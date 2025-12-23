Очень уж часто они находят деньги и ценности в вещах. Моя версия такая: кто-то попадается на краже, на разбое и когда копы «на хвосте», просто суют это все добро в рандомные шмотки в магазине. Иначе не могу я понять, как кто-то может забыть немалые суммы или золото/брильянты в вещах.
20+ находок с барахолки, глядя на которые, хочется спросить: «Да где вы это берете?!»
Народное творчество
26 минут назад
Кем бы вы ни были — завсегдатаем комиссионок или случайным посетителем секонд-хенда — вас может ждать удача: среди кучу всякого барахла вдруг найдется настоящая жемчужина. Именно такая и попалась авторам фото из этой статьи. Завидуем и не теряем надежды, что и нам когда-нибудь перепадет подобное сокровище.
«Думал, что это обычное кресло, но дома меня ждал сюрприз: оказалось, что оно стоит больше $ 2000! А я купил за $ 30, да еще в отличном состоянии»
«Нашла эти кроссовки за $ 16. Это мое любимое сочетание цветов и размер мой. Муж их почистил, и теперь они отлично выглядят!»
«Моя покупка за $ 16 оказалась из 18-каратного золота!»
«Макет скульптуры Пикассо — конь из Чикаго — достался мне за $ 12,99. В интернете такой стоит $ 2500»
«Сегодня купил новую куртку в секонд-хенде, с бирками. А в кармане оказались $ 500 новенькими купюрами!»
«Мне достался винтажный настенный органайзер. Точно такой же можно увидеть в музее дизайна. Суперполезный предмет искусства!»
«Кому нужна новогодняя елка, если в комиссионке продается такое?!»
- К тому же, он может стоять круглый год! © Environmental_Log344 / Reddit
«Купил за $ 3. Это какой-то куриный арт-проект?»
«Самая крутая кружка из всех, что я видел. Снаружи изображено кафе, а внутри — его интерьер»
«Впервые приехала в Норвегию. Дорого все, но комиссионки — огонь. Вот моя новогодняя добыча: мрамор, сталь, дерево — за пару евро»
«Купила кольцо с огромным жемчугом (14 карат) за $ 5 долларов на распродаже на работе»
«Ковырялась в корзинке с бижутерией по $ 5. Нашла эту красоту. Дома отмыла и теперь без ума от него»
«Купила за бесценок у бабульки на развале с украшениями. Часть кольца сделана из серебра, камень похож на горный хрусталь. Еще и винтаж»
«Моя лучшая находка. Палантин Hermes за $ 30. Он со мной уже два года и все еще прекрасен»
«Искала платье на день рождения, который будет весной. Обожаю бренд Freepeople и не могла поверить своим глазам, когда увидела гору новых платьев с ценниками. Купила за 9 $»
«Офигенные кроссовки за $ 25 в секнод-хенде. В магазине такие стоят $ 169»
«У меня свадьба 20 января, а сегодня я нашла в комиссионке вот это. Какая-то пара поженилась ровно сто лет назад, в 1924. Как по мне, очень хороший знак»
«Сегодня мне попалось такое чудесное ожерелье. Золото»
«Купил наушники на барахолке. Думал, дешевая дребедень, буду носить на работе. Пришел домой, зарядил, а это AirPod»
«Купила костюм несколько месяцев назад. Уже думала кому-то передарить, но пригляделась — блин, это же Dior»
«Пошла на антикварную выставку. Взгляд зацепился за эти сережки. Перевернула их — меня ждал сюрприз. Логотип Givenchy»
«Дизайнерская сумочка меньше чем за $ 4. Подновила фурнитуру и вуаля»
«Купила за $ 5 в социальных сетях сумку. Змеиная кожа, винтаж. Посмотрела в интернете — похожие стоят как минимум $ 100»
Фото на превью TerpPerps707 / Reddit
Опять всё с редита. У них направленная реклама секондов что ли? Ходите люди на барахолки, копайтесь в старье. Глядишь и вам повезёт сказочно нарыть золото-брильянты.
