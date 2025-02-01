15 счастливчиков, у которых интуиция работает без перерывов на обед

"Пару лет назад муж, теперь уже бывший, ужасно ревновал к едва знакомому парню, с которым я даже не общалась." "Сейчас я замужем за тем самым парнем уже 2 года, а по дому бегает наш годовалый сын."

так получается общалась, если, не успев развестись, сразу выскочила замуж и родила. или с датами что-то напутала?🤔