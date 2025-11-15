Симпатичная хрюшка. Свиньи очень умные, чистоплотные, дома не гадят. Думаю, это действительно любимое домашнее существо
14 историй о том, как урок с репетитором пошел совсем не по учебнику
Мы обращаемся к репетитору за индивидуальным подходом и рассчитываем на внимательного и компетентного наставника. Но на любых занятиях есть место неожиданному. То ученик приносит преподавательнице сладости, чтобы она «не грустила из-за картошки», то мама ученика дарит колготки, то на урок внезапно заходит необычный питомец. В общем, учеба учебой, а жизнь по расписанию не живет.
- Одна из моих учениц, 14-летняя девочка, в выпускном сочинении по английскому написала: «Что касается доказательств, просто помните, что я права, и не задавайте лишних вопросов». Очевидно, это была шутка, о которой она потом забыла. © Nuneasy / Reddit
- Практиковали с ребенком is there/are there. Он угадывал, что у меня лежит в холодильнике, а я отвечала «да» или «нет». Перед переездом в холодильнике осталась только картошка — все остальное я уже разобрала. Он так грустно на меня посмотрел и сказал:
— Вы только картошку кушаете?
На следующий урок принес мне сладости и чай — малыши такие чуткие и внимательные. © aestwqs
- Наш репетитор, худенький, бледный юноша, приходил по вечерам. Я всегда его кормила ужином. Как-то пришел он и с порога говорит, мол, простите, но я у вас есть больше не буду. На вопрос «Почему?» парниша ошарашил: «Потому что подозрительно, что я домой сытым прихожу. Я теперь с девушкой живу, вот она так считает». © ibikam
- Однажды на онлайн-занятии я забыл выключить микрофон и, конечно же, начал нежно разговаривать со своим котом, сидевшим у меня на коленях. Получилось ужасно неловко. © Unknown author / Reddit
- Работаю репетитором английского. Звонит мужик. Предлагает большие деньги и требует: «Дочке нужно за 4 часа объяснить все времена!» Спрашиваю, мол, а что, если она не усвоит материал? Тот на голубом глазу: «Тогда вас ждет наказание: вы мне все деньги вернете и письменно объясните причины неудачи». Отказалась.
- Пошла к репетитору по иностранному. Знала, что у нее есть английский бульдог весом 20 кг и отличное чувство юмора. Захожу, она кого-то зовет: «Варенька!» И на шорох заплесневелой пачки сыра в коридор вышло, цокая копытцами и хрюкая, огромное существо. Знакомьтесь: Варвара. Пятьдесят килограммов. Декоративная свинка. © Подслушано / Ideer
- Я долгое время работала репетитором и в прошлом месяце закончила этот этап жизни — нашла официальную работу. Но не в этом суть. За несколько недель предупредила всех своих учеников, что это последние занятия. В тот же вечер от нескольких ребят получила сообщения вроде: «А вы можете посоветовать репетитора с характером, как у вас?» Так много я еще никогда не плакала. Ну нельзя же такими хорошими быть. © Не все поймут / VK
- Я несколько лет работала репетитором. Ученики приходили ко мне домой. У меня есть огромный пушистый белый пес, которого многие боялись, поэтому чаще всего я закрывала его в соседней комнате. Но одна ученица была просто в восторге от него. Она всегда просила разрешения прийти на 15-20 минут раньше и уйти чуть позже, чтобы погладить собаку и поднять себе настроение. Я, конечно же, не против была. Уже пару месяцев не занимаюсь репетиторством, но вот как-то получила от этой ученицы сообщение с просьбой побыть с собакой, потому что у нее проблемы в школе, и ей надо, чтобы кто-то ей помог. Не знаю, как можно отказать, поэтому мы видимся каждые выходные, да и собака просто от счастья прыгает от каждого прихода этой девочки. © Не все поймут / VK
- Работаю репетитором по математике. Беру всех. Не только из-за денег, но и из-за того, что обожаю математику. Готова решать и говорить о ней бесконечно. Но самое приятное — это когда подросток, дважды заваливший экзамен, приходит ко мне с утра пораньше сонный и хмурый, а потом говорит: «Оказывается, математика -— это так интересно». В этот момент чувствую себя счастливой. © Подслушано / Ideer
- Мой репетитор по математике выбирает задачи для домашнего задания: «Это нормально, это нормально, а вот это я сама не знаю, как решать, но ты посиди, подумай...» Обожаю ее. © ШКогвартс / VK
- Одна из учениц сразу заявила, что у нее цель — выйти замуж за очень богатого иностранца. Занятия так и строились: одна половина — написание писем потенциальным кандидатам на сайтах знакомств, а другая половина — натаскивание девушки на разговорную речь. Ей не хотелось, чтобы был контраст между текстом писем и молчанием при встрече. © Melissa / ADME
Я уже долгое время сотрудничаю с одной семьёй. Сначала старшему ребёнку английский преподавала. Сейчас он школу уже окончил, и я преподаю младшей. И вот как-то объясняю ей одно из английских времён. Старший брат в этой же комнате присутствует и выдаёт: "А оказывается, английские времена - это так просто. И почему я их раньше не понимал?"
- В студенчестве подрабатывала репетиторством. Был у меня один ну очень милый мальчик лет 8. Такой щекастенький, синеглазый, улыбчивый и веселый — лапушка! Из-за его невообразимой милоты мое сердце таяло, не хотелось быть даже совсем чуть-чуть строгой, хотелось все прощать. Было огромное желание ущипнуть его за щечки и засюсюкать: «А кто это у нас тут такой хорошенький? Кто это у нас тут такой зайка?» Тот случай, когда милота ученика мешала занятиям. © Ленка / ADME
- Мать одного моего ученика во время онлайн-занятий взяла за привычку сидеть за кадром и внимательно наблюдать за всем процессом. Я узнал об этом, когда однажды ученик случайно «забыл» отключить микрофон. И тут слышу, как она ему выдает: «Давай-ка ты не будешь смотреть в мою сторону! Улыбайся». © The_Minstrel_Boy / Reddit
- Я работала репетитором по физике. Как-то задержалась на парах и ехала к ученице на такси. Машину стукнули до этого, но таксист меня не предупредил, что при выходе из автомобиля торчит кусок пластика. Я зацепилась и порвала колготки. Пришла на урок в порванных, провела занятие, а мама девочки, оплатив урок, подарила мне дорогущие колготки и говорит: «Иди в спальне переоденься, сегодня пятница. Наверное, на свидание пойдешь. Такая роскошная девушка не должна ходить в драных колготках». © nalumurrr
