15 примеров того, что даже простая уборка может стать началом целой истории
Истории
4 часа назад
Бывает, решаешь просто прибраться — и вот уже вместо тряпки в руках старая фотка, смешная записка или странная находка, от которой не знаешь, то ли смеяться, то ли удивляться. Никогда не знаешь, что тебя ждет за очередной дверцей шкафа.
- Решила навести порядок в шкафу. Еле себя заставила. Включила зажигательный музончик, чтоб работа как-то веселее шла. Очнулась только через час, когда поняла, что танцую перед зеркалом в юбке, натянутой вместо топа, с шарфом вместо трусов и в валенках. Убралась только через неделю. © Подслушано / Ideer
- Убиралась в кладовке, нашла книгу. С трудом вспомнила, что ее подарили бывшему. Очевидно, когда мой парень-изменщик быстро убирался из квартиры, то забыл ее. Так как ему книжка была не нужна, решила почитать ее. Там между страницами лежали 200$. Ха! А говорят, кармы не существует. © Палата № 6 / VK
- Мне было 15, мы с мамой месяц лежали в больнице. Когда приехали домой, я увидела, что пыль протерта. В моей голове это вообще не укладывалось: папа и уборка — это абсолютно несовместимые вещи. Я рассказала об этом маме, и в итоге оказалось, что он приводил домой любовницу целый месяц, пока нас не было дома. © Подслушано / Ideer
«Нашла чужой волос время уборки и теперь думаю, что мой жених мне изменяет»
- Разбирала семейный архив, нашла старую фотографию, на обороте — год рождения моего отца. И он, маленький, на руках у бабушки, ей было уже 42. А рядом — сестра отца, красивая молодая женщина 22 лет. Вдруг вспомнила, как она, состарившись, начала выделять меня из многочисленных моих двоюродных — и я не могу уйти от мысли, что это она настоящая мать моего отца, и, выходит, моя бабушка. © Подслушано / Ideer
- Разбирала старые вещи и наткнулась на потрепанную записную книжку. По почерку поняла, что мамина. Я знаю, что читать такое нельзя, это личное, но я лишь одним глазком заглянула в записи. И там маминой рукой было написано: «Моей Аннушке четыре месяца, какая она у меня уже большая». Как будто в прошлое заглянула. © Подслушано / Ideer
- Затеяла уборку на кухне, мужа к делу припахала. И вот мы находим странный сверток в морозилке — темный, намерзший, с запахом Китая. Муж без задней мысли говорит: «Может, водоросли какие?» А через время, растаяв, на свет явилась причина нашего развода. Это оказались черные женские капронки в сеточку. Я такие не ношу. И тут внезапно вскрылось, что его коллега-любовница, оказывается, была той еще выдумщицей и, начитавшись лайфхаков, решила заморозить капронки, чтоб они стали более прочными. В итоге забыла их у нас дома, когда меня не было, а потом они с мужем разбежались, и уже из вредности говорить ему не стала.
«Разбирала кладовку перед переездом и заметила, что за мной кто-то наблюдает»
- Убиралась дома, нашла альбом с детскими фотографиями. Села за стол, начала листать. В голове сразу всплыли воспоминания, как мы с бабушкой ходили в фотостудию проявлять пленку, чтобы увидеть долгожданные снимки. Как я ждала, когда их наконец отдадут, чтобы подержать в руках и почувствовать запах свежей краски. Сейчас просто достаешь телефон, делаешь сотню кадров и выбираешь лучшие. А тогда к каждому снимку относились с особым трепетом. © Не все поймут / VK
- С мужем в общей сложности вместе год. С самого начала все складывалось настолько идеально, как по сценарию, вплоть до всяких мелочей.
Недавно во время уборки нашла старую анкету для девочек. Есть там страница, где предлагалось нарисовать портрет своего возлюбленного. Мне тогда было лет 10, и я от балды накалякала какого-то вымышленного. Открыла посмотреть и обомлела — вылитый муж! Показала, и он сам обалдел. Вот и не верь в судьбу. © Подслушано / Ideer
- Недавно разбирала старые документы и нашла записки мамы и папы, которые они писали друг другу, пока она была в роддоме с моим старшим братом. Отдала брату все, кроме одного. В нем мама пишет, какой замечательный сынок родился, и уж извини, что не дочь, которую ты так хотел. Через 4 года родилась я, и папа меня любил больше всех на свете. Как же я плакала, пока читала. © Подслушано / Ideer
«Угадайте, что я нашел во время уборки»
Я тоже нашла как-то письма папы к маме когда она была в роддоме и родила меня. Так я узнала что папа хотел сына Виктора. Через 11 лет после меня родился мой братик, но имя ему придумала я. Назвали не Виктором.
-
-
Ответить
- Недавно убиралась в квартире, устроила генеральную чистку всего и в одном из шкафов нашла старый кнопочный телефон, которым пользовалась еще в школе. Симка там была, поэтому нашла где-то зарядку, кое-как включила его, и почти сразу пришло уведомление о нескольких тысячах звонков с одного и того же номера. На всякий случай перезвонила, и спустя пару секунд услышала голос друга детства, с которым как раз перестали общаться после школы. Он, конечно, знатно офигел, немного подумал, соображая, а потом говорит: «Не помню, чего я звонил, но, наверно, хотел спросить, пойдешь ли ты гулять? Кстати, пойдешь?» Договорились встретиться. © Палата № 6 / VK
- Дедушка убирался у себя в квартире и нашел мой старый блокнот, куда я писал свои мысли, еще будучи совсем маленьким. Среди прочего, там была страница с моими мечтами и желаниями, а главная мечта была выражена предложением: «Дед Мароз, падари мне Маравинд». Не знаю, почему эта запись так и не добралась до Деда Мороза, но мой дед внезапно расчувствовался и на этот Новый год подарил мне диск с игрой «Морровинд». Правда, у меня теперь и дисковода нет, неизвестно, где он вообще достал этот диск в наше время, но мне все равно очень приятно. © Палата № 6 / VK
- Единственный выходной решила посвятить генеральной уборке. Полдня отмывала-очищала, надраивала. Уже близилась уборка к завершению, как решила вылить в унитаз кастрюлю старого борща. Пока шла к туалету, поскользнулась на свежевымытом полу, и борщ оказался везде: на стенах, потолке, белом диване, под белым диваном и на моей голове. Плюнула на все, помылась и пошла гулять. Лучше клининг вызову. © Подслушано / Ideer
Никогда не знаешь, чем обернется обычная уборка — то нахлынут воспоминания, то найдешь что-то настолько интересное, что забудешь про все дела. А у вас бывало такое? Делитесь своими находками и историями в комментариях! А еще загляните в эту подборку — там не меньше сюрпризов.
Комментарии
Уведомления
Похожее
15 историй, в которых отношения между родственниками тянут на полноценную мыльную оперу
Народное творчество
4 дня назад
16 раз, когда люди решили задержаться на работе, но не были готовы к такому сюрпризу
20+ настолько ярких историй из транспорта, что можно проехать свою остановку
20+ начальников, чья «гениальность» сыграла с ними злую шутку
Истории
4 дня назад
15+ человек, над которыми не упустили шанса подшутить
20+ случаев, когда одно маленькое опоздание обернулось цепочкой курьезных событий
18 комиксов о том, что взрослая жизнь — это квест со скрытыми уровнями
Интересное
1 месяц назад
17 трудоголиков, у которых, кажется, произошел системный сбой
Интересное
2 месяца назад
15 человек, у которых так прокачана смекалка, что они могли бы уже и деньги брать за свои советы
Истории
2 месяца назад
15 историй из самолетов и аэропортов, которые тянут на полноценный сериал
Истории
2 месяца назад
15+ человек, которые умудрились попасть в переплет в самолете и в аэропорту
15 историй о том, как животные стали причиной настоящей любви и крепкой семьи
Истории
1 день назад