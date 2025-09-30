Человек на неплохой должности подрабатывает уборщицей на заводе? Да лааадно
20+ клинеров честно рассказали о своей работе, и у нас аж шаблоны затрещали
Эта профессия требует не только резиновых перчаток и мощной химии, но и стальных нервов, а также незаурядного чувства юмора. Зачастую борьба с чужим хаосом приводит к таким открытиям, после которых уже невозможно смотреть на людей по-прежнему — иногда с улыбкой, а иногда и в полном недоумении.
- Работаю на неплохой должности, но не люблю экономить, в чем-то отказывать себе или детям. Поэтому пашу как конь на подработках. Устроилась в том числе уборщицей на завод. Работа простая: приходишь раз в день, моешь пол и выносишь мусор. На заводе мужики-рабочие смотрят на меня свысока, и это заметно. Сначала это меня как-то волновало, а потом я забила. Я прихожу туда не на лица смотреть, а денег заработать.
И вот сижу я на основной работе. Заходит мужчина бумажку подписать. Поднимаю голову и вижу одного из рабочих с завода. У него глаза округлились, и он такой: «Лилька, ты?» Кивнула, поставила подпись, печать, и он ушел. И вот с того дня отношение от рабочих резко изменилось. Удивительно. © Рабочие истории / VK
- Еще в студенческие годы мне пришлось подрабатывать уборщицей. Договорилась приходить на работу после обеда, а не с утра. Утром училась. Ко мне отнеслись с пониманием. Я переживала, что работающие там люди будут фыркать, относиться пренебрежительно. Но нет, коллектив там был просто суперский! Мне сейчас 29 лет, и с того времени такого же хорошего и дружного коллектива не встречала. Когда уходила оттуда, то испекла дома пирог и зашла попрощаться со всеми. Так ребята подарили мне серебряный браслетик с подвеской на память. До сих пор ношу его, и вспоминаю о них с теплотой. © Рабочие истории / VK
- Пожилая соседка 6 лет работает уборщицей в тренажерном зале. Что только не находила: одежда, обувь, украшения. Вешала объявления в раздевалке о находках и указывала свой адрес. Самое интересное, что большинство вещей так и остались невостребованные. Чаще забирают белье, обувь, часы. Из 14 колечек забрали только 6. А вот целая кучка непарных сережек и четыре браслета ждут уже очень долго. © Подслушано / VK
- Раньше работала терапевтом. Дело это неблагодарное, почти каждый день кто-нибудь обязательно хамил. Пару раз поступали жалобы, абсолютно высосанные из пальца. Люди, к которым я и в снег, и в дождь ходила на домашние вызовы, пусть даже там была «температура 37 градусов», потом со мной даже на улице не здоровались. Не выдержала, уволилась.
Сейчас жизнь так повернулась, что вынуждена жить в студенческом общежитии и здесь же подрабатываю уборщицей. Так вот сейчас ко мне отношение гораздо лучше, чем в поликлинике! Со мной всегда здороваются. Парни, если видят, что я выношу мусорные пакеты, предлагают помочь донести.
Не понимаю, почему человека, который моет полы и убирает туалеты, уважают больше, чем того, который большую часть жизни учился помогать людям. © Подслушано / VK
Абсурд кской-то!!! К уборщице отношение лучше, чем к терапевту??? Просто там она как-бы своя, местная...🤣🤣🤣
- Мой брат — мойщик окон. Один клиент не просто ходил из комнаты в комнату, и смотрел как он работает. Он взял, поставил свой стул в полуметре от окна, уселся и принялся давать советы и указывать на недочеты в работе. © Roolita / Reddit
- У одного их моих клиентов умный дом. В каждой комнате установлено несколько колонок, подключенных к системе. Включение света, отопления, телевизора — все это делается удаленно. В гостиной — настоящий кинотеатр: кресла с подсветкой, огромный изогнутый телевизор.
Кошачий «санузел» спрятан во встроенный шкаф. На кухне есть отдельный аппарат для мытья стаканов под напором. В подвале — классные синие полы из эпоксидной смолы, в стиле тай-дай. В душевой 4 разных душа. Везде сиденья для унитазов с подогревом. И очень смешные картинки в санузлах с надписями вроде «Оставайтесь на местах во время представления».
Это потрясающая семья, очень добрые и открытые люди. Кстати, отец семейства при этом работает в крупной и известной компании. А еще он выиграл несколько премий «Эмми», которые с любовью расставлены по всему дому — их я во время уборки не трогаю. © Suitable_Basket6288 / Reddit
- Почему-то каждый раз после того, как я сниму перчатки, помою руки и соберу вещи, начинается: «Ой, прежде чем вы уйдете, не могли бы вы еще вот тут немножечко прибраться? И всегда это «немножечко» — это долгая, трудная задача, которая занимает как минимум полчаса. © Come_tothe_FrogDance / Reddit
- Больше всего меня раздражает, как ни парадоксально, когда заказчики прибираются перед моим приходом. Это просто портит все удовольствие! Стою, протираю полочки и ворчу про себя о том, что не понимаю, зачем они мне платят, если все равно делают большую часть работы сами. Чтобы скоротать время, прибираюсь максимально тщательно, залезая во все углы. Я люблю свою работу, а из-за моей скрупулезности у меня хорошая репутация. В итоге все равно все в выигрыше. © IMIndyJones / Reddit
- У меня есть клиент, который вынимает белье из сушилки и бросает его на пол в прачечной. Когда я впервые убиралась у него, то была очень удивлена. Вообще-то это чистая одежда, которую нужно сложить. © Nosotrospapayaya / Reddit
- У меня есть клиент, у которого в квартире нет мусорных ведер. Ни одного. Он умудрился организовать свою жизнь без необходимости куда-то складировать мусор. Я сначала подумала, что у него странности. Но на самом деле он просто человек, который любит все оптимизировать. © False_Lychee_7041 / Reddit
- У них был олень. В доме. В качестве питомца. © ClermontPorter20588 / Reddit
- Убиралась в доме одной семейной пары. В целом, они были вполне обычными людьми. Единственное, у жены была комната, полная обуви. В этой комнате по всему периметру были полки, на которых хранились сотни пар кроссовок всевозможных цветов. Идеально чистых и аккуратно расставленных. Завораживающее зрелище. © Unknown author / Reddit
- Я убиралась у одной пары, у которой был очень большой дом. Там жили только они вдвоем и две их кошки. Они подписывали друг другу открытки к праздникам с поздравлениями от имени своих кошек, а потом красиво раскладывали эти открытки на столе в холле. А еще у них было всего по два. Два холодильника, две плиты, две стиральные машины и две сушилки. © MissManson14 / Reddit
- В одном из домов, где я убираюсь, есть кран с водой для чая. Он врезан в кухонную раковину и наливает воду идеальной температуры. Меня больше всего пугает то, что я понятия не имею, как его чистить! У него есть свой мини-нагреватель под раковиной, так что в нем всегда есть горячая вода. А это, на мой взгляд, создает благоприятную среду для размножения бактерий, если он долго простаивает. © FreeJD78 / Reddit
- Вчера убиралась в квартире для посуточной аренды. Гость оставил после себя морозильник, полный еды: фарш, ребрышки, целую грудку индейки, 4 пакета овощей, 2 нераспечатанных контейнера мороженого и коробку фруктовых леденцов. Я уточнила, что с этим делать, и в итоге все досталось мне! © charliensue / Reddit
Вода для чая 87 градусов Цельсия - идеальная среда для бактерий !!!🤣🤣🤣
- Делала генеральную уборку в ванной. Ванная была вся в желто-оранжевых пятнах. Казалось, ее никогда раньше не мыли. Ванна и ее края были покрыты коркой от жесткой воды. Я выложилась на полную, и когда закончила, все стало белым как снег, а смеситель просто сиял.
Но хозяин дома сказал, что я кое-что пропустила. Он показал мне плесень под герметиком в ванной. Я сказала ему, что, к сожалению, наша компания не использует агрессивные химикаты от плесени. И вообще, ему стоит снять старый герметик, обработать химией плесень и заделать швы заново. Он, вроде бы, все понял и согласился со моими доводами.
Как только я вышла за порог, он поставил оценку 1/5. Среди его комментариев были: «Не убрала плесень» и «Бутылки с шампунем после уборки были влажными». К счастью, мой начальник относится к таким вещам с пониманием. Очень неприятно, когда вкладываешь столько труда и получаешь в ответ вот такое отношение. © DarknBallen / Reddit
- Моей клиентке 88 лет. Когда я пришла к ней впервые, то сразу обратила внимание, что у нее повсюду развешаны записочки. Но одна мне особенно запомнилась: «Помощница по дому придет в час дня. Ее зовут N. Будь к ней добра!» Она и правда была просто душечка. © Competitive_Mode5692 / Reddit
Чтобы убрать плесень агрессивные химикатов не нужны. Она даже содой убирается
- Поехали мы на уборку в какой-то огромный частный дом. Выходит женщина и говорит: «Девочки, телефоны сдайте на хранение, у нас тут частная территория». Ну, ладно, отдала. И тут начинается самое веселое. Заходим в дом, а там какой-то сюрреализм: в одних комнатах дикий бардак. Мусор везде, хлам, липкие полы, мебель как после нашествия детей с шоколадками и вареньем. Но другая часть комнат — чистые до блеска. Белые диваны, идеальный порядок. Свет так расставлен, что хоть кино снимай. А потом мы поняли, к кому попали. Это была блогерша, у которой вся страничка забита постами о том, какая она идеальная хозяйка и все успевает. Я потом зашла на ее страницу, посмотрела фото... Ну, теперь понятно, почему телефоны отобрали. Слишком сильно картинка с реальностью не совпадает. Успевать все можно, но только если есть бригада с тряпками и швабрами, как мы. © Не все поймут / VK
- Декрет — это ежедневные знакомства на детской площадке. И вот сдружились мы с одной мамочкой. Она сама из глуши. Переехала в столицу, устроилась работать в клининг. Но не потому, что любит уборку! А с коварной целью — найти себе богатого мужика. И у нее получилось! Я думала такое можно только в сериалах увидеть. А нет, такое и в жизни бывает. Муж ей за сына квартиру подарил. © Рабочие истории / VK
Блогерши они такие, да. У меня одно время часто вылезали рекламные ролики, где "хозяюшки" по совершенно чистым поверхностям тряпкой елозят.
- Пошла к одной дамочке на пробную уборку. Та встретила меня с надменным видом и провела экскурсию по всему дому, всячески демонстрируя, какой у них шикарный и изысканный образ жизни. А потом она попросила меня сложить огромную кучу одежды и заодно проверить в ней карманы. Подчеркивает, что понятия не имеет, что в них может быть. Уходит.
Занимаюсь одеждой. Нахожу в одном из карманов двадцать долларов. Откладываю их в сторону. Буквально через несколько мгновений влетает дамочка. Спрашивает: «Ну, как дела?» А сама аж дрожит.
Отдаю ей двадцатку. Клянусь, никогда в жизни не видела человека, настолько расстроенного, когда ему дают деньги. Затем она говорит, что мы не сработаемся, выписывает мне чек на сумму около 10 долларов и велит уходить. И что это вообще было? Так хотелось на кого-то поорать? © amitoughenouss / Reddit
- Работаю клинером. Приехали на заказ. А там не то, чтобы грязища, но повсюду раскиданы вещи. И клиент такой внезапно: «В общем-то, мне не особо нужна уборка. Но я заплачу по 50 евро за каждый найденный документ — я где-то в квартире потерял паспорт и права». © Наталья Кадулина / VK
- Приехали на уборку. Ничего не предвещало беды, пока мы не зашли в последнюю комнату. А там оказался здоровенный, до самого потолка металлический сейф. Мы в ступоре: как мыть, туда даже не зайти? Хозяйка искренне удивилась и выдала: «А вы его передвиньте и помойте». Наши хрупкие девочки переглянулись и ушли с заказа. © Наталья Ермолаева / VK
