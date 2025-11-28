Ох, чего там только муж не передумал за это время, что в дверь барабанил!… как хорошо, что это история про нормальных людей, у которых никто в шкафу не сидит и любовные треугольники не образует
19 историй с таким финалом, что в голове так и крутится: «Вот это поворот!»
Истории
2 часа назад
Иногда жизнь подбрасывает такие хитросплетения, что даже самый опытный режиссер закричал бы: «Стоп! Так не бывает!» А потом — бац! — именно так все и происходит. Мы собрали истории, которые начинаются вполне обычно, а вот предугадать концовку сможет далеко не каждый.
- Муж работает вахтами. Уехал, поссорились. Приезжает, барабанит в дверь — никто не открывает, хотя я явно дома. Он открывает сам, видит на полу ботинки, мужские шмотки, и мигом, не раздеваясь, влетает в комнату, а там я, красная как рак, с гулькой на голове, уставшая мою подоконник. А дело было так: после ссоры я сначала забила на порядок, а через несколько дней пришла в себя и затеяла генеральную уборку. Все вещи из шкафов достала. Там была старая одежда, в которой удобно в лес ходить, и ботинки, похожие на мужские. Муж вроде видел их, но, возможно, не запомнил. А дверь не открывала, потому что телик орет — не слышно. Лицо мужа в момент, когда он увидел не то, что уже себе напридумывал, а меня с тряпкой, я запомнила надолго, теперь его подкалываю. © AmandaVerner / Pikabu
- Встретился с одноклассником, с которым давно не виделись. Стоим возле магазина, общаемся. И тут Вася начинает смотреть мне куда-то за спину и описывать просто шикарную женщину. Мол, все при ней, не женщина — мечта! Вдруг он изумленно выдает, что она идет прямо к нам. Я уже успел обернуться и обнял эту красавицу за талию. А почему бы и нет? Ведь к нам подошла моя жена. Друг мой иронию ситуации оценил. © Палата № 6 / VK
- Убираюсь дома, звонят в дверь. Открываю, а там девушка на каблуках, говорит: «Ой, тут и уборщица есть, как приятно!» Заходит, я спрашиваю: «Вы кто?» Она такая: «А вам Мишенька не сказал, что сегодня хозяйка приедет?» Оказалось, что любовница захотела сделать моему мужу сюрприз, но наткнулась на меня. Я вышвырнула ее за дверь, теперь меняю замки на дверях, а муж ловит свои вещи под окном. Жаль только «плойку», которая случайно разбилась молотком, который выпал из моей руки. © Не все поймут / VK
- Мне нравится в свободное время заходить в библиотеку возле дома и читать там. Недавно, когда я читала Бальзака, нашла в книге закладку, на которой были отмечены номера страниц. Начала поочередно открывать указанные страницы. На каждой из них были обведены некоторые слова. Тогда я взяла бумажку и записала слова по порядку. И вышло вот такое предложение: «Прекрасная миледи, вы согласны стать моей женой?» Я, очарованная увиденным, подошла к библиотекарше, и она мне рассказала историю о том, как 30 лет назад молодой человек сделал своей любимой предложение. © Не все поймут / VK
Книгу испортил, варвар. И где там у Бальзака миледи среди французов затесалась? Может, это всё-таки был Дюма?
- Я ехала в офис, как вдруг у меня спустило колесо. Пришлось вызвать мастера и ехать на такси, чтобы не опоздать на работу в мой первый день. Пока ждала такси, еще и промокла.
Наконец-то захожу я в офис, а женщина-охранник меня не пропускает. Мол, где ваше удостоверение. Я все объяснила, а она велела ждать менеджера. И говорила нелестные вещи обо мне. И тут мне звонит начальник (к слову, президент компании). Выслушав меня, он спустился и наехал на дамочку из охраны: «Почему наша новая сотрудница торчит здесь, еще и мокрая? Принесите ей новую одежду. Мне все равно, сколько это будет стоить». © MochaJelly / Quora
- На 8 марта безумно хотела духи. Заранее намекала мужу и даже ссылку кидала. И вот на праздник он торжественно вручает мне чайник! При этом нашему старому чайнику всего два месяца и он точно такой же. Смотрю в шоке на мужа, а он такой: «Ну ты же сама ссылку кинула!» Заходим в переписку и я вижу, что действительно случайно скинула мужу ссылку на чайник (моя мама спрашивала, какой у нас). А вот ссылку на духи я скинула маме. Она подумала, что я что-то не то наклацала, и ничего не написала. Вот так у моей мамы 8 марта появился новый чайник, а вечером мы с мужем все-таки купили мне желанные духи. © Палата № 6 / VK
- Говорили мне когда-то в школе учителя, что я немного с прибабахом. Моя классная руководительница заявляла, что если я не встану на верный путь, не начну учиться и не возьмусь за голову, то буду тратить все свои деньги на психолога! Что ж, Антонина Михайловна, вы оказались правы! Я вырос и сейчас трачу 70% своей зарплаты на психолога. Потому что я на ней женился. Супруга у меня психолог, причем очень капризный. © Палата № 6 / VK
- Подруга несколько месяцев встречалась с парнем и в какой-то момент начала жить с ним. Был у него один пунктик: он считал, что его женщина не должна работать, постоянно уговаривал ее уйти и заниматься домом. Звучит с какой-то стороны даже романтично, вот только он сам не работал, жил на деньги своих родителей. Когда они заканчивались, он одалживал деньги у друзей, а еще брал небольшие кредиты, о которых своей девушке не рассказывал. К счастью, подруга была влюблена не настолько, чтобы повестись и бросить работу. © Карамель / VK
- Папа был категорически против того, чтобы я прокалывала пупок или набивала татуировку. Когда он увидел мой пирсинг, то очень разозлился и заявил, что я получу за это от бабули (она — мой опекун). Не дал мне и слова сказать, велел идти в свою комнату. Когда бабушка пришла домой, отец сразу заговорил о моем пирсинге в пупке и стал возмущаться. А бабуля глянула на него и такая: «Пирсинг выглядит неплохо. Хорошо сочетается с татушкой на ее лодыжке». © Ashley Riggs / Quora
- В роддоме лежала с одной женщиной в палате. Она узнала, что я жду девочку, и начала рекламировать своего еще не родившегося сына. Мол, они подружатся, пойдут в один садик и школу, а потом поженятся. Она распланировала все так подробно, что даже знала, какое у моей дочки будет платье, в каком ресторане мы будем праздновать и что за музыка будет играть! Когда меня наконец-то забрали с палаты, она нашла моих родных и взяла мой номер, чтобы не потерять контакт. Как же она меня раздражала, словами не передать! А потом мы разобщались, подружились. И наши дети тоже. Сейчас они ходят в один садик. © Мамдаринка / VK
О татуировках..... Кто-то сказал очень умную вещь (аналогия, если что): шикарный Роллс-Ройс не нуждается в наклейках!
- Встретились с подругами на выходных. Сначала полазили по торговому центру, приобрели некоторые вещицы, а потом зашли на фудкорт, чтобы быстро поесть и вкусно посплетничать. Одна из моих подруг, Машка, рассказала о том, что у них с мужем был серьезный разговор. Он высказал ей прошлым вечером все, что думает. Всю правду о ней рассказал. Мы в шоке спрашиваем: «И что ты сделала? Выгнала? На диван переселила?» Машка грустно вздохнула: «Пожалела его. С такой ужасной женщиной живет». Хочу быть такой, как Машка. С капелькой самоиронии! © Палата № 6 / VK
- Вчера ночью читала сказку своему мальчику. Про волшебство, дружбу и приключения. Закончила на самом интересном моменте, когда перед главными героями предстало зло. Сказала, что остальное дочитаем на следующий день, ибо мне вставать на работу рано утром. Он начал грустно спрашивать: «А что было дальше? Так нельзя! Давай дочитаем!» Я сказала, что это все на сегодня, а он добавил: «Ну все, я обиделся!» И лег на другой бок. Мальчик — мой парень, которому 25 лет и который никогда не читал «Гарри Поттера». Вот я ему и читаю перед сном. © Карамель / VK
Какая злая девушка у мальчика 25 лет, даже Гарри Поттера не читает ему....Не хорошая)))
- Друг пригласил нашу компашку на открытие своего ресторана. Мы приехали, хостес начала возмущаться, что у нас нет приглашения. Мы пытались объяснить, что нас пригласил владелец — она может ему позвонить и проверить. Но девушка дальше громко возмущалась, другие люди стали обращать на нее внимание. В том числе владелец заведения, наш друган. Он услышал ее, увидел нас, подошел и спросил, в чем дело. Хостес все объяснила, а потом стала наезжать на него, мол, хотел помочь своим друзьям пробраться на вечеринку. Владелец решил представить нас и представиться сам. Через пару секунд до девушки дошло, она расплакалась. Друг сжалился над ней и не уволил, назначил испытательный срок. Она работает там по сей день. © Tara Lucchese / Quora
- Клиент год настраивался на развод. Жену тоже настраивал. Она ставила много условий. Почти договорились, вполне даже мирно. Сегодня приходит: «Вика, год насмарку! Она заявила, что устала идти на поводу у меня и моего терапевта. И теперь сама будет поступать на психологический факультет!» © vikuka_psiholog / X
- Сестра лет 12 назад ехала в дорогой иномарке со своим богатеньким и самовлюбленным парнем. По дороге началась ссора. И тогда он сказал: «Да кого ты найдешь лучше меня? На тебя никто не клюнет, скажи спасибо, что я есть». Она не выдержала и попросила остановить машину посреди трассы. Что он и сделал. А она пообещала, что выйдет замуж за первого, кто остановится ее забрать. Подъехал к ней парень на какой-то развалюхе, она рассказала ему все, а тот попросил номерок. И что вы думаете? Сегодня ровно 10 лет со дня их свадьбы. У них двое прекрасных детей. Парень оказался намного лучше того, что на дорогой иномарке был. Ну разве не судьба? © Палата № 6 / VK
- Недавно мой друг зарегистрировался на сайте знакомств. У него с девушками не очень клеилось, он решил, что в сети будет проще познакомиться. Переписывался с одной девушкой несколько недель. Я все время шутил, что, возможно, на фото не она и на встречу придет другая. Они встретились, на фото действительно была не она. На свидание пришла моя двоюродная сестра. Я в шоке. © Палата № 6 / VK
- Я был в библиотеке, читал какой-то графический роман. Какая-то пожилая дама посмотрела на меня с легкой усмешкой: «Почему это взрослый мужчина читает комиксы?» А потом она отвернулась и больше не смотрела на меня. Потому что заметила, что я делал конспекты по курсу «Детская литература». И заполнял по этому курсу отчет. © Tony Quirke / Quora
- Дочери три года, и я беременна. Гуляли утром на детской площадке. Доченька рисовала мелками на асфальте и немного это мелки подгрызала. Естественно, сразу прибежала какая-то мама в белом пальто и стала требовать забрать у дочери мелки, ведь она может отравиться. Ну я и забрала. А потом демонстративно откусила большой кусок мела, с улыбкой прожевала его и запила чаем. Ну что поделать, если от токсикоза меня спасает только поедание пищевого мела? Муж в интернете заказывает, там 98% кальция и 2% белой глины. И не думаю я, что от одного кусочка с доченькой что-то случится. Она просто за мамой повторяет, мел же даже не вкусный. А вот лицо той мамочки запомню надолго! Может, после этого она перестанет лезть к чужим детям и их мамам. © Мамдаринка / VK
- Горжусь своим мужем: он космонавт и просто красавец. Да и я построила хорошую карьеру. Правда, сейчас я в декрете, потому что у нас появился ребеночек, но мне забот хватает — мы купили большой красивый дом с бассейном. Я считаю, что каждый может добиться в жизни всего, чего он только пожелает. Просто играйте в «Sims». © Палата № 6 / VK
