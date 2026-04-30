18 историй о бабушках и дедушках, рядом с которыми мы навсегда остаемся маленькими детьми

Вы когда-нибудь задумывались, почему рядом с бабушками и дедушками мы в любом возрасте снова чувствуем себя беззаботными малышами? Их забота — это не просто вкусная еда или связанные вручную носки, это настоящий щит от жизненных бурь, который дарит нам самые теплые воспоминания и массу впечатлений на всю жизнь.

Накупил всякого спортивного питания: огромные такие черные банки с протеином. Оставил на столе. Днем бабушка заходила полить цветы. Возвращаюсь с тренировки, открываю банку, чтобы сделать коктейль, заглядываю внутрь, а там до самых краев налито домашнее клубничное варенье! А мой дорогущий протеин заботливо пересыпан в изящную хрустальную конфетницу с розочками. И рядом записка: «Внучек, банка у тебя хорошая, как раз под варенье. А порошок твой я в красивую посуду убрала!» ADME Iosi Merson 57 минут назад А в чём она его , варенье это принесла??? В эмалированном тазике или в пакете ??? Хорошо хоть пистолет от черноты ершиком не отмыла....🤣🤣🤣 Ответить

Меня воспитывала бабушка. В детстве я обожала вареную свеклу. Каждое утро на кухне видела горку вареной свеклы и вареное яичко. И вот уже будучи замужней тетенькой, решила вспомнить детство и сделать тот самый бабулин завтрак. Сварила свеклу. И тут я поняла, насколько сильно она меня любила, когда вставала на 2-3 часа раньше, чтобы порадовать меня этим завтраком (кто варил свеклу, тот поймет). И это было каждый день. Бабули уже давно нет со мной, но навсегда в памяти останется то тепло, которое она мне дарила. © Tupayja / Pikabu Iosi Merson 55 минут назад Вот вам лайф хак! Заворачиваете в алюминевую фольгу и на противень в духовку на 40 минут !!! Выходит еще вкуснее, сок не теряется... Ответить

«Моей бабушке 82 года, в руках у нее собственноручно выращенная на огороде морковка. Это самая лучшая морковка, которую я пробовала!»

В старших классах вела личный дневник, где записывала все свои подростковые переживания. Этот дневник случайно нашла моя бабушка. Я думала, она все мои секретики выставит на обозрение семьи, но бабушка взяла и указала мне на орфографические ошибки в откровениях. А проработала она всю жизнь учительницей. Такого я не ожидала! © Подслушано / Ideer Elenaki Kavardaki 1 день назад Бабушка могла бы дать совет, как справиться с подростковыми переживаниями, но она предпочла указать на орфографические ошибки. Учительница. Ответить

Меня вырастили бабушка с дедушкой. Я была для них дочерью, а они для меня — родителями. Меня баловали, одевали, с ложки кормили. Всегда получала все, что хотела. Бабушка всегда до самой старости готовила нам. По дома я ничего не делала, не убиралась и не готовила, жила как королева. Мой любимый дедушка каждое утро в 6:00 вставал, готовил мне завтрак, накрывал на стол, чай ставил и будил меня с поцелуем, чтобы я проснулась в школу. Я завтракала, он меня провожал в школу, а потом встречал. Бабушка всегда пекла сладости для меня, варила каши. Когда я болела, они от меня ни на шаг не отходили, всегда были рядом. moanaaika Бруннера 1 день назад ...и до сих пор я жду, чтобы мне приготовили, убрали, с ложки покормили Ответить

Давно это было. Ко мне после рынка зашла бабушка на чаек. Сидим на кухне, а на плите у меня варится супер-пупер диетический супчик из сельдерея, капусты и прочего силоса. И вот проводила я бабулю, супчик сварился, открываю крышку, а там огромная куриная жирная нога! Бабушки нет уже 7 лет, но такой заботы не хватает. Оделась ли ты в холод, позавтракала ли, не читаешь ли лежа (а то зрение испортишь!). © Grunding / Pikabu Iosi Merson 44 минуты назад Память вечная бабушкам нашим и дедушкам !!! Ответить

«Попросила бабушку сделать мне бутерброд на работу»

Шла по делам, вдруг пришла в голову мысль: «Дай-ка заскочу к бабуле, как раз по пути». Поболтали, она хотела меня за стол усадить, я отказалась, ибо идти надо было, да и неловко как-то. Ведь она суетится вокруг меня, а помогать не разрешает. Вышла из дома, через пару минут у меня отклеилась подошва. Попрыгала обратно. И вот сижу, заклеиваю сапог и слышу: «А у меня как раз картошечка поспела! Как знала, сделала побольше! А ещё есть...» Если бабушка хочет накормить, она обязательно накормит! Это особая магия бабушек. © Подслушано / Ideer Рамбацамба 1 день назад А неспроста подошва именно в тот момент отвалилась, бабушка знает толк в саботаже :)) Ответить

Моей бабушке 83 года, мне почти 30, дочери — 8. Не бедствую, но и не миллионер. Позавчера она звонит мне: «Зайди на минуточку, внучок». Захожу, бабуля достает 50000 и дает мне: «На, мой хороший, на что они мне?»

Я 20 минут отговаривал, пытался уйти, а она все причитала: «Уважь бабушку». Отказать не вышло, не стал трепать ей нервы. Пусть у всех будет такая же бабушка, как у меня! Я у нее шестой внук, остальным она тоже помогала материально, но об этом я уже узнал потом. © Buyan3d / Pikabu Iosi Merson 42 минуты назад Дай ей Б-г здоровья и до ста двадцати лет !!! Ответить

Мне было лет шесть, наверное. Бабушка пекла пироги, я крутился рядом на кухне. Она отправила меня в комнату, дала пластилин, чтобы я занялся чем-нибудь. Я слепил ей фигурку — кривую, страшненькую, что-то среднее между человеком и грибом. Подарил ей торжественно. Она поставила на полку в сервант рядом с фарфоровыми статуэтками. Я забыл про это через день. А на прошлой неделе разбирали вещи после того как бабушки не стало. Эта фигурка до сих пор стояла там. 30 лет стояла. Я не ожидал что меня так накроет от куска пластилина. © Палата №6 / VK

«Моя прабабушка носит медальон с моей детской фотографией, когда я путешествую, потому что она волнуется. Ей 95, и она по-прежнему в отличной форме!»

Бабушка мужа проснулась с утра. Пока мы собирали чемоданы, она нажарила нам котлет и сделала пюре в дорогу. Расположились в купе, вот уже и обед наступил. Разворачиваю, а там такой запах домашних котлет! Еще горячих, вкусных. В отдельном контейнере лежали домашние соленья и хлеб. Уплели с мужем и сыном. Я расплакалась. Меня никто никогда так в путь не провожал. Деньги давали, вещи давали. Но вот это... Это отдельный язык любви! aliya.talks Iosi Merson 39 минут назад Главное - вовремя сьесть! Не в холодильнике же...🤣🤣🤣 Ответить

Приехала к бабушке в деревню, долго не виделись. Снимаю куртку и слышу: «Внученька, ты так похудела! Молодец!» И она тут же налила мне огромную тарелку супа, положила картошки с грибами и достала торт. Следила за мной до тех пор, пока я все не съела, а то в городе я плохо питаюсь, поэтому, мол, и похудела. Я сижу, ем все это и думаю, сколько же мне в зале теперь пахать, чтобы согнать это все. © Подслушано / Ideer Iosi Merson 38 минут назад Вы её испугали неестественной худобой и бледностью...🤣🤣🤣 Ответить

Была на приеме у врача. Большой такой, солидный, угрюмый дяденька с широкими плечами. Тут в кабинет заходит дедуля и говорит: «Внучок, тебе пирожков принести? Я как раз на рынок иду, возьму твои любимые!» Тот отвечает: «Дедуля, не нужно, я не голоден». А дед настаивает: «Так, не выдумывай! Возьму с вишней и картошкой!» И врач таким детским тоном говорит: «Ну деда...» Все мы в любом возрасте остаемся детьми и внуками. © Не все поймут / VK

«У меня был самый лучший дед. Он показал мне весь мир, мы всегда ходили в походы осенью и весной. Проводил со мной все свое время, научил всему, что знал сам»

Автобус битком, моей бабушке удалось пролезть и занять место. Тут вдруг она заметила, что рядом нет моего папы, начала кричать на весь автобус: «Подождите, ребенка забыла!» Заходит папа, и понять не может, почему весь автобус хохочет. Папа — 40 лет, лысый, накачанный мужик. © Подслушано / Ideer Костя Агеев 1 день назад Смех без причины - признак дурачины. В бабушкиных и маминых глазах , даже повзрослев, мы остаемся детьми Ответить

У меня старенький прадед был, так он мне тер морковку с сахаром на десерт. Прихожу к нему, обнимаю и прошу как детстве морковочку мне сделать. А мне тогда уже лет 14 было, сама уже могла бы варить щи-борщи. Вы бы видели, какой радостью лучились его глаза! Через год его не стало. Мне его очень его не хватает. Не хватает просто его хотя бы молчаливого присутствия. © krysya / Pikabu

Бабушка жила в деревне. У нее была печь, все как полагается. Летом я приезжала к ней, и она топила молоко в печи. В полувековом чугунке ухватом доставала его, потом переливала в кувшин. На всю жизнь запомнила этот восхитительный запах, вкус и пенку. Да, я тот самый человек, который просто обожает пенки! Бабушки нет уже давно. Недавно я купила кружку, похожую на тот кувшин. Мечтаю снова выпить бабушкиного молока с пенкой. © Подслушано / VK Iosi Merson 34 минуты назад Блин, самое противное в молоке - это пенка !!! 🤣🤣🤣 Ответить

«Моей бабушке 82 года. Игрушечная мышь сгинула где-то на просторах чердака, но люди с фотографии все еще рядом друг с другом, а это самое главное»

Опаздываем на поезд, на вокзале толпа. Моя интеллигентная бабуля включает режим «ледокола» и кричит: «Пропустите женщину с ребеночком, имейте совесть!» Люди расступаются. Бабушка машет: «Беги за мной!» И в этот коридор робко протискивается маленький я, двухметровый бородатый мужик 35 лет от роду, с огромным походным рюкзаком наперевес. Лица провожающих надо было видеть! ADME Iosi Merson 31 минута назад А шо? Он уже таки не ребёнок??? Мне вон 54 уже, а всё ещё в неразумных мальчиках хожу у мамы...🤣🤣🤣 Ответить

Когда мне было 9 лет, я проснулась и сказала: «Дедушка, мне приснилось, что ты нарисовал картину!» Как оказалось, именно в эту ночь дедушка нашел свои старые масляные краски, и впервые после многих лет сел рисовать. От опешил от моих слов, и через несколько дней, на мой десятилетний юбилей подарил ее мне. alfiya_mf

«А у меня дедушка был Дедом Морозом⁠. А еще он любил участвовать в самодеятельности и даже засветился в эпизодических ролях в фильме „Вечный зов“»

Моя бабуля, которой уже больше года нет с нами, при каждой встрече всегда спрашивала, есть ли у меня парень. И когда я неизменно давала отрицательный ответ, она тут же добавляла: «Ну и правильно! Сейчас ведь и парней достойных нет». Так бабуля пыталась поддержать меня. До сих пор вспоминаю это с улыбкой. © Подслушано / Ideer

Настроил деду камеру — он хотел снять свой кабачок для дачного чата. Ушел на кухню. Тут на мой телефон начали приходить хохочущие смайлы от друзей. Захожу на свою страничку в соцсети, а там фото этого кабачка и огромная надпись: «Мой внук такой же надежный, крепкий и хозяйственный! Девочки, налетайте, а то заберут!» Оказалось, дед решил, что дачный чат — это слишком мелко для такой красоты, и тайком освоил мои соцсети, пока телефон лежал на столе разблокированным. ADME Iosi Merson 28 минут назад А я было подумал, что дед - ресторатор !!! Ну Кабачок же свой рекламировал !!! Кабачок - " У Деда " !!! А чё? Звучит интригующе...🤣🤣🤣 Ответить