18 моментов из старых фильмов, которые сегодня кажутся дикими, а тогда были в порядке вещей

Когда мы пересматриваем старые фильмы, иногда ловим себя на мысли: «И это было нормой?» Герои пьют газировку из общего стакана, нанимают мужчину-няню для присмотра за ребенком и получают замечания за объятия на улице. Тогда это смотрелось естественно, а теперь — вызывает смесь смеха и легкого шока. Мы собрали 18 таких моментов, чтобы вы могли вспомнить, как кино изменилось вместе с обществом.

Катя Тихомирова с годами стала директором комбината, но своей комнаты у нее так и нет — она спит в зале на старом диване, который трудно сложить, особенно в спешке

Женя Лукашин летит в Ленинград по чужому билету — и хоть бы хны. Сейчас он даже досмотр не прошел бы...

Надя Клюева после рабочей смены идет дежурить в народной дружине и получает фингал от хулигана. Кажется, хорошо, что такой вид досуга остался в прошлом

Сейчас странно смотреть: мужчина влюблен в женщину, но дарит ей какие-то гвоздики. И дело не в том, что у героя нет денег — выбор цветов в то время был невелик

Помните, героиня Алентовой тоже сама себе покупает именно гвоздики? Они продавались круглый год. Были еще сезонные цветы — например, тюльпаны весной или гладиолусы в период цветения. В остальное время довольствовались тем, что есть.

Шурик пьет газировку из общего стакана — и ничего. Тогда все так делали. Сегодня началось бы: «Антисанитария! Как так можно?» А было можно...

Тося в чужом пока для себя доме лазит по чужим ящикам в поисках вкусной еды, но отрицательным персонажем считается Анфиса, которая делает ей замечание

Пожилой мужчина подрабатывает няней, и женщины доверяют ему уход за годовалым ребенком

А помните этот момент? Дружинники делают парочке замечание: «Прекратите обниматься! Вы что, забыли, что находитесь в общественном месте?»

Выпускника школы с хулиганскими замашками отправляют в качестве наказания работать в детский сад. Более того, ради перевоспитания его оставляют одного с малышами

Впрочем, и детских садов круглосуточного пребывания, где ребята живут с понедельника по пятницу, сейчас осталось совсем мало

«Любая замужняя баба сможет в тебя пальцем ткнуть!» — говорит мама своей дочери, родившей ребенка без мужа. Тогда это считалось позором. Сейчас, к счастью, нет

Большая свадьба со множеством гостей проводится прямо в общежитии, потому что в ресторане дорого. Эх, умели экономить!

Крепкие парни просят миниатюрную девушку затащить на чердак ящик гвоздей. И она соглашается. Можете представить, сколько должен весить такой груз?

Хозяин квартиры так и не вспомнил общего знакомого, который дал девушке его адрес. Ее там никто знать не знает, а пожить пустили. Сейчас такой номер не пройдет

Семейный конфликт молодых супругов разбирают на собрании в институте и обсуждают, кто прав, а кто виноват

Мама оставляет двух мальчишек на даче на два дня. Из готовой еды у них хлеб и варенье, поэтому ребята решают варить кашу. Можете себе такое сегодня представить?

В моем детстве такого не было, чтобы родители оставили детей, даже на один день, без еды. Некоторым оставляли обед на батарее, чтобы дети не зажигали огонь на плите. А я обедала у мамы на работе.

Шестиклассница приходит в парикмахерскую, отрезает себе косы и просит побрить ее наголо. А мастер берет и выполняет ее просьбу

На фестивале французского кино, где по ковровой дорожке идут актеры, нет толпы репортеров и охранников, а обычные люди могут запросто увидеть звезд