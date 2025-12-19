20+ свекровей, у которых что ни день — то новый перформанс

Какие руки и землю надо иметь, чтобы получить 6 клубней??? Картоха сносно растет даже у лентяев.
У некоторых свекровей есть скрытая суперспособность — превращать обычные будни в сериал с бесконечным количеством сезонов. И если вам повезло обзавестись такой родственницей, то знайте: скучно не будет. Ни в понедельник, ни в праздник, ни «буквально на пять минут». В этой статьи мы собрали истории невесток, которые точно знают: без свекровей семейная жизнь была бы слишком предсказуемой. А в конце статьи вас ждет трогательный бонус о том, что порой непредсказуемость свекрови выходит на новый уровень.
- Пришла я вчера с работы домой и чувствую запах краски. Захожу и понимаю, что это трындец! Свекровь покрасила холодильник, плитку и потолок на кухне в желтый цвет. И радостно так: «Обновочка!» Ну, а я жду с работы мужа, офигеваю и думаю: повезло мне с мамой мужа или все-таки нет? © Подслушано у девушек / VK
- Моя бывшая свекровь, когда мы с ее сыночкой-корзиночкой были в браке, терпеть меня не могла. С развода прошло 3 года, и она подписалась на меня в соцсетях. Прошел еще год, и она начала комментировать все мои посты. И вот буквально месяц назад она прислала мне в личку 16 одинаковых фото из какого-то кафе, где она сидит нарядная перед тарелкой супа. Что это? Зачем? Я не понимаю, что она пытается мне сказать! © Unknown author / Pikabu
- Купили мы с мужем дачу — для души и чтобы свекровь нужным делом занять, потому что к земле ее потянуло. Приехали, свекровь начала землю делить: тут у нее будет картошка, тут лучок, тут цветочки. Я женщина не жадная, сказала, что без проблем, рассчитывайте по своим силам, а я к грядкам не притронусь, потому что дачу я купила для отдыха. На меня глянули взглядом «Ну да, конечно, куда ты денешься!» Я выделила себе участок земли, нарекла его зоной отдыха и посеяла на нем газон, запретив на нем какие-либо посадочные работы. И вот наступил он самый — сезон! У свекрови и мужа начались завозы земли, навоза, тяпок и лопат. Потом стояния на коленях над грядками, посадки какие-то. Я в это время очень даже замечательно занималась приемом солнечных ванн с книгой в руках. Лето идет, я загораю, а муж выгорает от зависти. Что по итогу? У свекрови с мужем — 6 клубней картошки размером с ноготок и потерянные летние выходные. У меня — хороший загар и моральное удовольствие. Ни о чем не жалею. © pikapika929292 / Pikabu
- Пост для смеха. Приехали к родителям мужа на дачу, привезли с собой продукты. С дороги голодные, ребенок двух лет — тем более. Сидим, пьем чай — поесть никто не предлагает. Говорю: «Есть хочется, сейчас приготовлю ужин». Свекровь такая: «Не надо, у меня все есть!» Достает тарелку с оливье и ставит ее напротив моего мужа. Мы с дочкой сидим, ждем. Муж ест, думая, что нам сейчас тоже предложат. Но нет! Свекровь со словами: «Сын, ты наелся?» просто убрала тарелку и села дальше беседы вести. На мой обалдевший взгляд муж достал продукты и начал делать нам бутерброды сам. А фишка в том, что никаких ссор со свекровью у нас не было, и к ее приезду я всегда накрываю шикарный стол. © Свекровь и невестка: как решить конфликт? / VK
- Мама первого мужа прямо на свадьбе, увидев мое помолвочное кольцо, сказала: «Ого, какой камень! Интересно, что же ты такого делаешь, что мой сын тебе такие подарки дарит?..» © lilochka
- История моей подруги. Ее первая беременность, собрали вечеринку для того, чтобы узнать пол малыша. Свекровь хотела мальчика. Она всем трындела, что создана для того, чтобы воспитывать мальчиков, а что делать с девочками — понятия не имеет (при этом у нее один сын и три — три! — дочери). Выносят торт, все очень взволнованы. Свекровь уверенно говорит всем, что у нее точно будет внук — она это чувствует. Торт разрезают, а он внутри розовый! Все счастливы, поздравляют будущих родителей с дочкой, а свекровь вдруг подходит к моей подруге и как заголосит: «Ты сделала это нарочно! Ты знала, что я хочу внука, поэтому забеременела девочкой!» Занавес. © wickeddradon / Reddit
- Однажды моя бывшая свекровь принесла мне видеокассету с первой свадьбой моего тогда еще мужа. На мой вопрос: «Зачем мне это?» — она сказала: «Ну, это же память!» Наверное, свекровь думала, что на пенсии мы достанем кассетку и давай смотреть, какой у него была жизнь до меня! © Разноглазая / Dzen
- С мужем решили закатить банкет по случаю десятилетия брака, позвали всех, пляшем, радуемся. Наступает момент, когда должны вынести торт. Официанты его приносят и смотрят на меня как-то виновато. Пошли с мужем его разрезать, и я просто офонарела: там видно, что торт уже искромсан с нескольких сторон! Я, естественно, чуть не устроила разнос официантам, но тут подошла свекровь и абсолютно спокойно выдала: «Сонь, ну что ты скандалишь? Сестра с мужем должны были уйти пораньше, вот я попросила им кусок отрезать, чтобы отдать!»
- Мы поженились, сняли квартиру. Супруг уехал на заработки, а я в первый же день пригласила подругу в гости. На часах за полночь, на улице хлещет ливень, сверкают молнии. Вдруг мы услышали из кухни странный скрежет, будто кто-то пытается снаружи открыть окно. Я выглянула на кухню, сверкнула молния и вдруг осветила нечто огромное и бесформенное на моем подоконнике. Я истошно заорала, мой вой подхватила подруга, а чудище тоже завопило и исчезло на улице.
Мы с подругой минуту просто смотрели на грязь, стекающую с места, где оно сидело. Вдруг в дверь затарабанили что есть мочи. В глазок я увидела отчима мужа, перемазанного грязью, а рядом с ним, вся мокрая и взъерошенная, стояла любимая свекровушка. Как выяснилось, дело обстояло так: дражайшая маман никак не могла уснуть от мысли, что вот в этот самый момент ее невестка как раз наставляет рога ее сыночку. И она решила лично застать негодницу на горячем. Свекровь попросила мужа подсадить ее, чтобы заглянуть в логово разврата через окно. Он приподнял свою суженную и водрузил на мой подоконник, ну а дальше вы знаете...
Сейчас вспоминать это смешно, а тогда было не очень. С тех пор я всегда проверяю, закрыты ли окна на ночь, хотя живу теперь на шестом этаже. С такими родственниками лучше перестраховаться. © BelkaVshpagate / Pikabu
- Моя несостоявшаяся свекровь тоже была тем еще кадром. После того как мой бывший жених сказал ей о нашем намерении расписаться, она вызвала меня на серьезный разговор в кафе. За пиццей с чаем она очень толсто намекнула на то, что за ее драгоценным сыном нужен невероятный уход 24/7, что я должна буду готовить завтрак, обед и ужин каждый день (ему нужно только свежее, ведь у него гастрит), выгонять из квартиры неугодных ей друзей, содержать жилище в идеальной чистоте и что у нее обязательно будет запасной комплект ключей. На мой отказ от этих заманчивых условий она начала капать своему чудесному сыночку на мозг, мол, заведи себе еще одну девушку, сравнишь и выберешь ту, которая тебе больше нравится. Мой бывший был в шоке от этой идеи, но его мама отвечала, что я совершенно недостойна такого алмаза. Ну, а вишенкой на торте стала дочь ее подруги из деревни, которую привезли сватать к нему. При мне же.
В общем, что хочу сказать, главное — любовь и поддержка. А все остальное — это мелочи. © EmilyFrost / Pikabu
- Муж уже полгода «ищет себя» и не работает, по дому ничего не делает. Но свекровь мне втирает, что сын у нее — золото, и я должна ей в ножки кланяться за такого мужа! Я не выдержала и так ей ответила, что эта тема теперь закрыта. А я всего лишь сказала: «Ах, как жаль, что я не знакома с этим вашим сыном! Мой муж совсем не такой! Мне бы вот тоже хотелось умного, работящего, чтоб с ним как за каменной стеной, а мой сидит на моей шее с мая и в ус не дует». Свекровь не нашлась, что ответить. Но, к ее чести, стала как-то поактивнее настраивать сыночка на то, что работать все-таки надо.
- Решили с мужем помочь его маме на даче. Все вскопали, засеяли, потом урожай собрали, переработали. Упахались в край, но закатали по сотне банок на зиму всякого вкусного. Приходим в гости, просим открыть компот, а свекровь в ответ: «А кто это в октябре компот открывает? Это на зиму и вообще для гостей, а вы свои». Ладно. Муж полез в погреб картошечки набрать, а мама ему: «Почему ты крупную взял? Сначала нужно мелкую есть». Перед выходом сложила нам мешок яблок с подгнившими бочками. На вопрос, типа, почему подгнившие, если есть несколько ящиков хороших, отвечает: «Так те еще полежат, а эти уже портятся!»
Естественно, больше мы так не впрягалась, а свекровь искренне удивлялась, почему мы не ездим к ней помогать. И вишенка на торте: через пару лет она попросила мужа достать те закатки и выбросить, мол, как жаль, что никто не ел, столько труда пропало. © LittleRunaway / Pikabu
- Моя будущая свекровь, не успев прийти на сватовство, позвонила мне и спросила, какой у меня оклад, отдам ли я машину и буду ли отдавать всю зарплату мужу. Когда я деликатно сказала, что моя зарплата — это моя зарплата, и никому ее отдавать я не собираюсь, она заявила: «Ну, я тогда подумаю, нужна ли мне такая невестка!» Будущий муж был в шоке. Мы с ним вместе уже 12 лет, свекровь до сих пор иногда отжигает — мама не горюй! © ainara_talking
- Я только замуж вышла, в семью мужа пришла. Поехали мы все на дачу. Я сварила щи, наваристые, вкусные. Свекровь всю семью на правильном питании держала, у нее таких щей не бывало, потому что слишком «жирные», но она с удовольствием их ела. В общем, всем щи понравились, все похвалили. На следующий день дожди начались, уехали мы с дачи, свекровь щи в банку перелила, с собой забрала. На третий день поехали мы к друзьям в гости «за грибами» за 300 км, свекровь щи опять в банку — и с собой. Я говорю, мол, может выльем? Она ни в какую — съедим! Приехали в гости. Свекровь моя всем объявляет, что я вкусные щи варю, и опять меня к плите поставили. Ну, хорошо, повторила я свой триумф, наварила кастрюлю 5-литровую, все поели, похвалили. После чего моя «вторая мама» трехдневные щи (у которых жизнь, полная путешествий, сложилась интереснее, чем у меня), смешала со свежесваренными. Я чуть не расплакалась. Предсказуемо, что на следующий день щи скисли. Пришлось варить борщ. © Svetlana Tam / ADME
- Когда мне надоело слушать слова свекрови и ее мужа о том, как я должна быть ей благодарна за такого мужа (ее сына), я ответила в их стиле: «Если бы не я, сидел бы ваш Сашка в пацанах! Не видать бы вам внуков! Благодарны должны быть невестке: каких наследников родила — богатыри, красавцы! Да если б не я, то прервался бы ваш род!» И все, больше мы к теме благодарности мы не возвращаемся. © brozkina
- После рождения старшего сына свекровь начала рассказывать всем родственникам, что ребенок не от мужа, и я его нагуляла. Мы тогда жили в доме тетки мужа, которая переехала в другой регион. И повадились без предупреждения, пока муж на работе, приходить к нам домой то родители супруга, то родители свекрови. Только через пару лет я поняла, что они так пытались застукать меня с любовником. Не вышло. © mywka / Pikabu
- Свекровь воспитывала моего бывшего уже мужа, сыночку-корзиночку, в уверенности, что все должны за ним ухаживать. При этом она внушила ему некоторые странные «пацанские» понятия — типа того, что волосы в подмышках брить не нужно и за кожей ног мужику следить тоже зазорно. Я, конечно, периодически тактично старалась его направить, но — увы. Так вот, знаете, что она спросила с негодованием, увидев у сыночки барельефы огрубевшей кожи на пятках? «Ой, а чего это ты моему мальчику кожу не посчухивала на ногах?..» Я, конечно, знатно ошалела, но вполне культурно пояснила, что, во-первых, я не на педикюршу училась, а во-вторых, мальчику хорошо за тридцатник, и он в состоянии сделать это сам. © galinkam575 / Pikabu
- Свекровь — королева двойных стандартов. Когда ее дочь в декрете пошла на курсы вождения, свекровь сидела с внуками. Очень хвасталась, какая дочка у нее молодец и что скоро зять подарит ей машину. Но сдать на права сестра мужа так и не смогла. Сейчас я в декрете, пошла учиться. И я просто эгоистка — ребенка оставляю на мужа, когда ухожу на вождение, и вообще, это женщинам не нужно. И все переживает, что я сдам на права, и ее сыну придется мне машину дарить. © Подслушано / VK
- Свекровь приболела, и мы взяли ее жить к себе. Питаться она решила отдельно от нас, мол, что хочу — то и буду кушать. Прихожу домой, смотрю: приготовленный мной обед муж не ел. Спрашиваю, мол, почему? А он такой: «Что мне мама разогрела, то я и поел». И так целую неделю. Я решила обед в следующий раз не готовить. Прихожу домой, а муж сидит голодный — ему мама сказала: «Твоя жена обед не приготовила!» © Ирина Г. / Dzen
- А моя бывшая свекровь, узнав, что я купила на свои декретные гладильную доску и новый хороший утюг, заявила, что утюг можно было купить и поскромнее, гладильную доску сделать из трубок от раскладушки, а деньги отдать мужу на покупку машины. Я обалдела тогда знатно. Сейчас со смехом вспоминаю. © Pure soul / Dzen
Бонус: порой свекровь бывает непредсказуемой, но прекрасной
- А я люблю родителей мужа и знаю, что они меня тоже любят. Перед свадьбой у меня началась истерика. Я рыдала на плече у свекрови: «Я не уверена, что мне это надо!», а она вытирала мне слезы и говорила: «Не реви. Не хочешь замуж за этого — другого найдем! Хочешь, на море вдвоем поедем? Пусть он тут один бегает и нас ищет!» И в любой ситуации она на моей стороне. Так что, когда я зову ее мамой, — это не традиция, а от души и с любовью. Глядя на моего сына, она мне часто говорит: «Если он девочку полюбит, не брыкайся, прими как родную. Будь умной. Глупая женщина теряет сына, умная приобретает дочь». © Царевна Будур / Dzen
А как у вас складываются отношения с матерью вашей второй половинки? Расскажите в комментариях.
