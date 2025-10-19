"Сынок, я столько лет ночами с тобой сидела, когда ты болел, за руку тебя держала" или ты просто старше/младше всех остальных...
16 мам, от выходок которых сначала хватаешься за голову, а потом аплодируешь стоя
Иногда кажется, что мамы могут все. Они играючи решают самые сложные задачи и умеют превратить обычный день в маленькое чудо. Мы собрали теплые истории о мамах, которые каждый день доказывают: супергерои существуют, просто чаще всего они носят домашние халаты, а не плащи.
- Я ждала маму в гости, но меня неожиданно вызвали на работу. Я позвонила ей и сказала, что ключ оставила у консьержки и напомнила, что замок немного заедает, так что нужно приложить усилия, чтобы открыть дверь. Уже на работе мне позвонила мама и сказала, что дверь открыла, правда, ей пришлось воспользоваться еще и пилочкой для ногтей. Я посмеялась и назвала ее взломщицей. Спустя час мама снова меня набрала и сказала, что немного прибралась и закинула стирку в машинку. Я удивилась, ведь перед маминым приездом наводила везде порядок. Мама стала говорить, что нашла в холодильнике фарш и сейчас еще котлеток нам сварганит, макароны отварит... Я пыталась вспомнить, что за фарш и есть ли макароны, как вдруг мама говорит: «А я и не знала, что у вас шиншиллы живут. Когда завели?» И тут я подвисла: «Какие, блин, шиншиллы?!»
Оказалось, что мама перепутала квартиру. Ключ в замок вошел, но открыть она смогла лишь с помощью пилочки для ногтей. Мама тихо свои вещи собрала и спустилась вниз к консьержке, а мне пришлось отпроситься с работы и дожидаться соседей. Объяснила им все, посмеялись вместе. © Не все поймут / VK
- Конец 80-х, поехали с матерью зимой в какой-то дом отдыха по путевке. Днем лыжи, вечером развлечения от массовиков-затейников. Одна из затей — завязать матерям глаза, перемешать детей и подсунуть руки детей мамам. Мать должна с закрытыми глазами определить руку своего ребенка. Моя мама безошибочно трижды нашла мою руку из пятнадцати. У остальных, мне казалось, не было таких успехов. Меня это поразило. Спрашиваю: «Как тебе это удалось, в чем фокус?» А мамуля мне: «Сынок, я столько лет ночами с тобой сидела, когда ты болел, за руку тебя держала. Ну, как не узнать?» Такой вот фокус. © hunterpo / Pikabu
«Живу за границей. Мама в гости приехала и привезла целый чемодан гостинцев»
- Мама вырастила меня одна. Помню, когда я был ребенком, мы переехали за тысячу километров на новое место. Мама — а в ней было 58 кг веса — увидела двух рабочих, которые клали каменную стену вокруг университета, подошла и сказала: «Эй, ребята, мне тоже нужна работа». Мужики засмеялись: «Ну да, конечно, подними-ка этот камень». И она подняла! И она пошла работать каменщиком! Потом мама купит дом, выучится на медсестру, вырастит меня... Сейчас она работает из дома, хорошо зарабатывает, набила себе татухи и не напрягается, но тогда... Я считаю, что мама — просто супергерой! © Unknown author / Reddit
- Было это лет 30 назад. Я учился в 3-4 классе, и вожделенная мечта у меня, как и у другой школоты в то время, была приставка Денди. Мама работала воспитателем в детском саду, папа — строитель. Произошло все за день до моего дня рождения. Придя из школы после первой смены, я не обнаружил дома самого родного человека. Я знал, что мама давно должна быть дома. Вечерело. Я позвонил в детский сад, но там мне сказали, что она ушла после первой смены. Мой воспаленный детский мозг воспроизвел десятки ситуаций, где мама попадает в аварию на автобусе, или ей становится плохо, или она встречает нехороших людей... И примерно в тот момент, когда я собирался бежать в милицию, домой заходит мама с Денди. И не нужно было мне никакого Денди! Я был счастлив от того, что она жива и здорова.
А как выяснилось через десяток лет, она ради этого Денди сережки продала, свадебные. © ShakhOff057 / Pikabu
«Моя мама не пускает меня за компьютер. Сама играет»
мама не пускает и играет сама? вот именно чтоб не было подобного у каждого свой девайс есть. у мамы ноут и читалка; у папы ноут и планшет (ему удобнее читать с него). и у нас: у мужа комп, у меня ноут. и все довольны)
- Училась я тогда, по-моему, в начальных классах. И, решили мы с мамой в прятки поиграть. Мама меня находила быстро и легко, да и мне труда не составляло найти ее в двухкомнатной квартире. Но один раз я искала ее довольно долго. И тут что-то дернуло меня у шкафа голову задрать, смотрю — сидит моя маман на шкафу. Мы ржали, конечно, долго. Потом я ей говорю: «Ну, слезай, моя очередь прятаться». А она сидит, смеется, и говорит: «Не могу, боюсь». Благо, в нашем подъезде, на два этажа выше, жила мамина родная сестра и ее муж. Я поднялась говорю: «Дядь Вов, иди маму со шкафа сними». Видели бы вы удивленные лица дяди и тети! До сих пор вспоминаем эту историю и ржем всей семьей. © sobaka.poliglot / Pikabu
- У меня мама — огонь. Мне нужны были профессиональные классические музыканты для исследования. А у нее есть знакомая, которая в театре играет. Мама хотела ей позвонить, у нее все спросить, но посеяла где-то ее номер телефона. Но она не растерялась: нашла какой-то буклет с какого-то спектакля из какого-то театра. Позвонила по первому попавшемуся телефону. Трубку взяла женщина. Мама, не особо дожидаясь активной реакции на другом конце провода, выдала ей всю суть: что нужно, до какого срока и все такое. В ответ прозвучал вообще незнакомый и, видимо, ничего не понимающий голос дамы, что сейчас нет пока такой возможности, но сегодня вечером она обязательно доберется до компьютера и всем своим музыкантам разошлет мою анкету.
В общем, оказывается, мама позвонила режиссеру, довольно значимому человеку, женщине, которую она вообще не знает и никогда с ней не виделась. И у той вообще не возникло никаких подозрений, никаких вопросов — она просто сказала, что подгонит музыкантов.
С таким же успехом мама могла бы мне самых крутых музыкантов мира собрать... © Krispet / Pikabu
«Мама по грибы сходила. Уехала в лес в 7 утра, вернулась в 12 часов дня, привезла на велике 10 кг грибочков»
Как крепить это добро на велик?
Мама - монстр))). Я собрала максимум 300г. грибов, так что очень уважаю грибников
- Мои родители были очень молоды, когда я родился. Им было тяжело растить меня без всякой поддержки, но мама никогда не позволяла мне чувствовать себя обузой и всегда давала мне понять, как сильно она меня любит. Она просто самый добрый человек, которого я когда-либо знал! Когда мне было 4 года, папин двоюродный брат попал в беду, оставив двух сыновей без крыши над головой. Моя мать — а ей был тогда 21 год — ни секунды не раздумывая, взяла заботу о них на себя. Она является воплощением своей любимой фразы: «Помогайте так часто, как можете». Моя мамочка. © Unknown author / Reddit
- Подруга вышла замуж за турка и привезла его знакомиться с родителями. Поехали вместе на природу на турбазу. С утра она просыпается, а он сидит с круглыми глазами. Рассказывает: «Встал с утра пораньше, гляжу — а твоя мама на берегу уже рыбу ловит. Видимо, рыба не ловилась, поэтому она взяла и стала орать в воду. А через минуту огромного карася вытащила!» Теперь муж подруги думает, что мать с рыбами умеет говорить.
- Моя мама очень крутая. Она ушла от мужа, который ее обижал, в 70-х, когда это еще было не принято. Работая учителем в школе, она одна воспитывала двоих детей и старалась уделять нам много внимания — мы никогда не чувствовали себя обделенными. Мама получила степень магистра и даже победила рак. Знаете, как она отпраздновала свою победу? Мама занялась марафонским бегом и скалолазанием. Рак потом вернулся, но мама все равно не опустила руки и продолжала активно жить и работать. У меня нет слов, чтобы описать, насколько потрясающим человеком она была! © pdp_8 / Reddit
«Ко мне тут мама прилетала... Есть желающие со мной дружить?»
Красная икра, если даже настоящая, не повод дружить с кем-то. Вот если бы чёрная...
- В детстве мама постоянно шила мне одежду. Денег на обновки не хватало, поэтому она делала мне новые наряды своими руками. Я так комплексовала! С 15 лет начала зарабатывать, чтобы покупать себе вещи в магазинах. Наконец, стала одеваться, как хотела. Но прошло много лет, и отношение к этому в корне поменялось. Теперь я сама прошу маму сшить мне что-то, ведь вещи ручной работы уникальны, таких точно ни у кого не будет. Да и руки у нее золотые — мамины вещи гораздо качественнее всяких тряпок из массмаркета. Понадобилось вырасти, чтобы понять всю ценность ее стараний. Люблю мамулю. © Не все поймут / VK
- У меня дома стоит старый компьютер, которым мама иногда пользуется. Сейчас у меня ноутбук в общаге есть, но раньше я тоже иногда играла на том компьютере, даже в «Косынке» рекорд поставила (рекорд — 80 секунд). И вот вчера в 2 часа ночи мне звонит мама. Я уже переживаю, что случилось, в чем дело, вдруг папе плохо, а мама мне истеричным голосом в трубку кричит: «Я побила твой рекорд! Я сложила „Косынку“ за 78 секунд!» И это меня еще зависимой от компьютера называют? © Не все поймут / VK
- У нас с мамой никогда не было теплых отношений. Но когда на празднике знакомый папы начал отпускать шутки про меня, мол, ты и так никто, а тут еще и татухи эти уродские, мама наклонилась к этому мужику и отчетливо сказала: «Либо ты бежишь со скоростью света из страны, либо извиняешься перед моей дочкой. А поскольку ты не захочешь проверять первый вариант, быстро извинился, дундук!» И он извинился. © Не все поймут / VK
«Мама удивила меня таким подгоном на день рождения. И пусть теперь вся округа знает, сколько мне лет»
- Моя жжет! Ей 71. Звонит мужик ей на сотовый:
— У счетчиков на воду кончилась гарантия! Надо срочно менять!
И маман ему в ответ:
— У вас холодильник дома есть?
— Есть.
— Гарантия кончилась?
— Всего хорошего.
И отключился.
Маман так веселилась, когда мне рассказывала. © Unknown author / Pikabu
- Моя мама такая смешная! Одна из моих любимых историй: мой отец и его друг подумали, что увидели НЛО, поэтому вышли на улицу посмотреть на небо. Они пробыли на улице, наверное, минут 10. В это время мама перевела часы на несколько часов вперед. Когда они вернулись, она расстроилась и сказала, что их не было уже несколько часов! Мой отец и его друг совсем перепугались, подумали, что их похитили и все такое... Я очень люблю мамулю! © jilliefish / Reddit
«Шить не умею от слова совсем. Но в начале декабря ребенок сообщил о школьной новогодней ярмарке. Пришлось начать творить. Шила все руками, 15 зверят»
Молодец мама! Уважаю тех кто своими руками умеет мастерить разные простые штучки.
«По словам ребенка, всех зверят раскупили в первые 5 минут после открытия ярмарки!»
- У меня мама — помощница. Мы живем отдельно, но летом на дачу я приезжаю с детьми, иногда прошу ее с ними побыть дома день или ночь. Если я на даче с детьми, то мама все делает сама: еду готовит, огород поливает, ягоды собирает. Я ей: «Мам, а мы тогда зачем помогать приехали?» Она мне: «Там смородина в банку не влезла — иди съешь». А чтобы я не косила газон, она прячет провод.
Недавно попросила маму побыть с детьми: покормить ужином, отправить спать, покормить завтраком и выставить за дверь с портфелями в указанное время. Так мамуля моя им там закатила пир из ста блюд, собрала каждому в школу два лотка еды, потом оделась и в ливень повела их в школу, неся их мешки со сменкой! Дети были в замешательстве, им 15 и 13, оба выше бабушки. © user7411040 / Pikabu
- Моя мама — настоящая героиня! У нее 6 братьев и 3 сестры (родные). Когда маме было 19, ее родители умерли (автокатастрофа). Маме пришлось бросить учебу и воспитывать своих братьев и сестер. Она работала на двух работах, по хозяйству ей помогал один из старших братьев (ему 16 было). И знаете, она воспитала и поставила на ноги всю семью, сама. А сейчас, когда мама заболела и наша семья испытывает небольшие финансовые трудности, все ее братья и сестры помогают не только финансово, но и делом. © Карамель / VK
Терпению и мудрости многих мам можно только позавидовать, особенно, когда дело касается школы и домашней работы, и об этом у нас есть новая статья.
А вы расскажите, пожалуйста, в комментариях самую крутую историю о вашей маме!
Хорошая статья. Про хороших мам. " Мамы разные нужны, мамы разные важны".
Вчера было 10 лет, как не стало моей мамы.
Она была хорошим учителем, хорошей рукодельницей, хорошей бабушкой для моей дочки.
Самый сильный мат. класс в лучшей тель-авивской школе, универ и диплом с отличием - это все на фундаменте, заложенном бабушкой.
По рассказу дочки, даже землетрясение (оно реально было летом 2004 года) - не могло помешать их занятиям математикой 😍