Lisenok21
56 минут назад

Хозяйственная дама с тягой к кулинарии) Да, иногда проще заказать. Мне вот нравятся роллы, всего раз делала сама, потом поняла, что заказать гораздо удобнее и по цене не особо дороже. Когда-то нравилось пишмание, видела рецепты в интернете, но даже не пыталась, всегда покупала. А вот хот-доги, бургеры и шаурма, казалось бы везде полно выбора, но домашние мне вкуснее. Иногда балуюсь и делаю на свой вкус. Но один вопрос. Муж почему её просит, а сам не заказал, раз хотел? Простая же покупка. 🤔

  • Полтора года назад я попала на бесплатный мастер-класс по тортам, увлеклась, решила учиться, чтобы семью, родных и друзей обеспечивать вкусняшками. На досуге посчитала, сколько потратила денег на обучение, оборудование, формы, ингридиенты... Сумма уже перевалила за полмиллиона рублей. Да я за такие деньги семью на десять лет обеспечила бы заказными тортами у топ-кондитеров по праздникам!
meduza_g
Lisenok21
51 минута назад

Полмиллиона? 🥴 Хотела бы научиться профессионально печь торты, но теперь учту факт дороговизны. 😅 Хорошо, что я не сладкоежка)

«В этом году я сама связала себе нелепый рождественский свитер!»

  • В 17 лет я купил машину, ездил на ней несколько месяцев, и однажды двигатель заклинило. Попросил совета у родителей, понял, что у них нет денег, чтобы оплатить ремонт. Поэтому я взял свои небольшие сбережения, купил ремонтный комплект для двигателя, руководство по ремонту и провел все лето, каждый день после работы, разбирая и собирая двигатель. На то, чтобы собрать его обратно и запустить, у меня ушло почти 4 недели.
Michael Scherb
34 минуты назад

"Попросил совета у родителей, понял, что у них нет денег, чтобы оплатить ремонт" гы-гы-гы.

  • Мой муж не хотел устраивать свадьбу, поэтому мы просто расписались и отпраздновали в домашней обстановке: я, он и два кота, даже гостей не звали. А я всегда мечтала о белом платье, о памятных фотографиях, поэтому недавно решила, что мечты должны сбываться. Взяла платье в прокате, договорилась со знакомой-фотографом, макияж и прическу сделала сама, и мы отправились на фотосессию на набережную реки. Ощущения непередаваемые, фото потрясающие. Вот только муж почему-то обиделся.
Lisenok21
45 минут назад

На что обиделся? Что её желание исполнилось, она радуется и улыбается? Или обиделся, что деньги потратила на фотосессию и платье, которые он когда-то стремился сэкономить? Эгоист. Если у него есть к ней чувства, мог бы порадоваться, что она счастлива, а не строил из себя обиженку.

  • У меня была ситуация с карнизом в спальне. Повесила его сама. В итоге муж выдал что-то типа: «Ну даже если ты не изменяла и это не твой любовник повесил, то ты — мужиковатая баба! А мне такая не нужна!»
Lisenok21
38 минут назад

Это тот же муж, который в истории выше обвинил жену, будто шкаф любовник собрал? Или где-то ходит аж два таких долбо...ящера? Отвратительно, конечно, совсем ущербное мышление.

«Я своими руками сшила игольницу, но теперь не могу заставить себя проколоть ее»

Ёжкалорад
45 минут назад

Открыла для себя магнитные игольницы. У нас влажно и в обычном шарике-игольнице из набора иголки ржавеют. А в магнитной всё отлично)

  • Наши друзья решили не устраивать свадьбу. Был скромный костюмчик у невесты, 10 гостей, плюс мы с парнем, свидетели. Невеста — повар по профессии, сама приготовила угощение. Но какими глазами в загсе она смотрела на наряды других невест... Мне было ее очень жаль. Ей 20 лет, ему 35... Это уже нам, взрослым, трижды замужним — скромный костюмчик и букетик. Свадьба и нарядное платье должны быть у молодой девушки, это память на всю жизнь!
Lisenok21
30 минут назад

Раз она хотела по-другому, видимо, жених настоял. Нельзя лишать девушку свадьбы, если есть желание. Можно ведь отпраздновать скромно, по бюджету. Главное, чтобы жених с невестой, оба были довольны и счастливы в этот день.

