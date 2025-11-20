Зачем блюдо из духовки ставить в раковину? Я лично на плиту ставлю. Может , кто объяснит? Раковина была холодная?
20 историй об эпичных провалах, вспоминать которые и стыдно, и смешно
Все мы когда-то попадали в нелепые ситуации, но иногда случаются такие фейлы, что они становятся настоящими легендами. А как еще можно относиться к случаям, когда людям удалось постирать фарш в машинке или положить пульт от телика в холодильник и забыть об этом? В нашей статье мы собрали истории, когда люди по-настоящему затупили и оказались в неожиданных, а порой и смешных ситуациях.
- У нас были старые любимые подушки, набитые натуральным пухом. Мы решили их освежить: постирать в щадящем режиме. В процессе замачивания пух впитал всю воду. Естественно, ткань не выдержала и порвалась. В машинке. Когда я это увидел, первым делом хотел просто выбросить стиралку, так как весь барабан был занят однородной пуховой массой. Были забиты дренажные отверстия барабана и, очевидно, слив. Ликвидация последствий заняла дня 3 в несколько заходов. Я это все выковыривал по пушинке, запускал ополаскивание, машина через некоторое время ругалась и вставала, я сливал вручную воду с перьями, выгребал то, что всплыло, и так далее по кругу. Надо отдать должное, машина все это стойко пережила. Теперь я знаю, что подушки в машине стирать не надо. © Vasil.57 / Pikabu
- Знакомая работает рентген-лаборантом в большой больнице города-миллионника. Далее с ее слов: «Дежурила сутки, смена выдалась супертяжелая. Еду после суток домой на маршрутке, задремала в кресле. В какой-то момент маршрутка подскочила на кочке, я проснулась и громко на весь салон, чтобы всем было слышно, выдала: „Глубокий вдох и не дышать!“» © NSKostoprav / Pikabu
- Я потеряла сына дома. В панике носилась по квартире, искала, во всех комнатах смотрела и даже на балконе. А потом позвонила сестра и сказала, что я совсем уже, так как я ей звонила утром по пути в детский сад и мы разговаривали... То есть я сына в сад отвела и забыла об этом! © DyudyukaBarb / Pikabu
- Мы сняли квартиру с большой ванной. Хозяин хвалился, что там джакузи, массажи и вся фигня. Муж такое обожает. Я ему ванну начистила и ушла по делам. Он набрал воды, налил себе кофе, трусики чистые положил. Включил джакузи и обалдел, когда из этих штук, которые для джакузи, в ванну рванула грязь и плесень! Потому что хозяин забыл сказать, что джакузи там не включали лет пять. Так что муж оказался в ванной из всего этого. Ругался долго. © AnnaMaxa / Pikabu
- Я решила приобщиться к здоровому питанию и запекла в духовке киноа, курицу и спаржу в стеклянном блюде. Пока все готовилось, помыла грязную посуду. Достала блюдо из духовки и поставила его на мокрую раковину. Блюдо тут же разлетелось на сотни осколков. Даже попробовать не успела... © New_Priority7480 / Reddit
- Познакомилась с парнем, договорились о свидании, он сказал, что заедет за мной. Выхожу, значит, на улицу в оговоренное время, подъезжает машина, оттуда мне говорят комплимент. Я запрыгиваю быстренько, трогаемся, поворачиваю голову и понимаю, что парень-то не тот! В общем, объяснила я водителю ситуацию, посмеялись, парень попробовал меня уговорить поехать с ним на свидание, но я отказалась. Вернул меня на место, смотрю, а на противоположной стороне у машины стоит тот, с кем свидание назначено было. Он приехал немного пораньше и наблюдал, как я вышла, подъехал «мерс», я в него прыг — и укатила. Вот и стоял, офигевал: как так-то? А потом выяснилось, что он женат. Видать, отводила судьба, как могла, но не получилось. © Aro4ka / Pikabu
- У меня стиральная машинка стоит рядом с унитазом, на ней таз, в нем лежит белье в стирку. Утром я иду в туалет с телефоном. Когда встаю, телефон кладу в таз, чтобы не мешал. И вот как-то привычно в полудреме кладу телефон в таз и слышу «бульк». Оказалось, я забыла, что на ночь в этом тазу замочила белые вещи. © sestra.anna / Pikabu
- О том, что на панели управления мультиварки наклеена пленка, я узнала примерно через 5 лет использования мультиварки. Мыла ее при этом регулярно. Расстроилась, когда заметила на голубоватой панели царапины. И офигела, когда край панели «отслоился». Под бледно-голубой пленкой оказалась новенькая блестящая хромированная панель с четким рисунком на кнопках (до этого, да, рисунок был размытым). © Ирина Маликова / ADME
- Я пошла на рыночек, заодно забрала туфли из ремонта. Через пару дней думаю: «Где туфли? Нету!» Дома нет, на работе нет, у мастера нет. Полгода я эти чертовы туфли вспоминала. И вот зимой нашла. Никогда не догадаетесь, где! Они были в морозилке! Нашла их, когда решила наш большой холодильник разморозить, а они там лежат. В пакете. Ждут своего часа. Муж ржет: «А это жарить или варить?!»
А было так: я на базаре купила рыбу и мясо. Дома разделала, разложила по пакетам. Ну и поехал пакет с туфлями вместе с остальными пакетами в морозилку. © user7717065 / Pikabu
- Были в Южной Корее, поднялись на гору Пукхансан с намерением устроить пикник. Добравшись до места, нашли большую каменную плиту идеального размера, чтобы разложить на ней обед. Достали всю еду и напитки, уселись на плиту и начали наслаждаться едой и прекрасным видом. Через несколько минут мы увидели некое подобие процессии — парад, наверное, из 15 человек с ручными барабанами и другими простыми инструментами. Мы решили, что нам повезло увидеть некое действо, и с удовольствием наблюдали, как они продвигаются вперед, пока с ужасом и стыдом не осознали, что они направляются прямо к нам, к нашему «столу для пикника», который оказался каким-то знаковым местом. Меня до сих пор передергивает от нашего невежества. © 0hmyh*** / Reddit
- Году этак в 1989 мусор выкидывался путем доноса ведра к мусорке и опорожнения оного с последующим возвратом на базовую позицию. В наше доме контейнеры стояли не близко, особенно от нашего подъезда. И вот в чудесный летний день я решил выбросить мусор, а потом сходить погулять в центр города, который был в полутора кварталах от нас. Взял мусор, пошел до помойки... Задумался о чем-то — я люблю задумываться... Через какое-то время обратил внимание на то, что окружающие как-то странно на меня смотрят. А как не смотреть — центр областной столицы, памятник, административные здания — и мимо всего этого идет юнец с полным ведром огрызков и ошметков. © KuruMapuru / Pikabu
- Дело было так: набрала ванную горячую — муж собирался мыться. Он же попросил нажарить котлет. Котлеты замороженные в пакете. Положила их на стиралку: в ванной комнате-то жарко, хоть чуток оттают. Он пошел мыться, я решила, что котлеты там ему помешают и положила их в барабан машинки. Потом я забегалась с остальными делами, его вызвали на работу. Ушел. Я пошла загружать машинку бельем... Итог очевиден. Все белье в мясе. Полчаса отмывала машину. Потом три раза перестирала белье. Память у меня, как у рыбки, конечно. © Unknown author / Pikabu
- Вышла с работы после очень непростого дня, задержавшись на пару часов, по дороге к метро решила набрать маме. Топаю, болтаем. Параллельно по привычке ощупываю карманы на предмет всяких важных вещей, которые могли остаться в офисе. Вот ключи, вот кошелек, проездной прощупывается... Стоп. А где телефон? Без телефона никак, с него еще вечером решать часть вопросов, и вообще там всякое нужное! Прервавшись на полуслове, очень расстроенно сообщаю, что забыла телефон, придется возвращаться обратно. Мама крайне сочувственно выдает: «Ох, ну, не буду отвлекать тогда, иди, конечно, потом еще поболтаем». Возвращаться очень не хотелось, но, собрав волю в кулак, сунув телефон в карман, выдвинулась в обратный путь. Минут пять точно потребовалось, чтобы рука, лежащая в кармане на телефоне, наконец сопряглась с мозгом, и пришло осознание глупости всей ситуации. © MissAni / Pikabu
- Поехали мы компанией из трех человек прокатиться на велосипедах. К стартовой точке маршрута ехали на моей машине. Доехали, потом прокатились на великах, немножко повалялись на берегу речки, искупались, вкусно пообедали, вернулись к авто. Мы сняли рюкзаки с велосипедов, перевели дух и собрались ехать обратно. Я по привычке стал хлопать себя по карманам и внезапно обнаружил в них полное отсутствие ключей от машины. Ключи от дома — есть. Права — есть. Мобильник — есть. А вот ключей от машины нет. Вспомнили, что километров за 30 отсюда я доставал из кармана мобильник и, вероятно, ключи выпали там. То есть сейчас надо садиться на велосипед и ехать туда искать ключ. Это, на минуточку, при том, что мы уже проехали на наших великах километров 120. Да еще и дождик к вечеру стал накрапывать. И смеркаться скоро начнет.
Короче, деваться некуда. Я вздохнул и начал вылезать из машины под дождик. И в этот самый момент до меня дошло: мы ведь втроем уже давно сидим в машине, причем с включенным двигателем. И ведь, блин, никто из моих попутчиков не посоветовал мне повнимательнее поглядеть на замок зажигания! Потом очень долго смеялись. © maxkomp / Pikabu
- Когда была у родителей, всегда по старой детской привычке звала маму потереть мне спину, принимая ванну. Ну и вот, намылилась я с ног до головы и зову маму. А она не откликается. Минуту, две. Я уже начала волноваться, решила открыть дверь и позвать — может, из-за телека не слышит или что.
Для того, чтобы открыть дверь, мне нужно было встать коленом на край ванны, опереться рукой об откос и повернуть другой рукой ручку. Так я и сделала. Только в момент, когда я мыльными руками взялась за откос и ручку, мама внезапно дернула дверь с той стороны. Она подошла быстро и молча, просто открыла дверь на себя с усилием, так как почувствовала, что дверь идет тяжело. А я в то время весила 44 кг, моя рука соскользнула с откоса, а вот с ручки — нет, и я за дверью вылетела из ванны. Мама заходит, а я валяюсь мыльная на полу, вцепившись в ручку и беззвучно корчусь от смеха. И ее первый вопрос: «Ты чего на полу голая лежишь?» Честно, мы ржали тогда до колик в животе. © FireAction / Pikabu
- Еду по дороге с односторонним движением, две полосы, в конце на светофоре одна идет направо, другая — налево. Еду, как мне и надо, по правой, упираюсь в пробку. Передо мной грузовая машина, слепит яркий солнечный свет, стою долго, пробка не двинулась не на сантиметр, при этом наблюдаю, как вдалеке то и дело меняется свет светофора с красного на зеленый. В общем, минут 10 стояла я не в пробке, а позади вереницы припаркованных автомобилей. Эпично затупила. © Подслушано / VK
- Жена загрипповала всерьез и внезапно, лежит с утра. Я после ночного онлайн-семинара должен трудиться и за папу, и за маму. Отнес таблетки жене, насыпал сухих хрустиков проснувшимся детям, корма кошкам. Поставил вариться яйца на завтрак, мясо на обед, макароны на гарнир, морс жене. Яйца сварились, слил, залил холодной водой. Мясо вскипело, слил, залил чистой, поставил снова. Макароны сварились, слил на дуршлаг, пролил холодной водой, поставил стекать. Морс вскипел, слил на дуршлаг... В раковину. Стою над дуршлагом с клюквой и понимаю, что где-то в цикл вкралась ошибка.
Высыпайтесь, господа, высыпайтесь! © Andrewsarh / Pikabu
Зачем современные макароны проливать холодной водой - они же потом невкусными будут. Никогда так не делаю - сварила в кастрюле, откинула через дуршлаг, добавила соус и ем.
- Гладила белье, параллельно суп на кухне варился, и я бегала его смотреть. Стала разбирать по полкам поглаженное, смотрю — нет простыни от комплекта. Подумала, что доглажу — найду. Ну вот, суп доварился, все догладила, доску сложила, на место убрала — простыни нет... По всем комнатам, по кухне пробежалась — нет простыни! В ванну зашла, в зеркале себя увидела — простыня под мышкой сложенная после глажки, рукой к боку прижата. И не мешала ведь ни суп доварить, ни доску складывать. © Ilovetoeat / Pikabu
- Раньше мне хотелось иметь длинные волосы. Мне было 12, у моего другана была шикарная шевелюра, и я спрашиваю: «Ты как такое отрастил?» Он говорит: «Я, когда голову мою, потом яйцом волосы намазываю». Ну, ок. С утра перед школой мою голову, разбил яйцо, нанес на волосы, стою перед зеркалом — ничего так, блестят, прям чувствую, как поперли... Но про намазать он мне сказал, а про то, что яйцо смыть потом надо — нет.
Май месяц, скоро каникулы, я на третьем уроке начинаю ощущать странные ароматы. На четвертом уроке на эти ароматы обратила внимание моя соседка, а к концу урока все соседние парты. Фонит уже не по-детски... И я бегу домой мыть протухшие волосы. © user6225055 / Pikabu
- Я каким-то образом однажды умудрился пульт от телевизора в квартире потерять. И вот это вот самое бесячее состояние: ты не просто пришел домой и не можешь что-то найти, а ты прямо помнишь, что 5 минут назад держал эту вещь в руках, и, значит, она не могла на ровном месте пропасть.
И начались поиски. Я всю квартиру облазил. Это стало делом принципа — найти пульт по-любому. Я даже в мусорное ведро заглядывал, на балкон выходил, под кроватями лазил. Я все в доме перебрал и проверил!
В итоге где-то через 1,5 часа я сдался и подумал, что надо чай попить и перекусить. Открываю дверь холодильника, а там на полочке пульт лежит. Да блин! © Montenegro7 / Pikabu
