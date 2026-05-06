13 увлекательных современных книг, чьи живые сюжеты не отпускают до самого рассвета

Главный кайф «Плоского мира» в том, что это фэнтези, которым зачитываются даже те, кто фэнтези терпеть не может. Вроде все на месте — гномы, волшебники, тролли, драконы и даже ведьмы есть, но все равно мир такой реальный, что в его существование веришь даже больше, чем в соседей за стеной. Фирменный стиль Пратчетта — шутки, наблюдения за человеческими слабостями и такая плотность остроумных фраз, что хочется бегать и цитировать всем подряд каждую вторую. «Плоский мир» хорош тем, что в эту вселенную можно зайти через разные двери: начать можно почти с любого подцикла — хоть про городскую стражу, а хоть про юную ведьмочку Тиффани Болейн. Итог будет один: вы не успокоитесь, пока не прочтете все, а потом будете перечитывать снова и снова. Для меня нет лучшего способа ускользнуть от тоски и уныния, чем взять с полки наугад любую книгу сэра Терри.

Моя подруга рассказывала такую историю: «Сына на день рождения завалили подарками. Он сразу — за плейстейшен, а свертки пусть валяются. Со мной такое не проходит: велела убраться. Пошуршал и затих. Заглядываю в комнату — чудо! — сидит над книжкой. Заглядываю ему через плечо и вдруг он делает глазки, как у котика, и просит: „Мам, можно я потом доубираюсь?“ Оказывается, мой обычно вообще не читающий сын вдруг заинтересовался фэнтези — „Последний герой“ Терри Пратчетта. Сестра подарила. Конечно, я разрешила! Читал допоздна, таскал книгу в школу, попросил заказать ему всю серию. А ведь мы его в свое время и „Гарри Поттером“ пытались заинтересовать, и Желязны отец подсовывал».