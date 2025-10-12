15+ родителей столкнулись с домашкой и чуть дара речи не лишились

Нам в школе задавали очень много художественных переводов прозы, поэзии и песен. Я в то время писала стихи, поэтому всегда подгоняла итоговый результат под рифму, размер и мелодию. Учительница французского упорно занижала мне за это отметки, потому как не верила, что работу я делаю сама, мол "дети так не могут". Отомстила на последнем звонке: мне было поручено написать именное стихотворение каждому учителю по каждому предмету. Я честно старалась для каждого, а стих для француженки ещё и "положила" на её любимое произведение Гийома Аполлинера. У неё аж лицо вытянулось. )))

А вот учитель литературы мою способность использовала очень активно: она брала несколько не самых известных стихотворений какого-либо поэта, добавляла к ним моё, написанное с закосом под заданный стиль, и одноклассники отгадывали где "новодел".