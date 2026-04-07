16 арендодателей, с которыми что ни день, то новые приколы
Жизнь с некоторыми арендодателями превращается в настоящую серию маленьких историй, где каждый день приносит новые повороты. Простые бытовые сцены смешиваются с легкой иронией и мягкими неожиданностями. Истории, от которых хочется улыбнуться и вспомнить свои собственные бытовые зарисовки.
- Снимала комнату. Хозяйке понравилась моя блузка, спрашивает: «Продашь?» Я ей: «Да вы что, она сшита мной, на простой машинке, без оверлока!» Так она обошла все магазины, а такую ткань точно не нашла (я обещала ей сшить) — это хлопок 100%, кружево. Подарила ей. Она радостная: «В Грецию поеду в ней, летом в жару самое то, и одинаковую не встречу!»
- Снимаю квартиру уже два года у бабульки. Общаемся по телефону, приезжает раз в год проверить, все ли в порядке. И вот я жду ее, открываю дверь — стоит Галина Степановна с огромной сумкой. Она заходит, смотрит по сторонам и выдает: «Ну ладно, тут жить можно. Покажи, как плита работает». Я немного завис. «В смысле?» — «В прямом. Мне операцию сделали, по лестнице пока нельзя, а у меня пятый этаж без лифта. Поживу у тебя пока». И ставит сумку. Молча. Как будто мы это заранее обсудили и договорились. Два месяца я жил с хозяйкой в собственной снятой квартире. Она готовила борщ, смотрела сериалы и один раз выгнала моего друга в час ночи со словами: «Он мне не нравится, он злой». Как бы парадоксально ни было, но я подтянул учебу за это время, бросил все вредные привычки и стал даже по здоровью себя лучше чувствовать. Честно — даже немного скучаю. Думаю, может, себе реально бабульку какую завести.
В предыдущем изложении этой же истории друг, который не понравился бабуле, был ещё и лысым.
- Искала квартиру в аренду, у меня маленькая такса. Нашла подходящий вариант, хозяин долго ломался из-за собаки, но я его уговорила. И вот настал момент подписывать договор. Он кладет передо мной бумаги, как-то неуклюже отводит глаза. Начинаю читать и просто не верю своим глазам: там черным по белому написано — запрещено заводить свиней, коз и кур! Я в полном недоумении смотрю на него и говорю, мол, я вообще-то и не собиралась, что за странные фантазии? А он вздыхает и выдает: «Знаете, до вас тут тоже одна дамочка клялась, а через три месяца превратила квартиру в настоящий зоопарк!»
А я б расценила как шутку, и с удовольствием бы подписала. С собакой согласился, и на том спасибо.
Тоже искала квартиру с разрешением держать животных. Нашла, недорого. Теперь вот думаю мне двери и линолеум менять самой или хозяйка простит, что собака любит копать пол.
- Когда я учился в колледже, у нас был арендодатель — редкой души человек. На Рождество он дарил всем открытки, приносил коробку сладостей и вдвое снижал аренду за декабрь. У него было несколько квартир в этом районе, и каждый год он делал это для всех жильцов. Его искренне любили, а любые вопросы он решал спокойно и по-человечески, без грубости. Прекрасный был человек — иногда ловлю себя на мысли, делает ли он это до сих пор.
- Как-то снимала комнату в коммуналке у одной странной старушки. Мало того, что она постоянно шарилась в комнате в мое отсутствие и переставляла вещи и мебель так, как ей нравится, так однажды она приехала с другого конца города ко мне к пяти утра, чтобы я ей на неделю раньше оплатила комнату, потому что она на дачу собралась ехать. Денег я ей не дала.
- Студент. Учусь на факультете искусств и культуры, снимая квартиру. Недавно хозяйка квартиры чуть было не выгнала меня из нее, аргументируя это тем, что ко мне каждый день ходят девушки разных возрастов, ей об этом сказала соседка. Спокойно объяснил ей, что я занимаюсь маникюром на дому, поэтому ко мне ходят девушки. Парень, 20 лет, бедный студент.
- Давно, когда я снимала квартиру с подругой и с котом, естественно, мы скрывали, что у нас есть животное, и ежемесячно перед приходом хозяйки я со своим котом убегала и сидела во дворе, пока она уйдет. Как-то она непредвиденно позвонила и сказала, что едет и кое-что надо забрать. Подруга на работе, кота боюсь запереть в ванной — он там начнет орать. Итог: оставляю его в спальне, в привычном месте — он как раз дремал, а дверь закрыла. Хозяйка приехала, поболтали, и тут она смотрит мне за спину и как воскликнет: «Какой красавец!» Вы бы видели мое лицо — смесь облегчения и радости. Вот так и «представился» мой кот.
Если присутствие в квартире кота выдает только его непосредственное наличие, а не шерсть, вонь и содранные обои, то почему бы и не порадоваться хозяйке.
- Уже неделю нет воды дома. Снимаем с подругой квартиру, хозяйка все обещает и обещает. Проблема в том, что ей лень пойти и оплатить счета за воду. Мы ей денег дали, ей только пройти метров 500 и заплатить, а она все завтраками кормит. Вчера звонили ей, спрашивали, когда же будет вода. Она миленьким голосочком навешала лапши: «Завтра утром проснетесь, захотите помыть голову, а водичка уже есть! Я вот-вот иду платить!» Утром просыпаюсь, иду смотреть, что же там в ванной, а там бутыль воды стоит. Офигеть, оплатить ей сложно, а купить бутыль воды — нет?
Могли бы сами дойти 500 метров, заплатить за воду, и уменьшить плату хозяйке на стоимость воды. Только что-то мне говорит, что там проблема глобальнее, и долг за воду уже большой. Т.к. за месячную неуплату вряд ли отключают.
- Моя подруга снимает квартиру у деда 74 лет вот уже четыре года. Так вот, последний год он начал много делать по дому: ремонт, перестановки, в общем, наводить красоту. Мы уже начали переживать, что ей нужно будет искать новую квартиру. Но нет. Вчера дед сказал что нужно поговорить. В итоге, он предложил расписаться.
А вдруг у него самые искренние намерения: я знаю одного дедка, который так расписался с девушкой, чтобы ей, сироте с ребёнком, осталась его квартира, а не его дальним родственникам. Совместного ведения хозяйства у них не было.
- Начала снимать квартиру. Отличное расположение, хорошая, удобная квартира, да и соседи нормальные. Только вот хозяйка. У нее привычка такая или она специально — не могу понять. Каждое утро звонит мне в 8 утра и спрашивает, как там дела с квартирой, все ли хорошо. За две недели проживания она не пропустила ни единого утра, чтобы не позвонить мне. Более того, она тютелька в тютельку звонит в 8 утра — ни минутой позже, ни минутой раньше. Сначала хотела попросить ее не делать так, а за две недели привыкла. Свой ужасный график сна наладила: ложусь теперь раньше, а встаю как раз по звонку. Спасибо ей за это.
- Я, когда искала съемное жилье, очень переживала по поводу кота, так как с животными не очень любят заселять, а мой кот — тот еще: дерет диваны, обои, деревянную мебель, причем делает это только тогда, когда меня дома нет. В общем, нашла однушку, позвонила хозяину, договорились о цене, сроках и т. д. На вопрос о питомце получила чудный ответ: «Да хоть с крокодилом заселяйтесь, лишь бы соседи не жаловались». Кот, как ни странно, в этой квартире ничего не испортил.
По моему многолетнему опыту съема, с мужчинами-арендодателями взаимодействовать проще.
- Недавно мне хозяйка квартиры написала, что хочет поговорить. Время уже было 9 вечера, я не понял, в чем дело, и вышел. И она начала рассказывать, что встретила жителей снизу, обсудила с ними про аренду и поняла, что сдает нам квартиру дешевле, чем должна, учитывая, что мы живем с семьей: я, жена и сын.
- Снимаю квартиру. Уехала на пару дней из города. Вчера хозяйка квартиры написала, что придет с архитектором мерить ванную. Я сказала, что на данный момент я не в городе и будет логичнее, если они придут в то время, когда я на месте, т. к. есть личные и ценные вещи на видных местах. На что последовал ее ответ: «Если что-то пропадет — напишите...»
- Живу одна, снимаю квартиру уже больше двух лет. У меня есть необычный питомец, про которого я долго не хотела говорить хозяйке. Мы просто согласовали в самом начале вопрос о том, что с домашними животными можно. Она дала добро, а я и взяла с собой свое домашнее животное. Свинку средних размеров, которую я назвала в честь своего бывшего, Анатолий. Толик у меня очень аккуратный, чистый и воспитанный хряк. Хозяйка чуть в обморок не упала, когда нас увидела... Но быстро поняла, что Анатолий у меня голубых кровей, что он слушается и никогда не делает пакостей!
Так это после Анатолия хозяин в договор внёс "запрещено заводить свиней, коз и кур".
- Будучи студенткой, снимала комнату в квартире с хозяйкой. Это была бабушка около 70 лет, очень бойкая и довольно подвижная. Сначала думала, что будет как обычно постоянное бухтение, недовольство и прочее. Но за два года я поняла насколько это хороший человек! Мы ни разу не поругались, вместе ужинали и по праздникам она всегда меня приглашала к себе за стол, могла выслушать и дать совет. Общаемся и ходим в гости до сих пор. В общем, я не думала, что смогу найти себе 70-летнюю подругу!
- Мы с парнем больше года снимали квартиру у одной не самой приятной женщины, но в общем все было неплохо. В последние три месяца мы завели собаку, что очень не нравилось хозяйке. Она начала чаще приходить, придираться ко всему, внимательно смотреть, все ли в порядке и нет ли где-то случайно царапинки. В ее глазах наш маленький пес был сущим злом. Наверное, она не могла спокойно спать из-за него, поэтому попросила нас выселиться. Мы поняли, что спорить — гиблое дело, и переехали. Прошло уже пару месяцев, и вдруг вчера мне звонит хозяйка и максимально приятным голосом предлагает нам вернуться в ее квартиру. Мы никуда не переехали, но теперь будем знать, что в мире существуют настолько интересные люди, которым все не так, как нашей предыдущей хозяйке.
