15+ детских книг, которые затягивают похлеще любой компьютерной игры

Эта серия — волшебная палочка книжной феи, с помощью которой она может превратить почти любого нечитающего пацана в любителя книг: текста на страницах мало, и он наполовину состоит из карикатур, скетчей и комиксов. Для измученного литературой ребенка, у которого «простыни текста» вызывают желание оказаться как можно дальше от книги, это самый подходящий формат. Страницы переворачиваются за секунды, создавая крутой психологический эффект быстрой победы — подросток понимает, что может прочесть целую главу за пять минут.

В первой книге главному герою Грегу Хеффли одиннадцать лет, он только что перешел в среднюю школу и уверен, что он самый умный и вот-вот станет крутым и популярным. Но реальность постоянно рисует ему фигвамы: то отличится старший брат Родрик, то под ногами путается младший брат Манни — любимчик родителей, которому все сходит с рук. В школе Грегу приходится краснеть за своего наивного друга Роули, с которым они вечно влипают в неприятности. Грег отчаянно косячит на пути к славе, хитрит и идет на любые уловки, не подозревая, что вскоре ему придется выбирать между собственной популярностью и единственным другом. Читая про эпические фейлы Грега, любой тинейджер выдыхает с облегчением: «Фух, я не один такой, этот перец отжигает еще круче».