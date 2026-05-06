13 увлекательных современных книг, чьи живые сюжеты не отпускают до самого рассвета
Эту подборку мы собирали, ориентируясь не на рейтинги и не на списки бестселлеров, а по единственному честному критерию — невозможности отложить книгу, если уж взялся ее читать. Знаете, бывает так: берешь томик без особых ожиданий, может, кто-то мимоходом упомянул, может, обложка зацепила, и вдруг понимаешь, что за окном рассвет, и тебе пора собираться на работу. Вот здесь собраны именно такие книги.
Жанры мы перемешали без всякого стеснения: фэнтези соседствует с семейной сагой, научная фантастика — с душевным сборником рассказов, а детективный триллер — с историей про осьминога, который разбирается в людях. Эти книги разные и по настроению: среди них есть нежные и согревающие истории, есть те, от которых мы смеемся в голос посреди переполненной маршрутки, а есть те, после которых нужно посидеть в обнимку с котиком. Общее у них лишь одно: скучно не будет.
«Хроники странствующего кота», Хиро Арикава
У меня с этой книгой был тот самый случай, когда думаешь: «О, что‑то милое про котика, почитаю между делом», а в итоге очухиваешься под утро на кухне, с сожалением перелистывая последнюю страницу. «Хроники странствующего кота» — это путешествие человека и его кота по имени Нана по Японии: они навещают старых друзей, как будто просто катаются по стране. Но у этой поездки есть причина, о которой лучше узнать из самой книги.
Главный секрет романа — в голосе рассказчика, самого Наны. Он независимый, ехидный, совершенно точно уверенный, что люди без него пропадут, немного наглый и при этом невероятно трогательный. Читается легко, местами фыркаешь от смеха, при этом книга очень японская по настроению: сдержанная, нежная, без лишнего сиропа. Если у вас дома есть кот, после прочтения вы точно пойдете его обнимать. Даже если он будет смотреть на вас с выражением: «Человек, куда грабки тянешь без разрешения».
Цикл «Плоский мир», Терри Пратчетт
Главный кайф «Плоского мира» в том, что это фэнтези, которым зачитываются даже те, кто фэнтези терпеть не может. Вроде все на месте — гномы, волшебники, тролли, драконы и даже ведьмы есть, но все равно мир такой реальный, что в его существование веришь даже больше, чем в соседей за стеной. Фирменный стиль Пратчетта — шутки, наблюдения за человеческими слабостями и такая плотность остроумных фраз, что хочется бегать и цитировать всем подряд каждую вторую. «Плоский мир» хорош тем, что в эту вселенную можно зайти через разные двери: начать можно почти с любого подцикла — хоть про городскую стражу, а хоть про юную ведьмочку Тиффани Болейн. Итог будет один: вы не успокоитесь, пока не прочтете все, а потом будете перечитывать снова и снова. Для меня нет лучшего способа ускользнуть от тоски и уныния, чем взять с полки наугад любую книгу сэра Терри.
Моя подруга рассказывала такую историю: «Сына на день рождения завалили подарками. Он сразу — за плейстейшен, а свертки пусть валяются. Со мной такое не проходит: велела убраться. Пошуршал и затих. Заглядываю в комнату — чудо! — сидит над книжкой. Заглядываю ему через плечо и вдруг он делает глазки, как у котика, и просит: „Мам, можно я потом доубираюсь?“ Оказывается, мой обычно вообще не читающий сын вдруг заинтересовался фэнтези — „Последний герой“ Терри Пратчетта. Сестра подарила. Конечно, я разрешила! Читал допоздна, таскал книгу в школу, попросил заказать ему всю серию. А ведь мы его в свое время и „Гарри Поттером“ пытались заинтересовать, и Желязны отец подсовывал».
«Необычайно умные создания», Шелби Ван Пелт
Если вам кажется, что про уборщицу в океанариуме и гигантского осьминога нельзя написать книгу, от которой отлипнуть сложнее, чем от телефона с видосиками, Шелби Ван Пелт легко докажет вам обратное. В центре ее романа — Това, одинокая женщина, подрабатывающая ночной уборщицей в местном океанариуме, и гигантский тихоокеанский осьминог Марцеллус, который наблюдает за людьми с такой иронией и мудростью, что веди он собственный блог в соцсетях, миллионы подписчиков ему были бы гарантированы.
И да, это не просто «трогательная история со зверушкой». Здесь есть маленький приморский городок, семейная тайна, юмор, и то самое дарящее надежду чувство, что жизнь может развернуться к свету — даже если вы уже не очень-то на это рассчитывали. Книга очень теплая, но не приторная; чуть грустная, но без этого пробирающего до костей ветра безнадеги. Читается легко, но порой хочется отложить ее на секундочку и сбегать обнять близких. Ну и важная деталь для любителей экранизаций: фильм по роману уже вышел в начале мая 2026 года.
Цикл «Колдун Российской империи», Виктор Дашкевич
«С ума совсем посходила», — говорили мне друзья, когда я бегала вокруг них и уговаривала залезть на какой-то там сайт с самиздатом и почитать про графа Аверина. Ну что же, время показало, что читательское чутье меня не подвело — не прошло и года, как произведением заинтересовалось одно из крупнейших издательств и выпустило его в большую литературу. И вот уже тиражи разлетаются как горячие пирожки, книги возглавляют различные топы, читатели требуют продолжения, а «Кинопоиск» собирается снимать сериал по этой вселенной.
Ну и каков же рецепт успеха? Берем Петербург. Перематываем время в XIX век, попутно переигрывая некоторые исторические события. Разрешаем магию. Возвращаемся в XX век. Казалось бы, ну так делают десятки, если не сотни авторов, но вот дальше. А дальше появляются герои. Граф Гермес Аверин: колдун, сыщик, аристократ с идеальными манерами человека, который слишком многое видел и теперь реагирует на чужие странности спокойнее, чем англичане на погоду. А рядом — Кузя: существо, способное быть то котом, то подростком. Добавляем цепочку расследований, где важны не только разгадка, но и атмосфера: дворцы, приемы, городские легенды и ощущение, что стоит на секунду отвлечься и тебя уже втянут в чужую игру. И в итоге наше: «Ну, попробую, прочитаю одну главу» легко превращается в «Как, цикл кончился? Автор, где следующая книга? Что там с Кузенькой?»
«Возвращение», Блейк Крауч
Множество поклонников сериалов «Сосны» и «Темная материя» уже знакомы с творчеством Блейка Крауча. Именно по его произведениям были сняты эти телефильмы. Права на экранизацию «Возвращения» (в оригинале Recursion — Рекурсия) также уже выкуплены, но на этот раз готовится и вовсе нечто грандиозное: результатом сотрудничества между Netflix, продюсерской компанией Шонды Раймс и режиссером Мэттом Ривзом («Бэтмен», «Планета обезьян») должна стать целая масштабная вселенная, включающая как полнометражный фильм, так и сериалы, основанные на книге. Так что же в ней такого, что она настолько впечатлила читателей и заставила вцепиться в нее акул кинобизнеса?
Крауч умудрился совместить драйв голливудского блокбастера с очень личной, цепляющей историей: за всем экшеном в его произведении стоит предельно простой вопрос — что бы вы переиграли, если бы могли нажать «перезапуск» собственной жизни? И чем готовы заплатить за эту вашу вторую попытку? Начинается роман с того, что мир охватывает загадочный феномен «ложной памяти» — люди внезапно обретают детальные воспоминания о целых жизнях, которые они никогда не проживали. Детектив Барри Саттон берется за расследование цепочки странных происшествий, связанных с этим феноменом.
«Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно», Алеся Казанцева
Алесю Казанцеву многие читают уже лет двадцать, пристрастившись к ее дневниковым заметкам на одной из первых блог-платформ — Живом Журнале. В книге, где собрано много небольших рассказов, есть такие, которые постоянные читатели знают уже наизусть. Помешало ли им это купить бумажный экземпляр? Нет. Уверяю, они еще и электронную версию скачали, ведь начитывает ее сама автор.
Это тот самый сборник, про который сложно объяснить, «о чем он». Ну вот правда: тут, конечно, есть про съемки кино и рекламы, но еще вообще много всего: чужие странности, свои страхи, кот и диван Митя, усталость, нежность, надежда — словом, весь тот человеческий набор, из которого и складывается жизнь. Но главное здесь даже не темы, а то, что Алеся Петровна смотрит на мир с таким любопытством, теплом и точностью, что сердце замирает. Мама у меня как-то захандрила. Я ей все подсовывала эту книгу, но мы же не такие: нам же подавай «серьезные классические произведения». И тут слышу: в ночи кто-то хрюкает на кухне от смеха, подкрадываюсь на цыпочках и вижу картину маслом: сидит моя красавица, читает Казанцеву. Увидела меня, рукой только махнула, мол, не мешай, а на следующий день погнала меня в книжный. Говорит: купи мне несколько экземпляров — подругам дарить буду.
Цикл «Страж», Алексей Пехов
Знаете, что самое обидное? Я могла прочитать «Стража» еще лет десять назад — все вокруг советовали. Но нет, я почему-то обходила его стороной. А потом проглотила все четыре книги за неделю, хотя планировала растянуть на месяц. Главный герой цикла — Людвиг ван Нормайенн, страж: человек, который занимается душами, не нашедшими покоя. Работа нервная, оплата средняя, начальство своеобразное, коллеги тоже не подарок — в общем, очень узнаваемая профессиональная драма, только вместо офиса средневековая Европа, да еще в этом мире есть магия. Его спутники — призрак Проповедника, который ворчит, читает нравоучения и еще язвит с такой точностью, что хочется завести блокнот для цитат, и Пугало — темная сущность, заключенная в соломенном чучеле, общается жестами, ревнует окружающих к лошади. А еще есть Гертруда — возлюбленная Людвига, одновременно страж, ведьма и племянница высокопоставленного церковника. Характер у Геры такой, что даже Проповедник предпочитает лишний раз не связываться.
Вот за этой четверкой вы и ринетесь в придуманный Пеховым мир. И не вернетесь, пока не перевернете последнюю страницу «Проклятого горна». Отдельная радость цикла — структура: книги собраны из повестей, и каждая история по сути — отдельное расследование. Это значит, что «Страж» очень удобно читать урывками — в метро, перед сном, в обеденный перерыв, всякий раз, как появится свободная минутка.
Цикл «Дневники Киллербота», Марта Уэллс
Если вам нравятся герои, которые спасают людей, бурча при этом сквозь зубы и мечтая, чтобы их наконец-то оставили в покое, читайте! Это очень бодрый, язвительный и неожиданно уютный цикл про боевого андроида, который взломал собственный модуль контроля и получил свободу. Ему нужно, чтобы люди перестали лезть к нему с чувствами, всякими разными миссиями и разговорами по душам, чтобы не трогали и дали досмотреть сериальчик. Но мы-то отлично понимаем, что так не получится.
Формально перед нами научная фантастика про корпорации, дикие колонии, миссии на чужих планетах и высокие технологии. Но по факту — динамичный боевик, рассказанный от лица очередного обаятельного интроверта. Повести короткие, язык легкий, только предупреждаю: «прочитаю одну коротенькую повесть и лягу» здесь не работает. Киллербот, конечно, сам очень хочет, чтобы его не беспокоили, но при этом читателя он почему-то не отпускает вообще. И да, экранизация уже есть: первый сезон сериала с Александром Скарсгардом в главной роли стартовал в мае 2025 года.
Трилогия «Мара и Морок», Лия Арден
«Мара и Морок» — из тех книг, которые сначала разлетелись по читательским блогам, обрушились на нас волной сторис, а потом уже заполнили самые лучшие полки в магазинах. Лия Арден попала прямо в нерв: славянское фэнтези, мрачноватая эстетика, сильная героиня и герой, к которому почти невозможно остаться равнодушной, — кажется, именно этого нам давно не хватало.
Мара — последняя из своего рода, существо, которое вообще-то должно нести гибель, а вместо этого тащит на себе ворох чужих ожиданий и древних договоров. Рядом — Морок, и это не имя, а скорее звание. К примеру, того, по которому полфэндома страдает, зовут... Нет, секундочку, обойдемся без спойлеров. В общем, нас ждут темные леса, древние тайны и столько притяжения и напряжения между героями, что пальцы искрятся, когда мы переворачиваем страницы. Тиражи цикла уже перевалили за миллион, и экранизация, за которую взялась Дарья Мороз, на подходе.
Цикл «Мастера профайлинга», Ольховская
Признайтесь, вы понимали, что без детективного триллера наша подборка будет не полной. Ведь именно такие книги лучше всего выдергивают нас из рутины, заставляя с бьющимся сердцем просиживать за чтением до зари. Если вы перечитали всего Майка Омера и вам отчаянно хочется чего-то похожего, но поближе к родным березкам, то читайте Владу Ольховскую. Признаюсь честно — мне она нравится даже больше, чем распиаренный Омер.
Опытный, местами саркастичный и невероятно проницательный психиатр Николай Форсов собирает вокруг себя команду молодых профайлеров, чтобы щелкать самые сложные, психологически запутанные дела. Те самые, где обычное следствие разводит руками, потому что стандартная логика там просто не работает. Главная приманка цикла в том, что ученики Форсова, все трое, — люди со сложными характерами, своими секретами и совершенно разными методами. За их пикировками и притиркой друг к другу следишь с огромным удовольствием. В книгах нет смакования жутких подробностей, зато есть шикарные психологические дуэли, напряжение и потрясающая динамика.
«Завет воды», Абрахам Вергезе
Абрахам Вергезе — врач и писатель, которого многие знают по большому бестселлеру «Рассечение Стоуна». И с «Заветом воды» у него снова получилось пролезть нам под кожу. В книге более 800 страниц, и кажется, что это надолго, но как бы не так. Перед нами семейная сага, да еще какая — Южная Индия, Керала, три поколения одной семьи и странная тайна: в каждом поколении вода словно забирает кого-то из близких. Звучит мрачновато, да? Но поверьте — Вергезе пишет не для того, чтобы вогнать нас в депрессию, а чтобы — оп! — и вот мы уже вместе с героями живем в поместье Парамбиль, по каналам скользят лодки, во двор иногда заходят слоны и мир вокруг пахнет специями, дождем и старыми обещаниями.
Короче, читается это все не как «тяжелый исторический роман». Сначала просто следишь за судьбой Мариаммы, а потом так привязываешься к ней, ее детям и внукам, что начинаешь переживать за каждый их шаг.
«Симон», Наринэ Абгарян
Завязка этой книги звучит как начало анекдота или сюжет для скандального ток-шоу: в маленьком армянском городке умирает старый каменщик Симон, знатный ловелас, и на его похоронах собираются законная жена и четыре главные женщины его жизни. Кажется, сейчас начнутся разборки, крики и полетят тарелки. Но погодите. Это же Наринэ Абгарян.
Если вы знаете ее только по «Манюне» — предупреждаю, «Симон» будет совсем иным. Тут нет смешных детских историй и ностальгического уюта: это роман про мужчину, который всю жизнь любил женщин — и они любили его. Каждая глава — отдельная история, отдельная женщина, отдельная любовь. Абгарян пишет так, что эти истории не сливаются в один сладкий ком, а остаются разными, живыми, иногда смешными, иногда пробирающими до слез. Тут и армянский колорит, и маленький город, где все всё про всех знают, и та особенная интонация, за которую Абгарян вообще любят: без надрыва, без пафоса, но с такой нежностью к своим героям, что закрываешь книгу и сидишь, замерев, не в силах поверить, что все, история закончилась.
Цикл «Книжные черви», Фаусто Грин
Фаусто Грин вообще автор без тормозов. Представьте: взять героев школьной программы и закинуть их в наш современный мир. Да учителя литературы заклюют за такое. Но смотрите — родители пишут в отзывах, что дают детям сначала читать «Книжных червей», а уже потом — оригинальную классику, потому что после этих книг ребятам действительно хочется познакомиться с произведениями, которые проходят в школе. Это же гениально!
Раскольников ездит в метро, Чацкий зависает в кофейнях, знакомые с уроков литературы фамилии обрастают адресами, телефонами, работой, проблемами. Они успели неплохо встроиться в современный мир... пока кто‑то из них не догадался, что его жизнь уже когда‑то была придумана автором. И вот тут начинаются настоящие приключения: можно ли вылезти за рамки сюжета, что будет, если переписать свою историю, и есть ли кто-то, кто способен управиться со всем возникшим бардаком?
Какая книга в последний раз заставила вас забыть о времени и читать до самого рассвета?
