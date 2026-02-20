17 светлых историй о том, как люди прислушались к себе и не прогадали

Истории
36 минут назад
Мы часто не придаем значения тому, что подсказывает нам внутренний голос, предпочитая включать холодную логику и отмахиваться от спонтанных решений. Но практика показывает, что именно умение вовремя прислушаться к себе нередко спасает положение. В этой подборке — 17 историй о людях, которые не проигнорировали свою интуицию и оказались правы.

  • Я долгое время думала, что у моего мужа есть какие-то сверхспособности, и временами думаю так до сих пор. У него очень сильно развита интуиция и наблюдательность, поэтому он заранее примерно знает, что случилось у меня на работе, что случилось у сына в школе и что еще случится в ближайшее время. Что и говорить, мы познакомились примерно так же — он подошел ко мне на улице, заговорил и сказал: «У меня такое чувство, словно недавно на свадьбе подруги или сестры вы поймали букет...» Свадьба была накануне, и я действительно поймала букет. © Мамдаринка / VK
  • Перед экзаменом судорожно повторяла вопросы. Надеялась на первые билеты, потому что последние вопросы плохо помнила. В коридоре перед экзаменом повторяла вопросы, и там было одно слово сложное из одного вопроса, которое я забывала постоянно. Решила на ладонь его выписать. Это было единственное, что выписала себе. Зашла — попался первый билет и вопрос именно с этим словом. Я была в шоке. © ovakumyan
  • Вот все читаю истории и поражаюсь, как некоторые пишут, мол, посторонняя девочка подошла и назвала предполагаемое имя ребенка. Все думала, вымысел, что ли... А тут на днях буквально у ребенка спросили, как бы она сестренку назвала, и она выдала то имя, которое мне совсем недавно приглянулось. Наверное, интуиция общая связана невидимой ниточкой. © Мамдаринка / VK
  • После дедушки остались старинные настенные часы. Они давно остановились, но мы не стали их заводить. В три часа ночи я проснулась от их тиканья. «Странно», — подумала я. Остановила маятник и легла спать. Через пару минут они снова пошли. В этот момент дымовой датчик на кухне пронзительно запищал. Я вскочила и обнаружила, что забыла выключить плиту, и полотенце на соседней полке уже начало тлеть. Часы больше не шли.
  • У меня не было предложения в традиционном его понимании. Просто мы с первых дней знакомства с мужем знали, что поженимся. Встретились две родственные души и не захотели расставаться. На втором свидании он предложил переехать к нему и в тот же день спросил, кого будем звать на свадьбу. Меня это нисколько не отпугнуло. Съехались, познакомили родителей со словами: «Мы хотим пожениться». Они были в шоке, но тоже обрадовались. Подружки просили быть осторожной и узнать его получше. Но моя чуйка не подвела. Мы уже 10 лет в браке и воспитываем двоих детишек. © Карамель / VK
  • Мой кот — чуйка. Обычно у него нюх на людей недобросовестных. Как-то к нам в гости зашла мамина знакомая, и кот на нее странно отреагировал. Начал шипеть и кусать ее обувь. Ну, мы не стали бы обращать на это внимания. Но наш любимец залез к ней в сумку. Я, конечно, с извинениями пошла его доставать и увидела, что в сумке лежали мамины серьги! Я была в шоке, ибо женщина благополучная, деньги всегда при ней. Но этого никто не ожидал. © Палата № 6 / VK
  • С подругой решили снять домик на лето. Нашли классную дачу в сосновом бору — с террасой и озером рядом. Встретила приветливая хозяйка. Зашли за порог, и в нос резко ударил запах лаванды, аж защипало. Хозяйка сказала, что это от моли. Задаток мы внесли, но я всю ночь не спала — прям чувствовала: что-то не так, надо валить. Утром позвонила и отказалась. А через неделю узнаю от соседей, с которыми успела познакомиться, очень интересные подробности об этом доме. Оказывается, дом как-то затопило после сильного ливня, и под полом разрослась черная плесень. Хозяйка, конечно, знала, но пыталась лавандой перебить запах сырости — лишь бы поскорее сдать. Даже не представляю, с какими проблемами пришлось бы столкнуться, сними мы этот дом на все лето.
  • Пол своих двоих детей я определяла еще задолго до УЗИ. По внутренним беременным ощущениям. Пять лет назад с двумя полосками на тесте во мне проснулась какая-то невероятная женственность. Накупила платьев, хотелось постоянно красоваться и выглядеть нежно. Какая-то чуйка была, что у меня там маленькая принцесса. Так и случилось. А с этой беременностью все совсем наоборот. Никакой легкости, не тянет на платьишки и рюшики. Чувствую себя идеально в лосинах и бесформенном худи. Вчера узнали, что у нас мальчик. Ну как это возможно? Детишки сами подают мне сигналы? © Мамдаринка / VK
  • Готовилась к сессии (экзамен онлайн) и перед сном учила билеты, их было 22, да еще и по философии. Легла спать, и мне снится сон, где незнакомый голос говорит: «Зачем ты все учишь? Тебе же 6-й попадется». Утром подключаюсь к экзамену и начинается онлайн-жеребьевка. Называют мою фамилию, на экране крутятся цифры и выпадает цифра 6. Я тогда офигела, и мурашки пробежали по всему телу. До сих пор вспоминаю. © zh_kus
  • Есть у меня привычка: класть свое кольцо с помолвки на прикроватный столик. Однажды муж ел конфеты (это были маленькие желешки, которые он может съесть одну за одной штук 20), а обертки оставлял на прикроватном столике. Потом собрал гору своих фантиков и выкинул вместе с кольцом! Хорошо, у меня интуиция вовремя включилась, и мне захотелось срочным образом найти кольцо. Не обнаружив его на своем месте, как Шерлок провела все анализы, сделала умозаключения и поняла, где лежит кольцо. Иначе бездомным был бы очень дорогой подарочек. © Палата № 6 / VK
  • Многие люди говорят, что у них хорошая интуиция. Но моя мама — это какой-то особенный случай. Она может просыпаться за две минуты до смс от папы, где он сообщает о приземлении. Может в разговоре упомянуть о человеке, с которым сто лет не общались, и в этот же день ей он звонит. Но когда я попала в аварию (только села за руль), она через минуту мне позвонила и спросила, все ли у меня в порядке. Я, к сожалению, этот дар не унаследовала. © Подслушано / VK
  • На новогодние праздники должна была поехать с друзьями за границу. Помешали экзамены в универе, плюс собаку не с кем было оставить, да еще и предчувствие странное было. В итоге Новый год отпраздновала с семьей, а в канун Рождества я встретила мужчину мечты! Правильно говорит моя бабуля: «Если что-то останавливает, значит, это не просто так». © Подслушано / Ideer
  • Удивилась в очередной раз мудрости своего тела, своей интуиции. Ночь не спала и легла утром немножко поспать, потому что вечером мне на занятие с учеником (я репетитор). Будильник не ставила, потому что знаю, что точно проснусь на работу. Было, конечно, стремно, что просплю, но доверилась своему телу. И вот дремлю, смотрю, что небо темнеет, понимаю, что скоро вставать. И тут звонок — ученица бодрым голосом говорит, что хочет перенести сегодняшнее занятие на другой день. Я такая: «Это прекрасно! Конечно, переносим!» Смотрю на часы, а там 15:15 — полчаса до начала урока... Вот это интуиция! И в прошлый раз, когда занятие с этой ученицей переносилось, я еще не знала этого, но мое тело невероятно лениво собиралось на урок, хотя обычно я с большой охотой иду на работу — вот откуда мое тело все знает? © Палата № 6 / VK
  • Гуляли ночью с подругами. Время было уже 4 утра, как поняли, что пора по домам. Вызвали такси, но оно так и не приехало, но деньги с нас списали. Так вот, мы сидели на остановке и ждали, пока начнет ходить транспорт. Подъехала машина, девушка открыла окно и спросила, почему мы сидим здесь. Мы объяснили ситуацию, и она предложила нас подвезти. Когда мы сели в машину, ее муж сказал: «Ну и чуйка у тебя, а я даже и не думал останавливаться. Девочки, вам повезло!» © Карамель / VK
  • Собиралась на встречу, от которой зависела карьера. Строгий костюм, туфли — все по классике. Перед выходом взгляд упал на пестрый браслет — подарок любимой бабушки. Надела. Клиент на встрече, суровый такой, вдруг застыл, глядя на мою руку. А потом тихонько сказал: «У моей ушедшей жены был такой же». Контракт мы подписали, да еще и неожиданно быстро. А когда пришла домой, то, покрутив в руках счастливый браслет, обнаружила на нем малюсенькое клеймо известной ювелирной фирмы. Бабуля мне об этом никогда не говорила. Но и без этого он остается для меня самым ценным подарком.
  • Примерно каждый месяц мне несколько дней лень ходить на работу. Выбираются они моей интуицией рандомно. И каждый раз удачно. То в этот день работники не могут попасть в офис, то интернета нет, то света. Люблю свою работу и интуицию. © Палата № 6 / VK
  • У моего парня есть брат. Ему 4, и у него какая-то чуйка на людей. Все предыдущие девушки моего парня, которые не понравились его маленькому брату, действительно оказывались не самыми хорошими людьми. Одна изменила, другая лгала, третья еще что-то. И вот парень повел меня домой знакомиться с родителями. Я боялась очень. Но как только пришла, то малой брат сразу меня обнял. Родители, увилевшие это, просто добавили: «Все, берем эту. Заверните, пожалуйста, с собой». Теперь относятся ко мне как к дочке. Так приятно. © Не все поймут / VK

Предлагаем вам поделиться в комментариях своими личными историями о том, как ваш «внутренний навигатор» сработал безупречно и помог принять верное решение вопреки всякой логике.

