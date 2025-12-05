18 историй о крутых мамах, которые умеют жить на всю катушку

Не все герои носят плащи — некоторые из них одеваются в халаты и тапки, но при этом обладают суперсилой, способной утешать, поддерживать и вдохновлять. Конечно же, речь идет о наших любимых мамах. Мы собрали для вас 20+ историй о тех мамулях, которые знают, как не потерять себя в рутине и не забыть, что жизнь — это не только заботы, но и радость от каждого мгновения.