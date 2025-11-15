14 историй о том, как урок с репетитором пошел совсем не по учебнику

Я уже долгое время сотрудничаю с одной семьёй. Сначала старшему ребёнку английский преподавала. Сейчас он школу уже окончил, и я преподаю младшей. И вот как-то объясняю ей одно из английских времён. Старший брат в этой же комнате присутствует и выдаёт: "А оказывается, английские времена - это так просто. И почему я их раньше не понимал?"