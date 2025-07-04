20 мастеров, которые отправили свое воображение в полет и получили крутые результаты
При всем многообразии товаров на полках магазинов и страницах онлайн маркетплейсов, за действительно уникальными вещами нужно идти к мастерам. Именно они создают самые оригинальные и даже трогательные вещи. Одеяло с маршрутом походов с братом — запросто. Серьги из собственноручно собранного на пляже янтаря — конечно. Уморительные сумочки в виде лягушек или бургеров — естественно. На такие изделия достаточно просто посмотреть, и вот уже поток креатива не остановить.
«Вязала на заказ, но в итоге это все равно осталось у меня. Что думаете?»
- Впервые вижу что-то подобное. Вы сами придумали? © mandergement / Reddit
Я бы хотела побольше, что бы до середины бёдер, в натуральных коричневых тонах, и ещё бы расшила бисером для блеска. А сама идея волшебная, да.
- Да, это мой собственный дизайн. © CreativePandaC / Reddit
«Я вдохновилась океаном и сделала этого стеклянного осьминога»
«Я сделала комплект из корсета и юбки в стиле XVIII века»
«Я сделал фигурку из полимерной глины и акриловой краски. На листву ушло 15 часов работы, но я думаю, что это того стоило»
«Моя сумочка-гамбургер ручной работы»
«Превратила этого пушистого малыша в портрет. Выполнен в технике валяния из шерсти»
- Божечки, я на секунду подумала, что это просто фото настоящего кота. © -Wearing_Tearing- / Reddit
«Моя банда самодельных лягушек в сборе»
«Я нашла у моря настоящий янтарь и решила сделать серьги в пляжной тематике»
«Я купила кучу старых толстовок, хорошенько их постирала и стала шить из них подобных плюшевых монстриков на подарки друзьям»
- Я вообще не люблю плюшевые игрушки, но ваши просто фантастические! © adogandponyshow / Reddit
«Сшила платье для сестры. Она в нем пойдет на свадьбу подруги. У меня на это ушло 3 дня и теперь я чувствую себя настоящей искусницей»
Задумалась над цветом клатча и сумочки к платью. Белый уведет к свадебной теме, не хорошо, черный и темно синий слишком жёстко. Пожалуй розовый, или самый нежный жемчужный, или с примесью персика, ну и возможно пыльная роза тоже если не уйдёт в грязное чувство. Интересно было бы увидеть ту для кого сшито платье.
- Надеть это платье на чужую свадьбу довольно бестактно. Но само платье роскошно. © dllimport / Reddit
«Превращаю мусор в настоящее искусство»
«Мне нужна была новая шляпа от солнца, но я не хотела ничего „нормального“. Поэтому сшила ведьминскую шляпку — придумывала все на ходу»
«Новые соседи ждут своего первенца, так что я решил сделать для них подарок»
«Подарок для брата готов. Я немного напутала с цветами, но все равно получилось отлично»
«А на обороте я разместила карту всех мест, где мы с ним ходили в походы. Отметила даже место, где он потерял бутылку воды и где я рыдала от того, что поход казался слишком трудным. Это первое одеяло, которое я не хотела бросить в процессе изготовления».
«Я только закончил эту скамейку для придверной зоны и мне очень хотелось ее вам показать»
- Это потрясающе! У меня крошечная прихожая и что-то подобное мне бы очень пригодилось. Спасибо за вдохновение! © Mr_Happytime / Reddit
«Прям кайфую от моего нового зеркала в стиле Windows 95»
- Просто возьмите мои деньги. Умоляю, мне нужно такое же. © DwarfQueenofKitties / Reddit
«У меня получился клубничный котенок»
«Мой день рождения был несколько недель назад. Я с запозданием, но сделала себе праздничный торт. С клубничным кремом и веселой бандой лягушек»
«Я называю это кружкой учителя рисования»
«Я вдохновился цветами и сделал такую лампу. Постарался, чтобы все выглядело максимально „природно“»
Мы считаем, что бесконечно можно смотреть на три вещи: на воду, на огонь и на творения талантливых мастеров. Если вы согласны, то предлагаем заглянуть и в эти статьи:
Комментарии
Симпатичная подборка. Но осьминог и портрет котика просто покорили мое сердце ))))
Хорошая подборка)
А у меня новая рыба - Полковник. Суров и брутален, несмотря na мааааленький хвостик: