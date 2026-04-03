Попытаюсь провести мысль о неоднородности любого социума на примере Англии- королевы классового общества прошлого. Иногда читаешь на форумах :"Ой, ну ,блин, эти бриты! Одна орет как дура, мотая фиолетовыми кудрями, другой , старый похотливый мудозвон, упился на тайском курорте и драться полез". От того, что они имеют британское гражданство и живут в Англии столетия, они не стали теми, кто характеризует всех англичан. А ну ка, посмотрим на Мэри и Джона не глазами туриста, а глазами тех, кто нанимал их предков , живших в омерзительных , кишащих клопами, трущёбах Dorset street в начале 19 века, на кухню и конюшню. Даже через поколения разница видна. И дальний потомок miss Helen Howard не будет орать на улице, прилюдно чесать спину и пятки , бросать в кусты пустую пивную банку и, качаясь ,уводить пару-тройку накрашенных таиландских работниц неясного пола. Потомки Helen H вежливы, тактичны и образованы.
(Подобная фразеология мною применена исключительно для яркости описания)
:)
16 живых наблюдений о немецком быте, в которых иронии не меньше, чем порядка
Когда вы думаете о Германии, что представляете себе — автобаны, сосиски и Октоберфест? В нашей подборке сегодня — истории из первых уст от тех, кому удалось пожить в этой стране. Вы узнаете, почему за чаем нельзя съесть вторую пироженку, зачем женщины выходят на улицу с пищевой пленкой на голове и через какое время местные мужчины обычно делают предложение своим дамам.
- Я живу в Германии и сегодня на еженедельной ярмарке в очереди я видела женщину совершенно без комплексов. Она нанесла краску для волос, обмотала голову пищевой пленкой и вышла на улицу, пока время есть, чтобы купить продукты!
- Это не анекдот и не шутка. Моя соседка-немка потребовала извинений за запах жареного лука и чеснока. Почему? Она из-за этого проснулась раньше и вообще «не переносит» такие запахи. Не шум, не тусовка, а просто зажарка! Для меня это до сих пор удивительно...
Вообще. Вот я сторонница того, что у себя в квартире можешь делать что хочешь . НО. Мои соседи курят в туалете, и мне через вентиляцию задувает так, будто это я курю в своём туалете! И это очень сильно раздражает! У меня полотенца куревом воняют. А живу я в новостройке, ремонт у меня чистенький и новенький – мне неприятно. Другое дело, что я терпила и не пойду к коседям требовать, чтобы они перестали курить в толчке.
- Одногруппница поехала учиться и жить по обмену в Германию. Вечером ее позвали на чай, а на столе были пирожные. Она съела одно, затем — второе, чем вызвала явное негодование на лицах семьи. Потом с хохотом объяснили, что пирожных было ровно столько, сколько людей за столом, а она съела и свое, и чужое.
Вот про пирожные ещё очень зависит от региона, поколения и человека. Одна знакомая страшно сокрушалась, когда гости подчистую подъели жаркое. Ей всё казалось, что она не рассчитала и гости не наелись, хотя мы все как раз ровнёхонько наелись.
«Это самая немецкая вещь, которую я когда-либо видел»
Как то встречался со студентами из Китая по обмену в нашем городском педагогическом институте. Одну студентку из Харбина спрашиваем, какая самая большая сложность была для неё у нас в городе. Ответ был оригинальный. Различать людей в вашем городе по лицам, они у вас русских, у все, совершенно одинаковые.
- Я невежда! Объясните кто-нибудь, что это за штука такая. © spud-smasher / Reddit
- Присядьте. Это ферментированный капустный сок. © spud-smasher / Reddit
- Живу в Германии уже 9 месяцев. Никогда не понимал, зачем немцы при выходе из лифта говорят «до свидания». Незнакомцам! Попробовал выяснить у своей девушки. Она на меня посмотрела красноречиво и сказала: «Мы этого не делаем». Потом кто-то вышел из лифта, и все хором: «До свидания!» Ответа на свой вопрос я все еще не получил...
- Жизнь в Германии: мне 33 года, я не замужем, детей нет. Почему? Потому что замуж никто не приглашал! У немцев принято встречаться без обязательств. Особенно в Баварии, где я живу. Скачала себе несколько приложений для знакомств и ходила на много свиданий. Ни один мужчина не захотел встретиться во второй раз!
Во-первых, приложения для знакомств в первую очередь для поиска кекса без обязательств существуют, во-вторых, об заклад бьюсь, что не просто в Баварии, а в Мюнхене, что совсем другой коленкор.
В некоторых кафе в Германии подают мороженое в виде спагетти
Да не в некоторых, а во всяком себя уважающем кафе-мороженом. :)
- В первый год жизни с моим немцем я по инерции подрывалась и имитировала бурную деятельность, когда он возвращался домой. Он это заметил и сказал: «Алина, ты можешь быть собой. Я рад видеть, когда ты отдыхаешь». Это был важный урок: я ценна, даже когда я ничего не делаю.
- У немцев есть специальные пластиковые контейнеры для бананов и яблок. Во время учебы в универе я приезжал в Германию на пару недель — и абсолютно все местные студенты приносили с собой для перекуса контейнеры в форме яблок. Никогда такого нигде не видел.
У нас тоже есть такие. И в форме луковицы есть, и в форме лимона - выбирай на вкус!
- Коллега немец похвалил мой цвет волос и поинтересовался, сколько стоит такое красивое окрашивание. Я рассказала, что это AirTouch и у опытного мастера стоит 400 евро. А он ответил, что никогда бы на мне не женился.
Ну и пусть живет со своей некрашеной лахудрой, а на красивых любуется, это бесплатно.
«В этой немецкой школе есть вот такая горка, чтобы дети прям из школы могли попадать на площадку»
- Когда мой будущий муж (он немец) предложил мне жить 50/50, я согласилась. Одна комната в квартире его, одна — моя. Он себе готовит, я — себе. Он покупает еду себе, я — себе. Когда я ему сказала как мы будем жить, ему такие 50/50 не понравились. Чтобы съехаться в одну квартиру со мной, ему пришлось мощно пересмотреть свои взгляды. Он справился!
- Сегодня пожилой немец не удержался от комментария и сделал мне комплимент: «Какое красивое у вас платье!» Для скромных немцев, особенно в маленьких городках, это прямо что-то из ряда вон. А вот глазеть без слов они мастера.
Комплименты делают. Я тут недавно получила комплимент от одного проходящего мимо собачника, когда сделала кувырок на турнике. Это я с дочерьми и внуками была на детской площадке.
- Живу в Германии, работаю на заводе. У нас есть столовая с нормальными ценами, там в целом вкусно и сытно. Недавно руководство придумало новую мотивацию изучения английского языка для сотрудников. В определенный день недели можно пообедать за счет фирмы при условии, что беседа за столом будет проходить только на английском. Классная идея!
"Когда я ем, я глух и нем".
На английском можно тоже молчать. Причём, даже, без акцента.
В этом немецком лифте вместо номеров этажей на кнопках указана их высота от земли
- У меня есть друг немец. Каждый день после работы у него маленький праздник жизни. Без повода и без гостей. Только он, кофе, плед и балкон. Он не листает телефон, а просто сидит и смотрит на улицу. Я спросила: «Это что-то типа медитации?» Говорит, что нет, мол, просто день прожит, а я — молодец, и теперь мне надо отдохнуть. У них даже название на немецком есть этому ничегонеделанью.
Примечание редакции: вероятно, речь идет о слове «feierabend», которое буквально означает «праздничный вечер». Так называют время после работы, когда день официально закончился и ты можешь расслабиться и ничего не делать.
Дорогая передача, в немецком существительные пишутся с заглавной буквы. 😉
Вообще, конечно, история о том, как иностранец поленился хоть немножко изучить язык.
- Когда мой будущий муж (он немец) предложил съехаться в одну квартиру, я сказала, что пока он мне просто парень, съезжаться я не буду. В своем жилье я чувствую себя безопасно и стабильно. Мужчины меняются, а квартира моя остается. Никакой «просто парень» мне стабильность и безопасность не даст. Через неделю он мне сделал предложение.
Побеждает (сильнейший) умнейший! В данном случае умная девушка.
Уважайте себя.
«Одна из самых немецких вещей, которые я видел»
- Ну нет! Я так даже перед кассой сделать не могу! А вдруг кто-то позарится на мою еще не оплаченную колбаску из тележки? © Spitefulham / Reddit
- Мой муж — немец. У них нормально встречаться по 8-10 лет, раньше этого срока о браке они обычно не говорят. В самом начале мы это обсудили. Я ему сообщила, что ожидаю предложение через полтора-два года. В итоге предложение было спустя год, что для немцев вообще из ряда вон.
А если бы не обсудили сразу, так бы я и ждала свое колечко все следующие десять лет.
Ещё одна мадемуазель, не знающая, что с помолвочным колечком можно и до конца жизни проходить.
- Я уехала в Германию по обмену. Все мечтала выйти за немца и назвать дочь Моникой. Семья, в которую я попала, жила в 3-этажном доме, но все у них было из секонда. Даже еду покупали на распродаже. Но самая вишенка — в доме не было горячей воды. Чтобы принять горячую ванну, они включали батареи один раз в неделю. На завтрак мы ели мюсли, яйца и сыр с хлебом. На обед — паста и сыр, на ужин — снова яйца либо паста. Мясо было только по праздникам.
В общем, замуж за немца я перехотела.
А как же сосиски или колбаски с капустой? Тоже не ели? Простите, но это какие-то неправильные немцы! (Это ирония, прошу не воспринимать серьёзно).
- Муж-немец пригласил к нам две семьи друзей на праздник. Мы с девочками разделили готовку. Я как хозяйка только картошку сварила. Всю ночь бегала между младенцем и гостями. Когда они ушли, я зашла на кухню — а эти хитрюги там всю еду сгребли и с собой унесли. И мою картошку тоже! Пришлось утром к свекрови за едой идти.
Тоже вряд ли чисто национальное. Не раз видела как люди с банкетов еду тырили в принесённые заранее судочки. И вроде не голодающие.
Комментарии
Даже комментировать не хочу. Прожила в Германии 23 года. Здесь приведены единичные случаи, которые могут произойти в любой стране и не отражают культуру и быт Германии. Единственное верно - говорят здравствуйте,до свидания не только в лифте,а в подъезде, автобусе, продавцу, почтальону.
Была в Германии один раз, мы жили с дочерью-подростком в семье знакомой.
Ничего из описанного жлобства не встречала.
А по поводу комплиментов - шли мы как-то вечером втроем по узкой улочке старой части города, и вдруг из мансардного окна старинного дома свешивается пожилая фрау и отвешивает роскошный комплимент дочкиным волосам до попы)