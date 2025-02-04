14 случаев, когда отказ мог бы всем упростить жизнь
Сделать доброе дело — это здорово. Например, уступить место в автобусе пожилому человеку, если ты сам молод и полон сил. Но многие принимают доброту за слабость и начинают наглеть. И вот уж тут важно не давать спуска обидчикам.
А в бонусе у нас история о том, как полезно бывает делать добро (но в меру).
- Еду как-то в заполненном автобусе. Люди в нем как кильки в банке. Заходит на очередной остановке пожилая женщина. Одна девушка, увидев это, уступила место, а сама встала рядом. Я посмотрел на это и тихо про себя улыбнулся. Тесно, едем все пошатываясь на поворотах. Вдруг слышу нецензурную брань от пожилой, которой уступили. Орала она на ту самую девушку! Мол, что девчонка несколько раз задела ее телом.
Успокоить оскорбления удалось фразой:
— Поменяйтесь обратно, если вам так плохо. © Pravidnik / Pikabu
- Как-то ехала ночным поездом. Захожу в купе, а на моей нижней полке спит ребенок лет десяти. И мама с бабушкой очень просят поменяться на верхнюю полку. Ну окей, начинаю застилать постель, раскладывать вещи. И тут эти две начинают на меня шикать, мол, какого фига я тут расшелестелась, деточку могу разбудить ведь. Пришлось громко и внятно произнести, что или они не мешают мне заниматься своими делами, или деточка переместится на свое законное место. © KusachaMuchacha / Pikabu
- В мой первый рабочий день коллега испекла клубничное печенье и решила угостить всех. Я не хотела есть печенье. Поэтому, когда очередь дошла до меня, я не придумала ничего лучше, чем сказать: «Ой, у меня аллергия на клубнику». И вдруг ни с того ни с сего коллега выбросила все! Целый поднос печенья прямо в мусорку. И сказала всем не приносить клубнику в офис. И вот я уже 3 года притворяюсь, что у меня аллергия на клубнику.
- Подруга слезно просила одолжить ей наличку на пару дней. Она так переживала, что я согласилась снять деньги со своей кредитки. А там комиссия и ежедневные проценты. Мы идем к банкомату, я снимаю, отдаю ей. Она убирает деньги в кошелек, и я вдруг вижу у нее такую же кредитную карту. В полном недоумении спрашиваю, почему же она не сняла со своей кредитной карты. Ответ: «Ну вот еще, там же комиссия за снятие и проценты». © Maria Kat
- Малой у друзей, 6 лет. Залетает в гостиную и давай по дивану ногами бегать. Я маме его сказал, мол так делать не надо. На что мне был дан ответ: «Ой, ему сколько не говори, не понимает. Характер трудный». Меня это крайне не устроило, я подозвал мальца к себе и тихонько на ушко сказал: «Будешь бегать по дивану, я тебе...» В общем, пацан угрозы устрашился и оставшиеся 5 часов, пока они у нас сидели, больше по дивану не прыгал.
Оказывается, все он понимает. © navigator48 / Pikabu
- Мой босс спросил: «Не хочешь остаться и поработать сегодня вечером?», и я сказал «да». Потом другой босс спросил: «Не хочешь ли ты поработать в утреннюю смену?» Я снова сказал «да». Позже потом меня спросили, не хочу ли я поработать и в вечернюю смену?", и я снова согласился. И вот так я однажды проработал 34 часа подряд. © lukhgsdkhgdkhgdkgh / Reddit
Когда посмотрел "всегда говори да" с Джимом Керри и вдохновился )
- Лет 15 назад ездил на вахту. Проводники в то время активно сажали безбилетников. Кто на третью полку залезет, кто с пассажирами пытается сесть. Досталась в поезде нижняя полка плацкарта. Лежу, отдыхаю, тут ко мне бабка подходит: «Внучек, можно посижу, мне всего час-полтора ехать». Жалко стало, разрешил. Выдержал я ее часа четыре. Сначала сидела, потом засыпает и на мои ноги ложится. Пошел к проводнику, говорю, мол, забирай бабку, он давай на жалость давить, бабушка старенькая, мог бы и место уступить. Говорю: «Сейчас не заберешь, пойду к начальнику поезда». Губы надул, забрал ее в свое купе. Бабка ехала всю ночь. © 01qwerty / Pikabu
- Есть такие любопытные люди, переплачивать за удобство и комфорт не хотят, а вот поменяться горят желанием. Еще и обижаются, если получают отказ. Всегда беру себе места в самолетах у прохода, 12с или 11с, ну, нравится мне. И каждый раз слышу одно и то же: «Ой, а вы не могли бы поменяться, а то я с мамой-сыном-подругой хочу рядом сидеть». И глазки, как у кота из «Шрека». Нет уж. Я плачу лишние деньги за свой комфорт при покупке билета. Почему же эти «коты» не думают о своем удобстве сразу?! Так же и с полками в поездах, прохлопали удобные места, увы, будешь ехать там, где уплочено. © Krasopetochka777 / Pikabu
- Однажды я 2 часа пела в переполненном ресторане, пока моя подруга аккомпанировала мне на гитаре. Она буквально умолял меня выйти на работу с ней. Я надеялась, что на репетиции она услышит, как ужасно я пою и отстанет. Но нет. Выражение лиц посетителей (что-то среднее между сочувствием и шоком) будет преследовать меня вечно.
Проводники берут левых пассажиров и денежки ceбе в карман складывают. А потом давят нa жалость людей, чтобы пустили несчастных к себе. Ловко!
- Когда только переехала в Италию, познакомилась с соотечественницей. Бедная-несчастная, приехала к жениху со своей дочерью, а жених ее бросил! Ни кола, ни двора. Поговорила с мужем, пригласили их к нам временно пожить. Она попробовала мужа моего клеить, но я глазам своим не поверила, думала, кажется мне.
Девка эта попросила дочь у нас оставить, чтобы свободно заняться поиском работы. Я, балда, согласилась. На следующий день мне звонит мой директор. Говорит, что, если я буду посылать людей искать у нас в фирме работу, я должна его предупреждать. В общем, пока я за ее ребенком ухаживала, она под видом моей подруги детства пыталась на моей работе устроиться. Спасибо за урок, после этого была осторожнее. © Olga Belkina
- Моя тетя находится в процессе развода со своим гадским мужем, с которым она прожила 15 лет. Она все еще стирает его белье, потому что не может сказать «нет». Понятия не имею, как она может являться инициатором развода, но продолжает стирать его труселя? © white-dog-***s / Reddit
- На коллегу поступали жалобы и начальство отправило меня с проверкой. Прихожу я к нему в отдел, а он купил дорогущий торт. Я говорю: «Нет, спасибо, мне нельзя столько сахара». «Но ты же можешь съесть один кусочек?» «Нет, — отвечаю, — я диабетик». «О, но твой врач не узнает...»
Благо, один из коллег объясняет: «От торта его стошнит».
Парень не унимался: «Как насчет пирога? Шоколадных круассанов?»
Оказалось, этот чувак знал, что я полный и решил подкупить меня тортом. В итоге мы его уволили. © punkwa*** / Reddit
я полный, но не диабетик, и тем не менее к сладкому равнодушен, но если бы мне подогнали шашлык...
- У отца было много братьев и сестер, поэтому есть очень много дальней родни. Мы живем в Канаде, а родня в Европе. И каждый раз, когда кто-то летит в отпуск в Канаду, они напрашиваются к родителям! Мои родители забирают их из аэропорта в двух часах езды от дома, оставляют на месяц, кормят и проводят экскурсии. А затем гость возвращается домой. Это так бесит! Но родители не могут отказать. © 10S_NE1 / Reddit
- Я купила нижнюю полку. Но пpиходит бабуля, мол, дочуш, уступи мecтo. Пoжaлeлa ее и уступила. Лeглa cпaть в 23:00, а мeня бyдит мужик — сын бабули. Говорит, чтобы я шлa нa eгo мecтo в кoнцe вaгoнa y тyaлeтa, eмy здecь бyдeт yдoбнee вмecтe c мaмoчкoй. Ну тут уж я paзoзлилacь и пoшлa к пpoвoдникy жaлoвaтьcя. C пoмoщью нeгo paзoгнaлa вcex пo cвoим мecтaм coглacнo кyплeнным билeтам. Bывoд: мнoжecтвo людeй бyдут пoльзoвaтьcя вaшeй дoбpoтoй, тapaня вce пpaвилa пpиличия, пoэтoмy лyчшe нe вecтиcь. © user10144990 / Pikabu
Бонус
- А у меня добрая история на эту тему есть. Брала себе нижнее место, на верхних полках в моем купе ехали мама с ребенком (пацан лет 4-5). Женщина попросила поменяться с ее сыном, так как у мелкого прям на вокзале начал крутить и болеть живот от стресса (пацан впервые в поезде ехал), ну я и поменялась. Ребята! Я чувствовала себя каким-то богом деревни: каждые полчаса ко мне на верхнюю полку отправлялись конфеты, батончики, блины, бутеры с колбасой, нарезочки какого-то мяса. Я чисто в туалет вставала только, так как эта женщина гоняла мне за чаем каждый раз, когда я хотела спуститься за кипяточком. © HlebiPlesen / Pikabu
Вот что у нас есть еще: «15+ человек, которые так круто ставят наглецов на место, что даже чуточку завидно».
Комментарии
Что я поняла: ни за что не помогать "бедненьким и несчастным". Как правило такие люди - самые отъявленные паразиты. И как только ты попытается избавиться от них, они будут пытаться утопить тебя в чувстве вины.
Бонусная история какая-то спорно-добрая. Может кому-то и приятно, если его каждые пять минут "дозаправляют". Я бы от такого "добра" озверела. И поросила бы не беспокоить меня и не беспокоиться относительно моего поступка. Если уж согласилась, то значит имела возможность и желание.