20+ ситуаций, когда случайность сработала четче, чем тщательно продуманный план
Знакомая история — ты тщательно что-то планируешь, а потом из-за случайности все переворачивается с ног на голову. Кто-то, поскользнувшись на улице, умудряется найти свою любовь, кому-то доставка привозит не только еду, но и предложение о работе. Мы собрали истории людей, в жизни которых счастливый случай сыграл особую роль.
- Друг разговаривал со своим приятелем по телефону, и тот пожаловался, что не знает, чем вечером заняться. Я услышала это и прокричала в трубку: «Приезжай к нам есть мороженое!» Этот «друг друга» теперь мой муж, и мы уже 8 лет вместе едим мороженое. А еще щенок приятеля как-то сжевал мои туфли. Хозяин четвероногого оказался владельцем тату-студии. Он предложил мне в качестве компенсации бесплатное обучение на тату-мастера. Работаю в этой сфере 6 лет. © ev_gesha13
- Моя знакомая рассказала, что ее дочь не может найти работу после окончания института. Я случайно увидел объявление о приеме сотрудников в магазин и рассказал о нем своей приятельнице. Ее дочь пошла туда «временно» подработать. Потом подтянулся сын нашей общей подруги — начинающий программист (на кассу и цифровой учет). Магазин резко стал расширяться, и они создали свою сеть. Оба ребенка сделали потрясающую карьеру, а дочка еще и мужа на работе нашла. © oldim903 / YouTube
- На втором курсе университета я рано утром, грустный и печальный, ехал в автобусе на первый экзамен и встретил давнюю знакомую Машу. Мы с ней на тот момент лет семь не общались. Поболтали и разошлись. Через год, во время зимней сессии, перед первым экзаменом опять встречаю Машу. Проходит еще год — и ситуация повторяется! На этот раз я рассказал, что все наши встречи происходят по одному алгоритму. Мы посмеялись, она пожелала удачи. В итоге все три сессии закрыл на отлично: кажется, Маша приносила мне удачу. И больше мы никогда не виделись. © Leshanya / Pikabu
- Всегда мечтала стать бариста, но в первом же заведении меня, ничему толком не научив, назвали «профнепригодной». Плюнула и забыла. Спустя несколько лет я работала администратором в кафе, и у нас уволилась бариста — просто не вышла на работу. Пришлось мне тряхнуть стариной и встать за стойку, пока не найдем человека. В итоге я так и работаю в этой сфере — причем с удовольствием. © _mkf_soul_
- Пару лет назад мы с лучшим другом решили сходить поесть бургеров. Он рассказал мне про южнокорейский университет, куда хочет поступить, и предложил мне тоже сдать вступительный экзамен. Я решил пойти и попробовать — чисто потому, что мне было скучно. Каким-то образом я попал в топ-20 по результатам первого отбора и поступил. © OrochiVT / YouTube
- Ошибся и неправильно приготовил бургер для одного клиента. А потом выяснилось, что напортачила официантка, и я каким-то образом умудрился приготовить как раз то блюдо, которое изначально и заказывали. © Unknown author / Reddit
- Съездила в Калининград, чтобы отметить Новый год. В результате вышла там замуж за моряка. © pro_permanent_
- 31 декабря забежала в магазин, чтобы всякую всячину прикупить. Выхожу с пакетами, поскальзываюсь, падаю и роняю какого-то парня. Сразу начала извиняться, но молодой человек встал, поднял мои пакеты с продуктами и вежливо сказал: «Давайте помогу донести их до подъезда». Согласилась. Пока шли, многое обсудили. В итоге начали дружить. Сейчас мы уже 14 лет вместе. Если бы не та случайная ситуация, вряд ли мы бы познакомились. © Нананана-67 / YouTube
- Покупали с мужем подарки на 8-е марта, и я на бегу цапнула монструозную вазу — решила над сестрой пошутить. Сначала приехали свекровь поздравлять. Она открывает подарок, а там вместо обещанной мясорубки — этот вазон! Вдруг свекровь просветлела лицом и говорит: «Так ведь такая же ваза у моей бабушки была!» Оказывается, тот артефакт давно пропал, а свекрови ваза очень нравилась, плюс теплые детские воспоминания. А я как-то умудрилась похожую найти. Но мясорубку мы чуть позже ей все-таки вручили.
- Шесть лет назад от скуки зашла в чат, где общались люди из разных городов. В итоге какой-то парень обратил на меня внимание и добавил в друзья. Переписывались не переставая, а потом у меня появились отношения, у него — тоже. Спустя три года мы одновременно разошлись со своими партнерами и возобновили общение. Сейчас женаты и ждем сына. © ДарьяПолякова-ж7б / YouTube
- Только перевелся в новую школу и своих одноклассников в лицо плохо знал. Увидел как-то в коридоре вроде бы знакомого парня, нагнал его — пообщались. Кстати, как потом выяснилось, я перепутал его с другим чуваком. Короче, в результате этот парень стал моим лучшим другом, а позже познакомил меня с будущей женой. Вот так: обознаешься — и, даже не подозревая, кардинально изменишь свою жизнь. © Actuaryba / Reddit
- Сыну надо было по биологии презентацию сделать. Полдня над ней бились, но ребенок все равно переживал. Поутру умчал в школу — смотрю, а он флешку с презенташкой забыл! Уже приготовилась чадо утешать, а он возвращается радостный — пятерка! Оказывается, сын по ошибке схватил флешку с фотографиями нашего последнего выезда в лес. Но во время презентации не растерялся и сумел снимки к своей теме подвязать. За креативность и нестандартную работу получил от учительницы отлично.
- Расстался с любимой женщиной — она ушла к своему боссу. Был просто раздавлен этой ситуацией. Потом увидел, что кто-то поставил лайк на мою дурацкую аватарку в соцсети. Подумал: «Ну, напишу, если уж такая аватарка ее не отпугнула». Оказалось, что я в какой-то группе оставил отзыв: он девушке понравился, и она зашла на мой профиль. Уже 8 лет мы женаты, и она — самое лучшее, что со мной произошло за последние годы. © mikepenzin7857 / YouTube
- Потеряла водительские права за границей и даже этого не заметила. Тут мне пишет в соцсетях иностранец, говорит, что нашел права. Я сначала не поверила, пока он мне фото не прислал. Договорились, что я подъеду и заберу. Парень отдал мне права, я отблагодарила шоколадкой и уехала. В итоге товарищ влюбился и пишет мне каждый день уже месяц. © sucre_eclair
- До старшей школы я был гуманитарием и плохо разбирался в математике и физике. Поначалу мне было тяжело на уроках, я даже умудрился завалить первую контрольную. Но когда пересдавал, понял, что хорошо запоминаю тригонометрические функции. В итоге поступил на инженера. Если бы не эта случайность, я, может быть, и остался бы гуманитарием. © nagibator-oi7pf / YouTube
- Забыл, что у меня выходной, и пришел на работу. Дело было в обеденный перерыв, и ребята просто зашивались, так что меня попросили задержаться на пару часов и помочь. Не проблема — остался и неожиданно столкнулся со своей подругой из детства. Мы, наверное, лет 15 не виделись. Сейчас мы женаты и счастливо воспитываем детей. © bree-marie92 / Reddit
- Мой отец случайно взял куртку не той девушки, когда собирался провожать ее. В итоге ушел с другой барышней. В результате этой ошибки на свет появились мой брат, моя сестра и я. © liviano2283 / YouTube
- Подруга взяла на улице рекламную листовку заведения «Пицца, роллы навынос». Заказали там роллы, приехал курьер, я с ним разговорилась и оказалось, что он и повар — владельцы заведения: открылись недавно. Предложила им сделать сайт. А в процессе работы умудрилась сдружиться с шеф-поваром, начали встречаться, поженились и сейчас ждем ребенка. Такая вот череда случайностей с хорошим концом. © full-m-00-n / YouTube
- Устраивалась на новую работу, все обговорила, осталось только подписать документы. Но что-то мне в голову стукнуло — решила отказаться и вернуться на прежнюю работу, хотя и не планировала. Там меня сразу взяли обратно. Снова стала у них работать, и через два месяца туда устроился мой будущий муж. © bhbyfbhbyfbhb8917 / YouTube
- Сидела я в школе на перемене за партой. Устала, и мне никуда не хотелось идти. Но подруга вытащила меня погулять по коридору. Пока шатались, я встретила девочку, которая в прошлом году закончила школу. По случайности она когда-то занималась у того же репетитора по биологии, что и я. Я начала расспрашивать выпускницу, куда она поступила. Она так разрекламировала мне факультет в университете, что именно туда спустя полгода я и пошла. А сейчас я понимаю, что это было самое лучшее решение в моей жизни, ведь именно там я нашла очень крутых людей! © ВиталинаЗагорская-б7ь / YouTube
- Долго искал работу: на последнем собеседовании сил уже не было. Решил: будь что будет — отвечу первое, что придет в голову. Эйчар задает стандартные вопросы и вдруг спрашивает: «А что вы умеете делать лучше всего?» А я лихо выдаю: «Делать женщин счастливыми!» Она в недоумении уточняет: «В каком это смысле?» На что я спокойно продолжаю: «Ну как: подарки дарить, угощать, слушать их проблемы и решать их.» Она долго-долго смотрела на меня, а потом вдруг улыбнулась и сказала: «Знаете, кажется, это именно то, что нам нужно. У нас как раз вакансия специалиста по продажам. Сможете наших клиенток так же осчастливить нашим продуктом?» Такого исхода я, конечно, не ожидал, но, конечно же, не отказался.
А у вас в жизни бывали случайности, которые сильно повлияли на вашу жизнь? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько подборок историй о людях, которые умудряются встрять в приключение на ровном месте:
