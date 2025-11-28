19 умельцев, которые своими руками превращают все вокруг в золото

Для того, чтобы создавать маленькие шедевры, не обязательно быть магистром искусств или признанным гением. Достаточно иметь нестандартный взгляд на мир, тонну терпения и хоть какие-то подручные материалы. В мире немало людей, которые превращают обычные предметы в настоящие произведения искусства — и все это своими руками.

«Енот погрыз туфли, но я их немного отреставрировала»

Да они теперь стоят раз в 100 дороже! © kapibara007 / Pikabu

«Мой друг сказал, что должен увековечить это фото кота, а я ему помог — сделал магнит из полимерной глины»

Хочу такое же! Как отправить вам деньги? © Feetandfruit / Reddit

«Набралась смелости и начала делать собачек. Как начала, так и остановиться не могу! Они связаны из пушистой пряжи, в лапках проволока»

А такая милота — это вообще законно? У меня аж мимиметр сломался. © Finch2 / Pikabu

«В первый же год после свадьбы мы с женой сломали две кровати. Тогда я решил взять все в свои руки и сделать мегакровать. Опыта работы с деревом у меня ноль»

«Сделала кристаллический корсет из прозрачной смолы»

Я бы носила такое каждый день! Готова отдать любые деньги! © Thatsmyredditidkyou / Reddit

«Сделал шкатулку для невестки в подарок на свадьбу»

Я бы вышла за вас замуж ради нее! © Ok_Preparation_4932 / Reddit

«Несколько моих разных поделок из фетра»

«Сшила все это без швейной машины — потратила кучу времени, но довольна результатом»

«Поймала момент и сделала по его мотивам поделку из кожи»

«Серебряное кольцо с микромозаикой в виде рыбки. Сделала из смальты — мозаичного стекла»

«Мини-пекарня с котиками из полимерной глины — чуть смолы и немного макияжа для цвета»

«Я слепила улитку из глины»

«Моя жена сушит цветы и делает такие красивые штуки»

«Лягушка с жемчужной сережкой — витраж, все детали делала сама»

«Я попыталась передать его забавную улыбку через поделку из шерсти»

«Сделал для жены такую шкатулку»

«Небольшая вышивка, вдохновленная предстоящим праздником»

«Мой последний проект из дерева — это ясень и орех»

«Я сшила это платье — каждый лепесток прикреплен вручную»