15+ рукодельников, которые наплевали на стандарты и создали вещи, которых нет больше ни у кого

Что делать, если в магазине нет рюкзака мечты или часов для химика? Правильно — сделать их самостоятельно! Герои этой статьи превращают остатки ниток в уютные ковры, а кожаные отрезы — в фамильные кулинарные книги. Мы подготовили 15+ фото крутейших творений: здесь и шерстяные моллюски, и керамические рыбы-сплетницы, и даже фетровые монстеры для тех, у кого не выживают комнатные растения. Вот на что способна фантазия, когда руки растут из нужного места.

«Наконец-то сделала подарок подруге на день рождения»

Многие заплатили бы за такое больше, чем за золото. © Minimum_Leopard_2698 / Reddit

«Вязать свадебное платье было долго и непросто. Но эти счастливые глаза того стоят»

«Вязала себе кофточку, а из остатков пряжи кое-что сделала для кота. Ему очень идет, но, кажется, клиент не в восторге»

«Вот такой галстук-бабочку из фетра я сделала»

В далекие годы ломала голову над подарками мужчинам. Вот что надо было дарить! © yneolga / Pikabu

«Связала варежки по фото питомца»

Офигенно красиво, но как-то даже жутковато. © ShowSplinter / Pikabu

«Мама сшила для меня рюкзак. Я уже очень давно мечтала именно о таком»

«Смотрите, что мне бабуля на Рождество сделала!»

«Как вам мои шерстяные голожаберные моллюски?»

«От свекрови мне досталось куча обрезков ниток. Я все разобрала и связала коврик. Получилась трапеция, но с подкладкой чуть получше»

«Я химик. Брат жены сделал мне такие настенные часы на день рождения»

«Вот такая керамическая рыба получилась. Видимо, страшная любительница посплетничать»

«Подружка страшно увлеклась миром Поттерианы. Вот я и решила ее порадовать»

«Вот такой пледик из остатков ниток у меня получился»

«Я сделала розовую фетровую монстеру. Как раз для тех, у кого ничего не растет»

«Связала сумочку для телефона. Да, в виде монстрика»

«Соорудила кое-каких крошечных птичек»

Офигеть, совсем как на оригинальной картине Климта!

«Сделал для любимой жены кожаную обложку на кулинарную книгу. Было трудно, но все получилось»