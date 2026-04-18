15 жителей многоэтажек, чьи будни оказались интереснее любого спектакля

18.04.2026
15 жителей многоэтажек, чьи будни оказались интереснее любого спектакля

Какие соседи лучше: те, к которым можно забежать на чай с пирогами, или те, которых мы ни разу не видели? Многоэтажка — это сотни судеб, скрытых за теплым светом окон. Это и театр, и место для добрых дел, где каждый день разыгрываются простые и смешные истории. Мы собрали бытовые зарисовки, пропитанные иронией и теплом, которые можно встретить только в родном подъезде.

  • Муж стал вести себя как-то не так: быстро ужинал и убегал к соседу — то кран чинить, то шкаф собирать. Возвращался сияющий и с перепачканными в масле руками. Не выдержала и пошла за ним. Соседка открыла дверь, а из комнаты раздался голос мужа: «Серега, тут стрелка на рельсах не переключается!» Заглядываю в комнату, а там половина пола застелена фанерой, и два взрослых мужика на коленях собирают огромную коллекционную железную дорогу с переездами и станциями. Мой муж в детстве мечтал о такой, а сосед у лифта как-то сказал, что сейчас ее собирает. Мне благоверный не рассказывал, мол, несолидно мужику в паровозики играть. Теперь у мужа официальное хобби в «депо» на пятом этаже.
Алена Кри
10 часов назад

Странные отношения в этой семье, получается жена то мужа не знает и не разделяет его интересы, и доверия нет, если приходится придумывать истории и обманывать.
Как так любить то можно🤨😔
Общайтесь, так же легче и проще жить 🥰

  • Жила в коммуналке два года. Соседей было трое: тихая студентка Оля, дядя Рашид, который работал в ночь и днем спал, и Геннадий. Он жил там двадцать лет, считал себя комендантом и вел тетрадь. Реальную тетрадь в клеточку, куда все записывал. «14 марта — Оля оставила кружку в раковине. 21 марта — новая жиличка (это я) включила чайник в 23:07, хотя по договоренности после 23:00 тишина». Я однажды попросила посмотреть тетрадь. Он дал. Там было восемь лет записей. Восемь лет, каждый день почти. Я спросила: «Геннадий, а зачем вы это ведете?» Он подумал и говорит: «Порядок должен быть». Я, Оля, дядя Рашид, все мы съехали. Геннадий остался. Пишет, наверное.
  • Сосед позвонил в дверь и спросил, нет ли у меня кота. Я кивнула, а он попросил одолжить его на пару минут. И купюру мне в залог дал! Стало любопытно, я взяла своего пушистого лентяя и пошла следом. Оказалось, этот суровый мужик считает, что первым в новую квартиру должен войти именно кот. В итоге мой Барсик лениво переступил порог, а мы с соседом теперь постоянно общаемся.
Eugen Volynsky
9 часов назад

Я человек не суеверный, но дать своего пушистика, чтоб на него, возможно, попало какое-то несчастье - да пропади он пропадом, тот сосед!

«Не подскажете, где дом номер 34?⁠ А то не очень понятно»

  • Мой сосед сверху каждую ночь играл на скрипке, пока я не оставила ему анонимную записку в почтовом ящике со словами: «Ваша музыка прекрасна, но некоторые из нас работают в ранние смены». Оказалось, он был медбратом, трудившимся в ночную смену, и мог заниматься только после работы. С тех пор мы согласовываем расписание, и иногда я засиживаюсь допоздна, чтобы послушать, потому что у него действительно очень хорошая музыка.
Jura Gorlickij
19 часов назад

Точь в точь доктор Ватсон, которого разбудил Холмс.--Я думал,это кошка в трубе застряла

  • Сосед сверху играл в группе в стиле блюграсс. Он и его друзья приходили по пятницам вечером, чтобы порепетировать и поиграть перед выступлениями. В общем, каждую пятницу до 23:00 или полуночи мы слушали классную музыку сквозь стены. Они были просто великолепны! Однажды парень спросил меня: «Мы не слишком громко играем? Не мешаем тебе?» Я улыбнулся и сказал: «Нет! Не мешаете — играйте сколько хотите, меня это не беспокоит». Так каждую пятницу у меня был бесплатный концерт.
  • Пришла домой без перчаток зимой, расстроилась, что потеряла. На следующий день спускалась по лестнице, а они так аккуратненько лежат на окне. Написала слова благодарности и положила на то место, где нашла перчатки. Потом как-то делала дома уборку, нашла кучу новых книг, которые мне в подарок магазин присылал. Фантастика — не мое, поэтому поставила их на почтовые ящики и записку «Возьмите себе, если вам нравится жанр». Забрали.

«Небесный сад в соседнем здании»

  • У нас как-то в районе 10 часов вечера раздался шум перфоратора буквально над ухом. С соседями по этажу у меня почти не было общих стен, не должно было быть слышно. Соседка снизу пожилая, сама бы не стала сверлить, а рабочие ночью вряд ли придут. Оставался сосед сверху. Звоню, говорю: «А нельзя ли на завтра ремонт перенести?» Он отвечает, мол, я думал, это у тебя. В общем, это был сосед через три этажа надо мной. Но слышимость была очень хорошая. Пока мы поняли, кто это, все затихло. Больше ни разу такого грохота не было.
Иллм
10 часов назад

У нас тоже была такая ситуация, что нужно было сверлить в 23 вечера. Долго объяснять, но дело было зимой, муж застрял на трассе, вместо выходного приехал к 23, а утром в рейс опять. Е если бы не просверлил дыры, то весь подъезд остался бы без отопления со следующего дня и не известно, на сколько. Вот так и рискнули. Работал 10 минут, никто не звонил, не стучал в стены, батареи и дверь))) Возможно, были в курсе ситуации, я не ходила не извинилась, дом большой, думаю многие ругались про себя

  • Года три думала, что соседи ложатся спать в девять вечера. Я только пса на улицу вывожу, а у них уже света нет. Трое детей, муж и кот — как ей удается закончить все дела к девяти? Я раньше двенадцати никак не успеваю. Завидовала соседской организованности. Оказалось, секрет успеха — шторы блэкаут. А сегодня их неплотно задернули.
  • Я сегодня поняла, как нам с соседями повезло. С утра мой малыш стащил пластмассовую поварешку и, пока я была в ванной, начал дубасить по батарее... Объяснила, вроде успокоился. Через минут 20 все повторяется, но только мой немного постучит, а ему в ответ по батарее отвечают. Я бегом к соседям извиняться. Между этажами сталкиваюсь с соседкой снизу, а она начинает извиняться за своего малыша (1,3 года), что тот стучит по батарее. Видимо, наши малыши общались так. Выходим потом на площадку, а мужчина с третьего этажа к нам подходит и говорит: «Спасибо, что разбудили! Чуть не опоздал жену с ребенком встретить!» Побольше всем нам адекватных соседей.

«В моем доме раздают суккуленты в честь Дня Земли»

  • Три года жила в квартире (предбанник общий на две квартиры был) и не знала, что у соседей лабрадор был. Просто я работала в ночную смену, в выходные спала до обеда, а вечером из дома не выходила. Так вышло, что гулять с собакой ходили рано утром и поздно вечером, и ни разу мы не встретились. И пес не залаял ни разу за все время. Потом как-то все-таки встретились в мой выходной на улице. На выходе из подъезда увидела соседа с лабрадором, поздоровалась и такая: «О, вы собаку завели? Красавец какой!», а мне в ответ «Так он уже три года с нами живет...»
Мария
11 часов назад

Ездили с Кане -корсо в Карелию... Присутствие собаки было оговорено. Но хозы домика всё равно на сдачу домика пришли... А хренушки! У меня собака воспитанная!

  • Вышла из квартиры на работу с мешком мусора. Зашла в лифт и поставила мешок на пол. Доехав до первого этажа, поняла, что забыла перчатки. Вернулась на свой этаж, выбегая из лифта, сказала мешку: «Без меня не уезжай!», и метнулась в квартиру за перчатками.
    Через секунду, выскочив из квартиры, поняла, что лифт с мусором уехал наверх. Вновь вызвала лифт, а он приехал с соседкой сверху.
    — Представляешь, Кать, — обратилась ко мне соседка, — Уже лень до помойки свой мусор донести, в лифте стали оставлять. Это ж надо!
    — Да уж, и не говорите, — ответила я и двумя пальцами подняла свой пакет с мусором. — Не переживайте, я вынесу, мне не сложно.
Резеда Шайхлисламова
10 часов назад

А я так же мусор оставила у подъезда,забыла телефон дома,а когда вышла мусора не было.Мусор положила в красивый новый пакет,так как пакеты для мусора закончились.Кто то украл,думал,что там что то ценное.

  • Сосед сверху уже третью неделю делает ремонт. Каждый день с 9 утра — дрель, молоток, что-то падает, что-то трещит. Я работаю из дома. В какой-то момент я поймал себя на том, что начал работать под этот ритм — удар молотка, абзац, удар, абзац. Сегодня в обед все стихло. Тишина. Я сидел и не мог сосредоточиться минут 20. Потом написал в чат дома: «Когда ремонт закончится?» Сосед ответил: «Послезавтра». Я и сам не понял, облегчение это или нет.

«Объявление в моем лифте: „Приходите на кофе и пончики“»

  • Сосед снизу стучит по трубам каждый раз, когда я хожу по квартире после десяти. На кухню за водой — обычные человеческие перемещения. Сначала я старалась на цыпочках. Потом купила мягкие тапочки. Потом вообще ходила в носках. Все равно стучит. Я уже думала — может, у него сейсмограф, и он реагирует на вибрацию земли от моего дыхания? А на прошлой неделе столкнулась с ним в подъезде. Нормальный мужчина, лет шестидесяти, улыбается. Я: «Вы не могли бы не стучать, я хожу совсем тихо». Он смотрит на меня с искренним удивлением: «Я не стучу. Это трубы сами по себе. Там давление скачет». Мы оба помолчали. Оказывается, я месяц ходила на цыпочках перед трубами. Молча пожелала ему доброго вечера и пошла домой. Топая.
  • Нашу первую квартиру мы купили в новостройке. Познакомились с соседями по площадке — муж работал, его жена Катя в декрет собиралась. Близко не общались, лишь здоровались при встрече. Но вот соседка какая-то загадочная стала. Сегодня с коляской идет, здоровается, улыбается, а завтра мимо проходит, словно первый раз видит. Как же у меня шаблон порвался, когда я Катю в двух экземплярах с двумя колясками увидела во дворе. Сестры-близнецы со своими мужьями купили квартиры в соседних подъездах. И родили практически одновременно, и коляски в одном магазине купили. Мы всем двором удивлялись.
Танька
20 часов назад

у меня в жизни тоже был разрыв шаблонов. приходим группой на практику к одной преподавательнице, здороваемся, а она на нас 0 внимания. позже оказалось, что это ее сестра-близнец.

  • Переехал на новую квартиру и стал замечать какие-то шорохи за дверью и стук в дверь. Дверь тонкая. Слышу стук, смотрю в глазок — никого. Открываю — никого. И в подъезде тишина. А потом как-то зашел в подъезд с соседом, у него собака шпиц. Так этот шпиц, проходя мимо моей двери, вставал на коврик и лапы вытирал. Прямо вот всеми четырьмя стоял и буксовал, а задними лапами задевал дверь.
Хлядгуд Лебяжье-Белая
16 часов назад

Про Катю-близнеца: у меня было нечто подобное в детстве в лагере отдыха. Вожатый ел в столовке, когда я оттуда уходила, пришла к корпусу, а он там на балконе стоит. И еще переодеться успел!... 😂

А как складываются ваши отношения с соседями? Расскажите в комментариях!

Танька
20 часов назад

нашими соседями были пожилые люди, когда мы заселились. женщина постоянно выговаривать маме, что мы с сестрой шумим, бегаем как слоны. мама у нас спокойная, никогда не огрызалась на их претензии, зачастую необоснованные. даже перегородку установить отказались. к ним даже внуки не ездили погостить, только с родителями приезжали навестить их, изредка. лето через 15 скончался муж, жена прожила еще года 3-4 без него. после ее кончины дети продали квартиру и поделили деньги. новыми соседями оказалась пара молодоженов. перед въездом делали ремонт, и теперь у родителей и соседей, а потом у них родились 2 дочки. слышимость у нас сильная, поэтому когда мы ложимся спать, слышно, как девочки балуются, мама проверяет с ними уроки, ругаются и т.д., и т.п.

