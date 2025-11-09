18 историй о школьной любви, которая оказалась совсем не такой, как в кино показывают

Сидела за одной партой в школе с пацаном. Он был маленького роста, лицо как блин плоское, брови сявые и широченные, глазки крысиные, и еще душнила и троечник. Крч, не нравился он мне совсем. Я считала, что такого вообще невозможно полюбить. Для смеха написала ему записку что влюбилась. Думала что он поймёт что прикалываюсь над ним и обидится. А он решил, что я серьёзно! Сказал другу и показал записку. Его друг подходит ко мне и спрашивает: "Это правда? Ты Валиева любишь?!" Я офигела. Пришлось объясняться и оправдываться. Как говорится "не рой другому яму, сам в неё попадёшь".