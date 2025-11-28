19 умельцев, которые своими руками превращают все вокруг в золото
Для того, чтобы создавать маленькие шедевры, не обязательно быть магистром искусств или признанным гением. Достаточно иметь нестандартный взгляд на мир, тонну терпения и хоть какие-то подручные материалы. В мире немало людей, которые превращают обычные предметы в настоящие произведения искусства — и все это своими руками.
«Енот погрыз туфли, но я их немного отреставрировала»
- Да они теперь стоят раз в 100 дороже! © kapibara007 / Pikabu
«Мой друг сказал, что должен увековечить это фото кота, а я ему помог — сделал магнит из полимерной глины»
- Хочу такое же! Как отправить вам деньги? © Feetandfruit / Reddit
«Набралась смелости и начала делать собачек. Как начала, так и остановиться не могу! Они связаны из пушистой пряжи, в лапках проволока»
- А такая милота — это вообще законно? У меня аж мимиметр сломался. © Finch2 / Pikabu
«В первый же год после свадьбы мы с женой сломали две кровати. Тогда я решил взять все в свои руки и сделать мегакровать. Опыта работы с деревом у меня ноль»
- Это кровать, достойная замка! © ROFLcopter2000x / Reddit
«Сделала кристаллический корсет из прозрачной смолы»
- Я бы носила такое каждый день! Готова отдать любые деньги! © Thatsmyredditidkyou / Reddit
«Сделал шкатулку для невестки в подарок на свадьбу»
- Я бы вышла за вас замуж ради нее! © Ok_Preparation_4932 / Reddit
«Несколько моих разных поделок из фетра»
«Сшила все это без швейной машины — потратила кучу времени, но довольна результатом»
«Поймала момент и сделала по его мотивам поделку из кожи»
- Это просто какое-то волшебство! © strawspiderflower / Reddit
«Серебряное кольцо с микромозаикой в виде рыбки. Сделала из смальты — мозаичного стекла»
«Мини-пекарня с котиками из полимерной глины — чуть смолы и немного макияжа для цвета»
«Я слепила улитку из глины»
«Моя жена сушит цветы и делает такие красивые штуки»
«Лягушка с жемчужной сережкой — витраж, все детали делала сама»
«Я попыталась передать его забавную улыбку через поделку из шерсти»
«Сделал для жены такую шкатулку»
«Небольшая вышивка, вдохновленная предстоящим праздником»
«Мой последний проект из дерева — это ясень и орех»
«Я сшила это платье — каждый лепесток прикреплен вручную»
- Боже, да это же уровень музейного экспоната! © pigswearingargyle / Reddit
