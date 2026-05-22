21 человек, чье рукоделие можно уверенно назвать искусством

Некоторых талантливых людей музы творчества посещают регулярно. И в этот момент отметаются все дела и проблемы, лишь бы поскорее реализовать гениальную идею. Так на свет появляются платья из дерева, нежные цветы из холодного фарфора, которые ни за что не отличить от живых, или уютные кружки с пчелками и еще множество крутейших изделий. Творческие хобби каждый день дарят нам маленькие радости и позволяют создавать действительно душевные вещи, глядя на которые трудно удержаться от теплой улыбки.

«Пришлось поторопиться, чтобы закончить вовремя эту расшитую бисером картину»

«Я сделала целый пейзаж из полимерной глины»

«2 месяца упорной работы и вышивка завершена! Как бы мне назвать это творение?»

«В последнее время печь для обжига меня разочаровывала. Но эта кружка с пчелкой получилась фантастически!»

«Мне пришла идея сделать платье целиком из дерева. И вот как оно выглядит сзади»

Даже из ткани сделать корсет очень сложно. А вы его сделали из дерева! Я просто в шоке. © diphoemacy / Reddit

«Я сделал это ожерелье для своей девушки. Мне очень нравится, хоть я и понимаю, что мне еще учиться и учиться»

«Я ходила на гончарные курсы и на одном из занятий сделала такой светильник. Как же я горжусь собой!»

«9 месяцев назад я купил циркулярную пилу и сразу осознал, что именно с ее помощью хочу создавать свои шедевры»

«Я попыталась максимально передать сходство»

«Это всего лишь второй мой проект по вышивке. И первый, дизайн которого я продумала сама»

«Я связала русалку наоборот. Больше мне нечего добавить»

Этому место в музее! Я не шучу, я бы заплатил деньги за билет. © Boomer79NZ / Reddit



«Чувствую себя цветочной феей в этом наряде. Я сама связала эту юбку»

«Я расписала зеркало в аптекарской тематике»

«Я недавно посмотрела трейлер „Практической магии“ и решилась реализовать давнюю задумку. Представляю вам тортики в форме свечей»

«Я своими руками связала себе свадебный топ»

"Витражная кепка получилось немного тяжеловатой, но гораздо удобнее, чем я предполагала изначально"

«Для создания этой розы мне понадобилась сухая глина и холодный фарфор. Зато получилось один в один»

«За эту вышивку мой дедуля получил награду на местной ярмарке»

«Моя внучка обожает читать»

«Я сделала бусины — чернички. И вот какие сережки из них получились»