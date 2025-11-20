20 историй об эпичных провалах, вспоминать которые и стыдно, и смешно

Все мы когда-то попадали в нелепые ситуации, но иногда случаются такие фейлы, что они становятся настоящими легендами. А как еще можно относиться к случаям, когда людям удалось постирать фарш в машинке или положить пульт от телика в холодильник и забыть об этом? В нашей статье мы собрали истории, когда люди по-настоящему затупили и оказались в неожиданных, а порой и смешных ситуациях.