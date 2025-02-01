Оставить в покое ее мужа или ее мужчину?
Если он ей не муж, то напишите ей: " Это теперь мой мужчина."
15 счастливчиков, у которых интуиция работает без перерывов на обед
Интуиция - вещь иррациональная, и порой она заставляет нас принять неожиданное, но верное решение, в то время как разум подсказывал совсем другой выход. А еще интуиция может повлиять на наше отношение к человеку, как это cлучилось с несколькими девушками из сегодняшней статьи.
- Не замужем. Познакомилась с прекрасным мужчиной. Старше меня, умный, начитанный, приличная работа. Руку подаст из транспорта, о самочувствии справится всегда. Только грызло меня чувство, что есть тут какой-то подвох. И не подвела интуиция: через неделю знакомства мне написала женщина с требованием оставить ее мужчину в покое. © Карамель / VK
- Не знаю, предчувствие это или счастливое совпадение. Собиралась в универ и решила заодно выкинуть мусор, что увеличивало мой путь буквально на 10 секунд, так как мусорка была в 10 шагах от входной двери. Кинула, развернулась, пошла в нужную сторону, и буквально через 10 секунд на дорожку прямо передо мной приземляется и разлетается куча стекла, которую выкинул из окна какой-то болван с 3-го этажа... © _helloalien / Reddit 13
- Принимал как-то душ, и вдруг меня охватило странное беспокойство. Оно имело определенные формы: я почему-то был уверен, что девушка прочитала мой дневник. Мы живем вместе давно и уважаем личное пространство друг друга, но тут было не до аргументов. Я выключил воду, быстро вытерся, оделся и вышел. Она тут же подбежала ко мне и выпалила: «Прости, я протирала пыль на столе, нечаянно твой ежедневник выронила, он открылся, и я прочитала страницу. Знаю, что нужно было остановиться. Прости». Ничего страшного не произошло, но я в шоке от того, как точно все случилось.
Оставить в покое ее мужа или ее мужчину?
- Проработала в известной фирме более 10 лет, 6 из них начальником небольшого отдела. Всегда доверяла интуиции. Недавно прихожу как обычно в офис, а в голове вертится навязчивая мысль: «Сегодня тот самый день, когда я напишу заявление на увольнение». Подписала у руководства, а после обеда нас собрали и сообщили, что грядет сокращение более 50% персонала. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- Обычно я ложусь спать довольно поздно. А в тот раз проснулась в 7 утра, как будто что-то вытащило меня из кровати. Встала, спустилась в гостиную и поняла, что это было не зря. Двери на улицу были распахнуты. Повезло, что ничего не стащили у нас и домашние животные не выбежали. © lilybear032 / Reddit
- Сижу я как-то вечером, составляю договор. Вношу поправки всякие, меняю данные, пункты добавляю, убираю и т. д. Так, по мелочи, но уже часа полтора этому посвящено, осталось совсем чуть-чуть. Вдруг в голове возникает мысль: «Сергей, сохрани документ, а то мало ли что!» Я с необычайной легкостью прогоняю эту мысль, но внутренний голос продолжает настаивать. Я сохранил, дабы не продолжать бессмысленный внутренний диалог. Сижу, занимаюсь, как вдруг свет в квартире гаснет. И компьютер, соответственно, тоже. Первый раз в жизни закон подлости не сработал против меня. © elissseev / Pikabu
Девушка написала заявление по собственному и лишила себя выплаты по сокращению штатов
- У меня бывают проблески интуиции, но всегда они какие-то бестолковые и, как правило, не приносят мне пользы. Например, одна знакомая на днях должна была родить. Я утром просыпаюсь, и неожиданно мысль: сейчас она в наш чат друзей напишет, что родила. А через секунду телефон пиликает, и в нашем чате традиционное фото бирочки. Или вот недавно из дома уезжаем с детьми, и мысль такая: а вдруг муж без ключей домой приедет? Я тут же сама себе говорю, мол, не может такого быть, ключи у него всегда с собой, плюс ворота гаража не заперты, если что, через них зайдет. И через полчаса мне звонит муж и говорит, что он не может попасть в дом, так как рюкзак с ключами оставил в машине коллеги, а гараж до этого сам закрыл. © Инесса Федоровна / ADME
- Несколько лет назад родители собирались на дачу, а я с парнем — на свидание. И вот выезжаем мы с ним, и я сразу почему-то нервничать начала. Едем мы, и я давай на него кричать, ругаться, ссору провоцировать, на полпути требую вернуть меня домой. Развернулся, довез до подъезда молча. Я вся с психами выскакиваю из машины и бегом к себе на этаж. И тут вижу, что из-под нашей двери дым валит вовсю. Мама, оказалось, поставила тыкву запекаться и забыла. Кое-как потушила, окна открыла, схватила попугая и вывалилась в подъезд. Позвонила парню, все рассказала. © Палата № 6 / VK
- Встретила парня. Свидания, долгие разговоры, переписки с утра до ночи — все хорошо. Но было какое-то ощущение обмана постоянно, недоверия. Не выдержав, я попросила знакомую развести его. И он повелся… Такой досады я давно не чувствовала. Они идут на свидание в день, когда свидание должно быть со мной. Он просто его отменил, сказав, что заболел. Приду и посмотрю в эти глаза. Интуиция работает на 100%. Но этот обман кругом надоел. © Подслушано / Ideer
- Коллега посоветовал подать заявку на внутреннюю вакансию. Должность крутая, но интуиция подсказывала мне, чтобы я сидел ровно и не высовывался. Ну я и послушал внутренний голос. А через пару недель на работе случилось массовое увольнение сотрудников, и эту вакансию закрыли совсем. Очень рад, что я на нее не согласился. © Scott Walker / Quora
- Вчера меня трясло весь день. Дикая тревога, ощущение такое, что скоро или конец света, или катастрофа. Я уж и так, и так пыталась успокоиться — ничего не помогало! Из-за того, что в общем и целом все хорошо, это предчувствие очень напугало. Ночью муж пошел в туалет и застрял там. Защелка сломалась. Вот какую катастрофу я предвидела! Слушайте свою интуицию! А с мужем все хорошо. Я сообразила вскрыть замок минуты за четыре тонкой отверткой. © Plu6ka11485 / Pikabu
- Шла по двору зимой мимо незнакомых мальчишек. Прохожу метров 10, и почему-то захотелось наклониться. Наклоняюсь, и в этот момент надо мной пролетает снежок, я выпрямляюсь и иду дальше, не оборачиваясь. Мальчишки сразу притихли. © Hilaya / Pikabu
Катастрофа или конец света в связи с поломкой защелки в туалете.. Вот это гипер-метаморфоза
- Пару лет назад муж, теперь уже бывший, ужасно ревновал к едва знакомому парню, с которым я даже не общалась. Говорил, чувствует от него опасность. Сейчас я замужем за тем самым парнем уже 2 года, а по дому бегает наш прекрасный и любимый годовалый сын. Хорошая интуиция была у бывшего! © Подслушано / Ideer
- Родственники часто меня кому-нибудь сватают. Как-то один из таких «женихов» написал мне в соцсетях, мол, давай встретимся. Ему 39 лет, увлекается спортом, работает врачом. Но что-то остановило меня, и я его деликатно отшила. И как в воду глядела: позже узнала, что его мама назвала меня высокомерной за такой ответ. Мама! Мужику 39 лет! Интуиция меня не подвела. © Подслушано / Ideer
- Иду как-то весной домой. И все время кажется мне, что у меня что-то с сапогом. Смотрю на него — все в порядке, но ощущение не покидает. Не дотерпела до дома, остановилась посмотреть, что там, как вдруг в метре от меня (то есть там, где бы я была, если б не встала) с крыши упала огромная глыба снега. С сапогом, кстати, все было ок, да и ощущение тут же пропало. © Просто_пря / ADME
Комментарии
Мама у мужика 39 лет, какой ужас. Да как она посмела не помереть к этому возрасту!
Сапог пытался сказать ты туда не ходи, снег в бошка попадёт, совсем мертвый будешь
"Пару лет назад муж, теперь уже бывший, ужасно ревновал к едва знакомому парню, с которым я даже не общалась." "Сейчас я замужем за тем самым парнем уже 2 года, а по дому бегает наш годовалый сын."
так получается общалась, если, не успев развестись, сразу выскочила замуж и родила. или с датами что-то напутала?🤔