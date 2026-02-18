15+ рукодельников, которые наплевали на стандарты и создали вещи, которых нет больше ни у кого
2 часа назад
Что делать, если в магазине нет рюкзака мечты или часов для химика? Правильно — сделать их самостоятельно! Герои этой статьи превращают остатки ниток в уютные ковры, а кожаные отрезы — в фамильные кулинарные книги. Мы подготовили 15+ фото крутейших творений: здесь и шерстяные моллюски, и керамические рыбы-сплетницы, и даже фетровые монстеры для тех, у кого не выживают комнатные растения. Вот на что способна фантазия, когда руки растут из нужного места.
«Наконец-то сделала подарок подруге на день рождения»
- Многие заплатили бы за такое больше, чем за золото. © Minimum_Leopard_2698 / Reddit
«Вязать свадебное платье было долго и непросто. Но эти счастливые глаза того стоят»
«Вязала себе кофточку, а из остатков пряжи кое-что сделала для кота. Ему очень идет, но, кажется, клиент не в восторге»
«Вот такой галстук-бабочку из фетра я сделала»
- В далекие годы ломала голову над подарками мужчинам. Вот что надо было дарить! © yneolga / Pikabu
«Связала варежки по фото питомца»
- Офигенно красиво, но как-то даже жутковато. © ShowSplinter / Pikabu
«Мама сшила для меня рюкзак. Я уже очень давно мечтала именно о таком»
«Смотрите, что мне бабуля на Рождество сделала!»
«Как вам мои шерстяные голожаберные моллюски?»
«От свекрови мне досталось куча обрезков ниток. Я все разобрала и связала коврик. Получилась трапеция, но с подкладкой чуть получше»
«Я химик. Брат жены сделал мне такие настенные часы на день рождения»
«Вот такая керамическая рыба получилась. Видимо, страшная любительница посплетничать»
«Подружка страшно увлеклась миром Поттерианы. Вот я и решила ее порадовать»
«Вот такой пледик из остатков ниток у меня получился»
«Я сделала розовую фетровую монстеру. Как раз для тех, у кого ничего не растет»
«Связала сумочку для телефона. Да, в виде монстрика»
«Соорудила кое-каких крошечных птичек»
Офигеть, совсем как на оригинальной картине Климта!
«Сделал для любимой жены кожаную обложку на кулинарную книгу. Было трудно, но все получилось»
«Как вам мои Хьюберт и Диана?»
Как вам такие творения? Мы считаем, что все очень классные, но не претендуем на истину.
