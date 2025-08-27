18 человек, которые уже поставили на себе крест, но тут в их дверь постучалась любовь
Герои этих историй уже дописали последнюю главу своего романа о любви, поставили жирную точку и собирались было сдать книгу в архив. Но вселенная, известная своей страстью к неожиданным поворотам, вдруг вписала на чистый лист нового персонажа — и пришлось срочно искать ручку, чтобы исправить точку на запятую.
- Я вышла замуж за своего адвоката по разводам. Сидела в машине и плакала. К моей машине подошел мужчина и спросил, все ли со мной в порядке. Я сказала, что мне вручили документы о разводе, но я не понимаю, с чего начать. Он сообщил, что он адвокат, и чтобы я дала ему час, а затем зашла к нему, и он подскажет, что делать.
Он стал мужчиной, который защитил меня от всех горестей, с которыми я столкнулась в своем первом браке. Он полюбил меня тогда, когда во мне не было ни капли любви к себе. В конце концов, он заплатил другому адвокату, чтобы тот представлял мои интересы в суде, но сопровождал меня на все судебные заседания. Мы прожили вместе 7 лет, прежде чем пожениться, и в браке уже 12 лет. Он стал надежной опорой для меня и лучшим другом для моих детей. © pinchemosca65 / Reddit
- Мои предыдущие отношения продлились 14 лет и закончились, потому что моему бывшему было мало одной женщины в его жизни. Мы планировали наше общее будущее, а потом оказалось, что он все время врал мне и накопил огромные долги по нашим кредиткам. Я была просто опустошена.
Это был мой второй неудачный брак и четвертые (в общей сложности) неудачные долгосрочные отношения. Я считала себя неудачницей и думала, что никогда больше не полюблю. Но, к моему удивлению, это оказалось не так. Сначала я думала, что это просто мимолетное увлечение. Мы познакомились в интернете, какое-то время встречались на расстоянии, но уже через год жили вместе. Двенадцать лет спустя мы все еще вместе, и счастливы в браке. © AlexInRV / Reddit
«Женился в 39. Свадебный торт сделал сам. Фисташковый бисквит, фисташковый крем, фисташковый ганаш и малиновое конфи»
- Мне было чуть за тридцать, я была в разводе и недавно рассталась после длительных отношений. Я решила посвятить это время себе, друзьям, семье и своим увлечениям. Планировала просто жить яркой холостяцкой жизнью. Потом я сказала всем своим друзьям, что попытаюсь в последний раз найти кого-то по душе и зарегистрировалась в приложениях для знакомств. 12 дней спустя я встретила своего мужчину.
Это не была любовь с первого взгляда. Он мне очень нравился, но я не была уверена, что он «тот самый», и не возлагала больших надежд на эти отношения. Но с ним было так легко, как никогда раньше. Мы просто продолжали встречаться, а через несколько месяцев все встало на свои места.
Мы уже почти отпраздновали третью годовщину нашего первого свидания. У нас есть общий дом, мы планируем свадьбу и пытаемся завести ребенка. Кто знает, что нас ждет в будущем, но я очень рада, что дала себе и ему последний шанс. Лучшего партнера я и представить себе не могла, и я благодарна за каждое мгновение, проведенное вместе. © Illhaveonemore / Reddit
- Моя 65-летняя мама этим летом выходит замуж за своего школьного возлюбленного. Они были вместе год, когда им было по 17, и снова встретились 40 лет спустя. Она была одинока почти 10 лет, но теперь счастлива как никогда. © master__of_disaster / Reddit
- Езжу на автобусе на работу и с работы. Приятно мне встречаться с одними и теми же людьми каждое утро.
Так вот. Ездит в автобусе женщина. Лет 45, миленькая, рыжие волосы, чуть выше среднего роста, подтянутая такая, хорошая фигурка. Постоянно ее встречает на остановке в городе мужчина. Немолодой, седой, высокий, спортивного вида. И вот выходит она из автобуса, он ей улыбается. Она ему тоже искренне так улыбается, и плечом к плечу идут — чуть ли не за ручку, как школьники. Год я эту картину наблюдал.
А недавно заметил я, что у нее колечко на безымянном пальце появилось. И они все так же встречаются на остановке. Порадовался за них, мысленно пожелал счастья. © hawk046 / Pikabu
- Мы познакомились 32 года назад, когда я пришла к ним в класс. Друг друга мы не выделяли, хоть и ладили неплохо. В старших классах ему нравилась другая девочка, а мне мальчик из класса старше. После школы разъехались по разным городам. Вновь встретились только на вечере встречи выпускников 20 лет спустя. За плечами у каждого короткий неудавшийся брак по молодости и почти взрослые дети. Обменялись номерами, разговорились, и понеслось. Явился ко мне с букетом роз и предложил попробовать. Было тяжело, но пробы увенчались успехом. И вот я наконец-то вышла замуж! В 40+, когда казалось, что на личной жизни уже можно ставить крест. © ComandanteAmiga / Pikabu
Дама - крокодил ушастый.. Женщина должна быть женственной. С некоторых пор не удивляюсь однополым бракам.
- В возрасте 37 лет познакомилась с мужем, мы одногодки. Сыну скоро 12. У меня 2 собаки, у него одна. Я шла субботним утром и ругала своих шкодных собак, думая, что никого рядом нет. С его слов: «Слышу — дамочка ругается. Вижу французских бульдожек. И тут выходит она — маленькая, в берете с огромным помпоном и в очках, как у Гарри Поттера. Ну и все, пропал...». © user9697737 / Pikabu
- Победил несколько раз одну девицу в онлайн-игре, играла за другую фракцию. Она давай ругаться — какие мы все нехорошие люди, и я в том числе. В итоге переманил ее в наш лагерь, женился. Вот на такие жертвы приходится идти, чтобы снижать численность противников. 15 лет, полет нормальный. © Adronc / Pikabu
- Моя родственница — главный бухгалтер сети автомоек. Говорит, кассиры менялись каждые полгода — потому что быстро замуж выходили, а муж потом запрещал работать на автомойке. Так длится уже лет 10. Год назад на месте кассира появилась симпатичная дама за 50. Она оказалась не замужем, дети взрослые. Я ей предрекла скорое замужество. Посмеялись. Вчера приезжаю на мойку. На месте кассира сидит взрослая тетенька. Не писаная красавица, но после 8 марта у нее уже 3 букетика от клиентов. Так что, девы, кто очень хочет замуж — ищите себе место кассира на автомойке! Дольше года ждать не придется! © chapaytour / Pikabu
- Снесла все приложения для знакомств и решила жить своей жизнью. Через месяц купила дом мечты. Риелтор посоветовала адвоката по недвижимости. Пришла к нему в офис, а он оказался таким красавчиком! Пошутила, что он должен показать мне город. Потом похихикала с сестрой: «Вступлю в местную ассоциацию адвокатов, лишь бы снова его увидеть». Через две недели после переезда он написал мне, взял номер из досье: «Можно показать вам окрестности?» Я согласилась. Прошло 2,5 года. На прошлых выходных он сделал мне предложение. И я снова сказала «да». © throwawayalldan / Reddit
Вот про автомойку дельный совет! А то ходят то на выставку Ван Гога, то на курсы кройки и шитья, а потом удивляются, что мужчин вокруг нет. Где же они водятся, действительно?
- Не бойтесь начинать новую жизнь и искать любовь в любом возрасте. Моя мама стала вдовой в 50 и долго хандрила. А в 53 после переезда в новый город она зарегистрировалась на сайте знакомств, и как повалили свидания! Причем все взрослые мужики 40-60 лет безумно хотели семью, жениться — всех одиночество сожрало. Среди них нашла родственную душу, в 54 вышла замуж за 49-летнего «юнца». Гоняют с ним каждые полгода на мотоцикле через пол-страны, дом за городом строят. Там такая любовь и нежность! Я безумно рада. © LiraOvia / Pikabu
- Познакомилась с нынешним мужем на сайте знакомств, когда ему было 42. У него нет детей и не было, но очень хотел. Был женат, прожили больше десяти лет. Развелись. Сейчас у него большая семья (у меня есть дети), и мы ждем прибавления малыша после нового года. Муж гладит живот, чувствует, как малыш кувыркается, и у него такое удивленно-изумленное лицо при этом. Он столько лет об этом мечтал... Никогда не знаешь, что тебя ждет за поворотом жизни. Иногда она поворачивается так, что только челюсть успеваешь поднимать от асфальта. © Unknown author / Pikabu
А мне под 50 только очень странненькие на сайтах попадались. Удалилась везде.
- Поехала одна в Турцию отдыхать: загорать, пить, есть и книжку читать. В итоге в первый день ко мне подсел какой-то чувак, который очень хотел со мной замутить. Постоянно куда-то приглашал, лез общаться. Мягкие «нет» не работали. И тут я решила сбежать от его внимания на концерт, который проходил на территории отеля. Врезалась там в какого-то парня и в его маму, слово за слово... Короче, через неделю юбилей у нас. © wertydwerty / Pikabu
- На строительство газопровода субподрядчик приглашал сварщиков из Италии. Снимали им одну большую квартиру на троих. А пока они днем были на работе, в квартиру приходила горничная. Убирала, стирала, кушать на вечер и утро готовила. Кроме выходных, тут уж они сами обходились. Так и жили они несколько месяцев, ни разу с ней не встретившись.
А когда время подходило к концу вахты и нужно было скоро возвращаться домой в Италию, один из сварщиков, одинокий дядька-вдовец 50+ лет, всеми правдами и неправдами упросил его познакомить с загадочной горничной. Ею оказалась одинокая женщина около 50-ти лет, которая работала горничной во множестве гостиниц и квартир.
В итоге, спустя пару свиданий, прошедших при непосредственном участии переводчика в телефоне, дядька позвал ее замуж, а она согласилась. Быстро сыграли свадьбу и укатили жить в Италию. © goldenmouse77 / Pikabu
- Когда я была в командировке, муж прислал СМС — мы разводимся, он меня выселяет. Ну, думаю, приплыли. Через пару недель совсем приуныла и говорю такая в никуда: «Что за печаль вечно в отношениях?» И вдруг слышу: «А ты хоть напиши, кого тебе надо». Прислушалась к внутреннему голосу, исписала два листа. Через пару дней познакомилась с мужчиной. Сделал предложение в первый же день, увез потом за границу. Все по списку качеств сошлось. Благодарна за чудо. Замужем, счастлива. © Подслушано / Ideer
- Три года назад от меня удрал «любимый», оставив с долгами. Почти сразу появился в моей жизни новый мужчина. Через полгода сделал предложение, но я отказала — считала, не заслуживаю. Так и жили три года. А недавно сердце дрогнуло — мы смотрели «Сбежавшую невесту», и он сказал: «Вот ты убежишь, а я не догоню — нога больная». И так стало обидно за него. Старается же человек, а я... Принесла свои кроссовки, бухнула ему на колени: «На. Не сбегу. Хочешь — давай жениться». Нам 52 и 56. Смешные мы стариканы. © Irenmakkey / Pikabu
- Бывший спонтанно предлагал покатать на мотоцикле, не учитывая, что я их боюсь. Другой «радовал» завтраком в постель — из продуктов, которые я на дух не переношу, хотя знал об этом. И только мой муж еще в начале знакомства с таинственным видом на одном из свиданий достал из-за пазухи банку маринованного чеснока и сказал: «Помню, как ты его головками ешь. Думал, порадую». Вот вам и романтика — не закаты и розы, а внимание к мелочам. © IrenLinn / Pikabu
- Мне тогда было 30, я пошла на свидание с парнем из приложения. Ждала больше часа, а он все это время писал мне, что вот-вот приедет. Я уже начала расстраиваться. Сидела на веранде кафе, и тут вдруг ко мне подходит какой-то мужчина. Мы разговорились и сразу нашли общий язык. Он спросил, почему я тут одна. Я рассказала ему, что меня продинамили. Он пригласил меня на ужин, и я согласилась. Спустя 8 месяцев мы обручились и только что завели собаку! А наши дети — лучшие друзья. Никогда не теряйте надежду! © genevajean / Reddit
С чесночным дядькой точно не стала бы знакомиться. Хожу в бассейн - там все запахи почему -то обостряются. Чеснок, излишний парфюм, пиво - желаю им всем утопиться
Для последней истории. И тут я получаю сообщение: "ты где? Я пришел! Не дождалась!"