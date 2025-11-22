Слушайте, я как-то отстала от жизни. Чулки - это что? Предмет для соблазнения?
«Где были мои глаза?» 15 историй о бывших, читать которые и смешно, и неловко
Иногда планы на общее счастливое будущее осуществляются лишь в мечтах, но порой это к лучшему. В этой статье мы собрали истории о тех, с кем когда-то думали строить будущее, а теперь вспоминать об этом смешно и немного неловко. Подготовьтесь к погружению в мир, где все могло бы быть иначе... Но, к счастью, не было.
- Зима, мороз −15, я в полушубке, платье и толстых колготках еду на свидание после работы. Работаю за городом, поэтому одеваюсь тепло. И вот парень меня встречает, обнимает за талию и так разочарованно: «А ты что, не в чулках, что ли?» И он тут же разобиделся на меня — прямо по-настоящему! Он решил, что в −15 я буду восхищать его чулками, ведь мы же, бабы, всеми правдами и неправдами замуж за кого попало хотим и у нас только одна цель — охмурить! © user8161347 / Pikabu
- Когда мы расстались с бывшим, я взяла только самое основное, съехала и попросила его собрать мои вещи. Потом знакомый привез мои сумки, где было все, от косметики до ушных палочек. Самое смешное, что бывший передал мне целый пакет с моими волосами, которые он собрал по всей квартире: с ковра, с клавиатуры, с расчески и даже со смыва ванной... © Карамель / VK
- Меня госпитализировали с аппендицитом. И мой парень тогда на меня обиделся из-за этого — мол, я ищу любые поводы, чтобы к нему не ехать! Никогда бы не поверила, что такие дундуки бывают, если б сама не столкнулась. Парень бывший, конечно. © Brainssss / Pikabu
- С женихом прожили вместе 2 года. За неделю до свадьбы приехали в гости к его сестре, и она стала хвастаться, что купила швабру, которую не надо руками отжимать. И тут жених сморозил такое, что я отменила свадьбу, и мы расстались. Он выдал: «Пусть руками враскоряку моет — зато в форме будет!» Так и сказал. Я была в шоке, никогда не слышала от него такой грубости. Это поставило точку на наших дальнейших отношениях. Он думал, что я никуда не денусь уже, и показал свою истинную личину. © zlayalisi4ka / Pikabu
Прочитала историю про аппендицит и офигела. А потом вспомнила, что примерно такая история была у меня с бывшим. Я уехала в другой город делать операцию. Обратно ехала на поезде и послала телеграмму мужу чтобы встретил на вокзале. Но забыла указать номер вагона. Поезд прибыл, я сижу жду его в купе. Сама не могу выйти, у меня сумка тяжёлая. Все вышли, я кое-как волоком вытащила сумку. Гляжу на перроне его нет. Я остановила грузчика с тележкой и какой-то парень тоже погрузил свои вещи туда же. Идём к такси. И вдруг слышу голос своего супруга. Смотрю, он бежит за нами. Злой как чёрт, схватил мою сумку и начал орать. Типа, что я специально не сообщила номер вагона, чтобы с этим парнем потихоньку смыться. Я слушала и фигела. Уехала к родителям. В общем, потом всё равно развелись, потому что не могла терпеть подобный долбо_ебизм.
- Еще зимой заметила, что муж как-то странно себя ведет, домой его не загонишь. А тут на дачу засобирался грядки поливать. Думаю: «Господи, какой чудесный муж! Старается для меня». Но сердце-то не на месте. На дачу приехала, а муженек там с любовницей. Молодая, красивая. Я не стала закатывать скандал, а просто сказала: «Ты что, грядки-то не успел полить? Ну, давай поливай, я домой поехала». Вернулась домой, подала на развод в этот же вечер. Мужу котомки собрала — пусть валит из моей квартиры. Да, ребенок есть, но не хочу, чтобы дочь росла в такой атмосфере и видела, как мать страдает из-за мужика.
Муж отвез зазнобу и прикатил домой. Просит простить. Ну уж нет! © Sin Psychology / VK
- У знакомой муж долго не работал, она трудилась одна, откладывала деньги. Потом он сказал, что устроился на работу и уехал в командировку, взяв ее накопления. Вернулся через 2 недели без денег. Накопления потратил, а с зарплатой, мол, прокатили. А через некоторое время выяснилось, что ездил он не в командировку, а с другом на море отдыхать на 2 недели. А она тут в это время с ребенком пустые макароны жевала. Но ведь он мужик, он устал, ему надо было развеяться. © BigAngryCat / Pikabu
Уставший от безработицы муж - жуткая сволочь. Удивляюсь, что жена только после "командировки" это узнала.
- Вышла замуж, жили у его родителей. Я в то время училась на заочке, на платном. У нас была металлическая коробка, в которую мы складывали деньги: и зарплатные, и с моих подработок. И вот до оплаты учебы остается месяц, я лезу в банку и вижу картину маслом: сверху лежит купюра в 1 тысячу, а потом несколько полтинников. То есть муж другие тысячи на полтинники обменял и положил в коробочку! А знаете почему? Он просто в какой-то момент решил, что не хочет работать — типа, моей зарплаты и подработок вполне достаточно, чтобы обеспечить нас обоих. Поэтому он просто вставал раньше меня и выходил из дома типа на работу. Тусил где-нибудь пару часиков и заваливался обратно домой. И так последние 3 месяца. Зарплату, которую он, якобы, получал, муж брал из денег, которые я откладывала на учебу.
Я, честно, плохо помню, как я тогда собрала самое необходимое и ушла к своим родителям. Но больше всего поразило, что он приперся к ним домой и спросил: «А что такого-то, что я 3 месяца не работаю?» Отец тогда был в еще большем шоке, чем я. Что на самом деле произошло — я рассказала родителям только лет через 5. © poulinka999 / Pikabu
- После года брака выяснилось, что муж — мамкина корзина. После свадьбы супруг начал возмущаться, что я не завтракаю (пью кофе с печеньками — мне хватает) и не готовлю ничего для него. Я сказала, мол, ты не без рук, приготовь сам, а ужин сделаю я. Но муж начал орать, зачем он тогда женился и все прочее. Вечером я приготовила жареную картошку — так он докопался, что нарезала криво и не положила туда тушенку. Начал приводить в пример маму и бабушку, как у них получается хорошо нарезать. Сказал, что пригласит их к нам в выходные, чтобы они показали мне мастер-класс. Я отказалась. Я во-первых, хочу отдыхать в выходные, во-вторых, квартира моя, и мне не хочется, чтобы на кухне были еще хозяйки. Муж обиделся. Неделю ходил к маме и бабушке, где они его откармливали и лелеяли. Я не хочу постоянно торчать у плиты, а мужу подавай каждый день свежее. В итоге мы ругались, и он сам готовил, потом ныл, что посуду надо еще намывать. Потом мне на мозг капали его родственницы, что он — мужик и вообще не должен подходить к плите, что их покойные мужья даже чай себе не наливали. Последняя ссора была из-за того, что я не стала готовить ужин, потому что у меня дико болел живот. В холодильнике были макароны, в морозилке — пельмени с котлетами. Но муж не захотел готовить, психанул и ушел к маме, а та мне начала звонить с претензиями. В итоге я подала на развод, а он живет теперь с мамой и бабушкой. И я кайфую, что мне больше не надо никому угождать. © КМП / VK
Идиотка. Вышла замуж не ной. А что нельзя было на берегу договориться. Живёт одна, кайфует. Значит и толком не убирается. Просто засранка.
- Будучи в декрете, я очень хотела спать, но старалась изо всех сил не только за ребенком ухаживать, но и поддерживать чистоту и вкусно готовить. И вот однажды вечером я запекла в духовке целую курицу, и она была просто великолепна! С овощами, в соусе, с румяной корочкой. Целый противень еды! И еще порадовалась, мол, здорово, что я с вечера наготовила, хоть завтра на обед не придется заморачиваться. Всю ночь я спала плохо, уснула под утро, проснулась, когда муж уже ушел на работу. Зашла на кухню и обалдела: он сожрал вообще все! Курица была обглодана от и до: оба крыла, обе ножки, обе грудки. И знаете что? Муж не выкинул остов, а заботливо оставил мне куриный хребет и шкуру.
Как же мне стало горько и гадко! Дело даже не в курице, а в самом вот этом жесте — вот тебе объедки. Но и это не все. Как мудрая жена, я не стала устраивать из этого сцену и решила написать ему сообщение, мол, мог бы оставить мне хоть кусочек, больше не делай так, пожалуйста. А в ответ получила: «Ой, не строй из себя жертву, это всего лишь еда! И вообще, не надо было так вкусно готовить. Я попробовал кусочек и не смог устоять, это было слишком вкусно!» Тогда я впервые задумалась о том, за того ли человека вышла замуж. А потом мы и правда развелись. © SluhaiSudaShenok / Pikabu
Брр, воспоминание разблокировано: он ест крайне избирательно, пол-тарелки еды осталось. Я голодная, на обеды для него тратилась, а самой много ж не надо, могу и бутер съесть. Говорю, не ешь - ок, я доем. Продуктов и усилий жалко. Он - ок. Стряхивает со стола в тарелку крошки, следом в соус кидает салфетку и отдаёт.
Сейчас бы ту тарелку на голову ему надела, а тогда стеснительная была.
- Бывший муж подруги, когда она была на 7 месяце беременности, продал ее машину и свою тачку и купил навороченный внедорожник. При этом аргумент был железный, мол, как это круто: все такие обычные, а она беременная когда будет выходить из-за руля такой тачки — все вокруг будут в восхищении. В итоге через 2 недели он врезался в столб: машина в хлам, на нем пару царапин. Во время ее декрета уехал на заработки к морю (он повар), на 8 Марта удаленно заказал ей букет за 4 косаря с доставкой. А у нее к тому времени мяса дома неделю уже не было. На претензии, что лучше бы ребенку подгузники купил, устроил истерику, что жена не ценит его и его жесты внимания. Развелись. © Unknown author / Pikabu
- А я от мужа ушла из-за картошки. Дело было так: я пахала как лошадь: 25 соток огорода, скотина, работа в пекарне, а он сидел и ждал, когда же его устроит на крутую работу старая знакомая. Деньги он в семью приносил периодически — это была часть пенсии его престарелых родителей.
Короче, возвращаюсь я домой с ночной 14-часовой смены в пекарне (где мы вдвоем 2 тысячи саек вручную накрутили, испекли, загрузли в машину). Ползу я полудохлая домой и мечтаю обиходить скотину и пару часов поспать. Всех покормила, порядок навела и к дому. Но не тут-то было: на дороге муж с лопатой стоит, почесывая пузо. И говорит, что его мама сказала, мол, надо картошку сажать сегодня, день подходящий. Картошку-то я посадила, молча собрала вещи и ушла. Просто так, в никуда. Муж до сих пор не понимает, почему я на развод подала. © Zlan4ik / Pikabu
Не понимает, потому что ничего не сказала, картошку спокойно посадила. Не так разве?
- Дружили с парнем, но близких отношений не было. Расстались, я уехала на север, вышла замуж через 4 года, родила сына. Вернулась в родной город, случайно встретилась с бывшим на улице. И он вдруг стал доказывать, что мой сын — это его сын! Я не растерялась и говорю: «Кстати, сыну нужна крупная сумма денег на оплату обучения...» Больше я бывшего не видела. © Ольга ЯКОВЕНКО / Dzen
- Мне 45 лет, замужем, дети есть. Звонит бывший, с которым 20 лет назад расстались, и говорит: «Забыть тебя не могу, скучаю очень!» Ага, так скучает, что трех детей «родил». Предложил встретиться — отказалась. И тут он выдает: «Если не хочешь встречаться, тогда давай-ка найди мне такую же, как ты — у меня серьезные намерения!» Я ответила ему, что он уже большой мальчик — пора самому подружек себе искать.
Это жесть какая-то! Вот где он нашел мой телефон? Если бы я сама не поучаствовала в этом шоу, никогда бы не поверила, что такое бывает. © Ирина Сергеевна / Dzen
- Я работала на сменах по 14 часов, заканчивала высшее и курсы дополнительного образования. Расходы делили пополам. Я считала себя ужасно прогрессивной и думала, что это честно. Приходила домой, стирала его одежду вручную (стиральной машины не было), готовила и убирала, ведь это все женские дела. И однажды в свой выходной я наготовила еды и ушла на следующий день на смену. Вернулась около полуночи, а дома жрать нечего. Совсем. Мой мужчина просто все съел и уехал на выходные к друзьям тусить. Время полночь, магазины не работают, доставок тогда никаких не было, да и денег на них не было. Я чуть ли не плакала в трубку, когда ему звонила. А он психанул, что я такая несамостоятельная и могла бы уж как-то сама решить вопрос со своим ужином. © Unknown author / Pikabu
- Моя подруга недавно выгнала своего мужчину. Она полгода его содержала, а любимый даже по дому ничего не делал. Я ей сказала: «Зуб даю: пока ты на работе, он тебе изменяет». Она его прямо об этом спросила, а он честно признался, что так и есть. Теперь этот чудик ей названивает и говорит: «Быть не может, что ты по мне не скучаешь!» © Unknown author / Pikabu
А если вы любите трагикомичные истории, то вот вам наши свежие статьи:
Комментарии
Вот поэтому плохо делить расходы пополам. Не потому что сама идея плохая, а потому что мужчины, которые на это соглашаются, обычно вот такие. А уж если сам предлагает... Чем больше настаивает, тем больше и вероятность, и величина неадеквата.