15 маленьких бытовых споров, в которых не может быть победителя

Знакомо ли вам это чувство, когда спору не видно ни конца ни края? Например, как должна висеть туалетная бумага или как правильно ставить посуду в посудомоечную машину. У каждого из нас есть такие маленькие бытовые битвы, в которых правда не может принадлежать только одному. Они заставляют нас закатывать глаза, вздыхать и размышлять, почему люди не могут просто согласиться. К счастью, вы не одиноки! Мы собрали 15 случаев, в которых нет победителя, а есть только забавные и очень знакомые каждому из нас моменты.

«Заехали в отель в Швеции. Вот как они заправляют постель — два одеяла вместо одного. Теперь у нас с мужем никаких конфликтов»

«Мой муж убирает в холодильник такое количество еды, чтобы не мыть от нее посуду»

«Проблема стара как мир. Он все время заполняет посудомойку неправильно»

«Мои соседи настаивают на том, чтобы ставить ножи в посудомоечную машину лезвием вверх. Я никогда в жизни так не делал»

Люди, у вас реално нет проблем и расстройств,что вы себе их придумываете?

«А вы режете бутерброды пополам или по диагонали?»

В отеле, где я остановился, туалетную бумагу повесили кончиком и к стене, и от стены. Теперь все довольны.

лично на своем опыте убедилась, что мне удобнее когда хвостик от стены. У меня дома держатель висит билзко к стене и рулон прижат к стене. В таком положении отмотать бумагу, которая висит хвостиком к стене - очень сложно, она стопорится и рвется. А если от стены - то мотается нормально. Но если рулон к стене не прижат - вообще все равно какой стороной.

«Вот корзина для белья и вот, где мой муж кидает свои вещи»

Он не снимает с себя одежду - просто сдирает ее вниз. Может, стоит проверить его спину - не нагибается, чтобы подобрать

  • Вы не понимаете, это классический мужской прием. Это означает, что одежда недостаточно грязная, чтобы стирать, но и недостаточно чистая для других мест. Он будет носить ее до дня стирки. © Infant_whistle1 / Reddit

«Он разрушает мой дом»

Если для вас принципиально идеальный порядок, живите в одиночестве и не пилите никому мозг

«В таком состоянии мой муж оставляет кухню»

«Мой сосед отказывается делать это по-другому»

«Испекла печенье вечером, а на утро вот все, что осталось»

И что? Значит, вкусно. Если хочешь полную миску, пеки невкусно

«Вот так мой муж режет сыр»

Может, надо возглавить? Часть сыра или самой нарезать (сравнимыми кусками для дальнейшей нарезки), или его попросить под непосредственным руководством

«За это мама накричала на меня уже несколько раз с утра. Я заснула в своей комнате пока работала»

Кричать не метод, понятно. Но и жить с такой дочкой не хочется

«Была немного напугана, потому что в основном мне записки не сулили ничего хорошего. Так люблю своих соседок сейчас»

Кот Муркот
2 часа назад

Ой, эта общая туалетная бумага просто ужас. Помню, у нас на работе каждая сотрудница имела свои личные гигиенические принадлежности у себе в столе или шкафчике. Потом пришла к нам протеже начальника, такая себе Шура из Служебного романа и придумала собирать со всех ежемесячно деньги на общую гигиену, типа она централизованно будет закупать бумагу, мыло, освежители и пр. Ну скинулись, закончилось для меня тем, что раз пришла в туалет, бумаги нет, пришлось возвращаться и брать свою, второй, а на третий плюнула и сказала хрен вам. Денег не жалко, но смысл сдавать, а потом все равно пользоваться своей, потому что не уверена, что она там будет в наличии
Пыталась та Шура меня выставить жадиной, но поддержали кто тоже попал в такие же ситуации, потом движение сошло на нет, опять вернулись к индивидуалке)

«Всем привет. Я планирую купить туалетную бумагу завтра, потому что сообразила, что, видимо, настала моя очередь, я просто забывала. Так что не переживайте. Новая бумага скоро появится!»

«Вот так мой муж складывает посуду»

Что ж, как видите, эти маленькие бытовые вопросы объединяют нас всех в одном общем опыте. Возможно, главный урок в том, что не стоит тратить время на выяснение, кто прав. Гораздо важнее то, что мы можем посмеяться над этим вместе. И, возможно, именно это и делает нас людьми. Какого мнения придерживаетесь вы? В этой статье, например, пары лично убедились, что совместный быт порой влияет на отношения.

Фото на превью Akvavitandfika / Reddit

Даааа ужжжжж... посмотришь на такое и поймешь, что не завязанный иногда пакет с хлебом (на 3-4 ломтика) - это сущая мелочь)

Тем, кто это фоткает и постит: хоспаде, люди, вам в семье больше поговорить не о чем? Только о неправильно разрезанном бутерброде или не так висящей бумаге? Если других поводов для ссоры нет, то за вас можно порадоваться! Пусть это будут ваши самые большие проблемы!

