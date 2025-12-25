17 подруг, которые показали свое истинное лицо в самый неожиданный момент
Иногда дружба похожа на сериал, в котором можно встретить по-настоящему захватывающие сюжетные повороты. Мы думаем, что знаем близких людей как облупленных, но внезапно, в самый неподходящий момент, они раскрывают свои карты и устраивают настоящий хаос! Мы подготовили 16 историй, которые наглядно показывают, как в стрессовой или курьезной ситуации люди открываются по-настоящему.
- В старших классах я по уши влюбилась в одного старшеклассника. Моя лучшая подружка, взяв на себя роль купидона, нашла его в соцсетях: «Не волнуйся! Я все подстрою, познакомлю вас!» Я ждала того самого «знакомства». А потом прилетело, как снег на голову: она уже вовсю гуляла с ним и даже целовалась! Подруга знала, что он моя страсть, но это ее не остановило. Наша дружба с грохотом рухнула, а мой объект обожания вскоре начал встречаться с совершенно другой девушкой. Прошло несколько лет. Школьные обиды остыли, я уже студентка. Однажды встретила свою первую любовь в кофейне, и вот тогда-то он наконец-то позвал меня на свидание.
- В детстве с подругами играли в «Семейку»: кидали мяч и задавали вопросы. Спрашивали: «Как будут звать детей?» Отвечали: «Толик, Серега, Лера». Выросли, у одной родился первенец, муж назвал Василисой, а когда родился второй, моя школьная подруга взяла все в свои руки, и девочку назвали Джозефина-Вирджиния-Грейси. Совсем от нее не ожидали. © Подслушано / Ideer
- Ушел муж, подруга заехала ко мне с ништяками, мол, побалуй себя. Я растаяла, конечно. Через несколько дней звонок: «Слушай, а ты кофе уже открыла, который я привозила?». Отвечаю: «Да». И тут она заявляет: «Ну тогда давай договоримся, я тебе это все не дарила. Кофе — 600, чай — 400, шоколадка — 200». Я сначала подумала, что это шутка. Не шутка. Я молча зашла в магазин, купила тот же кофе, тот же чай и ту же шоколадку. Привезла ей пакет, поставила на тумбочку и сказала: «Акция „верни подругу“ не сработала». Развернулась и ушла. Номер заблокировала, кофе допила с удовольствием. Занавес.
- Когда мне было 7 лет, мы шли с подружкой на танцы. У меня был рюкзачок, в котором лежали чешки, подруга сказала: «Какой красивый рюкзачок! Дай посмотреть». Я дала, она посмотрела и кинула в сливной канал. Шел дождь, поэтому он был наполнен грязью с водой вперемешку. Я потом еле выловила плывущий по грязи рюкзак. @ alinanusubalieva
- В универе одна моя подруга вечно отпускала язвительные комментарии и фыркала, когда я отвечала на парах. Я просто игнорировала ее токсичность, считая, что она со всеми такая — вечно недовольная жизнью. А на вечере встреч выпускников, она вдруг заявила при всех: «Она была самой красивой на потоке, по ней сохли все парни». Я просто остолбенела. Меня поразило ее внезапное внимание, и стало понятно, что она просто завидовала, но сейчас может спокойно об этом говорить. @ me_amo6888
- Муж на рождество купил мне 2 кольца, на 14 февраля — подвеску, а на 8 марта — браслет. И тут моя подруга, видно, не выдержала и заявила мне: «Сама себе украшения покупаешь, а говоришь, что муж!» @ schiavone3688
- Ходили с подружками в караоке, там один мужчина решил со мной познакомиться. Подсел, оплатил наш заказ, через официанта передал мне цветы. Девки довольные сидят. Выхожу с ним поболтать на улицу, и тут вдруг подруга выбегает за нами и этому мужику как выдала: «Я же лучше! Почему выбрал не меня?!» Устроила натуральный скандал прямо на улице. Мужчина просто замер от шока. @ asi_***777888
Как хорошо,что подружка раскрыла свое истинное лицо до серьёзных отношений с мужиком)
- У меня был долго старенький телефон, обожала его. Подруге муж подарил новенький, последней модели. Я искренне за нее порадовалась. Но вот эта мегера до чего додумалась! Взяла и отправила мне короткое видео — переозвученный кусок фильма. Там муж главной героини подарил ей вместо телефона трусы. И имя экранного мужа совпадало с именем моего. Когда при встрече я спросила к чему это вообще, она нервно пыталась отшутиться. @ alexandra_bobir
- Была у меня одна хорошая подруга в универе. Я ей доверяла, пока не познакомила ее с одним другом. Они оба были одиноки, поэтому я их всячески сводила и не прогадала — они друг другу понравились. Все было бы хорошо, если бы она не сказала всем, что она сама его нашла и познакомилась, а я тут из неоткуда взялась и собираюсь их разлучить. Естественно, после этого я с ней больше не общалась. @ kz_rapunzel
- Мы поругались, после того как я порекомендовала подруге свою замечательную уборщицу. Я пользуюсь услугами своей уже много лет, она замечательный человек и отлично справляется со своей работой. Моя подруга отказалась платить ей, потому что она «плохо выполнила работу» и вела себя с ней довольно грубо. © Adventurous-Algae-45 / Reddit
- Много лет помогала подруге с детьми, но когда я потеряла интерес к вечеринкам, я тут же стала для нее чужой. Она позвонила мне ровно три раза, предлагая потусить где-нибудь. Все три раза я отказывалась. Больше я о ней ничего не слышала. © kelowana / Reddit
- Моя лучшая подруга не позвала меня на день рождения. О том, что она празднует, я узнала из соцсетей. Я, конечно, спросила: «А почему ты меня не пригласила?» Такого ответа я никак не ожидала услышать: «Я решила, что тебе будет некомфортно с моими новыми подругами, поэтому мы потом с тобой как-нибудь отметим». @ nadejda_timofeeva
- Разводилась с мужем. Позвонила институтской подруге, поплакалась. Проболтали час, и я решила попроситься в гости. Подруга замялась, а потом отрезала: «Нет». Я оторопела и спросила: «Почему? Раньше вечно ходили друг к другу». А она мне выдала: «Ты же теперь свободна. А у меня муж, сама понимаешь, мало ли что». @ oksa.kosova
просто нужно понимать, что если ты считаешь кого-то подругой, она совершенно необязательно считает так же
- Мы дружили много лет, знали друг о друге, казалось бы, все. И вот, решили мы сходить вместе на пробное занятие танцами. Я пришла без особых ожиданий, а подруга просто взорвала танцпол! Я стояла, открыв рот, и видела совершенно другого человека. Она двигалась с невероятной грацией. Когда преподаватель попросил ее станцевать сольно, она выдала такие акробатические трюки, что мы все онемели. Я, конечно, знала, что в детстве она ходила в цирковой кружок, но никогда не думала, что это настолько серьезно. Оказалось, моя скромная, тихая подруга — настоящая скрытая звезда.
- Мне парень подарил 101 розу. Я поставила их в ведро, так как такой большой вазы не было. Дней через 5 моя подруга детства пришла к нам, чтобы выпрашивать у мамы моей то самое ведро, потому что у нее дома тоже 101 роза. Мама ее не любила и просто отправила домой со словами: «У вас своих ведер нет?» @ burul_kan
- Была у меня подруга, симпатичная и общительная девушка. Как-то она познакомилась с моим братом, который занимался ремонтом. Она ему понравилась, и подруга поняла это. Делая многозначительные намеки на возможные отношения, она попросила его сделать ремонт в ее квартире. Брат очень ответственный и добросовестный, работал около месяца. Она ему почти ничего не заплатила и встречаться не стала. Я решила, что брат для меня важнее таких хитрых подруги. © Подслушано / Ideer
- Подруга позвала к себе в гости попить чай. Пришли к ней примерно в 12 часов дня. Подруга сказала проходить на кухню, открываю дверь, а там в холодильнике роется какой-то бородатый мужик в халате с розовыми единорогами. Я в шоке смотрю на него, он — на меня. Оказалось, что это был ее папа, который взял себе внезапный выходной. © Подслушано / Ideer
Эти истории подтверждают, что даже после многих лет общения, подруги всегда найдут способ нас удивить! Но именно такие моменты делают общение живым и непредсказуемым. В этой статье мы собрали ироничные комиксы о женской дружбе.
Имо,если оказываешь услугу, то отключить всякие флирта. А Лу Ше все по письменному договору делать. А вот потом можно и горшки строить.
И нет, оказание возмездной услуг и требование оплаты никак не говорит о воспитании и "неджентельменстве" мужчины - это говорит только о его хороших границах и трезвой голове.