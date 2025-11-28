Никогда не знаешь, кто там за стенкой: 16 соседей, которые всегда готовы сюрприз устроить
Слежка через дверной глазок и попытки заглянуть в мусорный пакет, чтобы узнать, есть ли у вас деньги — это еще не все, на что способны некоторые люди, живущие с нами по соседству. Впрочем, среди них попадаются и вполне милые персонажи, которые готовы поддержать тех, кто застрял в лифте, и даже сколотить небольшой музыкальный ансамбль. Героям этой статьи достались соседи и из той, и из другой категории.
- Я всегда пою, когда выхожу из квартиры. Я не певица, просто люблю это дело. Живу на первом этаже. Недавно снова выходила, вдруг слышу синтезатор. Остановилась, и пианист — тоже. Оказывается, под мои песни (я сама придумываю мотив и слова) или популярные хиты 15-летний парень, мой сосед по тамбуру, сочиняет музыку. Сказал, что со мной работать одно удовольствие. Недавно присоединился еще один соседушка, но уже со скрипкой. У меня теперь есть свой ансамбль-трио. © Подслушано / Ideer
- Рано утром звонят в дверь. Встаю, ругаюсь себе под нос. В глазок вижу, что это соседка, очень ее не люблю, поэтому не открываю. Говорю: «Я вас слушаю». Она такая: «Убедительно прошу вас покинуть квартиру в ближайшие полчаса». Стою, обтекаю. А соседка вдруг выдает: «Иначе я все расскажу его жене». Вообще-то жена — это я. Оказалось, вчера соседка не узнала меня с мужем со спины, потому что я была внезапно «при параде» и на каблуках. Ждала, пока он уйдет, и пришла защищать чужой брак. От меня. Порядочная женщина. © natalie.vitte
- Моя соседка никак не могла продать дорогущий антикварный комод. Страшный, как моя жизнь, потрепанный, пару раз реставрированный. Тяжелый, никто не хотел его с 8 этажа везти, разбирать тяжело, в лифт не влезал. Она придумала целую историю — аж с XVIII века. Мол, его из Парижа богач привез, потом тот состояния лишился, а комод из огня спасли. А главное — он владельцам обязательно исполнит одно заветное желание. И ведь продала сразу же! © Подслушано / Ideer
- Сегодня первый раз в жизни поругалась с соседкой. Живу в новой квартире пару месяцев. Дом старый, двор открытый — без шлагбаума. Она уже один раз возмущалась, что мой молодой человек ставит машину во дворе. Сегодня был целый блокбастер. Дама ходила и орала на весь двор, что она собственница квартиры, а мы, арендаторы, вообще не должны ставить машины.
Пока мы были дома, она перекрыла нашу машину своей и сказала, что для нас ее убирать не будет. В итоге правдами и неправдами мы освободили проезд. Она еще раз 5 нагрубила и крикнула, что она собственница. Что за дичь. Платя аренду, мы имеем такие же права, как собственники. А двор вообще общий. © oo_lesyaa
- Две недели в квартире под нашей в 11 часов вечера врубался телик на полную громкость. Дом панельный, все слышно. Ходил вниз, стучал в дверь, звонил — никто не открывал. Там живут бабулька и дед. Их днем не выловить, они — где- то гуляют, а ночью орет телевизор и не достучишься.
Ларец открылся просто: жена бабку поймала в лифте случайно. Объяснила ситуацию, пошли к ней в квартиру и все выяснилось. Старушка плохо слышать стала, купила с пенсии наушники, хорошие, большие, чтобы соседям не мешать. Но воткнула их не до конца в гнездо. Села смотреть телик в наушниках, но опять тиховато было, поэтому на максимум врубила звук. И все нормально у нее стало — и самой слышно, и соседям не мешает. Отличные наушники. Жена не стала ругаться, воткнула штекер до конца, проверила звук. И все — тихо теперь. © Kspksp / Pikabu
Мне так перекрывали машину, когда я припарковалась в открытом дворе рядом с входом в бассейн, расположенный в этом же доме. Позвонила по номеру, оставленному в том авто, послушала крики, положила трубку и позвонила в ГАИ. Вызвали эвакуатор, составили протокол.
- Выходной день, 10 часов утра. Стуком в дверь будит соседка, дама лет 55. Одеваюсь, спрашиваю что случилось. Говорит, не показывает кабельное телевидение, просит проверить, работает ли у нас. Проверяю, у нас все хорошо. Говорю: «Позвоните провайдеру, там помогут». А она: «Да я звонила, сказали, что отключили из-за долга. Я просто думала, может, у всех не работает». © Vihoohal / Pikabu
- Переехал в новую квартиру. Одна соседка уже 3 раза просила денег в долг. Сначала ловила меня в лифте, а потом из домового чата вытащила номер. Пишет: «Я вижу ваши мусорные пакеты. У вас же есть деньги. Помогите по-соседски». И тут вдруг выяснилось, что она уже всему ЖК должна. Хорошо, что другие соседи предупредили. Вот разве это нормально сразу просить в долг у полузнакомого человека, причем сразу крупную сумму? © rustam777kzz
- В ЖК, в котором мы живем, у нас есть купленное парковочное место под шлагбаумом на парковке. Когда мы уезжаем на несколько дней из города, бдительные соседи на наше место отправляют своего знакомого, не спросив нас. А узнаем мы об этом от других соседей. Когда делаешь замечание, нам отвечают в чате: «Что тут такого, вам разве жалко?» Ну тогда и в квартиру нашу заселяйтесь, чего уж мелочиться. © klementinebb
- У меня была соседка, которая была возмущена тем, что, я прихожу домой и включаю свет в коридоре. Мол, мой выключатель громко хлопает, а ей в квартире очень это слышно. Она даже вздрагивает. © Инна Фролова / Дзен
- После того, как мама ушла из жизни, ее квартира стояла закрытая почти год — только я приходила пару раз в неделю во второй половине дня разгребать ее добро. Но соседка сверху постоянно писала на меня жалобы и звонила в полицию и в ЖЭК. Цитирую: «Они так рано начали готовить завтрак и пахнуть жареным, что разбудили меня. А еще слишком часто стирают стиральной машиной, а мне воды не хватает». © Догы Догы / Дзен
- Живу в Танзании с парнем. В феврале уехала по делам в другую страну. Мы живем рядом с магазинчиком и там есть бабушка, мы зовем ее Мама Таджи. Так вот, я вернулась и она мне говорит: «Мы тебя все потеряли! Где ты была?» Говорю, что уезжала. А она мне при других людях с улицы нашей: «Но мы все видели, что твой Уилсон только работал и в доме ремонт делал. Не переживай, дорогая». Так мило и смешно! © abidecem
- Я три года назад переехала в новую квартиру. Все три года сосед сверху с завидной регулярностью что-то сверлит. Я понимаю — новостройка, у всех ремонт, но что можно сверлить три года? У других соседей кот, который ходит гулять к нам на балкон, и это не волнует вообще никого, моих родителей в том числе. Не так давно они еще и черепаху завели, но та хоть не может перелезть с их балкона на наш, да и холодно ее уже выпускать гулять. Еще одна соседка откуда-то с верхних этажей как-то пришла, потому что хотела скинуть подруге из окна паспорт, а тот упал не на землю, а на наш балкон. Паспорт я вернула, но так и не поняла, что это вообще было. © Мюсли вслух / ADME
- Стучится однажды к нам бабка с первого этажа и заявляет, что мы канализацию засорили и теперь у нее там все наружу вытекает. Спрашиваю: «А ничего, что мы живем на пятом, а вы на первом? Может, сходите на разведку на второй или третий этаж?» Отвечает: «Я уже по всем прошла, все говорят, что не засоряли». Сообщаю: «Прекрасно, у меня ответ точно такой же. До свидания». © Коротко о кино / Дзен
- Было это лет 20 назад. Поехали в пятницу с женой на выходные на дачу, возвращаемся в воскресенье, а у нас на двери записка: «Пожалуйста, выключите ТВ». Соседка потом рассказывала: «Суббота, 6:00. На полную громкость включается ваш телевизор, орет ровно до 8:00 и отключается. Я поднималась, стучала и звонила, а вы на даче. В воскресенье — все то же самое». Оказалось, наш телевизор с ума сошел, на нем включился будильник с 6 до 8 утра. © joke1976 / Pikabu
- Папа у меня работал лингвистом, учил китайский, поэтому и мне удалось хорошо познакомиться с этим языком. У нас с ним был общий «недруг» — сосед, который вечно нас доставал и упрекал, мы его ужасно не любили. И вот на одном собрании жильцов двора мы с папой общались на китайском, обсуждая ужасный характер этого грубого мужчины из соседской квартиры. Думали, что он нас не понимает, что мы в «безопасности», но как же мы удивились, когда этот сосед нам на китайском ответил: «Я не злой, просто вы шумите сильно по вечерам, у меня голова болит!» Кто же знал, что мир настолько тесен, что даже твой сосед может знать китайский язык. © Палата № 6 / VK
- Мои соседи — уникальные люди. У нас постоянные проблемы с лифтом, раньше его чинили чуть ли не каждый день, но лучше не становилось, поэтому все просто забили и смирились. Каждая поездка — это испытание на удачу. Может, повезет и доедешь до нужного этажа, а может, лифт сломается и надо будет ждать ремонтников. Я сам не понял, как, но теперь в лифте есть специальная небольшая корзинка, куда любой может поставить какие-то продукты по типу вафель, воды или печенья. Сверху висит листик с текстом «Для тех, кто застрял». Я сначала смеялся, а потом сам раз застрял на долгое время и очень сильно меня выручила эта помощь от соседей. © Палата № 6 / VK
Бонус: когда соседи и их животные дружно творят добро
- Мой кот гуляет в подъезде. Я ему надеваю ошейник, чтобы соседи знали, что он домашний и не забрали его. Недавно котяра стал возвращаться с купюрами в ошейнике. Я сразу в подъездный чат: «Это что такое?»
Оказалось, что кот регулярно ходит к соседям. У них мальчик, с проблемами со здоровьем, который очень любит животных. Но своего заводить мама не хочет, потому что всецело посвящает себя сыну, а так как он играет с котом, она решила ему заплатить — типа «на корм». Деньги я, конечно, вернула. А еще мы с соседями составили очередь, чьи питомцы следующие пойдут к мальчику. Идут только общительные животные. В итоге это 2 кота,1 кошка и 3 собачки. © myth_4e
Да уж, чего только не происходит в обычном многоквартирном доме. А у вас есть похожие истории о соседях, которые регулярно откалывают фортели? Вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
Последняя история милота. Может и правильно, что небхочет своего питомца заводить, ещё неизвестно, будет ли он настолько же общительным, как добровольцы