17 светлых историй о том, как люди прислушались к себе и не прогадали

Желешки? Есть такое слово? Желе знаю, желейки слышала, а вот желешки в первый раз.
-
-
Ответить
Мы часто не придаем значения тому, что подсказывает нам внутренний голос, предпочитая включать холодную логику и отмахиваться от спонтанных решений. Но практика показывает, что именно умение вовремя прислушаться к себе нередко спасает положение. В этой подборке — 17 историй о людях, которые не проигнорировали свою интуицию и оказались правы.
Желешки? Есть такое слово? Желе знаю, желейки слышала, а вот желешки в первый раз.
Предлагаем вам поделиться в комментариях своими личными историями о том, как ваш «внутренний навигатор» сработал безупречно и помог принять верное решение вопреки всякой логике.
А вот еще истории людей, чья чуйка не подвела: