15 человек, которые еще долго будут вспоминать свою поездку на поезде

Любое путешествие — это всегда море впечатлений, которые запоминаются на всю жизнь. Но к поездам мы относимся как-то по-особому, ведь тут эмоции кипят особенно ярко. Только в плацкарте или купе можно стать свидетелем комедии и драмы одновременно.

  • Ехала как-то в плацкарте. Я сразу заползла на верхнюю полку, отвернулась и начала читать книгу. Зашли женщины, на нижних местах разложились, поели, посмеялись, поговорили. Я захотела в туалет и начала спускаться. И тут дама снизу как заорет: «Я думала, что мы одни!» Сразу извинилась и сказала, что даже не заметила, что на верхней полке кто-то уже есть. А я увлеченно так читала, что без движения пролежала около 4 часов.
  • Ехала в поезде в купе, забралась к себе наверх, сижу, никого не трогаю, судоку разгадываю. Внизу вроде интеллигентная пара лет 50, муж с женой, сидят, тихо общаются. Вдруг меня угораздило чихнуть, всего один раз, и тут эта «милая» женщина менторским тоном заявляет, что вежливые люди должны извиняться. На что я ей парировала, мол, вообще-то, вежливые люди на это внимания не обращают. © Мария Некрылова / Dzen
  • Лет 15 назад ездил на вахту. Проводники в то время активно сажали безбилетников. Кто на третью полку залезет, кто с пассажирами пытается сесть. Досталась в поезде нижняя полка плацкарта. Лежу, отдыхаю, тут ко мне бабка подходит: «Внучек, можно посижу? Мне всего час-полтора ехать». Жалко стало, разрешил. Выдержал я ее часа четыре. Сначала сидела, потом засыпает и на мои ноги ложится. Пошел к проводнику, говорю, мол, забирай бабку, он давай на жалость давить, бабушка старенькая, мог бы и место уступить. Говорю: «Сейчас не заберешь, пойду к начальнику поезда». Губы надул, забрал ее в свое купе. Бабка ехала всю ночь. © 01qwerty / Pikabu
  • Была у подруги. Должна была уезжать на поезде 16-го мая, но решила, что погощу еще, и поменяла билет на 18-е число. Встретила в этом поезде своего будущего мужа. В октябре уже поженились. Родилась дочурка. Что бы сейчас было, интересно, не поменяй я тогда билет? Даже думать не хочу. Это день, который изменил все. Билеты храним, как семейную ценность. © Подслушано / VK
  • Ехали прошлым летом с мужем на поезде. Купе на четырех человек: мы и еще пожилая семейная пара. Ну ладно, муж храпит, я привыкла более-менее, да и была возможность его потыкать. Но и попутчики храпели так, что уши закладывало. Наутро три выспавшихся человека, глядя на мое хмурое лицо, вежливо поинтересовались, как я спала. Да идите вы лесом! Завидую людям, которые вырубаются за 1 минуту. © У семейных / VK
  • Папа устроил мне подлянку. Перед летними каникулами родителям объявили, что наш класс ждет поездка к морю и им нужно оплатить билеты нам на поезд. Папа все тянул и тянул, а потом схватился за голову. Пока опомнился, мест рядом с классом не было. Мне пришлось все 17 часов дороги провести в соседнем вагоне с учительницей географии — она тоже решила поехать с нами. Страшно храпела, а я даже не мог сбежать к ребятам, запретила отходить без ее присмотра. Одноклассники потом рассказывали, как весело проводили время и играли в карты. А что я? Решал судоку с учительницей. © ШКогвартс / VK
  • Пришел в купе первым, жду соседей. И тут заходят они! Красавицы — глаз не оторвать. Девчонки переоделись, полки застелили. Ну, думаю, поездка весело пройдет. И тут на меня сверху начинает что-то сыпаться. Прислушиваюсь, а там первая девица усердно чебуреком чавкает. А вторая вообще накрылась одеялом, отвернулась к стене и храпела всю ночь так, что я с трудом дожил до утра. Вот вам и попутчицы мечты! © Cepewa / Pikabu
  • В детстве ехали с мамой в поезде. Сели ночью. Чтобы сэкономить деньги, не взяли постельное белье, а без белья полагался только матрас. Так и легла я в одежде и без одеяла. Через несколько часов сильно замерзла. Просыпалась и ворочалась, но все же снова заснула. Проснулась утром. В окно вагона светит солнышко, и мне так тепло и приятно! А все потому, что я проснулась под мужской дубленкой — парень, сосед по плацкарту, набросил ее на меня, чтобы согреть. © Подслушано / Ideer
  • Однажды утром сел на поезд, битком набитый людьми. Как только я зашел, прозвучало объявление об отмене отправления поезда. Двери открылись, все пассажиры похватали свои вещи и вышли. Видимо, они уже знали, какой поезд следующий. Я же достал телефон, чтобы понять, как мне лучше добраться. Как только я начал поиски, прозвучало второе объявление о том, что первое было ошибкой и поезд отправляется прямо сейчас. Двери закрылись, поезд тронулся. Я был единственным пассажиром во всем поезде и успешно доехал до места назначения. © spammmmmmmmy / Reddit
  • Подслушал в поезде, как одна мадам спросила кондуктора, сможет ли поезд сделать остановку в Эдинбурге. Если что, поезд шел вообще в другую сторону, в город Перт. Кондуктор так и застыл с открытым ртом. Я решил помочь и сказал даме, что ей надо выйти на промежуточной станции Стерлинг и пересесть на поезд до Эдинбурга. Мадам уставилась на меня и сказала: «Не понимаю, зачем мне делать пересадку, если машинист может легко остановиться в Эдинбурге». Она явно не поняла, о чем речь. Мы еще немного поспорили, в итоге она вышла в Стерлинге. Даже не знаю, добралась ли она туда, куда ей было нужно. © PureDeidBrilliant / Reddit
  • У меня близорукость, ношу линзы. Без них вижу только мутные очертания. Ехали с мужем на поезде, линзы не надела с утра. На вокзале стрелой лечу в туалет. Выхожу потом из кабинки, смутно вижу двух людей. И тут до меня доходит, что это мужики, стоят они у писсуаров и ворчат на меня. Я сама от себя в шоке, вылетаю оттуда, прикрыв рукой рот. А муж вдалеке стоит, оттуда угорает надо мной. Мужики, простите! © Рабочие истории / VK
  • Ехала как-то моя подруга со своей собакой в поезде. Собака у нее такая страшненькая, мелкая, лысая, но горячо любимая. Оставила собаку в купе. Возвращается, а питомца нет! Она в ужасе начинает осматривать все купе и находит небольшое отверстие к «соседям». Стучит туда, ей открывает дедушка. Она извиняется за собаку, которая спокойно лежит у него на полу. Дедушка в небольшом замешательстве говорит ей, поправляя свои очки: «А, так это собака была? А я думал, толстая крыса!» © Карамель / VK
  • Удивительно, но у меня в поезде никто никогда не пытался отжать нижнюю полку. А я бывала и наивной девочкой с косой в руку толщиной, и бритая почти налысо. Поделилась этим с коллегой, а она мне открыла тайну моего везения: «А ты наушники хоть раз в общественном месте сними! Я тебе буквально в ухо кричала в магазине, а ты даже бровью не повела». © У семейных / VK
  • Ехал как-то в поезде на боковушке снизу. Подсаживается пассажир, мужчина в возрасте. Стемнело, сложили столик — пора спать. И тут мужик заявляет, что его место по билетам — внизу. Заспорили, позвали проводника. Тот билет глянул и выдает: «Мужчина, как вас вообще пустили в вагон? У вас билет на сегодняшнее число, но на следующий месяц!» Я лег спать, а мужика высадили ночью на ближайшей станции. © Подслушано / VK
  • Влетаю в поезд в последнюю минуту, тронулись. Протягиваю паспорт, проводница проверяет у себя на устройстве — нет такого. Требует сойти. Я ей билет сую. Ругаемся, она дергает стоп-кран. Прибегает начальник поезда и такой ей: «Да у тебя же аппарат давно не синхронизирован с базой!» В итоге на следующую станцию на полчаса опоздали. © BerkutM / Pikabu

Согласитесь, что именно такие поездки оставляют в памяти самые живые и яркие воспоминания. Но особый колорит поездкам зачастую придают попутчики, которые порою чудят как дышат.

