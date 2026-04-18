Странные отношения в этой семье, получается жена то мужа не знает и не разделяет его интересы, и доверия нет, если приходится придумывать истории и обманывать.
Как так любить то можно🤨😔
Общайтесь, так же легче и проще жить 🥰
15 жителей многоэтажек, чьи будни оказались интереснее любого спектакля
Какие соседи лучше: те, к которым можно забежать на чай с пирогами, или те, которых мы ни разу не видели? Многоэтажка — это сотни судеб, скрытых за теплым светом окон. Это и театр, и место для добрых дел, где каждый день разыгрываются простые и смешные истории. Мы собрали бытовые зарисовки, пропитанные иронией и теплом, которые можно встретить только в родном подъезде.
- Муж стал вести себя как-то не так: быстро ужинал и убегал к соседу — то кран чинить, то шкаф собирать. Возвращался сияющий и с перепачканными в масле руками. Не выдержала и пошла за ним. Соседка открыла дверь, а из комнаты раздался голос мужа: «Серега, тут стрелка на рельсах не переключается!» Заглядываю в комнату, а там половина пола застелена фанерой, и два взрослых мужика на коленях собирают огромную коллекционную железную дорогу с переездами и станциями. Мой муж в детстве мечтал о такой, а сосед у лифта как-то сказал, что сейчас ее собирает. Мне благоверный не рассказывал, мол, несолидно мужику в паровозики играть. Теперь у мужа официальное хобби в «депо» на пятом этаже.
- Жила в коммуналке два года. Соседей было трое: тихая студентка Оля, дядя Рашид, который работал в ночь и днем спал, и Геннадий. Он жил там двадцать лет, считал себя комендантом и вел тетрадь. Реальную тетрадь в клеточку, куда все записывал. «14 марта — Оля оставила кружку в раковине. 21 марта — новая жиличка (это я) включила чайник в 23:07, хотя по договоренности после 23:00 тишина». Я однажды попросила посмотреть тетрадь. Он дал. Там было восемь лет записей. Восемь лет, каждый день почти. Я спросила: «Геннадий, а зачем вы это ведете?» Он подумал и говорит: «Порядок должен быть». Я, Оля, дядя Рашид, все мы съехали. Геннадий остался. Пишет, наверное.
Не маловато одной тетради на 8 лет , почти каждодневных записей? Даже по одному предложению.
- Сосед позвонил в дверь и спросил, нет ли у меня кота. Я кивнула, а он попросил одолжить его на пару минут. И купюру мне в залог дал! Стало любопытно, я взяла своего пушистого лентяя и пошла следом. Оказалось, этот суровый мужик считает, что первым в новую квартиру должен войти именно кот. В итоге мой Барсик лениво переступил порог, а мы с соседом теперь постоянно общаемся.
Я человек не суеверный, но дать своего пушистика, чтоб на него, возможно, попало какое-то несчастье - да пропади он пропадом, тот сосед!
«Не подскажете, где дом номер 34? А то не очень понятно»
- Мой сосед сверху каждую ночь играл на скрипке, пока я не оставила ему анонимную записку в почтовом ящике со словами: «Ваша музыка прекрасна, но некоторые из нас работают в ранние смены». Оказалось, он был медбратом, трудившимся в ночную смену, и мог заниматься только после работы. С тех пор мы согласовываем расписание, и иногда я засиживаюсь допоздна, чтобы послушать, потому что у него действительно очень хорошая музыка.
Точь в точь доктор Ватсон, которого разбудил Холмс.--Я думал,это кошка в трубе застряла
- Сосед сверху играл в группе в стиле блюграсс. Он и его друзья приходили по пятницам вечером, чтобы порепетировать и поиграть перед выступлениями. В общем, каждую пятницу до 23:00 или полуночи мы слушали классную музыку сквозь стены. Они были просто великолепны! Однажды парень спросил меня: «Мы не слишком громко играем? Не мешаем тебе?» Я улыбнулся и сказал: «Нет! Не мешаете — играйте сколько хотите, меня это не беспокоит». Так каждую пятницу у меня был бесплатный концерт.
Ну иногда такой концерт - здорово, конечно, но вот на постоянной основе когда-нибудь надоест до зубовного скрежета.
- Пришла домой без перчаток зимой, расстроилась, что потеряла. На следующий день спускалась по лестнице, а они так аккуратненько лежат на окне. Написала слова благодарности и положила на то место, где нашла перчатки. Потом как-то делала дома уборку, нашла кучу новых книг, которые мне в подарок магазин присылал. Фантастика — не мое, поэтому поставила их на почтовые ящики и записку «Возьмите себе, если вам нравится жанр». Забрали.
«Небесный сад в соседнем здании»
- У нас как-то в районе 10 часов вечера раздался шум перфоратора буквально над ухом. С соседями по этажу у меня почти не было общих стен, не должно было быть слышно. Соседка снизу пожилая, сама бы не стала сверлить, а рабочие ночью вряд ли придут. Оставался сосед сверху. Звоню, говорю: «А нельзя ли на завтра ремонт перенести?» Он отвечает, мол, я думал, это у тебя. В общем, это был сосед через три этажа надо мной. Но слышимость была очень хорошая. Пока мы поняли, кто это, все затихло. Больше ни разу такого грохота не было.
У нас тоже была такая ситуация, что нужно было сверлить в 23 вечера. Долго объяснять, но дело было зимой, муж застрял на трассе, вместо выходного приехал к 23, а утром в рейс опять. Е если бы не просверлил дыры, то весь подъезд остался бы без отопления со следующего дня и не известно, на сколько. Вот так и рискнули. Работал 10 минут, никто не звонил, не стучал в стены, батареи и дверь))) Возможно, были в курсе ситуации, я не ходила не извинилась, дом большой, думаю многие ругались про себя
- Года три думала, что соседи ложатся спать в девять вечера. Я только пса на улицу вывожу, а у них уже света нет. Трое детей, муж и кот — как ей удается закончить все дела к девяти? Я раньше двенадцати никак не успеваю. Завидовала соседской организованности. Оказалось, секрет успеха — шторы блэкаут. А сегодня их неплотно задернули.
... и они в полной тишине, не издавая шороха и звука, продолжали заниматься своими делами...
- Я сегодня поняла, как нам с соседями повезло. С утра мой малыш стащил пластмассовую поварешку и, пока я была в ванной, начал дубасить по батарее... Объяснила, вроде успокоился. Через минут 20 все повторяется, но только мой немного постучит, а ему в ответ по батарее отвечают. Я бегом к соседям извиняться. Между этажами сталкиваюсь с соседкой снизу, а она начинает извиняться за своего малыша (1,3 года), что тот стучит по батарее. Видимо, наши малыши общались так. Выходим потом на площадку, а мужчина с третьего этажа к нам подходит и говорит: «Спасибо, что разбудили! Чуть не опоздал жену с ребенком встретить!» Побольше всем нам адекватных соседей.
«В моем доме раздают суккуленты в честь Дня Земли»
- Три года жила в квартире (предбанник общий на две квартиры был) и не знала, что у соседей лабрадор был. Просто я работала в ночную смену, в выходные спала до обеда, а вечером из дома не выходила. Так вышло, что гулять с собакой ходили рано утром и поздно вечером, и ни разу мы не встретились. И пес не залаял ни разу за все время. Потом как-то все-таки встретились в мой выходной на улице. На выходе из подъезда увидела соседа с лабрадором, поздоровалась и такая: «О, вы собаку завели? Красавец какой!», а мне в ответ «Так он уже три года с нами живет...»
Ездили с Кане -корсо в Карелию... Присутствие собаки было оговорено. Но хозы домика всё равно на сдачу домика пришли... А хренушки! У меня собака воспитанная!
- Вышла из квартиры на работу с мешком мусора. Зашла в лифт и поставила мешок на пол. Доехав до первого этажа, поняла, что забыла перчатки. Вернулась на свой этаж, выбегая из лифта, сказала мешку: «Без меня не уезжай!», и метнулась в квартиру за перчатками.
Через секунду, выскочив из квартиры, поняла, что лифт с мусором уехал наверх. Вновь вызвала лифт, а он приехал с соседкой сверху.
— Представляешь, Кать, — обратилась ко мне соседка, — Уже лень до помойки свой мусор донести, в лифте стали оставлять. Это ж надо!
— Да уж, и не говорите, — ответила я и двумя пальцами подняла свой пакет с мусором. — Не переживайте, я вынесу, мне не сложно.
А я так же мусор оставила у подъезда,забыла телефон дома,а когда вышла мусора не было.Мусор положила в красивый новый пакет,так как пакеты для мусора закончились.Кто то украл,думал,что там что то ценное.
- Сосед сверху уже третью неделю делает ремонт. Каждый день с 9 утра — дрель, молоток, что-то падает, что-то трещит. Я работаю из дома. В какой-то момент я поймал себя на том, что начал работать под этот ритм — удар молотка, абзац, удар, абзац. Сегодня в обед все стихло. Тишина. Я сидел и не мог сосредоточиться минут 20. Потом написал в чат дома: «Когда ремонт закончится?» Сосед ответил: «Послезавтра». Я и сам не понял, облегчение это или нет.
«Объявление в моем лифте: „Приходите на кофе и пончики“»
- Сосед снизу стучит по трубам каждый раз, когда я хожу по квартире после десяти. На кухню за водой — обычные человеческие перемещения. Сначала я старалась на цыпочках. Потом купила мягкие тапочки. Потом вообще ходила в носках. Все равно стучит. Я уже думала — может, у него сейсмограф, и он реагирует на вибрацию земли от моего дыхания? А на прошлой неделе столкнулась с ним в подъезде. Нормальный мужчина, лет шестидесяти, улыбается. Я: «Вы не могли бы не стучать, я хожу совсем тихо». Он смотрит на меня с искренним удивлением: «Я не стучу. Это трубы сами по себе. Там давление скачет». Мы оба помолчали. Оказывается, я месяц ходила на цыпочках перед трубами. Молча пожелала ему доброго вечера и пошла домой. Топая.
- Нашу первую квартиру мы купили в новостройке. Познакомились с соседями по площадке — муж работал, его жена Катя в декрет собиралась. Близко не общались, лишь здоровались при встрече. Но вот соседка какая-то загадочная стала. Сегодня с коляской идет, здоровается, улыбается, а завтра мимо проходит, словно первый раз видит. Как же у меня шаблон порвался, когда я Катю в двух экземплярах с двумя колясками увидела во дворе. Сестры-близнецы со своими мужьями купили квартиры в соседних подъездах. И родили практически одновременно, и коляски в одном магазине купили. Мы всем двором удивлялись.
у меня в жизни тоже был разрыв шаблонов. приходим группой на практику к одной преподавательнице, здороваемся, а она на нас 0 внимания. позже оказалось, что это ее сестра-близнец.
- Переехал на новую квартиру и стал замечать какие-то шорохи за дверью и стук в дверь. Дверь тонкая. Слышу стук, смотрю в глазок — никого. Открываю — никого. И в подъезде тишина. А потом как-то зашел в подъезд с соседом, у него собака шпиц. Так этот шпиц, проходя мимо моей двери, вставал на коврик и лапы вытирал. Прямо вот всеми четырьмя стоял и буксовал, а задними лапами задевал дверь.
Про Катю-близнеца: у меня было нечто подобное в детстве в лагере отдыха. Вожатый ел в столовке, когда я оттуда уходила, пришла к корпусу, а он там на балконе стоит. И еще переодеться успел!... 😂
нашими соседями были пожилые люди, когда мы заселились. женщина постоянно выговаривать маме, что мы с сестрой шумим, бегаем как слоны. мама у нас спокойная, никогда не огрызалась на их претензии, зачастую необоснованные. даже перегородку установить отказались. к ним даже внуки не ездили погостить, только с родителями приезжали навестить их, изредка. лето через 15 скончался муж, жена прожила еще года 3-4 без него. после ее кончины дети продали квартиру и поделили деньги. новыми соседями оказалась пара молодоженов. перед въездом делали ремонт, и теперь у родителей и соседей, а потом у них родились 2 дочки. слышимость у нас сильная, поэтому когда мы ложимся спать, слышно, как девочки балуются, мама проверяет с ними уроки, ругаются и т.д., и т.п.