Это история моей подруги, сейчас она реально замужем за китайцем. Но не за сыном той тетушки с ярмарки. С тем парнем она была на одном свидании, но не сложилось у них 😅
15 человек, которые вернулись из Азии с завидным багажом историй
Истории
1 час назад
- Приехала я к подруге в Корею. Она ушла на работу, а я осталась отсыпаться. Разобрала вещи, пошла сполоснуться в душе. Моюсь и вдруг вижу: за занавеской будто кто-то двигается. Дергаю занавеску, а там спускается автоматическая сушилка для вещей. Оказывается, я на пульт случайно вещи сложила.
- Отдыхала в Китае. Гуляю себе в парке, никого не трогаю. Вдруг ко мне подходит пожилая женщина и говорит: «Ты замужем?» Я говорю, что нет. Она мне рукой показывает: мол, пойдем тогда. Я ничего не поняла, но пошла. Оказывается, в парке проводилась ярмарка женихов. Это когда родители приходят с анкетами на своих сыновей и рекламируют их потенциальным невестам. Вот она меня с анкетой своего сына и сыновей подруг ознакомила — понравилась я ей. Хорошо, что я китайский знаю.
- В прошлом году на Бали я увидела красивую пару и пофоткала их на свой телефон. Потом подошла к женщине и предложила перекинуть ей фотографии через эйрдроп. Высветилось имя Анфиса, я сказала: «Прикольно, по имени Анфиса я знаю только Анфису Чехову». Через пару часов до меня дошло, что это и была Анфиса Чехова.
lets_brand_you
«Теперь я полностью готова выйти на работу в следующем месяце в Японии»
- Пекин, пробка в аэропорт. Понимаю, что совсем опаздываю. Виза заканчивается в этот же день, пытаюсь связаться с семьей, чтобы перенесли мне как-то рейс, но билеты есть только на завтра. Нервничаю, не знаю, что делать: самолет по времени уже улетел, а я все еще в пробке. Доехав, впопыхах бегу до стойки, начинаю что-то тараторить про визу, на что мне отвечают: «Мадам, не волнуйтесь, самолет задержан на пять часов, сейчас пройдете паспортный контроль и можете ждать там». В этот же момент мне прилетает письмо на почту.
_ana.stasia
- Поехали на сборы по танцам в Корею. И вот вечером нас должны были повезти на праздничный ужин с другими участниками из разных стран. Мы с девочками нарядились, накрасились. Наш тренер и другие организаторы сборов посмотрели на нас удивленно: мол, вы для чего такие нарядные? Привозят нас в местную барбекюшную, где мы с этими нарядами смотрелись достаточно комично. Так еще и все начали разуваться и оставлять обувь в коридоре. А я в балетках на голую ногу. Ну, пришлось снять и идти босиком по холодной плитке. И так же сидеть за столом, чувствуя себя максимально неловко. Теперь в Корею езжу только со следками.
Никогда не забуду этот свой позор. Ножки замерзли из-за холодной плитки 😂
«Когда была в Сеуле, подруга отвела меня попробовать вот такие необычные гунканы»
- Вьетнам. Муж выходит из дома и через минуту мне пишет: «Где мопед?» Вчера он был на месте, а сейчас его нет. Быстро просчитывая все варианты, я уже была уверена, что мопед угнали. Администратор ничего не знает, никто ничего не видел. Я уже примерно прикидываю сумму, на которую мы попали. Да, есть камеры, и мы можем их посмотреть, а потом найти виновника. Но если у тебя украли байк — ренталу все равно. Ты должен возместить убыток. Решили все-таки спросить у рентала по поводу мопеда. Все равно его придется ставить в известность. Благо он рядом, практически напротив нашего дома базируется. Идем к нему. Главного там нет, сидит его отец, который ничего не знает. Сидим ждем главного. У меня уже глаза на мокром месте. Приезжает хозяин рентала. Сначала не понимает, о чем мы. А потом говорит: «Я его забрал. У вас аренда закончилась». Почему нельзя было написать нам об этом? Не понимаю.
vorobianni
- Мы с мужем как-то заплутали в Японии, навигатор нас довел своими приколами. Нас почти под руки взяла женщина-японка и вела так минут 15 туда, куда нам надо, хотя ей вообще было в другую сторону. Еще всю дорогу расспрашивала, где мы были и куда еще хотим попасть. Прямо светилась, когда мы ей сказали, что поедем в Хаконе к Фудзи. И хвалила наши худи с аниме-персонажами.
- Сходил вчера на свидание через китайское приложение. Вроде нормальная девушка по фото, договорились попить кофе в центре. Прихожу, а она сидит с подругой. Ну ладно, думаю, бывает: для безопасности привела или стесняется. Но эти две дамы заказали себе по огромному куску торта, три вида чая и весь вечер просто трещали между собой на своем диалекте, вообще не обращая на меня внимания. Я сидел как дурак минут сорок, пытаясь вставить хоть слово. В итоге, когда принесли счет, они синхронно посмотрели на меня и заулыбались. Оплатил свой кофе и ушел. Пусть сами за свои десерты платят.
«Японцы воссоздали закругленную сосну с гравюры художника Андо Хиросиге»
- Встречаюсь с парнем из Кореи. Приехала к нему погостить, он познакомил меня со своими друзьями. Как-то вечером спрашиваю что-то про его лучшего друга. А он возмущенно: «Не называй его так, он тебе не друг!» Я удивилась. Думаю, может, приревновал. Оказалось, что когда кто-то из твоих друзей младше, то в Корее ты для них считаешься уже как старший товарищ, брат или сестра. А они для тебя — как младшие братья и сестры. То есть, по сути, ничего не меняется, но словом «друг» из-за разницы в возрасте называть их не принято. Это будет считаться неуважительным. И они к этим обращениям очень серьезно относятся.
- Я блондинка с голубыми глазами и бледной кожей. Когда была в Японии, стала любимицей местных бабушек и дедушек. На улице вечно кто-то ко мне подходил. И вот в очередной раз заговаривает со мной дедуля, спрашивает, откуда я и с кем здесь. Я отвечаю, что с мужем. Он мне подмигивает и говорит: «Может, ну его? Я могу тебе экскурсию провести в горы». Я, конечно, отказалась, но за смелость ему могу похлопать. Старичку лет 70.
«Месяц колесили по Вьетнаму. Нам понравилось буквально все: природа, культура, кухня. Это было отличное путешествие!»
- Поехали с детьми в Китай, в Урумчи. Погулять дня на три. Мы с мужем раньше частенько здесь были, дети — впервые. Зашли в какой-то молл, погуляли и решили поехать в другое место. Рядом стоял парнишка-китаец, курьер. Ну, думаем, спросим его: как нам лучше доехать — на такси или метро? Через переводчика спросили, он говорит: «Я вам помогу». Мы: «Ок». Он вызвал нам такси и посадил. Мы мило попрощались, а когда приехали, хотели расплатиться, но водитель сказал, что парнишка все оплатил. Китайское гостеприимство.
shopping_abdab
- Были с другом в Японии. Он начитался разных книг и насмотрелся блогеров, которые рассказывают про японскую культуру. Решил, что будет стараться максимально влиться в общество. Были в деревушке и зашли в кафе, где были только японцы. И друг, начитавшись, что в Японии принято громко поедать лапшу, постоянно причмокивал. Проходит какое-то время, и мы понимаем, что в кафе очень тихо и никто из японцев так не делает. Ну вы представляете, как ему было неловко.
«Вот такая милая пандочка на предупреждении в японском метро»
- Когда в супермаркете, куда я обычно хожу, много китайских бабушек, люблю их разыгрывать. Ну а что? Шопиться просто так скучновато. Хожу с очень заинтересованным видом — они тут же начинают следовать за мной. Подхожу, например, к помидорчикам: ощупываю их, одобрительно киваю, нюхаю! Бабульки сразу оживляются: интересно же, что там иностранка нашла. Начинают щупать те же помидоры, полностью копируя мои действия. В какой-то момент я принимаюсь активно набирать товар в пакет, они — следом за мной. А потом я внезапно бросаю пакет (типа передумала) и быстро исчезаю с «места преступления». Бабульки в полном недоумении, не понимают, что к чему, а я в это время уже заинтересовала следующую партию покупкой «очень важного» молока!
Шутка, это когда всем смешно, а когда смешно только этой незрелой дурочке, то это называется по другому.
«Вот такие волнорезы увидела в Корее на острове Чиндо»
Э.... А что удивительного то? Вот к примеру те же волнорезы на Тенерифе
- История одного рандомного свидания на Бали. Разница в возрасте у нас девять лет. Сидим, общаемся, и зашла речь о том, кто откуда. Она называет тот же город, из которого приехал я. В процессе разговора мы понимаем, что наши мамы знакомы. Оказалось, они одноклассницы!
ska.zhi
- В Китае наш арендодатель установил новый умный замок с распознаванием лица. Сказал, что ключи — это прошлый век. Возвращаюсь я ночью домой, уставшая, подхожу к двери — а эта бездушная машина выдает: «Лицо не распознано, доступ закрыт». Я стояла под дверью два часа. Два часа в три ночи! Пыталась улыбаться, стирала макияж, светила в лицо фонариком — ноль реакции. Эта железяка еще и охрану вызвала, потому что решила, что незванный гость. В итоге спала у подруги на диване. Утром умылась, подхожу к двери — открылась с первой секунды. Я просто не понимаю...Зачем нужны такие технологии, если ты не можешь зайти к себе домой из-за синяков под глазами от недосыпа? Просто нет слов, одни эмоции!
После таких историй понимаешь, что в путешествии по Азии точно скучать не придется. Кстати, в последнее время Япония снова стала популярным туристическим направлением: как в ленту ни зайдешь, кто-то из знакомых уже в Токио. Но мое сердце отдано Южной Корее, поэтому следующий отпуск я снова проведу именно там. А вы бывали в странах Азии? Ждем ваших рассказов!
