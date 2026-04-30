А в чём она его , варенье это принесла??? В эмалированном тазике или в пакете ??? Хорошо хоть пистолет от черноты ершиком не отмыла....🤣🤣🤣
18 историй о бабушках и дедушках, рядом с которыми мы навсегда остаемся маленькими детьми
Вы когда-нибудь задумывались, почему рядом с бабушками и дедушками мы в любом возрасте снова чувствуем себя беззаботными малышами? Их забота — это не просто вкусная еда или связанные вручную носки, это настоящий щит от жизненных бурь, который дарит нам самые теплые воспоминания и массу впечатлений на всю жизнь.
- Накупил всякого спортивного питания: огромные такие черные банки с протеином. Оставил на столе. Днем бабушка заходила полить цветы. Возвращаюсь с тренировки, открываю банку, чтобы сделать коктейль, заглядываю внутрь, а там до самых краев налито домашнее клубничное варенье! А мой дорогущий протеин заботливо пересыпан в изящную хрустальную конфетницу с розочками. И рядом записка: «Внучек, банка у тебя хорошая, как раз под варенье. А порошок твой я в красивую посуду убрала!»
- Меня воспитывала бабушка. В детстве я обожала вареную свеклу. Каждое утро на кухне видела горку вареной свеклы и вареное яичко. И вот уже будучи замужней тетенькой, решила вспомнить детство и сделать тот самый бабулин завтрак. Сварила свеклу. И тут я поняла, насколько сильно она меня любила, когда вставала на 2-3 часа раньше, чтобы порадовать меня этим завтраком (кто варил свеклу, тот поймет). И это было каждый день. Бабули уже давно нет со мной, но навсегда в памяти останется то тепло, которое она мне дарила.
Вот вам лайф хак! Заворачиваете в алюминевую фольгу и на противень в духовку на 40 минут !!! Выходит еще вкуснее, сок не теряется...
«Моей бабушке 82 года, в руках у нее собственноручно выращенная на огороде морковка. Это самая лучшая морковка, которую я пробовала!»
Да и бабушка вполне себе ничего!!! Вот не зря говорят - надо ближе к земле жить!!! Попахай на огороде - будешь классно выглядеть...🤣🤣🤣
- В старших классах вела личный дневник, где записывала все свои подростковые переживания. Этот дневник случайно нашла моя бабушка. Я думала, она все мои секретики выставит на обозрение семьи, но бабушка взяла и указала мне на орфографические ошибки в откровениях. А проработала она всю жизнь учительницей. Такого я не ожидала!
Бабушка могла бы дать совет, как справиться с подростковыми переживаниями, но она предпочла указать на орфографические ошибки. Учительница.
- Меня вырастили бабушка с дедушкой. Я была для них дочерью, а они для меня — родителями. Меня баловали, одевали, с ложки кормили. Всегда получала все, что хотела. Бабушка всегда до самой старости готовила нам. По дома я ничего не делала, не убиралась и не готовила, жила как королева. Мой любимый дедушка каждое утро в 6:00 вставал, готовил мне завтрак, накрывал на стол, чай ставил и будил меня с поцелуем, чтобы я проснулась в школу. Я завтракала, он меня провожал в школу, а потом встречал. Бабушка всегда пекла сладости для меня, варила каши. Когда я болела, они от меня ни на шаг не отходили, всегда были рядом.
- Давно это было. Ко мне после рынка зашла бабушка на чаек. Сидим на кухне, а на плите у меня варится супер-пупер диетический супчик из сельдерея, капусты и прочего силоса. И вот проводила я бабулю, супчик сварился, открываю крышку, а там огромная куриная жирная нога! Бабушки нет уже 7 лет, но такой заботы не хватает. Оделась ли ты в холод, позавтракала ли, не читаешь ли лежа (а то зрение испортишь!).
«Попросила бабушку сделать мне бутерброд на работу»
- Шла по делам, вдруг пришла в голову мысль: «Дай-ка заскочу к бабуле, как раз по пути». Поболтали, она хотела меня за стол усадить, я отказалась, ибо идти надо было, да и неловко как-то. Ведь она суетится вокруг меня, а помогать не разрешает. Вышла из дома, через пару минут у меня отклеилась подошва. Попрыгала обратно. И вот сижу, заклеиваю сапог и слышу: «А у меня как раз картошечка поспела! Как знала, сделала побольше! А ещё есть...» Если бабушка хочет накормить, она обязательно накормит! Это особая магия бабушек.
А неспроста подошва именно в тот момент отвалилась, бабушка знает толк в саботаже :))
- Моей бабушке 83 года, мне почти 30, дочери — 8. Не бедствую, но и не миллионер. Позавчера она звонит мне: «Зайди на минуточку, внучок». Захожу, бабуля достает 50000 и дает мне: «На, мой хороший, на что они мне?»
Я 20 минут отговаривал, пытался уйти, а она все причитала: «Уважь бабушку». Отказать не вышло, не стал трепать ей нервы. Пусть у всех будет такая же бабушка, как у меня! Я у нее шестой внук, остальным она тоже помогала материально, но об этом я уже узнал потом.
- Мне было лет шесть, наверное. Бабушка пекла пироги, я крутился рядом на кухне. Она отправила меня в комнату, дала пластилин, чтобы я занялся чем-нибудь. Я слепил ей фигурку — кривую, страшненькую, что-то среднее между человеком и грибом. Подарил ей торжественно. Она поставила на полку в сервант рядом с фарфоровыми статуэтками. Я забыл про это через день. А на прошлой неделе разбирали вещи после того как бабушки не стало. Эта фигурка до сих пор стояла там. 30 лет стояла. Я не ожидал что меня так накроет от куска пластилина.
«Моя прабабушка носит медальон с моей детской фотографией, когда я путешествую, потому что она волнуется. Ей 95, и она по-прежнему в отличной форме!»
- Бабушка мужа проснулась с утра. Пока мы собирали чемоданы, она нажарила нам котлет и сделала пюре в дорогу. Расположились в купе, вот уже и обед наступил. Разворачиваю, а там такой запах домашних котлет! Еще горячих, вкусных. В отдельном контейнере лежали домашние соленья и хлеб. Уплели с мужем и сыном. Я расплакалась. Меня никто никогда так в путь не провожал. Деньги давали, вещи давали. Но вот это... Это отдельный язык любви!
- Приехала к бабушке в деревню, долго не виделись. Снимаю куртку и слышу: «Внученька, ты так похудела! Молодец!» И она тут же налила мне огромную тарелку супа, положила картошки с грибами и достала торт. Следила за мной до тех пор, пока я все не съела, а то в городе я плохо питаюсь, поэтому, мол, и похудела. Я сижу, ем все это и думаю, сколько же мне в зале теперь пахать, чтобы согнать это все.
- Была на приеме у врача. Большой такой, солидный, угрюмый дяденька с широкими плечами. Тут в кабинет заходит дедуля и говорит: «Внучок, тебе пирожков принести? Я как раз на рынок иду, возьму твои любимые!» Тот отвечает: «Дедуля, не нужно, я не голоден». А дед настаивает: «Так, не выдумывай! Возьму с вишней и картошкой!» И врач таким детским тоном говорит: «Ну деда...» Все мы в любом возрасте остаемся детьми и внуками.
«У меня был самый лучший дед. Он показал мне весь мир, мы всегда ходили в походы осенью и весной. Проводил со мной все свое время, научил всему, что знал сам»
- Автобус битком, моей бабушке удалось пролезть и занять место. Тут вдруг она заметила, что рядом нет моего папы, начала кричать на весь автобус: «Подождите, ребенка забыла!» Заходит папа, и понять не может, почему весь автобус хохочет. Папа — 40 лет, лысый, накачанный мужик.
Смех без причины - признак дурачины. В бабушкиных и маминых глазах , даже повзрослев, мы остаемся детьми
- У меня старенький прадед был, так он мне тер морковку с сахаром на десерт. Прихожу к нему, обнимаю и прошу как детстве морковочку мне сделать. А мне тогда уже лет 14 было, сама уже могла бы варить щи-борщи. Вы бы видели, какой радостью лучились его глаза! Через год его не стало. Мне его очень его не хватает. Не хватает просто его хотя бы молчаливого присутствия.
- Бабушка жила в деревне. У нее была печь, все как полагается. Летом я приезжала к ней, и она топила молоко в печи. В полувековом чугунке ухватом доставала его, потом переливала в кувшин. На всю жизнь запомнила этот восхитительный запах, вкус и пенку. Да, я тот самый человек, который просто обожает пенки! Бабушки нет уже давно. Недавно я купила кружку, похожую на тот кувшин. Мечтаю снова выпить бабушкиного молока с пенкой.
«Моей бабушке 82 года. Игрушечная мышь сгинула где-то на просторах чердака, но люди с фотографии все еще рядом друг с другом, а это самое главное»
- Опаздываем на поезд, на вокзале толпа. Моя интеллигентная бабуля включает режим «ледокола» и кричит: «Пропустите женщину с ребеночком, имейте совесть!» Люди расступаются. Бабушка машет: «Беги за мной!» И в этот коридор робко протискивается маленький я, двухметровый бородатый мужик 35 лет от роду, с огромным походным рюкзаком наперевес. Лица провожающих надо было видеть!
А шо? Он уже таки не ребёнок??? Мне вон 54 уже, а всё ещё в неразумных мальчиках хожу у мамы...🤣🤣🤣
- Когда мне было 9 лет, я проснулась и сказала: «Дедушка, мне приснилось, что ты нарисовал картину!» Как оказалось, именно в эту ночь дедушка нашел свои старые масляные краски, и впервые после многих лет сел рисовать. От опешил от моих слов, и через несколько дней, на мой десятилетний юбилей подарил ее мне.
«А у меня дедушка был Дедом Морозом. А еще он любил участвовать в самодеятельности и даже засветился в эпизодических ролях в фильме „Вечный зов“»
- Моя бабуля, которой уже больше года нет с нами, при каждой встрече всегда спрашивала, есть ли у меня парень. И когда я неизменно давала отрицательный ответ, она тут же добавляла: «Ну и правильно! Сейчас ведь и парней достойных нет». Так бабуля пыталась поддержать меня. До сих пор вспоминаю это с улыбкой.
- Настроил деду камеру — он хотел снять свой кабачок для дачного чата. Ушел на кухню. Тут на мой телефон начали приходить хохочущие смайлы от друзей. Захожу на свою страничку в соцсети, а там фото этого кабачка и огромная надпись: «Мой внук такой же надежный, крепкий и хозяйственный! Девочки, налетайте, а то заберут!» Оказалось, дед решил, что дачный чат — это слишком мелко для такой красоты, и тайком освоил мои соцсети, пока телефон лежал на столе разблокированным.
А я было подумал, что дед - ресторатор !!! Ну Кабачок же свой рекламировал !!! Кабачок - " У Деда " !!! А чё? Звучит интригующе...🤣🤣🤣
Любовь бабушек и дедушек — это совершенно особенный язык. Он звучит в горячих пирожках с вишней, в заботливо заклеенном сапоге, в смешных попытках освоить современные соцсети и в той самой искренней тревоге за то, хорошо ли мы сегодня поели. Эти люди не всегда говорят слова любви вслух, но каждое их действие пропитано искренним желанием защитить нас от любых невзгод.
А какие забавные или трогательные поступки ваших бабушек и дедушек навсегда остались в вашем сердце? Расскажите нам свои любимые истории в комментариях!
Анна М., Вы однако творческий человек!!! Спасибо за тёплую подборку !!! Ещё бы своими рисунками статью украсили!!! Задумайтесь...