16 случаев, когда «сделаю сам» неожиданно стало началом неподражаемой истории
Порой кажется, что стоит посмотреть пару роликов в интернете — и можно смело браться за любое дело своими руками. Починить кран, испечь торт как из кондитерской или собрать мебель самому — что тут сложного? Но реальность, как водится, любит добавить щепотку перца. У одних все заканчивается оглушительным успехом, у других — неожиданным осознанием, а у третьих — историей, над которой потом смеются всей семьей. Мы собрали опыт людей, которые решили сделать все сами — и получили результат, о котором точно есть что рассказать.
- Соседи затеяли ремонт одновременно с нами. Только они сразу наняли бригаду рабочих, а мой папа работал сам. Естественно, те за 3 месяца управились, а папа еще полтора года ковырялся, подбирал материалы, делал на века. Позже попали мы на праздник к соседу, а там — обои отклеиваются, паркет скрипит, потолок навесной в пятнах весь. А у нас все чистое, свежее, блестит. Что бы там ни говорили, а если хочешь качественное — сделай сам!
- В эпоху развития шугаринга я как-то раз сама сварила пасту. Сделала, значит, пару рывков и аж в глазах заискрило! Дело так и не завершила, пасту выбросила. С той истории прошли годы. Но самое смешное: у меня на этом месте волосы так и не выросли. До сих пор жалею, что не вырвала тогда все сразу.
- Были в бане с подругами. Одна из нас, незамужняя, уронила в слив раковины дорогой кулон. И давай наводить суету, звать девушку с ресепшена, а та напрочь отказалась помогать. Так мы, замужние дамы, ловко открутили слив, достали кулон, потом все обратно прикрутили. А все потому что, будучи замужем, чего только я не делала сама, даже подключала стиралку. А до замужества есть папа! А когда вышла замуж, папу звать уже стыдно.
даже не знаю, с чего начать. То ли с дырки слива раковины, в которую проваливается кулон (!), то ли с удовольствия раскручивать слив в бане...
«Не успела купить пиньяту в виде пиццы к дню рождения сына, поэтому сделала сама. Получилось намного лучше, чем я ожидала»
- Купили с мужем гостиную. Сборщиков нанимать не стали. Решили, что сами справимся. В итоге простояла она неделю почти не собранная. Я психанула. Пока муж на работе был, собрала один из шкафов. Так он не поверил, что я это сделала сама, и кинул мне предъяву, что я завела любовника.
Раз не все шкафы собраны, взять какую-нибудь доску и долбануть хорошенько этого предъявителя. 😠 Как можно жить с человеком, который во всём видит грязь и кидает подобные подозрения жене на пустом месте. Из-за чего? Из-за мебели! Вот уж повод нашёл. 🤦♀️
- Обожаю кимчи, делаю сама, очень вкусно. Недавно психанула и сделала прямо много. Куда девать? Разместила объявление в интернете — раскупили все за два дня. Думаю теперь посмотреть в эту сторону.
Так долго ведь хранится. Тоже нравится кимчи. Уж не знаю, точно ли так, как делают в Корее, но сама готовила по рецептам из интернета.
- Сломался компьютер. Попросила знакомого посмотреть, в чем причина. Пришел, стал смотреть, а через двадцать минут работы вдруг начал раздеваться. Объяснил, мол, ему жарко. Раздевшись до трусов, еще час копался с компом, а я все это время получала эстетическое удовольствие от созерцания его накачанной фигуры. А когда, наконец, закончил, то оделся и ушел. Денег не взял.
Она получала эстетическое удовольствие. Эксгибиционист тоже получил удовольствие. Все довольны, оба в расчёте. 🤣 Шучу, конечно.
«Сделала себе шляпу в стиле 1940-х — к сожалению, ворон выглядит немного потрепанным, потому что моя собака пыталась его съесть»
- Пару недель назад муж скинул мне рекламу трендовых сладких орешков. Мол, закажи мне такие! Закажи?! Да я и сама могу сделать! Сегодня я заехала в кондитерский магазин и купила сливки, молочный и белый шоколад, тростниковый сахар, листовой желатин, фундучную муку и пралине. Общая сумма покупки — в десять раз больше стоимости этих несчастных орешков. И так как я не кондитер, но перфекционист, то один день я потрачу на изготовление трех видов теста и выпекание половинок этих орешков. Еще один день на приготовление ганаша, сбор и декорирование. И во время всего процесса я не раз буду думать: «Ну, какого фига я их просто не заказала?»
Хозяйственная дама с тягой к кулинарии) Да, иногда проще заказать. Мне вот нравятся роллы, всего раз делала сама, потом поняла, что заказать гораздо удобнее и по цене не особо дороже. Когда-то нравилось пишмание, видела рецепты в интернете, но даже не пыталась, всегда покупала. А вот хот-доги, бургеры и шаурма, казалось бы везде полно выбора, но домашние мне вкуснее. Иногда балуюсь и делаю на свой вкус. Но один вопрос. Муж почему её просит, а сам не заказал, раз хотел? Простая же покупка. 🤔
- Полтора года назад я попала на бесплатный мастер-класс по тортам, увлеклась, решила учиться, чтобы семью, родных и друзей обеспечивать вкусняшками. На досуге посчитала, сколько потратила денег на обучение, оборудование, формы, ингридиенты... Сумма уже перевалила за полмиллиона рублей. Да я за такие деньги семью на десять лет обеспечила бы заказными тортами у топ-кондитеров по праздникам!
Полмиллиона? 🥴 Хотела бы научиться профессионально печь торты, но теперь учту факт дороговизны. 😅 Хорошо, что я не сладкоежка)
«В этом году я сама связала себе нелепый рождественский свитер!»
- В 17 лет я купил машину, ездил на ней несколько месяцев, и однажды двигатель заклинило. Попросил совета у родителей, понял, что у них нет денег, чтобы оплатить ремонт. Поэтому я взял свои небольшие сбережения, купил ремонтный комплект для двигателя, руководство по ремонту и провел все лето, каждый день после работы, разбирая и собирая двигатель. На то, чтобы собрать его обратно и запустить, у меня ушло почти 4 недели.
"Попросил совета у родителей, понял, что у них нет денег, чтобы оплатить ремонт" гы-гы-гы.
- Мой муж не хотел устраивать свадьбу, поэтому мы просто расписались и отпраздновали в домашней обстановке: я, он и два кота, даже гостей не звали. А я всегда мечтала о белом платье, о памятных фотографиях, поэтому недавно решила, что мечты должны сбываться. Взяла платье в прокате, договорилась со знакомой-фотографом, макияж и прическу сделала сама, и мы отправились на фотосессию на набережную реки. Ощущения непередаваемые, фото потрясающие. Вот только муж почему-то обиделся.
На что обиделся? Что её желание исполнилось, она радуется и улыбается? Или обиделся, что деньги потратила на фотосессию и платье, которые он когда-то стремился сэкономить? Эгоист. Если у него есть к ней чувства, мог бы порадоваться, что она счастлива, а не строил из себя обиженку.
- У меня была ситуация с карнизом в спальне. Повесила его сама. В итоге муж выдал что-то типа: «Ну даже если ты не изменяла и это не твой любовник повесил, то ты — мужиковатая баба! А мне такая не нужна!»
Это тот же муж, который в истории выше обвинил жену, будто шкаф любовник собрал? Или где-то ходит аж два таких долбо...ящера? Отвратительно, конечно, совсем ущербное мышление.
«Я своими руками сшила игольницу, но теперь не могу заставить себя проколоть ее»
Открыла для себя магнитные игольницы. У нас влажно и в обычном шарике-игольнице из набора иголки ржавеют. А в магнитной всё отлично)
- Наши друзья решили не устраивать свадьбу. Был скромный костюмчик у невесты, 10 гостей, плюс мы с парнем, свидетели. Невеста — повар по профессии, сама приготовила угощение. Но какими глазами в загсе она смотрела на наряды других невест... Мне было ее очень жаль. Ей 20 лет, ему 35... Это уже нам, взрослым, трижды замужним — скромный костюмчик и букетик. Свадьба и нарядное платье должны быть у молодой девушки, это память на всю жизнь!
Раз она хотела по-другому, видимо, жених настоял. Нельзя лишать девушку свадьбы, если есть желание. Можно ведь отпраздновать скромно, по бюджету. Главное, чтобы жених с невестой, оба были довольны и счастливы в этот день.