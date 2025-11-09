Сидела за одной партой в школе с пацаном. Он был маленького роста, лицо как блин плоское, брови сявые и широченные, глазки крысиные, и еще душнила и троечник. Крч, не нравился он мне совсем. Я считала, что такого вообще невозможно полюбить. Для смеха написала ему записку что влюбилась. Думала что он поймёт что прикалываюсь над ним и обидится. А он решил, что я серьёзно! Сказал другу и показал записку. Его друг подходит ко мне и спрашивает: "Это правда? Ты Валиева любишь?!" Я офигела. Пришлось объясняться и оправдываться. Как говорится "не рой другому яму, сам в неё попадёшь".
18 историй о школьной любви, которая оказалась совсем не такой, как в кино показывают
Истории
6 часов назад
Школьные годы — это не только учебники и домашки, но и первые чувства, которые часто остаются в памяти на всю жизнь. Эти истории — не просто о влюбленности, а о тех маленьких и трогательных моментах, которые до сих пор вызывают улыбку.
- В автобусе напротив меня сидела женщина, а у окна — мальчик лет семи-восьми. Утро было туманным, и мальчик рисовал на запотевшем стекле разные рисунки и смайлики. Вдруг я заметила, что он выводит большие буквы М, А, и подумала, что сейчас он напишет слово «мама», но он дописал «Машка» и тяжело вздохнул. Первая школьная любовь — она такая... © Не все поймут / VK
- В школе получила валентинку от тайного поклонника. Спросила: «Чья?», но никто не сознался. Прошла неделя, и я вдруг нашла в кармане куртки записку: «Я думал, ты умнее. Завтра в парке после уроков». От злости еле дождалась. Прихожу, а там стоит мой сосед по парте, держит в руках ромашку и посмеивается. Я аж опешила, потому что даже подумать не могла, что моим тайным поклонником окажется он. Я же его как облупленного знаю, а о симпатии не догадывалась. Отойдя от шока, я устроила ему нагоняй, а через некоторое время все-таки приняла его чувства. Он частенько подкладывал мне записки — это стало нашей традицией.
- Мы с Лешей после 11 класса хотели пожениться, но перед выпускным рассорились в пух и прах, и он уехал поступать в столицу один. И вот прошло 20 лет, встреча одноклассников. Я его увидела и пропала. А этот хлыщ приобнял меня за талию и спросил: «Ты ведь Маша?» А я не Маша, я Ира. Кажется, он меня даже не помнит... Обидненько.
- В школе дружила с мальчиком. Он был милый, приветливый, спокойный, не выпендривался, никого не задирал, приносил мне каждый день мандарины и конфеты. Если я к нему не подходила, передавал вкусняшки через подружку. Не самый спортивный, не самый красивый или умный, но, на мой взгляд, он был просто совершенством. К концу школы нам всем стало не до романов, потом много лет не виделись. И вот стою однажды на остановке, и какой-то парень на меня посматривает и улыбается. Ой, да это же Женя! Я так обрадовалась! Он не изменился, остался таким же доброжелательным и приятным, мы долго с ним проболтали. На прощанье спросил, сохранился ли у меня его номер. А у меня мама была в родительском комитете, я всегда в ее книжке искала телефоны одноклассников, сказала, что, конечно, номер есть, я позвоню. Прихожу домой, а мама давно выбросила эту книжку! Я тогда собиралась ехать к подружке в другой город, подумала, что вернусь и найду Женин номер через кого-нибудь из школы. А там мне неожиданно предложили работу, я осталась и началась у меня совершенно другая жизнь. Прости, дорогой Женя, ну, не судьба. © Татьяна Лобанова / ADME
- В 10 классе я перешла в новую школу и влюбилась по уши. Он был задирой и хулиганом, но красив, как Ди Каприо в «Титанике». Он подкладывал мне в рюкзак конфеты и просил дать списать на контрольных. А на выпускном подошел и при всех сказал, что я — самая красивая девушка в школе, и пригласил на танец. Он часто провожал меня после уроков, потому что район был неспокойный, и я очень благодарна ему за это. Нет, мы не поженились и у нас нет толпы детишек — я уехала поступать в другой город, он пошел работать на завод. Но я вспоминаю об этом мальчике всегда с теплотой, потому что он относился ко мне по-особенному.
- Нам было по 13 лет, оба из неблагополучных семей. Родителям не нравилось, что мы встречаемся, и они что только ни делали, чтобы нас разлучить. И вот однажды мне сообщили, что девушка уезжает жить к тете в другой город. За час до отъезда! Мы еле успели попрощаться. Она оставила номер телефона, но потом тетя сменила его. Я потратил годы на то, чтобы найти ее в интернете. Еле нашел. Мы встречались 3 месяца и потеряли друг друга еще на 5 лет из-за личных проблем. Затем мы снова воссоединились, даже стали строить планы на будущее, а потом она сказала, что я всколыхнул ее детскую травму. Мол, лучше нам больше не видеться. © Zonerdrone / Reddit
- Бывший парень, моя первая любовь, бросил меня после года отношений. А сегодня заявился и сказал, что готов начать все сначала, так как я прошла проверку: не встречалась с парнями после нашего разрыва и страдала по нему. Вычитал где-то, что именно это маркер настоящей любви женщины. Да, страдала ужасно. Но просто закрыла перед ним дверь. И заревела. Все еще люблю, но найду способ разлюбить. © Подслушано / Ideer
- А мне удалось остаться друзьями с моей первой любовью. Мы до сих пор периодически тусуемся вместе, он мне как родной уже. 12 лет я люблю его как человека, но не испытываю романтических чувств. © MoonMuff / Reddit
- Моей первой любовью была девушка, которую я встретил в летнем лагере. Нам тогда было по 13 лет. На следующее лето мы встретились там же и решили, что будем вместе до конца смены, а потом расстанемся, как пойдем в школу. Особенно запомнилась последняя дискотека. Мы танцевали вместе каждый медляк. Я до сих пор вспоминаю ее, хотя прошло уже более 35 лет. © StuckInNov1999 / Reddit
- Во 2-м классе понравился мне мальчик Игорь. Попробовала я сделать первый шаг. Узнала, что у него дома есть кошка. Я не выношу кошек... Но решила ему нарисовать ее. Получилось офигенно: рисую-то я хорошо. Подложила на переменке этот рисунок с подписью «Игорю от Светы». Короче, когда все вернулись, я села наблюдать. Он нашел этот рисунок, посмотрел, прочитал подпись и... смял листок. Нужно ли говорить, что в эту же секунду вся моя любовь прошла, ибо оскорбилась я страшно. Еще бы! Я старалась, а он так ужасно поступил с моим подарком. Короче, я забила и больше симпатии не выказывала, но и зла уже не держала.
- В школе влюбилась в мальчика. Где-то в 8-м классе узнала, что тоже ему нравлюсь. Но мы были такими застенчивыми, что ничего не вышло. В итоге я поступила в вуз, там начала встречаться с парнем. Мы пробыли вместе 2 года, а потом я поняла, что чувства не обманешь. Порвала с парнем, написала тому, кого люблю. И вот прошло 6 лет... Через 2 недели мы съезжаемся. А еще планируем пожениться. © nekobecca / Reddit
- Моя первая любовь — моя жена. Мне было 16, когда мы познакомились, сейчас уже 33. Женаты 7 лет, все это время живем душа в душу. Даже не знаю, как было бы без нее. © Atari_Ferrari / Reddit
- Встречалась в школе с мальчиком. Но потом родители отправили меня в другой город. Сначала переписывались, а потом затихло. И вот приезжаю в город детства. Подруга такая: «Хочешь посмотреть, на ком твой Мишка женился?» Разумеется! Заходим в продуктовый, за кассой его жена. Уставилась на меня и вдруг выдала: «Извините, вы ведь Оля? Я вас сразу узнала. У Миши много ваших фотографий. И писем целый портфель. Я их все читала, так интересно! Миша все бережет. А вы надолго приехали?» Я очень смутилась и сказала, что вот прямо сейчас и уезжаю, жду автобус. Девушка попрощалась с нами с видимым облегчением. © staloweselo / Pikabu
- Мы встречались в старшей школе, но расстались после выпуска — просто не подходили друг другу. Расставание было тяжелым, я переехала после этого, мы долго не общались. Через 5 лет мама прислала коробку с моими вещами. Среди них была его тетрадка. Нашла парня в соцсетях, спросила, не хочет ли он забрать свою вещь. Мы снова стали общаться, и с тех пор дружим уже более 10 лет. © Forward_Ad6168 / Reddit
- С первым парнем мы встречались 2 недели. А потом объявилась его бывшая, и Андрюша вернулся к ней. Не скрою, я очень горевала. Мама, прознав об этом, сказала: «Ах он какой! Ну ничего, он еще прибежит к тебе». Надавала мне кучу советов, как вести себя с ним в одной компании. Я не раздумывала и просто делала так, как она говорила. И через 2 месяца от него приходит сообщение, мол, давай встретимся, поговорим. Ну я решила, а почему бы и нет. На встрече он каялся и говорил, какой был дурак, просил вернуться. Я простила его, и мы встречались потом 2 года. А советы мамы заключались в совершенно простых вещах: поднять себе самооценку и упорно делать вид, что мне на него абсолютно плевать.
- Был влюблен в свою одноклассницу. Знаки внимания я оказывать не умел, только подкалывал ее. На выпускном я окончательно все испортил: обидно пошутил. Потом уехал в другой город, окончил колледж, пытался строить отношения с другими девушками, но безуспешно. Спустя 5 лет одноклассники решают устроить встречу выпускников, и там я встречаю ее. Она стала еще лучше! Но тут я совершил самый опрометчивый поступок в своей жизни: позвал ее замуж прямо при всех. А она, шокировав наших одноклассников еще больше, согласилась. Позже выяснилось, что она меня тоже очень сильно любила. Теперь у нас все хорошо. Мы почти сразу же поженились, завели 2 прекрасных детей, недавно отметили 10 лет брака, с каждым днем любим друг друга все сильнее. Жалею только о тех 5 потерянных годах. © Подслушано / Ideer
Если все хорошо почему поступок самый опрометчивый? Или не так хорошо и чувак сто раз пожалел? Или языками не владеем и значения слова опрометчивый не понимаем
-
-
Ответить
- В 7-м классе по уши втрескалась в одногруппника из художественной школы. Я знала его уже 3 года, дико боялась и ненавидела из-за его острого языка. А потом меня вдруг почему-то перемкнуло. Очень хотела ему признаться на выпускном, но он ушел раньше, чем я решилась. Я поступила в его школу, но и там стушевалась. Нашла его через 10 лет в интернете. Встреча с ним поначалу принесла разочарование: он стал выглядеть уже не так хорошо, как раньше. И я уже не хотела отношений с ним. А он вцепился в меня и не отпускал. Мы были вместе почти 2 года, собирались пожениться, но расстались по глупости, из-за банального недопонимания. Недавно я узнала от общей знакомой, что он после этого спешно женился и потом так же быстро развелся. © Елена Мельникова
- В школьные годы нагрянула первая любовь. До встречи с ним я была неприступной отличницей, а потом по закону жанра голову снесло, не до учебы стало. К концу года узнала, что предмет моих воздыханий переезжает в другой город. 2 года меня не отпускало, скатилась по оценкам. И вдруг случайно через общих знакомых узнала, что он едет на зимних каникулах с семьей на горнолыжный курорт. Выяснила название отеля, город, каким-то чудом уговорила родителей на поездку. Увидела его после стольких месяцев, поймала удивленный и радостный взгляд. Теперь он, уже мой жених, свято верит, что все это ирония судьбы. Пусть так, но я-то знаю, что каждый сам творец своего счастья. © Подслушано / Ideer
