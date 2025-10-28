20+ имен и фамилий, которые сами по себе — история
Истории
4 часа назад
Казалось бы, что может быть обычнее, чем фамилия и имя? Мы произносим их тысячи раз в жизни, не задумываясь. Но иногда вселенная, родители или просто невероятное стечение обстоятельств дарят человеку такую комбинацию, которая мгновенно превращает его из простого обывателя в персонажа какой-нибудь драмы, а то и самой настоящей комедии.
- У моего парня фамилия Тупик. Мы встречаемся уже полгода, пару недель назад съехались, и только тут до меня дошло, что если мы поженимся, то его фамилию придется и самой взять, и детям дать. Я, конечно, его очень люблю, но быть Светланой Тупик, матерью одного-двух Тупиков, морально как-то не готова. И что делать? Заводить разговор о фамилии прежде, чем парень мне предложение сделал, как-то не очень. Но жить сейчас вместе — только привязываться, потом же больнее будет. Или привыкну? © Подслушано / Ideer
- Когда я впервые услышала песни Backstreet Boys, мне сразу понравилось имя Брайан, поэтому я сказала своей маме: «Если у меня родится сын, его будут звать Брайан». Шли годы, и я, наконец, забеременела, и первым именем в списке для моего ребенка всегда было Брайан. Я не хотела знать, мальчик это или девочка, но так я называла ребенка, когда с ним разговаривала. Когда родился мой сын, я перво-наперво позвонила маме и сказала: «Мама, родился Брайан!» Когда я объяснила сыну, почему его так зовут, он просто закрыл лицо руками. По сей день я остаюсь верной поклонницей Backstreet Boys. © Mayeli Vázquez
- Я должна была быть Кириллом. До последнего УЗИ показывало парня. А тут я родилась. И все что-то растерялись. Ну, говорят, раз в мае родилась, пусть Майя будет. А маме нравилось имя Марьяна. И Оля. А потом пришла бабушка и сказала: «В сериале „Богатые тоже плачут“ актриса красивая. Давайте в честь нее назовем!» Так я стала Вероникой в честь Вероники Кастро. © clubnika1992 / Pikabu
- Хотела я сына назвать Мечиславом (в книге одного из главных героев так звали, и я просто влюбилась в это имя!) Но почему-то все ополчились против этого. Я тогда пошла, что называется, «от противного» и назвала сына самым нелюбимым моим мужским именем — Владимир. И, знаете, и имя мне скоро понравилось, и все остальные Володи тоже. А после выписки из роддома через пару дней пришла к нам тетя врач и звали ее — вы не поверите! — Вита Мечиславовна! © Ольга Гуденко / ADME
Cast Ady
- Дед мой всю жизнь был заядлым рыбаком. В один не очень прекрасный день, когда еще совсем молодым был, он провалился под лед. Мимо шел мужик, который и спас его. Познакомились, выяснил, что спасителя зовут Виктор. Дед пообещал, что если родится у него когда-нибудь сын, он обязательно мальца назовет этим именем. Бабушка родила моего отца в Михайлов день. «Ну, вот и Мишенька родился!», — радовалась она. «Нет! Это Виктор», — отрезал дед. И да, я Викторовна. © 9Svetliy9 / Pikabu
- Когда мама лежала со мной в роддоме, мой папаня пошел в ЗАГС и, недолго думая, записал меня именем своей любовницы, с которой проводил время, пока жена отсутствует. Потом родители развелись, но имя мое осталось. В детстве мама мне регулярно рассказывала эту историю и, брезгливо кривя губы, нараспев повторяла мое имя, говоря, какое оно мерзкое и как она его ненавидит. Я взрослела, дико презирая это имя и стесняясь его. Хотела поменять при получении паспорта, но по определенным причинам не получилось. Только вот сокращаю его нетипично, а на все вопросы отвечаю, что родилась в другой стране и там по-другому сокращают — не рассказывать же всем эту чудную историю. А самый смак в том, что сейчас мама так удивляется, почему это я ненавижу свое имя: «Хорошее же имя! Странная ты!» И глазками хлоп-хлоп. © Kupua / Pikabu
- А мы вот назвали свою дочь Ларой в честь биологической мамы Супермена! © Antonia B. Paredes
Shira Moran
- У меня есть дядька, которого зовут Рафаэль, но многие родственники упорно его называют Колей. Оказалось, дело было так: родился он в глухой деревне. Мать всегда хотела сына Рафаэля — очень уж нравилось ей это экзотическое в то время имя. Назвала, значит, Рафаэлем и отправила свою подружку в село, чтобы имя в метрику вписали. Дорога через лес была длинная, и подружка, пока шла, имя-то забыла. Пришла в сельсовет и вписала «Николай». Вот такая история. © GiantRusya / Pikabu
- Очень я хотела дочку и назвать ее Шуркой, но, во-первых, папа дочки был против, а во-вторых, Александра Владимировна не очень легко выговорить. Муж хотел Вику, а у меня «Вика, Вика, чечевика» в голове. А еще мне нравилось имя Василиса — на нем мы с мужем и сошлись. И Васька она, и Василиска, а для меня она стала Лисенок (и дочь обожает лис, ее комната — это сплошные лисы). А потом оказалось, что Василис сейчас как грязи... Но что поделать — у нас уже Лисенок. © Дарья Кудряшова / ADME
Lourdes Franco
- Мои родители были уверены, что я буду мальчиком. Мать упрямо желала сына. Еще и сон ей приснился, что она бобра видела. А бобер — это мальчик 100% (ведь бобров-девочек не бывает — логично же). УЗИ девочку показало, но мать упорно говорила, что у нее «сын — и точка!» Как же — ей же сон приснился с бобром! В итоге в роддоме положили ей на грудь девочку. Сколько расстройства было! Разочарование полное — она же сына ждала! И имя уже придумали ему — Игорь. Как раз примерно в это же время моя бабушка прислала телеграмму отцу, в которой написала, что если родится мальчик, то называйте, как хотите, а если девочка, то назовите Катей (в честь моей прабабушки, получается). Ну мама так меня и назвала — видать, ей вообще все равно было. © KatMi / Pikabu
- Меня зарегистрировали только через месяц после рождения. Весь этот месяц меня звали Любовь. А потом бабушка сказала: «Да ну, Любка — как-то не очень. То ли дело Юлия — какое красивое имя!» В итоге я Юлия, но мамины подруги до сих пор зовут меня Любовь. © KroKetNN / Pikabu
Elizabeth Andrade
- Все детство и юностью я прожила под именем Мария. Детсад, школа, всякие кружки, выступления, соревнования — все Мария. В 9 классе проверяли документы, чтобы выдать аттестат за среднюю школу. Отношу я свое свидетельство о рождении, и тут выясняется, что по нему я — Ирина. Сколько насмешек по этому поводу и обидных прозвищ на стыке двух имен пережила — и не вспомню.
А история вот в чем была: после моего рождения у родителей был месяц, чтобы дойти до ЗАГСа и наименовать ребенка. Вся семья звала Марией, но в силу общей безалаберности к документам, совершить простую процедуру не могли. В итоге отец пошел и назвал Ириной. Ну а потом он свалил на заработки, пропал, и имя обратно не вернули. В итоге я в семье и для друзей Мария, на работе — Ирина. © hopsia / Pikabu
- Меня зовут Рина. Меня очень бесит, что каждый раз, когда знакомлюсь с новым человеком, говорю: «Я Рина». Мне отвечают: «Как-как? Арина? Ирина? Карина? Что?» Приходится говорить: «Рина, первая буква — Р». Каждый раз! В метро со мной познакомился парень, и мне не хотелось говорить ему свое настоящее имя, чтобы полчаса не объяснять, как меня зовут. Говорю: «Олеся». И даже тут началось: «Как? Алиса? Алеся?» Что это за мучения... © Подслушано / Ideer
- Будучи беременной, общалась на одном форуме с товарками по счастью. Там была одна девушка, которая вышла замуж за итальянца и жила в Италии. Ее УЗИ показало, что будет девочка, и начали они с мужем-итальянцем выбирать имя. Далее с ее слов:
«Приходит как-то муж домой и говорит:
— А как тебе имя Никита?
— Красивое, но у нас это мужское имя.
Он не поверил, а я ему Джигурду в интернете показала». © Stokrotka5 / Pikabu
- Я была долгожданным, выстраданным первенцем у своих родителей. Они договорились, что если девочка, то Виктория, если сын, то Виктор. И вот рождаюсь я, розовощекая, долгожданная. Папа в слезах от счастья, мама очухивается от сложных родов — ура! Выписали нас с мамой, все счастливы! Пришла моя бабуля на меня посмотреть, спрашивает: «Как назовем чудо?» Родители: «Вика, Виктория». Вторая бабуля приходит чуть позже и сходу говорит: «Я сейчас ехала в автобусе, и там девочка хорошенькая такая была, белобрысенькая, глазки зеленые. Когда ее спросили: „Как зовут тебя, девочка?“, она гордо так сказала: „Меня зовут Екатер-р-рина!“» И да, здравствуйте, приятно познакомиться, меня зовут Екатерина! Кого-то называют в честь родственников, а меня в честь девочки из автобуса. © merishuts / Pikabu
- У мамы была коллега, тетя Лиля. Ну, логично же предположить, что полное имя — Лилия. Но нет. Когда утверждали списки для командировки, стали выяснять, что за Аида затесалась в их дружные ряды, да еще и с такой знакомой фамилией. Оказалось, когда девчушка родилась, папаня на радостях это дело отпраздновал и пошел регистрировать ребенка в ЗАГС. А тетенька-регистратор как услышала его невнятное «Лиъа», так и записала. А менять документы не принято было. © LMaiskaja / Pikabu
- Сестру бабушки решили назвать Алевтиной. Все детство ее звали Аля, Алечка. А в первом классе учительница, посмотрев в документы, сказала: «Так она же у вас Геточка!» Родители удивились и тоже посмотрели в документы. А там черным по белому написано: «Аргентина». Оказалось, если ты не последний человек в городе и идешь в паспортный стол, чтобы вписать свою дочь в светлое настоящее, паспортистки по твоей просьбе что угодно в документах напишут. Особенно, если кулаком по столу грохнуть еще. Отец-молодец потом оправдывался, что ради любимой жены был готов назвать ребенка как угодно, а то, что услышал неправильно, так всякое бывает же! © flaherty / Pikabu
А теперь признайтесь: среди ваших знакомых, соседей или коллег наверняка есть человек с невероятным, «говорящим» именем? Или, может быть, именно ваша фамилия всегда становится поводом для шуток или восторженных вопросов? Прямо как герои наших следующих подборок:
