15 человек, которые вспомнят об этом свидании даже через много лет

Не по плану может пойти любое по счету свидание: первое с малознакомым человеком или же десятое с тем, кого, вроде бы, знаешь уже неплохо. То бывшая жена кавалера заявится, то официант неожиданно вмешается. Эти и другие занятные истории о свиданиях — в нашей статье.