15 человек, которые вспомнят об этом свидании даже через много лет
Истории
1 день назад
Не по плану может пойти любое по счету свидание: первое с малознакомым человеком или же десятое с тем, кого, вроде бы, знаешь уже неплохо. То бывшая жена кавалера заявится, то официант неожиданно вмешается. Эти и другие занятные истории о свиданиях — в нашей статье.
- Моя мама очень хочет внуков. Пошла я как-то на свидание с парнем. Выходим с ним из кафешки, а навстречу — моя маман! Привет-привет, как дела — хотела я разговор с ней свернуть. Но смотрит мама на парня, улыбается и выдает: «Ну что, внуков скоро ждать?» Он аж присел, а потом не растерялся и говорит: «Да не знаю, посмотрим!» © Карамель / VK
- Сходили на пару свиданий. Мужчина был интересный и приятный в общении. Третью встречу назначили на вечер пятницы. Сидим, значит, в хорошем ресторане: я разоделась в пух и прах, чтобы произвести впечатление на кавалера. Он заказал дорогой еды и уже завоевывал мое сердце. И тут в ресторан вваливается женщина и начинает кричать на меня. Называет меня разрушительницей семейных очагов. Это была жена моего спутника, о которой он забыл упомянуть. Метрдотель грозится вызвать полицию. Наконец мой кавалер берет жену за руку и уходит с ней. А я осталась за столиком и едва не сгорела от стыда под взглядами других посетителей. Не говоря уже о нормальном таком чеке, который мне пришлось оплатить. © BonFemmes / Reddit
- Самое провальное мое свидание было с парнем, хобби которого — граффити. Под конец культурно-развлекательной программы повел он меня смотреть на разрисованные заборы вдоль железной дороги, предложив найти его творчество. Видимо, никак не ожидал, что из всего разнообразия я укажу на его работу со словами: «Ну вот этот криворукий ужас точно твоим быть не может». Я не специально, но это правда было ужасно. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с мужчиной, договорились пойти на первое свидание. Он приехал на развалюхе, какой свет не видывал. Для меня хоть и важен материальный статус, но человек все-таки важнее. Поехали пить кофе, и он все про деньги говорил, как он все подешевле берет, как ему их жаль. При этом он был очень интересным и с чувством юмора. Дала ему шанс, сходили еще на несколько свиданий, я влюбилась в него по уши. А он, оказалось, проверял меня на меркантильность. Сижу и радуюсь, что не повелась, хороший мужчина достался! © Подслушано / Ideer
- Слышала разные истории о попытках мужчин выпендриться, но недавно со мной произошла одна довольно странная. Первое свидание, хороший ресторан, мило пообщались, собираемся по домам и договариваемся встретиться еще. Когда приносят счет, я предлагаю его разделить, первый раз друг друга видим все-таки. Мужчина категорически отказывается и чуть ли не со скандалом и криками платит сам. Ну ок, может, такой принципиальный или оскорбился моим предложением, мало ли. И буквально через минуту он присылает мне в мессенджер сумму, которую я должна вернуть. Что это было?! Чего выпендривался-то? Перед кем? Просто хотелось на весь ресторан поорать, какой ты «джентльмен»? В общем, не оценила я этот театр одного актера, и больше мы не виделись. © Подслушано / Ideer
- На втором свидании мы решили покататься на квадроциклах. Парень сразу же увяз в грязи. Мы вызвали эвакуатор, который появился через час и тоже застрял. Вызвали второй. И тут мой кавалер решил позвонить своей бывшей жене, чтобы та приехала и забрала меня. Я, уставшая и по уши в грязи, подхожу к парковке, а там незнакомая женщина. Она отвезла к меня себе домой, мы поели сэндвичи, поболтали о ее бывшем и о нашем свидании. В тот день мы вместе тусовались, а вечером пошли в клуб. Я больше не встречалась с этим мужчиной, а с его бывшей супругой дружила не один год. © IthurielSpear / Reddit
- Как провалить долгожданное свидание с мужчиной мечты? Прийти в ресторан в ТЦ при полном параде, заказать кофе. Увидеть в аптеке напротив бывшего с какой-то телкой. Отлучиться «на минуточку». Наорать на бывшего, что не купил сыну куртку. Опознать в «телке» подросшую племяшку бывшего. Устыдиться. Узнать, что серьезно заболела сестра бывшего. Наорать на бывшего, что не позвонил. За полтора часа договориться о переводе из одной больницы в другую, о платной палате и консультации у крутого специалиста. Выдохнуть. Отправить бывшего с племяшкой за курткой сыну. Вернуться в ресторан к оплаченному счету и остывшему кофе. Попытаться безуспешно дозвониться. Все. Миссия выполнена. © Подслушано / Ideer
- У меня было свидание с кореянкой. Она не очень хорошо владела английским. Встретились в кофейне, посидели, а потом она сказала что-то вроде: «У меня есть дела, но мне с тобой весело, и я хочу, чтобы ты пошел со мной». Во время этого похода она все время спрашивала меня, как правильно называть какие-то понятия, прежде чем мы заходили куда-то. Мы заходили в магазины, и там она общалась через меня с сотрудниками. Девушка использовала меня в качестве переводчика, а затем просто ушла. © pm-me-racecars / Reddit
- У нас в городе есть несколько мест, где парочки назначают встречи. В одном таком местечке я люблю читать. Однажды не дождавшийся девушку парень решил вручить цветы мне. Я отказалась, конечно. Мы разговорились, обсудили книгу, обменялись контактами, через некоторое время начали встречаться. Иногда думала, что было бы, если бы свидание состоялось? Недавно он сказал, что то неудачное свидание — лучшее, что с ним случилось, и что он рад, что та девушка не пришла. Вот оно, счастье без сомнений! © Подслушано / Ideer
- В 17 лет невероятно нравился один парень. Я ездила в универ, он в это же время на работу, и мы все время встречались на остановке, познакомились, общались. Обменялись номерами. Через время стал активно писать СМС. В итоге позвал на свидание. Я была на седьмом небе. Пришла, вижу по лицу, что что-то не то, но общаемся, все вроде нормально. Оказалось, он познакомился с девушкой, которая ему очень понравилась, зовут нас одинаково, и он нас просто перепутал. Он сам признался, потом на той девушке и женился. Сейчас я и рада, а тогда обидно было до жути. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 18 лет, по работе часто пересекалась с одним мужчиной 30 лет. Возникла симпатия, завязалось общение. Первое свидание у нас началось с того, что проверяли паспорта друг друга. Он смотрел мой возраст, я — его семейное положение. © Подслушано / Ideer
- Сестра отдыхала на горнолыжном курорте, на спуске влетела в другого лыжника — красивого мужчину. Они кубарем скатились с горы, мужчина долго интересовался, как сестра себя чувствует, а та уже придумывала имена их детям. Вечером к ней в номер постучали. Сестра накинула халатик, приглушила свет, открыла дверь, а там жена сбитого лыжника пришла с претензиями, что у мужа фингал и порванная дорогая куртка. © Жужа Лаптева / Dzen
- Это было свидание вслепую. В ходе общения выяснилось, что моя спутница родом из очень маленького городка, о котором знают только члены моей семьи. Она оказалась моей троюродной сестрой. Решили разойтись и никогда больше об этом не вспоминать. © themysteryoflogic / Reddit
- Подруга (22 года) пошла на свидание с мужчиной (ему за 30) в ресторан. Болтают об интересах, о семье, профессии. Подходит официант, а у них как раз зашел разговор про бывших. И тут мужчина меняется в лице и говорит: «Я бы хотел, конечно, девушку без прошлого». А официант вдруг выдал: «Это как? С амнезией, что ли?» Подруга начала хохотать. Мужик закатил скандал (ну, формально-то он был прав — нарушение этики налицо). Но что в этом проку, если подруга теперь встречается с тем официантом? © Палата № 6 / VK
- Договорились о свидании с парнем, с которым никогда не виделись оффлайн. Оба приехали на своих машинах, я чуть позже. Захожу, извиняюсь за опоздание со словами: «Какой-то мажор свое пафосное ведро прямо на входе запарковал, ни пройти ни проехать!» Ну, как вы поняли, пафосное ведро в итоге оказалось именно его. Не женаты, детей нет, вообще больше не виделись. Но было забавно. © Подслушано / Ideer
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Товарищи авторы! Мы амнезией не страдаем. А если вы тренируете нашу память, скажите, когда сдавать, мы уже выучили! ))
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