16 человек, которые своими руками сотворили для близких что-то волшебное (и у нас мурашки)

Самые ценные подарки — это не те, что стоят дорого, а те, что сделаны с душой и собственными руками. В каждую нить, каждый шов и каждый кусочек дерева вложены не деньги, а искренняя любовь, время и забота. В этой подборке все: от шедевров кулинарии и уникальных предметов интерьера до сшитых костюмов и сложных механизмов.

«Мой 6-летний сын хотел космическую комнату. Сказано — сделано. Когда мы включили это в первый раз, он ахнул»

Где награда лучшим родителям на свете?! © Annual_Government_80 / Reddit

«Муж уехал из города, а я в качестве сюрприза нарисовала фреску в нашей спальне!»

«Комод, который я переделал для детской комнаты сына в стиле Гарри Поттера»

Я не фанат этой франшизы, но даже мне он очень нравится! © Straight_Ace / Reddit

«Я работаю дизайнером интерьеров, но этот проект для любимого племянника был для меня особенным. От результата аж мурашки по коже»

Я хочу быть твоим племянником! © hahagato / Reddit

«Сшил первое платье для жены»

Ого, ты шьешь всего ничего, а уже такой результат! Просто бомба! © ferrulesrule / Reddit

«Торт, который я испекла на день рождения сына!»

«Красивая детская комната — это здорово! Мы как раз закончили Ниндзяго стену, сделанную по просьбе сына»

«Мой младшенький наконец-то получил кровать, как у его старшего брата и сестры»

«Изготовила маме на День рождения украшение с камнем, который нашел рядом с ее любимым водопадом»

Видно, что оно сделано с любовью. Настоящий подарок от всей души! © PebbleTreble / Reddit

«Я вырезал это с помощью лобзика для своих внуков»

Ой, у меня в детстве были похожие. Мне очень нравилось с ними играть! © MahnyB / Reddit

«Забацал пульт с RGB-подсветкой и четырьмя разными играми для своей дочери»

«Шил жене это платье целый год! По своей выкройке, между прочим!»

«Построила своим дочерям современный домик для Барби»

Лучше, чем кукольные домики из магазина! © Unknown author / Reddit

«Эту милашку я связала в подарок подруге»

«Нарисовала картину, на которой изобразила любимые бабушкины украшения»

Не могу поверить, что это не фотография! Невероятная работа! Жду ваши картины в музее. © NorthernPuppieEater / Reddit