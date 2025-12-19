13 историй о попутчиках, которые выдали людям полный спектр эмоций
Нам достаточно часто приходится быть в дороге, будь то ежедневный маршрут до работы, долгожданное путешествие или целый час тряски в автобусе до маминой дачи. Вариантов может быть масса, но между ними есть нечто общее. Рядом с нами едут такие же люди — они спешат на встречу, разговаривают по телефону, наносят макияж, просят уступить место, шумят и переживают. Бывает, что даже самый скучный рядовой час-пик в вагоне метро становится похож на сцену из трагикомедии.
- Я возвращался домой на метро. Ехал уставший. Собирался выходить на своей станции. Передо мной спиной к дверям стояла девушка, достаточно симпатичная. Стоим, пялимся друг на друга, и тут я слышу, как сзади меня открываются двери. Тогда-то я и понял почему она спиной к ним стояла — с той стороны выхода не было. Я никогда так в жизни не краснел. Даже не представляю, что она тогда подумала. © puhlenkiy / Pikabu
- Еду как-то в междугороднем автобусе. Жара стояла ужасная, а ехать не один час. Я сижу у окна, рядом разместился бодрый, интеллигентного вида дед. На выезде из города в автобус зашла женщина с ребенком лет 5-6. Дед начал суетиться в желании помочь. Подхватил ребенка и, «чтобы ей было не скучно», стал усаживать его к окну. Ко мне на колени, даже не поинтересовавшись моим мнением на этот счет. Пришлось растолковать, что раз уж хочет помочь, пусть сажает ребенка к себе. © Хеликс / Dzen
- Еду на работу, вяжу, кайфую, музыку слушаю. Рядом бабулька сидит, дремлет. И тут я слышу сквозь наушники крик, парень впереди аж подпрыгнул. Вытаскиваю один наушник и спрашиваю: «Бабуль, что такое?» Она мне отвечает, громко так, на весь автобус: «Сынок, проймы не забудь, проймы!» Я улыбаюсь старушке, объясняя, что у меня кардиган будет низкий, до колена, мол, рано еще проймы делать. © kurochkinandrei / Pikabu
- Едем в поезде с мамой. И тут к нам в купе заходит амбал. Мы насторожились, а тот сидит, молчит. Минут через 5 встал и вышел. Так и не поняли, что он хотел. И вот, мы уже спать собираемся, а этот шкаф снова заходит. Смотрит на нас и вдруг как выдаст басом: «Извините, пожалуйста, я еду с тремя бабушками, они то что-то зашивали, просили меня выйти, а теперь ко сну готовятся, переодеваются. Я сейчас же уйду». Так он несчастно об этом заявил, что нас чуть смех не пробрал. Мы, конечно, сказали, мол, ничего страшного, мог бы и сразу сказать, что в этом такого.
- Летим на Кубу. 14 часов. Сзади нас сидели брат с сестрой. Играли телефоне, и тут он разрядился. Поднялся плач. Мужчина через проход заявил: «Да хоть на голову встану, только не ревите». Малец согласился. И тут он встал на голову, а потом отдал детям не только свой, но и телефон жены. И вообще забрал детей к себе. Они оказались просто прекрасными людьми! Я подружилась с его женой. Мы отдыхали в одном отеле и 2 недели были неразлучны. © Ариадна / Dzen
- Как-то зашла в автобус. Обычный для меня маршрут, ничего нового. И тут я замечаю, что стою напротив сидения, на котором сидит мой врач! Я наблюдаюсь у него в поликлинике. Он меня узнал, как давай здороваться, место уступать. Вроде бы ничего необычного, но увидев его в непривычной обстановке, я почувствовала себя будто в параллельной вселенной. Как будто миры схлопнулись. У вас такое бывает? В целом мы неплохо поговорили, беседа была поживее, нежели на приеме. Сказал, что едет забирать дочку из музыкальной школы сюрпризом, везет ей вкусняшки, она, мол, всегда после уроков сольфеджио на сладкое падка.
- Мужчина опаздывал на поезд и, видимо, решил, будто он герой из фильма — бросил сумку внутрь вагона, надеясь, что тогда двери не закроются. Вот только жизнь — это не кино, двери закрылись прямо перед ним. В итоге он мог только беспомощно наблюдать, как его сумка уезжает. © The_Sown_Rose / Reddit
- Ехал на работу очень уставший. Проехал половину пути, и тут зашла какая-то женщина, попросила уступить ей место. Я, будучи сонным и совершенно разбитым, ляпнул, мол, а с чего это, я первый сел. Почувствовав на себе испепеляющие взгляды других пассажиров, я поднял взгляд и увидел, что женщина была в положении. Пришлось быстро объясняться и уступать место. Она отнеслась с пониманием, но в тот момент было очень стыдно. © Dogelbert / Reddit
Когда-то давно ехала в набитом автобусе на свою первую работу в другой город (езды минут 50), и именно меня попросили уступить место беременной молодухе.
Вот правда - автобус сдвоенный, сидячих мест около сорока, если не больше, сидят и парни, и мужчины. Но именно ко мне прицепились почему-то...
- Ехали в автобусе со старой знакомой в Германии. Она говорила по-немецки, а я нет, поэтому мы общались на английском. Две девушки, сидевшие неподалеку, начали сплетничать о нас, вероятно, думая, что мы их не понимаем. Тогда моя подруга задвинула им что-то на немецком. Надо было видеть выражение их лиц! Умора! Правда, я до сих пор не знаю, что именно она им сказала. © zephyr_siofan / Reddit
- Еду в электричке, напротив сидит молодая пара. Через некоторое время после отправления поезда достаю косметику и быстро крашусь — буквально припудриваю нос и подкрашиваю губы. Парень смотрит на свою возлюбленную и с усмешкой говорит: «Вот как девушка быстро накрасилась, не то что ты — по часу у зеркала!» И тут я выдаю: «Быстро не всегда значит «хорошо». И тут уж пришла ее очередь смотреть на него с усмешкой. © teftelya1 / Pikabu
- Еду в полном автобусе, и тут освобождается место. Девчуля собирается садится, как вдруг ее отталкивает дородная дама под 40, мол, молодая еще, постоишь. Та со слезами в голосе: «А может я болею, у меня температура?» Дама сидела-сидела, а потом как выдала: «Слушай, у тебя правда температура? Так ты садись, я встану». Девушка отказалась, но мне стало приятно, что в хамоватой даме не все чувства угасли, сострадание-то осталось! © Лариса Шарковская / Dzen
- Еду я как-то раз в метро. Народу немного. Расположилась у двери, а недалеко от меня стоят две бабули. Одна держит тележку, к которой морскими узлами привязана печка, а вторая в это время залипает в смартфон. В один прекрасный момент она начинает вслух зачитывать переписку на весь вагон. Как выяснилось, дедушка приглашал их в гости. Вторая бабуля стала отказываться, мол, с печкой неудобно, надо сначала ее отвезти. В итоге обсуждений решили поехать в гости, мол, дедуля их потом с печкой отвезет, куда нужно. И все тут хорошо: и что они молоды душой, и что в вагоне все на их диалог отреагировали с улыбкой. Я не могу понять только одного — куда та бабуля тащила печь? © Moshpitov / Pikabu
- Взяла билет на ночной автобус. Ехать 10 часов. Сижу, и тут кто-то пинает мое кресло. Терпела минут 10, потом развернулась и гаркнула: «Будьте добры не пинаться!» На меня выпучился высокий парнишка. А потом выпалил: «Я с вами сяду!» и как плюхнется рядом. Оказывается у него там совсем мало места для ног, а я сижу в первом ряду, поэтому пространства побольше. Вот так и ехали мы с ним вместе. Он, кстати, неплохой собеседник.
