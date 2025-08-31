15 маленьких бытовых споров, в которых не может быть победителя

Ой, эта общая туалетная бумага просто ужас. Помню, у нас на работе каждая сотрудница имела свои личные гигиенические принадлежности у себе в столе или шкафчике. Потом пришла к нам протеже начальника, такая себе Шура из Служебного романа и придумала собирать со всех ежемесячно деньги на общую гигиену, типа она централизованно будет закупать бумагу, мыло, освежители и пр. Ну скинулись, закончилось для меня тем, что раз пришла в туалет, бумаги нет, пришлось возвращаться и брать свою, второй, а на третий плюнула и сказала хрен вам. Денег не жалко, но смысл сдавать, а потом все равно пользоваться своей, потому что не уверена, что она там будет в наличии

Пыталась та Шура меня выставить жадиной, но поддержали кто тоже попал в такие же ситуации, потом движение сошло на нет, опять вернулись к индивидуалке)