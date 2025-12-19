13 историй о попутчиках, которые выдали людям полный спектр эмоций

Нам достаточно часто приходится быть в дороге, будь то ежедневный маршрут до работы, долгожданное путешествие или целый час тряски в автобусе до маминой дачи. Вариантов может быть масса, но между ними есть нечто общее. Рядом с нами едут такие же люди — они спешат на встречу, разговаривают по телефону, наносят макияж, просят уступить место, шумят и переживают. Бывает, что даже самый скучный рядовой час-пик в вагоне метро становится похож на сцену из трагикомедии.