15+ детских книг, которые затягивают похлеще любой компьютерной игры
«Отложи телефон и иди почитай!» — фраза, которую хотя бы раз произносил каждый родитель. И которая не работает примерно никогда. Мы вздыхаем, глядя, как дети сутками торчат в играх или скроллят соцсети, и сетуем на «нечитающее поколение». Но давайте честно: вся эта тяжеловесная классика, философские монологи на десять страниц и тоска экзистенциального кризиса — все это прекрасно для продвинутых эстетов, но для современного подростка это как вареная брокколи на десерт. Ребенок просто привыкает к мысли, что книга — синоним слова «скука». А ведь детей, которые не любят читать, просто не существует. Есть дети, которым еще не попалась в руки та самая книга.
Джефф Кинни — серия иллюстрированных романов «Дневник слабака»
Эта серия — волшебная палочка книжной феи, с помощью которой она может превратить почти любого нечитающего пацана в любителя книг: текста на страницах мало, и он наполовину состоит из карикатур, скетчей и комиксов. Для измученного литературой ребенка, у которого «простыни текста» вызывают желание оказаться как можно дальше от книги, это самый подходящий формат. Страницы переворачиваются за секунды, создавая крутой психологический эффект быстрой победы — подросток понимает, что может прочесть целую главу за пять минут.
В первой книге главному герою Грегу Хеффли одиннадцать лет, он только что перешел в среднюю школу и уверен, что он самый умный и вот-вот станет крутым и популярным. Но реальность постоянно рисует ему фигвамы: то отличится старший брат Родрик, то под ногами путается младший брат Манни — любимчик родителей, которому все сходит с рук. В школе Грегу приходится краснеть за своего наивного друга Роули, с которым они вечно влипают в неприятности. Грег отчаянно косячит на пути к славе, хитрит и идет на любые уловки, не подозревая, что вскоре ему придется выбирать между собственной популярностью и единственным другом. Читая про эпические фейлы Грега, любой тинейджер выдыхает с облегчением: «Фух, я не один такой, этот перец отжигает еще круче».
Владислав Крапивин — трилогия «Голубятня на желтой поляне»
Владислав Крапивин — легендарный писатель нашего детства, создавший в литературе уникальный типаж «крапивинских мальчишек» — бескомпромиссных, честных и смелых. Я помню, какие очереди стояли в библиотеке «на Крапивина» и как ребята мечтали быть такими же, как они, а девчонки влюблялись в этих отважных романтиков. И хотя некоторые книги автора сейчас больше подходят вдумчивым читателям, готовым закрыть глаза на детали устаревшего быта, медленный темп повествования и идеализированный «черно-белый» мир героя, именно сюжет трилогии «Голубятня на желтой поляне» — дикий микс параллельных миров, временных парадоксов и космоса — заходит на ура и у сегодняшних подростков.
Эти книги — идеальная наживка для тинейджера, который залипает в аниме про попаданцев или сериалы в духе «Очень странных дел». Если школьная классика вызывает у ребенка тоску, то здесь ему с первых страниц отсыпают щедрую порцию экшена и мистики. Местные злодеи — ожившие манекены — нагоняют такого саспенса, что подростки точно заценят. А главное, книга обращается к тому, что особенно близко подросткам — к желанию сепарироваться от взрослых и быть значимым.
Джонатан Страуд — цикл книг «Агентство „Локвуд и компания“»
Британский писатель Джонатан Страуд завоевал сердца читателей своей знаменитой ироничной фэнтези-сагой «Трилогия Бартимеуса», но, несмотря на то, что дерзкий джинн Бартимеус с его черным юмором — идеальный подростковый кумир, а сама история такая, о которой я в своем отрочестве могла только мечтать: сложная, многомерная, с бесящим многих главным героем, ее не всякий взрослый-то осилит. А вот более поздний его цикл — «Агентство „Локвуд и компания“» — написан не менее великолепно, но при этом гораздо доступнее, динамичнее и кинематографичнее. Не случайно в 2023 году вышел одноименный сериал по его мотивам.
«Локвуд» сразу бросает читателя в гущу событий, предлагая атмосферу мрачного квеста, понятную подростку на уровне инстинктов. Вместо сложной серой морали здесь на передний план выходит чистый адреналин. Страуд сохранил свой фирменный сочный юмор и мастерство саспенса, но упаковал их в формат высокоскоростного мистического детектива, от которого невозможно оторваться до рассвета. Это мир, где взрослые беспомощны, а все зависит от таких же ребят, как юный читатель. Здесь нет скучных нравоучений — есть рапиры, призрачный туман за окном и трое друзей, которые пьют чай, подкалывают друг друга и спорят до хрипоты, а через минуту идут плечом к плечу против нечисти.
Джеральд Даррелл — «Моя семья и другие звери»
Джеральд Даррелл — британский натуралист, путешественник и писатель, который умел рассказывать о природе так, что читатель забывал, что держит в руках не приключенческий роман, а автобиографию. «Моя семья и другие звери» — первая книга знаменитой «корфской трилогии», переведенная на десятки языков и разошедшаяся миллионными тиражами. По ней снято несколько экранизаций, включая популярный британский сериал «Дарреллы».
Книга — идеальная ловушка для подростка, который считает чтение скукой, а природоведение — самым унылым предметом. Даррелл пишет так, что от его историй невозможно оторваться: тут тебе и угарные семейные разборки, и реальный экшен, и такой тонкий юмор, что смеяться будут и дети, и родители. Для поколения, выросшего на ютуб-блогерах, мемах и коротких роликах, формат книги суперкомфортный — каждая глава как отдельная серия, которую можно прочитать за 15 минут. Плюс любой современный тинейджер, уставший от бесконечного контроля взрослых, офигеет от того, какая свобода была у Джерри: гулял где хотел, делал что хотел, учился у кого хотел. Мечта, а не детство! А еще это история о том, как важно иметь семью, которая тебя принимает таким, какой ты есть, даже если ты притащил домой скорпионов в коробочке.
Читала книги Даррелла с большим удовольствием
Правда в подростковом возрасте
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак — «Время всегда хорошее»
Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак — это тот самый крутой дуэт соавторов, чьи книги современные подростки читают добровольно, а не под угрозой отключения вай-фая. Авторы гениально взяли вечный родительский бубнеж «а вот в наше время было лучше» и превратили его в наглядный, динамичный и очень смешной литературный эксперимент с путешествиями во времени.
Сюжет стартует с того, что пятиклассница Оля из 2018 года и ее ровесник Витя из 1980 года внезапно меняются местами. Для обоих это полный шок и краш системы. Оля просыпается в мире, где нет смартфонов и мессенджеров, зато есть пионерские галстуки и очереди в магазинах. Она оказывается в старой школе, где из-за внешнего вида родителей вызывают к директору, а без интернета приходится реально напрягать мозги. Витя же вываливается в наше время, где дети вообще не умеют общаться вживую, сидят по домам и рубятся в гаджеты, зато есть умная техника и странный сленг. Обоим нужно адаптироваться к чужому миру, завести новых друзей, а также решить проблемы, которые в их эпоху выглядели бы совершенно по-другому.
Кир Булычев — «Поселок»
Посёлок - очень интересная вещь, которую невозможно читать без комка в горле
Кир Булычев — имя, которое у большинства ассоциируется с доброй сказочной фантастикой про Алису Селезневу. Но те, кто копнул чуть глубже, знают его и как автора одного из самых мощных научно-фантастических романов. «Поселок» (опубликованный в 1988 году) — это настоящая жемчужина литературы, от которой в нашем детстве было просто невозможно оторваться. Сегодня, когда жанры постапокалипсиса и сурвайвала бьют все рекорды популярности, эта пронзительная и невероятно атмосферная история о выживании людей на чужой планете читается так же напряженно и свежо, как и тридцать с лишним лет назад. Книга, безусловно, зайдет любителям фильмов вроде «Аватара» и тем, кто залипает в видеоигры типа The Forest или Subnautica.
В центре сюжета — группа людей, чей исследовательский космический корабль «Полюс» много лет назад потерпел крушение на безымянной, отрезанной от мира планете. Выжившие основали крошечный поселок в глухой тайге. За годы изоляции взрослые начали дичать, а их дети выросли настоящими «маугли». Именно подростки отправляются в трудный поход через горы к обломкам «Полюса», чтобы добыть припасы и попытаться подать сигнал бедствия. Им предстоит не просто выжить, но и доказать, что они остались людьми, а не превратились в дикарей. Но круче всего то, что роман мастерски отыгрывает главную подростковую мечту — превзойти взрослых. В «Поселке» тинейджеры физически сильнее, смелее и приспособленнее своих родителей.
Артур Гиваргизов — «Записки выдающегося двоечника»
Артур Гиваргизов — это главный литературный хулиган современной прозы для подростков, который умудрился превратить школьную рутину в гениальный театр абсурда. Самое смешное, что по профессии он — преподаватель в музыкальной школе, так что все учительские заскоки и детские отмазки знает изнутри. Его «Записки выдающегося двоечника» — это не классическая морализаторская повесть, а сборник микрорассказов, вредных советов и парадоксальных зарисовок о школьной жизни, где двоечники неожиданно оказываются гениями, родители ведут себя как капризные дети, а учителя постоянно попадают в нелепые и комичные ситуации. Книга давно разобрана на цитаты и считается современной классикой юмора для детей, достойным и гораздо более дерзким продолжателем традиций «Денискиных рассказов».
Для школьника, уставшего от того, что его вечно воспитывают и ставят ему в пример отличников, это просто бальзам на душу: наконец-то книга, где двоечник — не лузер, а вполне себе крутой перец с нестандартным мышлением. Гиваргизов пишет таким языком, что кажется, будто это не взрослый дядька сочиняет, а твой одноклассник рассказывает за углом школы. А еще он, говоря умным языком, легализует право ребенка быть неидеальным, и делает это так смешно, что хохотать над книгой будут даже самые строгие мамы. Одна моя подруга рассказала такую историю: «Вечно бодались с сыном из-за телефона — ничего не помогало. Муж в итоге сказал: „Отстань ты от него“. И тут смотрю: сам кидает мобилу в гостиной, берет книжку и закрывается у себя. Разнервничалась. Втихую стащила у него книгу, открываю и ржу в голос. Там такие угарные школьные истории, перлы и конфузы, что я сама на полчаса залипла».
Роланд Смит — тетралогия о подростке альпинисте Пике Марчелло
Тетралогия о Пике Марчелло (стартовавшая с хита «Пик» в 2007 году) — эталон адреналинового янг-эдалта, собравший охапку премий. Итак, знакомьтесь: Пику Марчелло четырнадцать, и он физически не может не лезть вверх. После того как парень попадается на покорении небоскребов Нью-Йорка, ему светят серьезные неприятности. Спасает его внезапно объявившийся отец — легендарный альпинист Джош Вуд. Правда, папаша делает это не из великой родительской любви: он увозит Пика в Тибет, чтобы сделать из него самого молодого покорителя Эвереста и срубить на этом пиар для своего бизнеса. Пику предстоит пройти адскую акклиматизацию, пробираться через ледопады, понять, кем на самом деле является его отец, и в самом конце сделать сложнейший выбор между мировым рекордом и спасением друга.
Эта тетралогия — настоящий магнит для подростков, которые фанатеют от руферов, паркура и роликов в соцсетях с разнообразными трюками. Смит пишет невероятно кинематографично: текст проглатывается на одном дыхании, как если бы мы смотрели напряженный блокбастер. Для современного тинейджера здесь спрятан идеальный коктейль. С одной стороны — чистый экшен и сурвайвл, а с другой — очень честный разговор о разочаровании во взрослых. Пик видит, что его кумир-отец — расчетливый эгоист, и подростку приходится самому выстраивать свой моральный компас. Это дико драйвовая история о том, как доказать всему миру свою крутость, но при этом остаться человеком, — и она гарантированно выдернет ребенка из онлайна как минимум на несколько вечеров.
Наринэ Абгарян — «Манюня»
Наринэ Абгарян — феноменальная писательница, которая превратила собственные воспоминания о суматошном армянском детстве в абсолютный книжный суперхит. То, что когда-то начиналось как забавные байки в «Живом Журнале», выросло в знаменитую трилогию, разошедшуюся сотнями тысяч экземпляров. История о сумасшедшем, залихватском и безумно смешном детстве двух подружек — Наринэ и Манюни, которые вечно влипают в дикие истории под присмотром грозной, но уморительной Ба — харизматичной бабушки Манюни Розы Иосифовны.
Мы, взрослые, ловим от этих книг мощнейшую ностальгию. А современных детей эта солнечная, громкая и гомерически смешная история заставляет хохотать до слез. Текст проглатывается легко, как спелый персик, оставляя после себя тепло и желание тут же схватить продолжение. Это очень теплое, смешное и уютное чтение, которое показывает: косячить — это нормально, а настоящая дружба делает даже самый грандиозный провал отличным приключением.
Нэнси Фармер — трилогия «Море троллей»
Эталонное фэнтези, в котором суровая скандинавская мифология лихо замиксована с реальной историей Европы. Это не прилизанная сказка с добрыми феями, а настоящий северный блокбастер, пронизанный магией рун, ледяными ветрами и искрометным юмором, который во всем мире был распродан огромными тиражами. Книга — подходящая приманка для подростка, который рубится в God of War и фанатеет от фильмов Marvel про Тора.
Итак, на дворе 793 год. Одиннадцатилетний саксонский мальчишка Джек, который только-только начал учиться магии у таинственного друида, попадает в переплет. На его деревню совершают набег викинги-берсерки, они берут Джека и его младшую сестру Люси в плен и увозят за море, ко двору короля Ивара Бескостного и его жены-полутроллихи, королевы Фрит. В попытке защитить сестру Джек случайно применяет магию и лишает тщеславную королеву ее главного сокровища — роскошных волос. Теперь парню предстоит отправиться в Йотунхейм (обитель гигантских троллей), найти источник мудрости Мимира и отменить проклятие. Впереди — встречи с драконами, гигантскими пауками и ожившими мифами.
Терри Пратчетт — цикл о Тиффани Болит
Терри Пратчетт — абсолютный гений, сэр и настоящая рок-звезда юмористического фэнтези, создавший легендарный Плоский мир. Но для подрастающего поколения он оставил совершенно особый подарок — цикл о юной ведьме Тиффани Болит. Стартовавшая в 2003 году с книги «Маленький свободный народец», эта серия из пяти романов собрала пачку престижных премий и доказала, что фэнтези для тинейджеров может быть феноменально умным без всяких скидок на возраст.
Знакомьтесь: Тиффани девять лет, она живет на ферме, великолепно делает сыр и на досуге зачитывается справочником по лечению овец. Когда ее младшего брата похищает Королева эльфов (а эльфы у Пратчетта — это далеко не прекрасные создания), Тиффани не садится ждать принца-спасителя. Она берет здоровенную чугунную сковородку, использует всю свою смекалку и отправляется в Волшебную страну. Эта серия — находка для подростка, который фанатеет от мультсериалов вроде «Гравити Фолз» или «Дома Совы» и терпеть не может ванильные, прилизанные сказки. Пратчетт гениально высмеивает и ломает все фэнтезийные штампы: здесь нет сияющих избранных, а побеждает тот, кто умеет думать своей головой. Тиффани — прагматичная, местами жесткая, но невероятно крутая девчонка. А крошечные дебоширы Нак Мак Фиглы — это вообще отдельный вид литературного стендапа. Они генерируют столько хаоса и абсурдных шуток, что ребенок будет хохотать в голос.
Тамара Крюкова — «Дневник Кото-сапиенса»
Верное средство от хандры для школьников, которые обожают залипать на видео с котиками в соцсетях, но при виде толстых томов впадают в уныние. Почему она гарантированно сработает? Не только из-за самой темы, но и из-за формата: текст разбит на короткие и очень динамичные дневниковые записи. Ребенок не успевает устать и легко «проглатывает» страницу за страницей. Потом, здесь вообще нет скучных нравоучений и морали в лоб. Зато есть тонна сарказма и возможность посмотреть на привычный, полный ограничений мир взрослых глазами очень хитрого, независимого и обаятельного зверя. Это прекрасное легкое чтение, после которого ребенок обязательно спросит: «А есть продолжение?» А Барсик у Крюковой, к счастью, отжигает еще в нескольких книгах серии!
И пусть книга слегка детская, она прекрасно заходит и подросткам, и не только им. Вот одна моя знакомая рассказала: «Моя девица читать не любит, и вдруг приходит из школы и просит заказать книгу. Конечно, я уже через день торчала в пункте выдачи. По дороге решила пролистать — мало ли что там понаписано. В голос в метро я ржала впервые. Досмеялась до того, что на меня стали коситься соседи. А какая-то любопытная тетушка попросила сфотографировать обложку, чтобы заказать такую же книгу своей внучке».
Евгений Гаглоев — цикл «Пандемониум»
Пятнадцатилетний хулиган и паркурщик Тимофей за свои проделки внезапно загремел в элитную закрытую академию «Пандемониум», расположенную в подозрительно тихом городке Клыково. Очень быстро парень понимает, что это не обычная школа для мажоров. Местные ученики наделены суперспособностями, и сам Тимофей тоже явно не простой человек. Но спокойно осваивать свои силы и сидеть на уроках не выйдет: Клыково буквально кишит тайнами. В лесах бродят оборотни и нечисть, а таинственный синдикат «Королевский Зодиак» начинает жесткую игру. Тимофею предстоит влиться в новую тусовку, распутать клубок зловещих интриг, узнать тайну своего рождения и просто попытаться дотянуть до конца учебного года.
Цикл откроет дверь в мир чтения подросткам, которые обожают комиксы Marvel, залипают на сериал «Уэнсдей» или аниме в духе «Моей геройской академии». Почему он гарантированно оторвет ребенка от телефона? Здесь идеально работает троп «дарк-академии» (мрачной магической школы) в связке с крутым детективом: в сюжете есть тайны, расследования и постоянный саспенс, который держит в напряжении, как качественный триллер. Гаглоев пишет именно тем языком и в той эстетике, которая заходит поколению Альфа: быстрый темп, резкие повороты сюжета, реалистичные диалоги без занудства. Для тинейджера, который считает классическую литературу скучной, это идеальный формат.
Йон Колфер — серия фэнтези-романов про Артемиса Фаула
Йон Колфер — ирландский писатель, который в 2001 году выстрелил дебютным романом «Артемис Фаул» и создал один из самых дерзких и необычных фэнтези-циклов для подростков. Серия из восьми книг разлетелась тиражом более 25 миллионов экземпляров по всему миру, была переведена на 44 языка и принесла автору статус одного из самых успешных детских писателей XXI века. Колфер взял классическую формулу фэнтези про волшебный мир и героя-подростка, но вывернул ее наизнанку: его главный герой — не благородный спаситель, а двенадцатилетний криминальный вундеркинд. Пока его ровесники играют в PlayStation, Артемис разрабатывает гениальные аферы. Его цель — восстановить пошатнувшееся состояние семьи после исчезновения отца. Артемис узнает, что волшебный народ (феи, эльфы, гномы, тролли) реально существует и живет глубоко под землей, обладая высокими технологиями и магией.
Эта серия не оставит равнодушным подростка, который обожает технологичные шпионские боевики, хакерские фильмы и игры вроде Among Us или Hitman, где нужно просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Колфер создал уникальный коктейль: здесь фэнтези смешано с научной фантастикой, магия работает бок о бок с системами слежения, а эльфы используют крылья на солнечных батареях. Книги написаны динамично, с короткими главами, экшеном и ироничным британским юмором, создавая ощущение, что читаешь сценарий крутого блокбастера. Артемис циничен, расчетлив, дерзок и постоянно обводит вокруг пальца могущественных взрослых (и волшебных, и человеческих).
А если вы ищете, чтобы самим почитать, у нас есть много интересных подборок на эту тему: