«Где были мои глаза?» 15 историй о бывших, читать которые и смешно, и неловко

Прочитала историю про аппендицит и офигела. А потом вспомнила, что примерно такая история была у меня с бывшим. Я уехала в другой город делать операцию. Обратно ехала на поезде и послала телеграмму мужу чтобы встретил на вокзале. Но забыла указать номер вагона. Поезд прибыл, я сижу жду его в купе. Сама не могу выйти, у меня сумка тяжёлая. Все вышли, я кое-как волоком вытащила сумку. Гляжу на перроне его нет. Я остановила грузчика с тележкой и какой-то парень тоже погрузил свои вещи туда же. Идём к такси. И вдруг слышу голос своего супруга. Смотрю, он бежит за нами. Злой как чёрт, схватил мою сумку и начал орать. Типа, что я специально не сообщила номер вагона, чтобы с этим парнем потихоньку смыться. Я слушала и фигела. Уехала к родителям. В общем, потом всё равно развелись, потому что не могла терпеть подобный долбо_ебизм.