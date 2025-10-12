Конечно, в посте это выглядит забавно. Но очевидно же, что задание не на знание растений, а на закрепление пройденного материала - можно не знать и не видеть эти растения, но опознать их по картинкам, которые были в учебнике.
15+ родителей столкнулись с домашкой и чуть дара речи не лишились
Многие из нас честно думали, что школа осталась позади: контрольные сданы, сочинения написаны, формулы выветрились. Но не тут-то было — дети пошли учиться, и внезапно оказалось, что мы снова как будто сидим на первой парте и героически пытаемся вспомнить, чем отличается метафора от эпитета и как решать задачки по геометрии. И не всегда справляемся с заданиями даже для начальной школы.
- Сидим с подругой, болтаем, приходит ее дочь:
— Мам, мне задали сделать шорты. А у меня выкройка не получается.
Я:
— О! У меня по выкройкам пятерка была. Я помню — полуобхват, деление.... Или умножение...
Подруга:
— Давай шить! Заодно и дочку научим.
Разложили ватман, чего-то насчитали, вырезали, сшили... Получились штаны размера 70-го, длиной до щиколоток мне. Дочь подруги:
— Да уж... И не объяснять же учителю, что это мама с подругой шили.
Переделала сама. Правда, все равно получились капри. © AstroKalinka / Pikabu
- Я была на работе, попросила мужа сделать домашку с сыном. Через 10 минут муж позвонил и стал на меня орать, что они такого не проходили, когда он учился. Мол, кто пишет такие программы обучения? Придешь — сама разбирайся! Сын учится в пятом классе. Проходили сокращение дроби. © LesnayVedma / Pikabu
«В очередной раз удивляюсь заданиям для 1 класса. Я, в свои 34, знаю только кактус. Есть среди вас знатоки растений?»
- Пришли в гости, а там ребенок окружающий мир делает. Задание типа кроссворда, один из вопросов: «Известное произведение Александра Дюма» (4 буквы). Сначала сами вспоминали, потом полезли в интернет. И оказалось, что это произведение — «Граф Монте Кристо». Но в ответ идет только «Граф».
Интересно, много ли четвероклассников знакомы с Дюма и с его графом, чтобы ответить на этот вопрос самостоятельно? © SokolovaAnnA / Pikabu
- Задание по окружающему миру в третьем классе: «Придумайте сказочную страну и распишите ее бюджет». Пришлось лезть в интернет, чтобы понять, что имеется ввиду. Вдохновившись увиденным, стали сочинять свое. Пока вместе с сыном сочиняли, обсуждали, писал красиво в тетрадь — прошло 3 часа. Лучше бы сама за него сделала — вышло бы быстрее. © Pohjoinen nainen / ADME
«Задали ребенку задачи по геометрии. На третьей я завис. Помогите решить!»
Может, там вопрос был такой: Известное произведение Александра Дюма "**** Монте-Кристо"?
«Задание 3. Задача: вы хотите украсить комнату воздушными шарами. Сколько шаров диаметром 30 см вам понадобится, чтобы создать праздничную атмосферу?»
- Серьезно? У меня аж клавиатура закашлялась. © user8984735 / Pikabu
- Сын в школе учит проценты. Сидели с ним над домашкой, решали примеры, я предложила ему сравнить процент любви ко мне и к папе. Он задумался, а потом сказал: «Ну, вот тебя я люблю на 98%, а папу на 99%, потому что он иногда достает пару конфеток из шкафчика, а ты их туда прячешь!» © Мамдаринка / VK
- Задали дочке задание (3 класс) написать рассказ без единого глагола о том, что ты делал на зимних каникулах. Дочь долго думала, не смогла. Потом выяснилось, что это задание было для того, чтобы дети убедились, мол, без глаголов обойтись сложно. Мы задание обсудили, а позже я решила его сделать. И вот что получилось:
«Зима. Вокруг снег, сугробы, а в солнечные дни — особенно красиво. Новогодние праздники: салют, оливье на столе, елка вся в разноцветных игрушках и расписных шариках, гирлянды по всему городу. А сколько развлечений в парке: снежки, лыжи, санки, снеговики, коньки... Термос горячего чая с лимоном под мышкой. Красота!» © Dreamwalker*** / Pikabu
«Вот такие задания дают второклассникам в школе! Да еще, оказывается, из раздела „Музыка“»
«Мы будем загадывать слово из современного школьного жаргона, а вы попробуйте отгадать, что оно означает.
ЗАШКВАР
— Переполох
— Интрига
— Запазуха
— Позор»
- Это начиналось классически. На часах пол-одиннадцатого ночи, и дочь такая: «Мама, завтра творческий проект по географии». В общем, нужно было смасерить макет жилища какой-либо этнической группы. Решили, что проще всего будет организовать индейский вигвам. Придумала, что нарежу веток во дворе, а мелкая их свяжет, для внешнего полотна пожертвовала старой блузкой.
Вооружившись канцелярским ножом, пошла на улицу резать ветки. Напугала какого-то парнишку — видимо, женщина с ножом в кустах среди ночи других чувств не вызывает. Нарезала. Вот сижу среди ночи, обрезаю веточки ножичком. И тут инструмент срывается и врезается в палец. И ощущения так себе, но — синдром отличницы! Проект сам себя не сделает. Перетянула бинтом, особо туда не заглядывая, дорезала веточки, связали с дочкой их в подобие остова, выкроили «палатку». И чувствую, что как-то плохо мне. Размотала палец, а там реально фильм ужасов. Говорю: «Доча, мне тут ненадолго надо в больницу, как приеду — доделаем, немножко осталось». Вызвала такси и поехала в травмпункт. Зашила, вернулась домой, а мелкая там уже все сама кое-как доделала.
Домик забрали на выставку, а через неделю дети обнаружили его с прочими шедеврами в коробке напротив школьной мусорки. Мы забрали его домой как семейную реликвию с историей. Теперь стоит на полке в гостиной на самом видном месте. © lesyabulesya / Pikabu
Поделка ребёнка с мамой в мусорке - вот это подлинный зашквар!
- Сыну сказали принести каштаны. За день до урока я пошла по паркам. Обошла все места, где растут каштановые деревья, — каштанов нет. Пишу в родительский чат — все отвечают, что тоже не нашли, и ржут. В итоге мама одного мальчика собрала рядом со своей работой (в другом районе города), и мальчик раздал всем. © Pohjoinen nainen / ADME
- Делаем с сыном окружающий мир, тема млекопитающие. Итоговое задание: «Опиши животное, обитающее в вашем краю, не говоря название». Пытаюсь изобразить зайчика. Прыгаю по комнате, приложив ладони к голове — типа ушки. Думаю: «Хороший «зайчик получается. Давно не прыгал, вроде, не забыл еще, как это делается». И сын такой выдает устало-утвердительно:
— Пап, ты олень.
Хм. Он прав, ведь ладони я не сложил лодочкой, а растопырил... © MonSolo / Pikabu
«Задали дочке кормушку принести в школу. Видите тарелки? Значит, это кормушка. Стаканы только не сделал. Теперь переживаю, как птички всухомятку есть будут»
Надеюсь, папа понимает, что "опишите" и "покажите" - это разные вещи))
- Бесит делать домашнюю работу с детьми. За что? Я свои 10 лет отучилась уже, все. На собрании учительница говорит: «Проверяйте у детей домашнюю работу». Так вы и проверяйте. Вы учитель, не? У меня на работе рабочая работа, я не хочу делать еще домашнюю работу. Это другая зона ответственности. Раньше у нас в третьем классе были какие-то циферки, солнышки, весело изучали разную легкую ерунду. Сейчас темы для третьего класса выглядят так: «Особенности окраса бобров», «Звездное небо», проект «Все растения моего региона», «Промышленность», «Рисунок пастелью с проработкой фона».
Мне кажется, через 10 лет третьеклассники уже будут делать проекты по запуску мини-шаттлов на орбиту:
— Мария Георгиевна, а у меня не взлетел.
— Петров, ну, надо было с родителями делать! Наняли бы инженера, поработали над деталями. Почему так безответственно отнесся к домашнему заданию? © novikovalegal / Pikabu
Решите задачу!
Потом они оба будут сходить с ума, когда дойдут до весов))
- Ой, мы сегодня для урока английского всей семьей писали сочинение на тему «Столица 100 лет назад». Сперва подбирали материал, потом выбирали, что войдет в сочинение, а потом измучили интернет-переводчики, пытаясь заменить незнакомые слова на английском какими-то знакомыми. Измотались все! Это жуть. Квесты не нужны! Вроде 6 класс, а учиться продолжает вся семья... © Ирина / Dzen
- Помню, мелкому задали какую-то ерунду из шишек наваять. Ну, не было шишек в округе, зато с моря привезли кучу ракушек. Налепили что-то на пластилин и записочку написали с наказом отдать учителю, только чтоб никто не видел. А в записочке мы написали многое: и про шишки в нашем не хвойном районе, и про задания, которые нужны были вчера, и про поход к директору, если что. И такие задания прекратились.
А еще у нас были ярмарки собственных поделок и домашних вкусностей! Капец, товарищи! «Мама, у нас ярмарка, давай печенек напечем?» Ага, сыночка, сейчас, вот только ужин приготовлю, вас с папой покормлю, тебя спать уложу и пойду печеньки печь...". © Milaznae4ka / Pikabu
«Ребенок в первом классе. Нужно было сделать домашку: „Нарисуй „доминошки“, на которых сумма очков равна 8“. Ну, сделал — он же видел домино. Учитель не согласен»
Для учителя первого класса не знать как выглядит "домино" это настоящее дно! Поражает тупость некоторых учителей!
- У знакомых ребенку во втором классе задали домашнее задание на тему: «О чем думает форточка ...» Я задумался. Это вам не «Как я провел лето» и «Какие животные есть у вас дома». Первое, что пришло в голову: «Опять эта пушистая попа на меня уселась за птичками смотреть!» Да и не у всех форточка теперь есть дома, пластиковые окна редко с ней делают. © PyirnPG / Pikabu
- Сыну в школе сказали сделать кормушку для птиц. Я работал в цехе стеклопакетов, поэтому в моем распоряжении было неограниченное количество герметика и корковых прокладок. В общем, взял и сделал из фанеры домик 30×40 см, стоящий на листе фанеры 50×60. Намазал герметиком нижний лист и приклеил камешки от своего старого аквариума, имитируя дорожку к домику, вокруг все заклеил старым пластиковым ковриком — типа трава. Из нескольких кусочков фанеры сделал крыльцо и ступени, из пластикового ящика для фруктов вырезал перила и покрасил в белый цвет. Нижнюю часть фасада тоже оклеил камешками синего цвета из того же аквариума — фундамент. В беседке снял старые жалюзи, разобрал и наклеил на фасад горизонтально, получилось что-то вроде сруба (бревно), окрасил в оранжевый цвет. Из корковых прокладок клеил крышу — около 400 штук пришлось наклеить. Из маленького пластикового уголка сделал откосы в окнах и небольшие ставни. В верхней части дома сделал светящееся окошко. По итогу я обалдел — домик весил килограммов 10! И да, мне было жалко его отдавать. И я не отдал, повесил возле дома, а сыну на скорую руку из семи кусочков фанеры сделал самую простую кормушку. © user6713550 / Pikabu
Когда мама не помогает делать домашку
- Сын попросил помочь с математикой. Задачка была простая для меня, я мог решить ее кучей способов. Но сначала хотел выяснить, что они знают на данный момент. Оказалось, что решить ее он не может — нужны знания из следующего параграфа. У доски преподаватель сама не смогла эту задачу решить, пришлось звать коллегу. Но пятерку сыну (мне) поставила. А потом оказалось, что в учебнике была ошибка. Горжусь той пятеркой! © Cpirtomicin.2 / Pikabu
- В моем детстве было. Задали на уроке биологии домашку: срезать веточку дерева и сделать прививку почки. Ок. У меня мама — агроном. Давай, говорит, я тебе сделаю, а ты уроки учи. Сделала прививку.
На следующий день учительница проверяет: кому 4, кому 5. Доходит очередь до меня. Ужасается: «Что это?! Что за работа? Вообще на двойку! Постыдилась бы: у тебя мама агроном, а дочка такая косорукая неумеха».
Короче, стыда было не то что очень, а просто вообще нестерпимо! И особенно за то, что огребла не за свое! Так еще мне причинителя моего фиаско в пример ставили. Травма на всю жизнь.
С тех пор все делаю только сама. Не принимаю даже искреннюю помощь. Никому не доверяю. Даже в самолете хочется удостовериться, что пилоты знают свое дело. © Aapsara / Pikabu
«Дочка с женой уединились на кухне. Я думал, они ужин готовят, а тут вот кто! Ежик! Оказалось, в школе задали изготовить на каникулах осеннюю поделку»
- Мы с мужем гуманитарии. Никогда не было проблем из-за этого, просто жили себе, работали — каждый в своей сфере. Проблемы начались только тогда, когда дочь перешла в среднюю школу. Эти формулы, законы, уравнения. Как люди вообще держат столько информации в голове? Начали учить с дочкой все эти моменты, чтобы помогать с уроками, и голова прямо закипала. Садились втроем каждый вечер, пыхтели над цифрами и вычислениями. После очередного вечера мук дочь сказала: «Может, попросим дедушку помочь?» И почему эта идея раньше нам не пришла в голову? На следующий день пригласили его к нам и засели вчетвером за домашку. Он сказал, что многое подзабыл и боится помочь неправильно. Предложил позвать еще и бабушку. Позвонили, пришла она. Так нас стало пятеро. В какой-то момент дочь рассмеялась — уж очень это все напоминало сказку про репку. После очередного нервного вечера мы все же сдались и просто решили нанять репетитора — так всем будет спокойнее и не надо никого дергать. © Мамдаринка / VK
- Ребенок выполняет домашку по математике — решает кроссворд в рабочей тетради.
— Папа, а что измеряется в литрах?
— Объем.
— Нет, тут 11 букв.
— Не может быть!
Смотрю кроссворд — действительно: величина, измеряемая в литрах, 11 букв. Алле! Я на физмате преподавал, в литрах измеряется объем. Подбором по буквам и с помощью интернета выяснили, что правильный ответ — «вместимость». Вот какая величина, оказывается, есть теперь в математике! © Unknown author / Pikabu
А если вы любите комичные истории, то вот вам статья о том, как женщины решились вызвать «мужа на час» и что из этого вышло.
Комментарии
Нам в школе задавали очень много художественных переводов прозы, поэзии и песен. Я в то время писала стихи, поэтому всегда подгоняла итоговый результат под рифму, размер и мелодию. Учительница французского упорно занижала мне за это отметки, потому как не верила, что работу я делаю сама, мол "дети так не могут". Отомстила на последнем звонке: мне было поручено написать именное стихотворение каждому учителю по каждому предмету. Я честно старалась для каждого, а стих для француженки ещё и "положила" на её любимое произведение Гийома Аполлинера. У неё аж лицо вытянулось. )))
А вот учитель литературы мою способность использовала очень активно: она брала несколько не самых известных стихотворений какого-либо поэта, добавляла к ним моё, написанное с закосом под заданный стиль, и одноклассники отгадывали где "новодел".
Как хорошо, что всё это осталось позади - и моя учёба, и сына.