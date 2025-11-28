Никогда не знаешь, кто там за стенкой: 16 соседей, которые всегда готовы сюрприз устроить

Слежка через дверной глазок и попытки заглянуть в мусорный пакет, чтобы узнать, есть ли у вас деньги — это еще не все, на что способны некоторые люди, живущие с нами по соседству. Впрочем, среди них попадаются и вполне милые персонажи, которые готовы поддержать тех, кто застрял в лифте, и даже сколотить небольшой музыкальный ансамбль. Героям этой статьи достались соседи и из той, и из другой категории.